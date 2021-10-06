Представлен новый BMW 2 серии Active Tourer: цифровой кокпит и гибриды

Задние кресла можно перемещать в продольном направлении в диапазоне 130 милли­метров. Объём багажника в зависимости от модификации и настроек сидений составляет от 415 до 1455 литров. Дополнительно улучшена шумоизоляция, а электро­привод пятой двери вошёл в стандартную комплектацию. Опционально доступны, к примеру, панорамная крыша, дорогая кожа в отделке и акустика Harman/Kardon.

На этапе старта продаж BMW предложит для 2 серии Active Tourer четыре силовые установки. Базовой, как ожидается, станет полутора­литровая «турбо­четвёрка» на 136 л.с. и 230 Нм, с которой компактвэн ускорится до 100 км﻿/﻿ч за 9 секунд. Ещё два бензиновых мотора — это «мягкие гибриды», то есть турбиро­ванные двигатели в сочетании со стартер-генератором, чья мощность увеличена до 19 л.с. На BMW 220i Active Tourer силовая установка развивает 170 л.с. и 280 Нм, на версии с индексом 223i — 218 л.с. и 360 Нм. Разгон до сотни — 8,1 и 7 секунд соответственно.

Четвёртым двигателем для новинки станет дизель объёмом 2,0 литра на 150 л.с. и 360 Нм, способный ускорить новинку до 100 км﻿/﻿ч за 8,8 секунды. Все силовые установки сочетаются только с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Однако через несколько месяцев после старта продаж у компактвэна появится, в частности, модификация 230e с полноценной гибридной силовой установкой, которая окажется полноприводной.

Продажи BMW 2 серии Active Tourer в Европе стартуют в феврале нынешнего года, цены пока не названы. Появится ли новинка на российском рынке, неизвестно. Компактвэн предыдущего поколения был доступен у нас только с одним полутора­литровым мотором на 140 л.с. по цене около 2 миллионов рублей.