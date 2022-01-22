Чёрно-белые фотографии или карандашные рисунки? Фотопост

Обычный размер картины Дужки — 56 на 46 сантиметров. На её создание уходит несколько недель. Хотите один из этих шедевров себе? Придётся раскошелиться! Средняя стоимость гиперреалистичной картины составляет около 5 тысяч долларов (380 тысяч рублей). Впрочем, для тех, кто не готов тратить такие большие суммы на искусство, Магдалена предлагает постеры высокого разрешения, которые стоят от 100 до 200 долларов.