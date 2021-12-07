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Неизвестные герои битвы за Москву: машины, грузовики и тракторы

Самые странные неоретроконцепты от люксовых автобрендов

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Константин Новацкий

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За вдохновением для создания грациозного концепт-кара часто обращаются к прошлому. А ещё лучше — к собственному наследию, одновременно напоминая о богатой истории и отдавая должное великому исходнику. Увы, далеко не всегда новый шоу-кар в стиле «ретро» становится шедевральным. Оценив показанный на днях «дизайнерский» Maybach, мы вспомнили ещё несколько противоречивых проектов от компаний с большими бюджетами.

Project Maybach
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Вот — та самая новинка от концерна Daimler, которую уже называют не иначе, как «Майбах с топором». И речь, конечно, не о прямоуголь­ной «морде» внедорожного купе, к созданию которого привлекли умершего недавно модельера Вирджила Абло. Несмотря на то, что в экстерьере Project Maybach неожиданно много от моделей Rolls-Royce и даже Hongqi (чего стоит «отвесный» передок с вертикальной решёткой), топор у автомобиля есть, и закреплён на видном месте — на стойке, слева от «капитанского» водительского кресла. 

В числе других салонных чудачеств — ящики для скарба, непривычная вогнутая обивка дверей, возможность превратить сиденья в пару горизонтальных кушеток для ночлега и набор бренди­рованного оборудования для ориенти­рования на местности.

Сама идея создать внедорожный гран-туризмо полна противоречий, но именно так привык мыслить Абло, однажды уже поработавший с Mercedes-Benz над необычным спортивным G‑классом. Тот проект, совместивший моду и гонки, тоже вышел крайне нетипичным для Mercedes-Benz.

BMW 328 Hommage
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В 2011 году компания BMW анонсировала второй проект ретро­серии Hommage (именно так, с двумя «m»). Спустя три года после дебюта концептуаль­ного купе M1, ставшего современным прочтением одноимённого спорткара из 1970‑х, на лужайку итальянского Конкурса элегантности пожаловал весьма необычный родстер.

Облик концепта 328 Hommage, нарисованного дизайн-командой Адриана ван Хойдонка, должен был отсылать к спортивной модели 1930‑х, громившей соперников на Ле-Мане и Mille Miglia. Однако, если поставить оригинал и новинку рядом, то скромность и лаконичность боевого аппарата из прошлого утонут под напором нового шоу-кара. Суровое лицо новинки получило круглые фары с «защитной» изолентой, отчего взгляд стал ещё более угрюмым. А двери в угоду массе решили не проектировать вовсе. И лишь тип мотора у оригинальной 328‑й и её концептуаль­ной подражатель­ницы совпал: и там, и там использовалась рядная бензиновая «шестёрка».

Rolls-Royce Vision Next 100 (103EX)
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Под вывеской Next 100 (то есть «следующие 100 лет») в 2016 году концерн BMW собрал серию концепт-каров, миссией которых было показать облик транспорта будущего. Правда, роскошное купе 103EX от Rolls-Royce ещё и показушно заигрывало с собственным прошлым, демонстрируя классические пропорции ранних моделей.

И всё же Next 100 удивлял не отсылками к истории марки, а заметно оторванной от реаль­ности внешностью. Британцы постарались сделать всё, чтобы люксовая электрическая новинка обескуражи­вала зрителя. Колёса? Их как бы и нет — то, чем Роллс-Ройс опирается на землю, закрыто квадратными арками-крыльями. Тяжеловесный нос с неизменной решёткой-пантеоном? Вместо этого — огромные полости, внутри которых виднеются рычаги подвески. Багажник? Чемоданы надлежит размещать в потайных нишах в передней части кузова.

А салон? Такой дзен-простоты люксовый бренд не достигал никогда прежде: за подъёмными дверьми у Next 100 скрыты пассажирская софа и громадный дисплей для развлечения и коммуникации с «умной» машиной. Ещё одной фишкой, связанной с прошлым марки, стал «виртуальный шофёр» — нечто вроде голосового ассистента с изящным голосом Элеоноры. Именно это имя носит статуэтка «Духа Экстаза» на капотах Rolls-Royce.

Mercedes-Benz Silver Arrow Concept
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В дизайн-истории Mercedes-Benz есть примеры удачного трибьюта знаменитым «Серебряным стрелам» — спортивным машинам 1930‑х, успешно выступавшим в гонках. Одним из ярких оммажей классике может стать проект Vision EQ Silver Arrow 2018 года. Но то, что немцы показали ранее, в 2011‑м на дизайнерском шоу LA Design Challenge, больше удивляло, чем очаровывало.

Концептуальный родстер Silver Arrow с чудаковатым передним сплиттером и полыми колёсами, как из фильма «Трон», если и пытался напомнить о классических спорткарах Mercedes-Benz, то делал это тихонечко, боясь потревожить память зрителя. В итоге и ретро­силуэт, и традици­онные мотивы марки утонули под толстым слоем выдумки. Аэро­динами­ческий обвес, выполненный как единое целое, визуально поглотил всё, что могло напоминать о дизайне старых Мерседесов, оставив на виду лишь радиаторную решётку и воздуховоды на крыльях. И лишь в качестве комплемента авторы концепт-кара сочинили небольшой ролик, в котором можно услышать звук футуристичной машины и заметить отсылки к истории боевых «Стрел».

Kyocera Moeye
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Вообще-то бренд Kyocera многие из нас знают по линейке офисной техники — принтерам, сканерам и МФУ. А кое-кто знаком и с керамикой от этой марки. При чём тут ретро и тем более автомобиль­ное? В общем, связи нет, но японская компания в прошлом году решила попробовать себя в создании новых технологий и даже сочинила что-то вроде собиратель­ного образа классической машины. Результат под именем Moeye был представлен минувшей осенью.

Что и говорить, машинка вышла необычной, напомнив своим обликом с десяток самых разных моделей прошлого — европейских, американских и японских. Но то, как публика воспримет дизайн шоу-кара, для разработчиков из Kyocera было не столь важно. Главной фишкой Moeye были новые технологии, среди которых — возможность аудио­тактиль­ного управления функциями, заменяющего традици­онные кнопки, а также широкое использование оптического камуфляжа.

Увы, становиться невидимым концептуальное купе не умело, однако, благодаря набору камер, было способно делать «прозрачными» кузовные панели (прежде всего — стойки крыши) и мульти­медийный экран, тем самым улучшая обзор. А ещё в Kyocera поработали над обонянием и улучшением аудиоконтакта с машиной. Для пассажиров беспилотного Moeye (да, машинку создали полностью автономной) предложили особую саунд-систему с очень чистым звуком, добавили стерео­скопический голосовой помощник и подготовили пять видов разных ароматов. 

Infiniti Prototype 9
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К компаниям, что странно заигрывают с «чужим» прошлым, можно отнести и японскую Infiniti. Четыре года назад люксовый бренд выкатил ретро­концепт, не имеющий никакого отношения к биографии бренда.

Prototype 9 был непрост. Автор проекта, шеф-дизайнер Альфонсо Альбаиса, создал эффектный одноместный спорткар с дизайн-цитатами из гоночных 1940‑х (в то время компании попросту не существо­вало) и элементами, характерными для актуальной линейки. Нос машины, например, венчает фирменная изогнутая решётка, а «прицелом» для гонщика выступает будто бы восставший логотип компании, сроду не выступавший в роли фигурки-маскота.

И конечно, весь из себя классический концепт — с олдскульной подвеской и рессорами (!) — приводится в движение современной электрической установкой. В крупном моторном отсеке прототипа не прячется ничего похожего на классический ДВС, а тонкие задние колёса катятся благодаря инноваци­онному (для 2018 года) 120-кило­ваттному мотору, отчего разрыв между «ретро» и «футуро» становится ещё больше.

Новые машины в ретродизайне — это ещё модно?

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