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Викторина: что означают цифры в названиях иномарок?

Игры

Михаил Медведев

Машины, в названии которых скрыт округлённый рабочий объём двигателя — это так банально! К счастью, далеко не все бренды идут скучным путём, поэтому в названиях машин порой зашифрована интересная информация! О системе наименований отечественных моделей мы недавно рассказывали, а теперь предлагаем попробовать свои силы в расшифровке индексов иномарок. О, да — вас ждут сюрпризы!

  • Для начала разминка. Это известно каждому итальянскому школьнику — у большинства классических моделей Ferrari в индексе зашифрована…

  • Но так было раньше — современные модели получили другую систему индексов Что значит, например, 812?

  • Не всегда модельные индексы привязаны к двигателю. Цифры в названии знаменитой немецкой амфибии Амфикар-770 указывают на…

  • Сейчас будет совсем сложно: что означает цифра 12 в названии DeLorean DMC-12?

  • Иногда только по названию модели можно узнать немало интересного. Скажем, цифры 245 в названии Volvo из 1970-х — что они значат?

  • Еще интересней индекс Oldsmobile 4-4-2. На какую комплектацию намекают эти цифры?

  • Топ-версия Nissan Fairlady Z в начале 1970-х обозначалась цифрами 432. И это, конечно, неспроста. Они означали...

  • И последнее: почему мощность на многих старинных автомобилях указывалась через чёрточку. Например, Rolls-Royce 40/50 h.p. это вообще как?

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