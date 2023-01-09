ПДД для самокатов

С 1 марта 2023 года заработает большой пакет изменений в ПДД. Основная его часть касается определения средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие подобные устройства). Такой транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.

Перемещаться на СИМ можно будет со скоростью не выше 25 км/ч. Максимальная масса транспортного средства для движения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг. Так же для нового транспорта появятся свои знаки, а пешеходы получат приоритет при совместном движении с СИМ по тротуару.

Переходя дорогу, владелец электросамоката должен будет везти его рядом. По автомобильным дорогам (лишь по тем, где разрешено движение велосипедистов) можно ездить по правому краю и только водителям старше 14 лет. Максимальная скорость — 60 км/ч. На СИМ, которое двигается по дороге, должна быть светотехника белого и красного цвета, а также тормозная система.