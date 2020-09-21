Это провал! 8 случаев, когда машины уходили под землю

Если к этому моменту вы подумали, будто грунтовые воронки поджидают автомо­билистов только вблизи дорог, то как вам дерзкое «нападение» ямы на целое здание? В 2014 году карстовый провал в американ­ском Боулинг-Грин поглотил почти десяток коллекци­онных моделей из Националь­ного музея Chevrolet. Любопытно, что стихия действо­вала весьма тонко и избирательно: само здание не получило серьёзных повреж­дений, а вот редким экспонатам из выста­вочного зала Skydome не повезло. В 12-метровый кратер угодили юбилейные — миллионный и полутора­миллионный — спорткары, а также гоночные версии ZR-1 и арендо­ванные у завода экземпляры «Корветов». Грамотным решением руководства стало не закрывать музей полностью: меньше чем через месяц поток посетителей увеличился почти на 60 процентов, а сама 10-метро ­вая яма превратилась в своего рода артефакт. Не было бы счастья…