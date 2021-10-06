Представлен новый BMW 2 серии Active Tourer: цифровой кокпит и гибриды

Дмитрий Елизаров
Компания BMW полностью рассекретила новое поколение своего компактвэна на переднеприводной платформе 2 серии. Новый Active Tourer получил внешность в актуальном стиле марки, полностью переработанный интерьер и набор из четырёх силовых установок, две из которых оказались «мягкими гибридами». Подключить новинку к розетке можно будет в следующем году: моторную гамму пополнят ещё два варианта.
- Новый BMW 2 серии Active Tourer сохранил свой динамичный силуэт, но его решётка радиатора стала заметно более крупной, а головная и задняя оптика — более узкими. Задине стойки кузова стали тоньше, а наклон передних увеличился. Производитель утверждает, что аэродинамический коэффициент новинки серьёзно улучшен. Опционально уже доступны матричная оптика и пакет M Sport, а также колёсные диски до 19 дюймов.
- Компактвэн слегка увеличился в длину (до 4386 миллиметров) и в ширину (до 1824 миллиметров). Передняя и задняя колеи расширены на 25 миллиметров, но колёсная база осталась прежней и составляет 2670 миллиметров. Компактвэну переосмыслили настройки шасси и добавили возможность установки адаптивной подвески с регулированием дорожного просвета в диапазоне 15 миллиметров.
- В интерьере новинки применена та же концепция, что и на последних новинках марки: независимо установленное сочетание двух мониторов на 10,25 и 10,7 дюйма под управлением операционной системы iDrive 8. В передней части теперь новые, более комфортные кресла, которые разделены специально разработанной «парящей» консолью — она играет роль подлокотника и базы для основных органов управления, включая компактный джойстик коробки передач. Компактвэну добавили новую подушку безопасности — она расположена между креслами водителя и пассажира.
- Задние кресла можно перемещать в продольном направлении в диапазоне 130 миллиметров. Объём багажника в зависимости от модификации и настроек сидений составляет от 415 до 1455 литров. Дополнительно улучшена шумоизоляция, а электропривод пятой двери вошёл в стандартную комплектацию. Опционально доступны, к примеру, панорамная крыша, дорогая кожа в отделке и акустика Harman/Kardon.
- На этапе старта продаж BMW предложит для 2 серии Active Tourer четыре силовые установки. Базовой, как ожидается, станет полуторалитровая «турбочетвёрка» на 136 л.с. и 230 Нм, с которой компактвэн ускорится до 100 км/ч за 9 секунд. Ещё два бензиновых мотора — это «мягкие гибриды», то есть турбированные двигатели в сочетании со стартер-генератором, чья мощность увеличена до 19 л.с. На BMW 220i Active Tourer силовая установка развивает 170 л.с. и 280 Нм, на версии с индексом 223i — 218 л.с. и 360 Нм. Разгон до сотни — 8,1 и 7 секунд соответственно.
- Четвёртым двигателем для новинки станет дизель объёмом 2,0 литра на 150 л.с. и 360 Нм, способный ускорить новинку до 100 км/ч за 8,8 секунды. Все силовые установки сочетаются только с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Однако через несколько месяцев после старта продаж у компактвэна появится, в частности, модификация 230e с полноценной гибридной силовой установкой, которая окажется полноприводной.
Продажи BMW 2 серии Active Tourer в Европе стартуют в феврале нынешнего года, цены пока не названы. Появится ли новинка на российском рынке, неизвестно. Компактвэн предыдущего поколения был доступен у нас только с одним полуторалитровым мотором на 140 л.с. по цене около 2 миллионов рублей.