Это провал! 8 случаев, когда машины уходили под землю
Константин Новацкий
Ямы, стыки и лежачие полицейские — далеко не самые опасные дорожные хищники. В числе по-настоящему жутких чудовищ — провалы асфальта, способные затянуть под землю целый автомобиль. Взгляните, как эти «ошибки» коммунальщиков и сюрпризы природы умело охотятся на водителей в естественной среде обитания.
Россия: нападение дороги на Lada Largus
Чтобы понять мотивы дорожных провалов, нужно понимать, как они образуются. Как правило, всё начинается с подземных процессов, в которых участвует вода. Песчано-гравийная подушка под асфальтом размывается, слабеет и образует пустоту, не способную держать нагрузку — как самого покрытия, так и машин на нём. Формирование пустот — довольно сложный и непредсказуемый процесс, который почти всегда приводит к сюрпризам. Вот так в Астрахани под асфальт ушёл универсал Lada Largus. Яма образовалась на оживлённом городском перекрёстке, и, как мы видим, ослабевшая дорога не выдержала веса машины. К счастью, никто не пострадал. К несчастью — для владельца Лады и астраханских дорожников — обстоятельства инцидента придётся изучать.
Бразилия: дорога поймала машину
Появлению асфальтовых ловушек активно способствует климат: сильные дожди и грунтовые воды способны подмыть грунт и образовать подземные пустоты, куда вместе с асфальтом может уйти целый автомобиль. Взгляните, как нереально — словно в компьютерном симуляторе или обучающем ролике — формируются подобные ямки: тяжёлый самосвал был последней нагрузкой, которую выдержал асфальт этой улицы во Флорис-да-Кунья. У ехавшей следом женщины почти не осталось шансов среагировать и объехать. Как итог — «идеальное» попадание в дорожный капкан. Страшно? Можно выдохнуть: ни владелица седана, ни её дочь на пассажирском кресле не пострадали.
Чикаго: уличный сюрприз
Погодные условия способны пробудить у дорожных ям куда более зверский аппетит. Семь лет назад из огромного провала на одной из чикагских улиц пришлось извлекать сразу три машины — стоящую рядом с воронкой четвёртую удалось отогнать в сторону. Виной всему стали продолжительные ливни, ослабившие грунт. В результате обрушения обнажились городские коммуникации, включая подземную линию газопровода. Как здорово, что к трём стихиям: земле, воде и воздуху — на злополучной улице не присоединился огонь...
Миссисипи: панкейк в обмен на машину
А вот такая картина в 2015 году предстала перед посетителями ресторанчика IHOP в городе Меридиан, штат Миссисипи. Просторную парковку для любителей блинчиков пересёк широкий разлом, который увлёк на глубину полтора десятка автомобилей. Несложно догадаться, что инциденту с повреждением коммуникаций предшествовали сильные ливни. При этом размеры провала роднят инцидент с фильмами-катастрофами. Со слов очевидцев и патрульных, часть машин глубоко ушла в грунт. По счастью, никто из клиентов заведения не пострадал.
Россия: здесь будет яма
Появление асфальтовой воронки далеко не всегда носит стремительный характер. Это мелодичное видео как раз демонстрирует процесс «рождения» провала — от небольшой просадки дорожного полотна до образования гигантской ямы. Большинство автомобилистов на этой дороге не только успевают объехать опасный участок, но и сохраняют завидное спокойствие. Шутить ли здесь про российские будни или радоваться за свидетелей аварии — вопрос величиной с эту яму.
Колорадо: куда исчезла машина?
А вот где радость лучше отложить до лучших времён: в зеве огромной дорожной ямы прямо на наших глазах растворяется целый автомобиль. Участок Оксфорд-авеню в городе Денвер был повреждён сильными ливнями и предварительно оцеплен дорожной полицией, поэтому, за исключением одной машины, никто не поучаствовал в жутковатом ДТП. Как сообщили очевидцы, сам водитель вовремя успел эвакуироваться и отскочить. А вот спасти упавший в жижу кроссовер не получилось.
Кентукки: тук-тук, это музей?
Если к этому моменту вы подумали, будто грунтовые воронки поджидают автомобилистов только вблизи дорог, то как вам дерзкое «нападение» ямы на целое здание? В 2014 году карстовый провал в американском Боулинг-Грин поглотил почти десяток коллекционных моделей из Национального музея Chevrolet. Любопытно, что стихия действовала весьма тонко и избирательно: само здание не получило серьёзных повреждений, а вот редким экспонатам из выставочного зала Skydome не повезло. В 12-метровый кратер угодили юбилейные — миллионный и полуторамиллионный — спорткары, а также гоночные версии
Гватемала: перекрёсток с сюрпризом
Трёхмерные перекрёстки — нечто новенькое даже для опытных дорожников и градостроителей. А всё потому, что в их постройке принимает участие сама планета. В 2010 году на одном из пересечений в Гватемале появился незапланированный тоннель вниз. Воронка оказалась настолько просторной, что помимо автомобилей спустила под землю трёхэтажную швейную фабрику и часть жилого дома. В результате спуска на 100-метровую глубину пострадал один человек, однако ругать городские власти было бессмысленно: такие воронки нередко образуются стихийно из-за работы подземных рек. Отсюда — и внушительная глубина провалов.