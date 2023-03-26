История чёрных номеров

Большинство номерных знаков на российских автомобилях — белого цвета. Однако бывают и исключения для некоторых категорий транспорта — им выдают номера других цветов:

красные — посольствам иностранных государств и дипломатам;

синие — полиции и другим подразделениям МВД;

жёлтые — пассажирскому транспорту, в том числе автопаркам такси;

чёрные — технике Вооружённых Сил РФ .

Регистрировать машины для вооружённых сил начали в 1940 году — номера просто писали краской на кузове, а первые регистрационные знаки для них разработали в 1960-х. На тот момент и гражданские, и военные номера были чёрного цвета. Вторые отличались тем, что в буквенном обозначении использовалось только два символа (у обычных номеров было три буквы), а вместо регионов в них были закодированы подразделения вооружённых сил, к которым относился автомобиль.

Формат современного военного номера ввели Приказом №246 от 23.06.97 — переход на новые регистрационные знаки должен был завершиться до 1 января 2000 года. Обязанность по постановке на учёт и выдаче таких номеров возложили на ВАИ (военная автомобильная инспекция), а инициатором должна выступать воинская часть, в которой регистрируют новую машину.