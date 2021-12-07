Самые странные неоретроконцепты от люксовых автобрендов

За вдохновением для создания грациозного концепт-кара часто обращаются к прошлому. А ещё лучше — к собственному наследию, одновременно напоминая о богатой истории и отдавая должное великому исходнику. Увы, далеко не всегда новый шоу-кар в стиле «ретро» становится шедевральным. Оценив показанный на днях «дизайнерский» Maybach, мы вспомнили ещё несколько противоречивых проектов от компаний с большими бюджетами.
Вот — та самая новинка от концерна Daimler, которую уже называют не иначе, как «Майбах с топором». И речь, конечно, не о прямоугольной «морде» внедорожного купе, к созданию которого привлекли умершего недавно модельера Вирджила Абло. Несмотря на то, что в экстерьере Project Maybach неожиданно много от моделей Rolls-Royce и даже Hongqi (чего стоит «отвесный» передок с вертикальной решёткой), топор у автомобиля есть, и закреплён на видном месте — на стойке, слева от «капитанского» водительского кресла.
В числе других салонных чудачеств — ящики для скарба, непривычная вогнутая обивка дверей, возможность превратить сиденья в пару горизонтальных кушеток для ночлега и набор брендированного оборудования для ориентирования на местности.
Сама идея создать внедорожный гран-туризмо полна противоречий, но именно так привык мыслить Абло, однажды уже поработавший с Mercedes-Benz над необычным спортивным G‑классом. Тот проект, совместивший моду и гонки, тоже вышел крайне нетипичным для Mercedes-Benz.
В 2011 году компания BMW анонсировала второй проект ретросерии Hommage (именно так, с двумя «m»). Спустя три года после дебюта концептуального купе M1, ставшего современным прочтением одноимённого спорткара из 1970‑х, на лужайку итальянского Конкурса элегантности пожаловал весьма необычный родстер.
Облик концепта 328 Hommage, нарисованного дизайн-командой Адриана ван Хойдонка, должен был отсылать к спортивной модели 1930‑х, громившей соперников на Ле-Мане и Mille Miglia. Однако, если поставить оригинал и новинку рядом, то скромность и лаконичность боевого аппарата из прошлого утонут под напором нового шоу-кара. Суровое лицо новинки получило круглые фары с «защитной» изолентой, отчего взгляд стал ещё более угрюмым. А двери в угоду массе решили не проектировать вовсе. И лишь тип мотора у оригинальной 328‑й и её концептуальной подражательницы совпал: и там, и там использовалась рядная бензиновая «шестёрка».
Под вывеской Next 100 (то есть «следующие 100 лет») в 2016 году концерн BMW собрал серию концепт-каров, миссией которых было показать облик транспорта будущего. Правда, роскошное купе 103EX от Rolls-Royce ещё и показушно заигрывало с собственным прошлым, демонстрируя классические пропорции ранних моделей.
И всё же Next 100 удивлял не отсылками к истории марки, а заметно оторванной от реальности внешностью. Британцы постарались сделать всё, чтобы люксовая электрическая новинка обескураживала зрителя. Колёса? Их как бы и нет — то, чем Роллс-Ройс опирается на землю, закрыто квадратными арками-крыльями. Тяжеловесный нос с неизменной решёткой-пантеоном? Вместо этого — огромные полости, внутри которых виднеются рычаги подвески. Багажник? Чемоданы надлежит размещать в потайных нишах в передней части кузова.
А салон? Такой дзен-простоты люксовый бренд не достигал никогда прежде: за подъёмными дверьми у Next 100 скрыты пассажирская софа и громадный дисплей для развлечения и коммуникации с «умной» машиной. Ещё одной фишкой, связанной с прошлым марки, стал «виртуальный шофёр» — нечто вроде голосового ассистента с изящным голосом Элеоноры. Именно это имя носит статуэтка «Духа Экстаза» на капотах Rolls-Royce.
В дизайн-истории Mercedes-Benz есть примеры удачного трибьюта знаменитым «Серебряным стрелам» — спортивным машинам 1930‑х, успешно выступавшим в гонках. Одним из ярких оммажей классике может стать проект Vision EQ Silver Arrow 2018 года. Но то, что немцы показали ранее, в 2011‑м на дизайнерском шоу LA Design Challenge, больше удивляло, чем очаровывало.
Концептуальный родстер Silver Arrow с чудаковатым передним сплиттером и полыми колёсами, как из фильма «Трон», если и пытался напомнить о классических спорткарах Mercedes-Benz, то делал это тихонечко, боясь потревожить память зрителя. В итоге и ретросилуэт, и традиционные мотивы марки утонули под толстым слоем выдумки. Аэродинамический обвес, выполненный как единое целое, визуально поглотил всё, что могло напоминать о дизайне старых Мерседесов, оставив на виду лишь радиаторную решётку и воздуховоды на крыльях. И лишь в качестве комплемента авторы концепт-кара сочинили небольшой ролик, в котором можно услышать звук футуристичной машины и заметить отсылки к истории боевых «Стрел».
Вообще-то бренд Kyocera многие из нас знают по линейке офисной техники — принтерам, сканерам и МФУ. А кое-кто знаком и с керамикой от этой марки. При чём тут ретро и тем более автомобильное? В общем, связи нет, но японская компания в прошлом году решила попробовать себя в создании новых технологий и даже сочинила что-то вроде собирательного образа классической машины. Результат под именем Moeye был представлен минувшей осенью.
Что и говорить, машинка вышла необычной, напомнив своим обликом с десяток самых разных моделей прошлого — европейских, американских и японских. Но то, как публика воспримет дизайн шоу-кара, для разработчиков из Kyocera было не столь важно. Главной фишкой Moeye были новые технологии, среди которых — возможность аудиотактильного управления функциями, заменяющего традиционные кнопки, а также широкое использование оптического камуфляжа.
Увы, становиться невидимым концептуальное купе не умело, однако, благодаря набору камер, было способно делать «прозрачными» кузовные панели (прежде всего — стойки крыши) и мультимедийный экран, тем самым улучшая обзор. А ещё в Kyocera поработали над обонянием и улучшением аудиоконтакта с машиной. Для пассажиров беспилотного Moeye (да, машинку создали полностью автономной) предложили особую саунд-систему с очень чистым звуком, добавили стереоскопический голосовой помощник и подготовили пять видов разных ароматов.
К компаниям, что странно заигрывают с «чужим» прошлым, можно отнести и японскую Infiniti. Четыре года назад люксовый бренд выкатил ретроконцепт, не имеющий никакого отношения к биографии бренда.
Prototype 9 был непрост. Автор проекта, шеф-дизайнер Альфонсо Альбаиса, создал эффектный одноместный спорткар с дизайн-цитатами из гоночных 1940‑х (в то время компании попросту не существовало) и элементами, характерными для актуальной линейки. Нос машины, например, венчает фирменная изогнутая решётка, а «прицелом» для гонщика выступает будто бы восставший логотип компании, сроду не выступавший в роли фигурки-маскота.
И конечно, весь из себя классический концепт — с олдскульной подвеской и рессорами (!) — приводится в движение современной электрической установкой. В крупном моторном отсеке прототипа не прячется ничего похожего на классический ДВС, а тонкие задние колёса катятся благодаря инновационному (для 2018 года) 120-киловаттному мотору, отчего разрыв между «ретро» и «футуро» становится ещё больше.