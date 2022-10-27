Что ждёт владельцев Мерседесов, известная BMW в продаже и тест «китайского Cayenne». Главное за день

Пострадать в автомобильной аварии могут не только автомобили и люди, но и, например, велосипед, забор или животное. Стоит ли в таких случаях рассчитывать на ОСАГО? Рассказываем в подробностях!

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Огромные американские внедорожники имеют немало поклонников в России. Любят их не только за мощь и простор, но и за репутацию почти неубиваемых машин, поэтому на вторичке они в цене. Но покупателям надо помнить: эти «танки» тоже попадают в ДТП. А некоторые даже становятся героями рубрики «Не бит, не крашен»!

