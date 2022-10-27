BMW потратит 1,7 миллиарда долларов на подготовку к выпуску шести новых электрокаров

Что ждёт владельцев Мерседесов, известная BMW в продаже и тест «китайского Cayenne». Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! На Авто.ру появилась необычная «капсула времени» — гибридный спорткар BMW i8 из частной коллекции. Машина 2016 года проехала лишь 248 километров! И цену при таких вводных не назовёшь завышенной. А теперь переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Что ждёт владельцев Мерседесов

Компания Mercedes-Benz заявила об уходе из России и продаже всех своих активов, включая завод в Подмосковье. У владельцев и потенциальных покупателей машин марки разумеется, возник ряд важных вопросов по части обслуживания. Мы разобрались в ситуации вместе с российскими дилерами и автоэкспертами.

Все плюсы и минусы Changan Uni-K

Новенький кроссовер Uni-K стал самой настоящей витриной технологий бренда Changan и первой яркой моделью компании на нашем рынке. Но что у него с практичностью и ходовыми качествами? Как показал подробный тест, по части базовых дисциплин к «Юнику» есть вопросы.

Немного важных новостей

  • Sollers начнёт производство автомобилей под своим брендом уже в этом году
  • Ford прекратит производство минивэнов S-Max и Galaxy: преемников у них не будет
  • Опубликовано фото интерьера нового BMW M5
  • BMW i8 из клипа известного рэпера продают на Авто.ру

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Пострадать в автомобильной аварии могут не только автомобили и люди, но и, например, велосипед, забор или животное. Стоит ли в таких случаях рассчитывать на ОСАГО? Рассказываем в подробностях!

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Огромные американские внедорожники имеют немало поклонников в России. Любят их не только за мощь и простор, но и за репутацию почти неубиваемых машин, поэтому на вторичке они в цене. Но покупателям надо помнить: эти «танки» тоже попадают в ДТП. А некоторые даже становятся героями рубрики «Не бит, не крашен»!

Кстати!

Можно объехать машину или нет? Проверьте свои знания ПДД с помощью нашей новой задачки!

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