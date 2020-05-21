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Пышки: знакомые машины с очень пухлыми шинами

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Александр Мирошкин

Есть стереотип: чем быстрее машина, тем тоньше у неё должна быть резина. Не знаем, кто это придумал, но присмотритесь: гоночные автомобили, то есть самые быстрые машины в мире, включая Формулу-1, на настоящей «изоленте»-то и не ездят. И это не просто так, согласны?

В общем, мы решили представить, как могли бы выглядеть современные быстрые автомобили на пухлых покрышках, которые сделают любую машину тише и комфортнее. И знаете что? Нам нравится, как это выглядит! А вам?

<h3>Porsche 911 Targa. Иллюстрация Авто.ру</h3>
<h3>Bentley Continental GT. Иллюстрация Авто.ру</h3>
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Porsche 911 Targa. Иллюстрация Авто.ру

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