Чёрно-белые фотографии или карандашные рисунки? Фотопост

Познакомьтесь, Магдалена Дужка. Она обожает двух своих котов и рисовать автомобили. И делает это потрясающе!
Художница работает в двух направлениях — она создаёт либо динамичный эскиз, в котором обозначаются лишь основные детали машины, либо гиперреалистичный рисунок, который настолько детализирован, что может сойти за чёрно-белую фотографию! Для создания своих картин Магдалена использует карандаши, маркеры и ручки.
Обычный размер картины Дужки — 56 на 46 сантиметров. На её создание уходит несколько недель. Хотите один из этих шедевров себе? Придётся раскошелиться! Средняя стоимость гиперреалистичной картины составляет около 5 тысяч долларов (380 тысяч рублей). Впрочем, для тех, кто не готов тратить такие большие суммы на искусство, Магдалена предлагает постеры высокого разрешения, которые стоят от 100 до 200 долларов.
Приобрести картину или постер польской художницы можно здесь (кстати, сейчас на многие работы действуют скидки). Ну а если цифровых картин вам достаточно, можно просто подписаться на Магдалену Дужку в инстаграме.