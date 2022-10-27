Что ждёт владельцев Мерседесов, известная BMW в продаже и тест «китайского Cayenne». Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! На Авто.ру появилась необычная «капсула времени» — гибридный спорткар BMW i8 из частной коллекции. Машина 2016 года проехала лишь 248 километров! И цену при таких вводных не назовёшь завышенной. А теперь переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Что ждёт владельцев Мерседесов
Компания Mercedes-Benz заявила об уходе из России и продаже всех своих активов, включая завод в Подмосковье. У владельцев и потенциальных покупателей машин марки разумеется, возник ряд важных вопросов по части обслуживания. Мы разобрались в ситуации вместе с российскими дилерами и автоэкспертами.
Все плюсы и минусы Changan Uni-K
Новенький кроссовер Uni-K стал самой настоящей витриной технологий бренда Changan и первой яркой моделью компании на нашем рынке. Но что у него с практичностью и ходовыми качествами? Как показал подробный тест, по части базовых дисциплин к «Юнику» есть вопросы.
Немного важных новостей
- Sollers начнёт производство автомобилей под своим брендом уже в этом году
- Ford прекратит производство минивэнов S-Max и Galaxy: преемников у них не будет
- Опубликовано фото интерьера нового BMW M5
- BMW i8 из клипа известного рэпера продают на Авто.ру
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Пострадать в автомобильной аварии могут не только автомобили и люди, но и, например, велосипед, забор или животное. Стоит ли в таких случаях рассчитывать на ОСАГО? Рассказываем в подробностях!
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Огромные американские внедорожники имеют немало поклонников в России. Любят их не только за мощь и простор, но и за репутацию почти неубиваемых машин, поэтому на вторичке они в цене. Но покупателям надо помнить: эти «танки» тоже попадают в ДТП. А некоторые даже становятся героями рубрики «Не бит, не крашен»!
Кстати!
Можно объехать машину или нет? Проверьте свои знания ПДД с помощью нашей новой задачки!