Пышки: знакомые машины с очень пухлыми шинами

Есть стереотип: чем быстрее машина, тем тоньше у неё должна быть резина. Не знаем, кто это придумал, но присмотритесь: гоночные автомобили, то есть самые быстрые машины в мире, включая Формулу-1, на настоящей «изоленте»-то и не ездят. И это не просто так, согласны?

В общем, мы решили представить, как могли бы выглядеть современные быстрые автомобили на пухлых покрышках, которые сделают любую машину тише и комфортнее. И знаете что? Нам нравится, как это выглядит! А вам?