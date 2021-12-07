Самые странные неоретроконцепты от люксовых автобрендов

Вот — та самая новинка от концерна Daimler, которую уже называют не иначе, как «Майбах с топором». И речь, конечно, не о прямоуголь­ной «морде» внедорожного купе, к созданию которого привлекли умершего недавно модельера Вирджила Абло. Несмотря на то, что в экстерьере Project Maybach неожиданно много от моделей Rolls-Royce и даже Hongqi (чего стоит «отвесный» передок с вертикальной решёткой), топор у автомобиля есть, и закреплён на видном месте — на стойке, слева от «капитанского» водительского кресла.

В числе других салонных чудачеств — ящики для скарба, непривычная вогнутая обивка дверей, возможность превратить сиденья в пару горизонтальных кушеток для ночлега и набор бренди­рованного оборудования для ориенти­рования на местности.

Сама идея создать внедорожный гран-туризмо полна противоречий, но именно так привык мыслить Абло, однажды уже поработавший с Mercedes-Benz над необычным спортивным G‑классом. Тот проект, совместивший моду и гонки, тоже вышел крайне нетипичным для Mercedes-Benz.