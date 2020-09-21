Жизнь по багажникам: автомобильная Мексика с высоты дорожного моста

Это провал! 8 случаев, когда машины уходили под землю

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Константин Новацкий

Ямы, стыки и лежачие полицейские — далеко не самые опасные дорожные хищники. В числе по-настоящему жутких чудовищ — провалы асфальта, способные затянуть под землю целый авто­мобиль. Взгляните, как эти «ошибки» коммуналь­щиков и сюрпризы природы умело охотятся на водителей в есте­ственной среде обитания.

Россия: нападение дороги на Lada Largus

Чтобы понять мотивы дорожных провалов, нужно понимать, как они образуются. Как правило, всё начина­ется с подземных процессов, в которых участвует вода. Песчано-гравийная подушка под асфальтом размыва­ется, слабеет и образует пустоту, не способную держать нагрузку — как самого покрытия, так и машин на нём. Формирование пустот — довольно сложный и непред­сказуемый процесс, который почти всегда приводит к сюрпризам. Вот так в Астрахани под асфальт ушёл универсал Lada Largus. Яма образо­валась на оживлённом городском пере­крёстке, и, как мы видим, ослабевшая дорога не выдер­жала веса машины. К счастью, никто не пострадал. К несчастью — для владельца Лады и астраханских дорожников — обстоятель­ства инцидента придётся изучать.

Бразилия: дорога поймала машину

Появлению асфальтовых ловушек активно способ­ствует климат: сильные дожди и грунтовые воды способны подмыть грунт и образовать подземные пустоты, куда вместе с асфальтом может уйти целый автомобиль. Взгляните, как нереально — словно в компьютерном симуляторе или обучающем ролике — формиру­ются подобные ямки: тяжёлый самосвал был последней нагрузкой, которую выдержал асфальт этой улицы во Флорис-да-Кунья. У ехавшей следом женщины почти не осталось шансов среагировать и объехать. Как итог — «идеальное» попадание в дорожный капкан. Страшно? Можно выдохнуть: ни владелица седана, ни её дочь на пассажир­ском кресле не пострадали.

Чикаго: уличный сюрприз

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Погодные условия способны пробудить у дорожных ям куда более зверский аппетит. Семь лет назад из огромного провала на одной из чикагских улиц пришлось извлекать сразу три машины — стоящую рядом с воронкой четвёртую удалось отогнать в сторону. Виной всему стали продолжи­тельные ливни, ослабившие грунт. В резуль­тате обрушения обнажились городские коммуни­кации, включая подземную линию газо­провода. Как здорово, что к трём стихиям: земле, воде и воздуху — на злополучной улице не присоеди­нился огонь...

Миссисипи: панкейк в обмен на машину

А вот такая картина в 2015 году предстала перед посети­телями ресторанчика IHOP в городе Меридиан, штат Миссисипи. Просторную парковку для любителей блинчиков пересёк широкий разлом, который увлёк на глубину полтора десятка авто­мобилей. Несложно догадаться, что инциденту с повреж­дением коммуникаций предше­ствовали сильные ливни. При этом размеры провала роднят инцидент с фильмами-ката­строфами. Со слов очевидцев и патрульных, часть машин глубоко ушла в грунт. По счастью, никто из клиентов заведения не пострадал.

Россия: здесь будет яма

Появление асфальтовой воронки далеко не всегда носит стремитель­ный характер. Это мелодичное видео как раз демонстри­рует процесс «рождения» провала — от небольшой просадки дорожного полотна до образо­вания гигантской ямы. Большинство автомо­билистов на этой дороге не только успевают объехать опасный участок, но и сохраняют завидное спокой­ствие. Шутить ли здесь про российские будни или радоваться за свидетелей аварии — вопрос величиной с эту яму.

Колорадо: куда исчезла машина?

А вот где радость лучше отложить до лучших времён: в зеве огромной дорожной ямы прямо на наших глазах растворя­ется целый автомобиль. Участок Оксфорд-авеню в городе Денвер был повреждён сильными ливнями и предвари­тельно оцеплен дорожной полицией, поэтому, за исключе­нием одной машины, никто не поучаст­вовал в жутковатом ДТП. Как сообщили очевидцы, сам водитель вовремя успел эвакуиро­ваться и отскочить. А вот спасти упавший в жижу кроссовер не получилось.

Кентукки: тук-тук, это музей?

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Если к этому моменту вы подумали, будто грунтовые воронки поджидают автомо­билистов только вблизи дорог, то как вам дерзкое «нападение» ямы на целое здание? В 2014 году карстовый провал в американ­ском Боулинг-Грин поглотил почти десяток коллекци­онных моделей из Националь­ного музея Chevrolet. Любопытно, что стихия действо­вала весьма тонко и избирательно: само здание не получило серьёзных повреж­дений, а вот редким экспонатам из выста­вочного зала Skydome не повезло. В 12-метровый кратер угодили юбилейные — миллионный и полутора­миллионный — спорткары, а также гоночные версии ZR-1 и арендо­ванные у завода экземпляры «Корветов». Грамотным решением руководства стало не закрывать музей полностью: меньше чем через месяц поток посетителей увеличился почти на 60 процентов, а сама 10-метро­вая яма превратилась в своего рода артефакт. Не было бы счастья…

Гватемала: перекрёсток с сюрпризом

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Трёхмерные перекрёстки — нечто новенькое даже для опытных дорож­ников и градо­строителей. А всё потому, что в их постройке принимает участие сама планета. В 2010 году на одном из пере­сечений в Гватемале появился незаплани­рованный тоннель вниз. Воронка оказалась настолько просторной, что помимо авто­мобилей спустила под землю трёхэтажную швейную фабрику и часть жилого дома. В резуль­тате спуска на 100-метровую глубину пострадал один человек, однако ругать городские власти было бес­смысленно: такие воронки нередко образуются стихийно из-за работы подземных рек. Отсюда — и внушительная глубина провалов.

Приходилось попадать в ямы?

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