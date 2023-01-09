Екатерина Демишева
Изменения в ПДД, новый КоАП, свежие знаки и разметка, правила для самокатов, «умные» камеры и лишение прав по болезни — Госдума, ГИБДД, Минтранс и Минздрав подготовили целый ряд нововведений для автомобилистов, которые вступят в силу в 2023 году. Собрали всё, что прямо сейчас надо знать российским водителям.
ПДД для самокатов
С 1 марта 2023 года заработает большой пакет изменений в ПДД. Основная его часть касается определения средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие подобные устройства). Такой транспорт получит официальное описание в ПДД, регламент скорости движения и правила управления для владельцев.
Перемещаться на СИМ можно будет со скоростью не выше 25 км/ч. Максимальная масса транспортного средства для движения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг. Так же для нового транспорта появятся свои знаки, а пешеходы получат приоритет при совместном движении с СИМ по тротуару.
Переходя дорогу, владелец электросамоката должен будет везти его рядом. По автомобильным дорогам (лишь по тем, где разрешено движение велосипедистов) можно ездить по правому краю и только водителям старше 14 лет. Максимальная скорость — 60 км/ч. На СИМ, которое двигается по дороге, должна быть светотехника белого и красного цвета, а также тормозная система.
Новая разметка и островки
Тот же пакет поправок вводит новые знаки и разметку, за нарушение которых можно получить штраф. С помощью разметки разделят зоны парковки: платную обведут синими линиями, а бесплатную — белыми. Утверждены два новых дорожных знака: зарядка для электромобилей и запрет движения автобусов.
Также с марта 2023 года может быть введён полный запрет на движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности. Предполагается, что штрафовать за это будут так же, как за выезд на полосу общественного транспорта — 1500 рублей по всей стране и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Однако пока новые штрафы не подтверждены и не внесены в КоАП.
ГИБДД получит доступ к медицинским данным
На финальной стадии принятия в Госдуме находится документ, который позволит ГИБДД получать информацию о состоянии здоровья водителей. В 2023 году инспекторы смогут оперативно видеть диагнозы автомобилистов и направлять их на внеочередное медосвидетельствование для подтверждения права управления транспортным средством. Если проверка будет провалена, то права аннулируют.
Предполагается, что ГИБДД и Минздрав создадут совместную базу данных, куда медики будут вносить данные по определённым диагнозам, при которых нельзя садиться за руль. Например, пристрастие к наркотикам или алкоголю, эпилепсия, резкое ухудшение зрения, психиатрические расстройства и т.д. Полный список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утверждён постановлением правительства №1604.
Сейчас результаты медицинских проверок для водителей действительны десять лет, но за это время состояние здоровья может измениться. Поэтому ГИБДД позволят оперативно проверять состояние здоровья автомобилистов и отправлять их на новое обследование с последующим лишением прав в случае подтверждения диагноза.
Кроме того, ГИБДД временно прекратила возбуждать дела о лишении прав в отношении водителей, у которых обнаружили следы лекарств, не относящихся к наркотическим и психотропным веществам. Данный вопрос находится в разработке Госдумы, так как формулировки в документах КоАП по штрафу за психотропные лекарства расходятся. В процессе обсуждения деталей законодатели также могут совместно с врачами создать перечень опасных для вождения лекарств.
Новые сроки привлечения к ответственности
В 2023 году немного изменятся сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Госдума рассматривает документ, который переведёт сроки на посуточный отсчёт. Сотрудники ГИБДД обязаны будут вынести решение в отношении нарушителя в течение 60 суток (сейчас два месяца). А если дело должно быть рассмотрено в суде, на это выделят 90 суток (сейчас три месяца). Так власти хотят уравнять в правах водителей вне зависимости от количества дней в календарных месяцах.
Сейчас, если нарушение совершено в месяц, состоящий из 31 дня, водители получают один дополнительный день к сроку давности. Поэтому Госдума хочет внести поправки в КоАП и изменить схему расчёта сроков привлечения к ответственности за административные нарушения на посуточный формат. Предлагается отсчитывать сутки непосредственно со дня, в который были нарушены правила.
Штрафы с камер за ОСАГО
Присылать штрафы за езду без ОСАГО с дорожных камер водителям обещают последние несколько лет. Однако сервис так и не заработал. Страховщики и ГИБДД пока не могут наладить техническое взаимодействие и подключиться к базам данных друг друга. Но, как заявили Журналу Авто.ру в РСА, в 2023 году планируется закончить процесс настройки камер.
То есть автомобилисты без страховки могут увидеть новые штрафы с камер в ближайшие месяцы. Предполагается, что система не будет штрафовать нарушителей более одного раза в сутки. Штраф за езду без ОСАГО сегодня составляет 800 рублей. Первые 20 дней его можно оплатить со скидкой 50%.
Возвращение средней скорости
Штраф за среднюю скорость отменили год назад решением Верховного суда. Однако в 2023 году наказание для автомобилистов за превышение средней скорости на отдельных участках дороги могут вернуть: региональные власти, депутаты и производители камер давно просят разрешить фиксацию средней скорости, но позиция МВД по данному вопросу неоднозначна.
Некоторые представители министерства считают, что фиксация превышения средней скорости стимулирует автомобилистов соблюдать разрешённую скорость на протяжении длительного отрезка, а не только в конкретном месте перед камерами. Однако глава ГИБДД высказывается против расширения использования автоматических комплексов фотовидеофиксации для решения проблем безопасности движения. Несмотря на это, понятие средней скорости и штрафы за её превышение уже прописаны в новом проекте КоАП, который может быть принят в ближайшее время.
Новые штрафы в новом КоАП
Пока в России действовал мораторий на внесение изменений в ПДД, согласовать какие-либо изменения в части дорожного движения (например, новые штрафы) было очень сложно. Однако осенью 2022 года мораторий отменили, и теперь проект нового КоАП может быть принят гораздо быстрее.
Речь идёт о введении новых штрафов за шины не по сезону, мойку во дворе, брошенный автохлам, а также парковку на газонах и детских площадках по всей стране. И часть обсуждаемых нововведений (запрет парковки автобусов во дворах и ПДД для самокатов) уже приняли. Вероятно, что и другие штрафы могут заработать в 2023 году.
Так, за брошенный автохлам предполагается штрафовать на 1–3 тысячи рублей. Мойка машины во дворе обойдётся в 1–2 тысячи рублей. А парковка на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках будет стоить водителям от 1 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, в 2023 году ГИБДД сможет дополнить перечень неисправностей автомобиля, при которых запрещена его эксплуатация. И туда войдёт штраф за шины не по сезону, мешающие обзору предметы (например, видеорегистратор или телефон на ветровом стекле), защитные и цветные плёнки на фарах, некоторые ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у грузовиков, а также кустарно установленные лебёдки и отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности.
Новые пошлины, льготы и подорожание техосмотра
В 2023 году подорожает техосмотр. Минимальная стоимость процедуры для легкового автомобиля составит 913 рублей, грузовиков — 999 рублей, автобусов — 1563 рубля. А список проверок скорректировали ещё в сентябре.
Дороже придётся платить и за ряд услуг по оформлению изменений. Так, за легализацию тюнинга или оформление установки ГБО либо фаркопа попросят 2500 рублей вместо прежних 800 рублей. А госпошлина за изменение конструкции транспортного средства выросла с 800 до 1500 рублей.
А долги по штрафам будут списывать с банковских карт и счетов без оформления решения судов. Зато инвалиды смогут дистанционно компенсировать 50% стоимости ОСАГО, но это касается только страховок на автомобили, выданных по линии собеса.