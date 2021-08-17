Что ты такое?! 7 очень редких и очень странных машин, созданных на базе известных моделей

В начале 1980-х компания Alfa Romeo, как и десятки других, помышляла об участии в раллийной Группе Б, популярность которой была огромной, а регламент — максимально либеральным. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, к 1982 году фирма построила прототип будущей «гонки» на базе модели Sprint, который получил имя Alfasud Sprint 6C. Несмотря на сходство с обычным «Спринтом», версия 6С обладала полностью переработанной подвеской, коробкой передач ZF, а главное — установленным сразу за передними сиденьями двигателем V6 Busso, готовым к форсировке. Но в силу разных причин проект был свёрнут, что очень расстроило поклонников марки. В том числе Пола Холстеда.

Он продавал в Австралии дорогие и редкие машины, вроде Ferrari и DeTomaso. Когда стало известно, что Sprint 6C не бывать, он решил создать её собственными силами, затащив в эту авантюру Тома Уокиншоу, построившего с десяток успешных гоночных машин (в том числе победителей Ле-Мана), чемпиона Формулы‑1 1980 года Алана Джонса и бывшего специалиста по подвескам из McLaren. Поскольку заполучить моторы Busso в достаточном количестве было невозможно, итальянский V6 заменил пятилитровый V8 от Holden, развивающий более 300 лошадиных сил. Кузовные панели ради облегчения были изготовлены из композитных материалов.

Так на свет появился спорткар Giocattolo Group B, способный развивать более 260 километров в час и набирать первую сотню примерно за 5 секунд. В его основе, как и в случае с 6С, была обычная Alfa Romeo Sprint — хотя по виду австралийского купе так сразу и не скажешь. Увы, из‑за действова­вшей на континенте системы налого­обложения импорт запчастей сильно бил по карману и Giocattolo получился невероятно дорогим: один экземпляр стоил около 300 тысяч американских долларов! Поэтому Холстед смог продать лишь 15 экземпляров.

Тем не менее большая часть этих машин до сих пор на ходу, а их владельцы регулярно проводят встречи и трек-дни в разных уголках Австралии.