«Чёрные ящики» автомобилей обяжут сохранять больше информации об аварии

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Кирилл Малышев
Национальная администрация безопасности движения США (NHTSA) предлагает автопроизводителям изменить алгоритм записи параметров в «чёрный ящик». Власти хотят, чтобы их было больше, а период записи стал длиннее, пишет Carscoops.
В начале этого года в США наконец-то были разрешены матричные фары. В стране с 1967 года действовал закон, запрещавший одновременную работу дальнего и ближнего света. А именно эта технология и лежит в основе самых современных автомобильных фар.