Кто ездит с чёрными номерами? Такой вопрос возникает, когда в потоке транспорта встречается автомобиль с табличками непривычного цвета. Чёрные номера на машине обычно означают, что она числится за Вооружёнными Силами России. Но смысл цифр на тёмных табличках отличается от привычного. Разбираем, какой регион присваивают военным, что он обозначает и как понять, какому ведомству принадлежит такая машина.
История чёрных номеров
Большинство номерных знаков на российских автомобилях — белого цвета. Однако бывают и исключения для некоторых категорий транспорта — им выдают номера других цветов:
- красные — посольствам иностранных государств и дипломатам;
- синие — полиции и другим подразделениям МВД;
- жёлтые — пассажирскому транспорту, в том числе автопаркам такси;
- чёрные — технике Вооружённых Сил РФ.
Регистрировать машины для вооружённых сил начали в 1940 году — номера просто писали краской на кузове, а первые регистрационные знаки для них разработали в 1960-х. На тот момент и гражданские, и военные номера были чёрного цвета. Вторые отличались тем, что в буквенном обозначении использовалось только два символа (у обычных номеров было три буквы), а вместо регионов в них были закодированы подразделения вооружённых сил, к которым относился автомобиль.
Формат современного военного номера ввели Приказом №246 от 23.06.97 — переход на новые регистрационные знаки должен был завершиться до 1 января 2000 года. Обязанность по постановке на учёт и выдаче таких номеров возложили на ВАИ (военная автомобильная инспекция), а инициатором должна выступать воинская часть, в которой регистрируют новую машину.
Типы военных номеров
Военные используют чёрный номер с белыми цифрами. Такие знаки бывают нескольких типов:
- для легковых и грузовых автомобилей;
- для прицепов и полуприцепов к ним;
- для специальной, в том числе гусеничной техники;
- для мотоциклов и другого мототранспорта.
На каждом знаке присутствуют 4 цифры и 2 буквы — это номер и серия, а обособленно (справа или внизу, в зависимости от типа таблички) стоят аббревиатура RUS и ещё две цифры — код подразделения, по которому можно определить, откуда машина.
Военные номера по регионам
Коды на военных номерах — это не регионы в привычном для автомобилистов понимании. Если на гражданском транспорте они говорят о том, где территориально зарегистрирован автомобиль, то у военных «регион» на номерах — это код подразделения внутри Министерства обороны. Например, 15-й регион и военные (чёрные) номера указывают на то, что машина числится за Министерством внутренних дел, тогда как 15-й регион на гражданских машинах (белые номера) говорит о том, что она зарегистрирована в Северной Осетии.
Коды присваивает Главное автобронетанковое управление при Министерстве обороны РФ с согласия Генштаба ВС РФ. На сегодня принадлежность кодов на военных номерах выглядит следующим образом: 14 кодов присваиваются общевойсковой технике и означают военный округ, а остальные распределяются по родам войск и подразделениям силовых ведомств.
Военные округа:
- 21 — Южный;
- 25, 26 — Восточный;
- 43, 44, 50, 51 — Западный;
- 65, 76, 87, 88, 97 — Центральный;
- 32 — Центральный и Восточный (так получилось из-за изменения состава и наименования округов в 2010 году);
- 35 — Северный флот.
Действующее деление РФ по военным округам можно посмотреть в Указе президента 374 от 05.06.20.
Подразделения:
- 9, 81, 82, 83 — строительные подразделения (ВСК, ГВСУ, ГУС, ГУ стройпрома);
- 10 — ФСБ;
- 11, 15, 19 — МВД;
- 12 — пограничники;
- 14 — железнодорожные войска;
- 16 — войска спецсвязи;
- 17 — ДОСААФ;
- 18 — МЧС;
- 20 — дорожные войска;
- 23 — ракетные войска;
- 27 — противовоздушная оборона;
- 29 — 9-е центральное управление Минобороны;
- 34 — военно-воздушные силы;
- 39 — 12-е главное управление Минобороны (ядерное обеспечение);
- 45 — ВМФ;
- 56 — военно-космические силы;
- 67 — ВДВ;
- 77 — все автобазы (Генштаба, ГРУ Генштаба, МО РФ, спецтранспорт МО РФ);
- 84 — квартирно-эксплуатационная служба при Минобороны;
- 90 — Черноморский флот (Севастополь);
- 91 — Балтийский флот (Калининградский р-н);
- 92 — 201-я мотострелковая дивизия (201-я российская военная база в Таджикистане) и
10-й Государственный испытательный полигон «Сары-Шаган» в Казахстане;
- 93 — группа войск в Приднестровье;
- 94 — группа войск в Закавказье;
- 99 — ВАИ;
- 01 – 08, 13 — прочие ведомства;
- 22, 24, 28, 30, 31, 33, 36–38, 40–42, 46–49, 52–55, 57–64, 66, 68–75, 78–80, 84–86, 89, 95–98 — резервные коды.
Может возникнуть вопрос, почему, например, чёрные номера стоят на машинах Росгвардии или другого ведомства, которого нет в списке. Но достаточно посмотреть, в какую структуру оно входит. Росгвардия — подразделение внутренних войск МВД. Поэтому их ТС будут с чёрными номерами и кодами 11, 15 или 19, как у машин Минобороны.
Итак, совсем коротко
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– Чёрные номера на машине означают, что техника зарегистрирована за одним из ведомств Министерства обороны.
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– Существует четыре типа чёрных номеров — в зависимости от вида техники, которой они присваиваются.
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– Цифровой код на чёрном номере подскажет, какие войска владеют автомобилем.