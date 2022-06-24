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«Чёрные ящики» автомобилей обяжут сохранять больше информации об аварии

Новости

Кирилл Малышев

Национальная администрация безопасности движения США (NHTSA) предлагает автопроизводителям изменить алгоритм записи параметров в «чёрный ящик». Власти хотят, чтобы их было больше, а период записи стал длиннее, пишет Carscoops.

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  • Так называемые регистраторы данных о событиях (EDR, Event Data Recorders) появились на подавляющем большинстве моделей к 2014 году. Они сохраняют данные о скорости движения, силе удара, использовании тормозов и ремней безопасности, срабатывании надувных подушек.
  • Сейчас в памяти «чёрного ящика» сохраняется 5-секундный интервал до момента столкновения с частотой две фиксации в секунду. NHTSA предлагает увеличить время до 20 секунд, а частоту — до 10 фиксаций в секунду. Кроме того, возможно увеличение числа фиксируемых параметров.
  • В NHTSA понимают, что автопроизводителям нужно время, чтобы среагировать на новые условия. Поэтому, в случае принятия идеи, первые модели с новым алгоритмом работы появятся на рынке не раньше осени 2023 года.

В начале этого года в США наконец-то были разрешены матричные фары. В стране с 1967 года действовал закон, запрещавший одновременную работу дальнего и ближнего света. А именно эта технология и лежит в основе самых современных автомобильных фар.

Вы знали, что в машинах есть «чёрный ящик»?

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