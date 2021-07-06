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Что они творят?! Как зарубежные блогеры тестируют русские машины

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Константин Новацкий

Чего можно ждать от ролика на YouTube с названием вроде «Протестировали советский внедорожник» или «Мы почти сломали Ниву»? Конечно, треша, угара и полных карманов клише. Особенно — если ролик снят где-нибудь в Германии, США или Британии. Наблюдать, как заграничные парни мучают УАЗы или троллят «Волгу», приятно тем, кто готов смеяться над собой или с иронией смотрит на советское автонаследие. Всех остальных подобные видео могут чуточку задеть за живое. Итак...

Утопить «Ниву»

Вообще-то советский внедорожник за годы пребывания на Туманном Альбионе сколотил славу лучшей машины из России. Вон — даже в Гудвуде в прошлом году «Ниву» наградили странноватым, но ценным титулом «Лучшего автомобиля худшей марки». Тем не менее, раз полноприводная машина стоит недорого (от 14 900 фунтов или примерно как ситикар Hyundai i10), а прёт как настоящий джип, зачем её жалеть?

Так посчитали парни с YouTube-канала The Late Brake Show, решившие устроить тест на бездорожье. Опуская подробности самого испытания, важно понять, что эпитеты касательно проходимости и возраста «Нивы» оказались в целом позитивными. Англичане отметили харизму и внедорожный потенциал «Лады» на грунте, а потом... внедорожник утонул в карьере. Нечаянно...

На этом тест-драйв можно было заканчивать, ведь нос Лады полностью ушёл в мутную жижу, а эвакуироваться ведущему пришлось через багажную дверь. Однако, пробыв какое-то время в луже и набрав воды по самый салон, «Нива» была эвакуирована с помощью лебёдки, а позже приведена в чувство. Мотор просох, откашлялся, завёлся и позволил парням своим ходом вернуться в город.

Пробиться на «Жигулях»
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Ютуберы с канала DriveQ пошли дальше — и столкнули во внедорожном челлендже сразу четыре автомобиля. Помимо «Нивы» и УАЗа за звание короля-гряземеса боролись новый Suzuki Jimny, а также старая вазовская «шестёрка», которой слегка модифицировали ходовую. Разумеется, именно «Жигули» стали главной звездой румынского ролика.

Как выяснилось, для успешного противостояния полноценным внедорожникам старой легковушке не хватало всего-то резины с мощными грунтозацепами. Благодаря тракторным покрышкам нужного размера, лёгкая «Лада» превратилась в грозного монстра, а глубокие лужи и страшные на вид колеи брались ходом под тарахтение подкапотной «четвёрки». Что, впрочем, давно известно фанатам Лад в России.

«Прожарить» «Волгу»

Казалось бы, от вечно улыбающегося блогера-калифорнийца Дага ДеМуро не стоит ждать негатива. Разобравший на детали и «фишки» сотни интересных автомобилей и побывавший у нас на интервью во время карантина, этот парень просто излучает радость и заряжает любовью к машинам. Однако обзор 33-летнего седана ГАЗ-24‑10 от Дага был сродни «прожарке» от стендап-комика. В двадцати­минутном видео, названном «До смешного плохая советская машина», ДеМуро лихо иронизировал над люксовым седаном и не ограничивал себя в выражениях.

Дизайн и оформление салона блогер назвал допотопными и безнадёжно устаревшими (неужели?) для конца восьми­десятых, приборы — смехотворными (особенно спидометр с оптимистичной оцифровкой до 200 км﻿/﻿ч), механизм управления климатом (прежде всего, отсутствие блока кондиционера) — невнятным, симпатичные, но скромные боковые зеркала — бесполезными и не поддающи­мися регулировке, а, например, удобство на задних местах — одним из немногих привилегий для пассажиров машины. Впрочем, и сидя на диване, ДеМуро успел высмеять полное отсутствие элементов безопасности (ремней и подголовников), что в США 1980‑х было просто немыслимым. Да-да, пепель­ницам в дверных панелях «Волги», наполнению штатной советской аптечки, а также украшенному «розочкой» рычагу коробки передач тоже досталось.

Озвереть на «Буханке»

«О, боже!», «Что это такое?!», «Мы будто в медленном „Форсаже“»... И это лишь мизерная часть комментариев, которые прямо на ходу выдавали американские парни, тестируя... уазик! Идею пригласить жителей Лос-Анджелеса за руль вечно живой советской классики подбросил блогер и видеограф Павел Суслов, уже несколько лет назад осевший в Штатах. Внедорожник в отличном состоянии раздобыли у кого-то из приятелей, а поездка на «Буханке» проходила по пригороду.

В целом, те, кому посчастливилось управлять УАЗом в России, не откроют для себя чего-то необычного. Правда, комментарии вроде «зачем этой штуке третий глаз?» (речь — о фаре-искателе на крыше) или «выглядит как братишка паровозика Томаса» веселят. Эмоции от управления брутальным и насквозь аналоговым внедорожником намного интереснее. Не обладая усилителем руля, огорчая странной эргономикой, капризной трансмиссией и тряским шасси, УАЗ буквально «выбивал» из американцев сочные метафоры. Пожалуй, лучшей можно назвать эту: «Его приходится водить разозлённым».

Напугать «копейку» Нюрбургрингом

Блогера-инструктора Мишу Шарудина, вещающего на нарочито «русском английском» под ником Boosted Boris, можно смело величать петролхэдом из-за границы. Живя в Германии, он не раз гонял на быстрейших Porsche, упоительно (но с акцентом) рассказывал о Rimac и Koenigsegg, но главное — отметился сочным роликом о покорении Северной петли Нюрбургринга за рулём ВАЗ-2101.

Круг на «копейке» в 2017 году действительно вышел горячим. Несмотря на сорокалетний возраст советского седана и полное отсутствие доработок для езды «в полный газ» (даже вместо шлема на голове у Михаила была ушанка), в ходе скоростной экскурсии по поворотам Нордшляйфе «копейка» разгонялась до 150 км﻿/﻿ч, висела на хвосте у мощных автомобилей и даже умудрилась обогнать несколько из них!

Заметим, что эксперимент с советским автомобилем на Нюрбургринге Boosted Boris повторил буквально полгода назад. В январе на Северную петлю он вывел стандартную «Ниву» в заводской специ­фикации и показал нечто, что можно величать «самым медленным временем круга».

Обломаться на «Шерпе»

В конце 2020 года автор YouTube-канала Rich Rebuilds приобрёл вездеход Sherp — трёх-с-половиной-метровую плавающую амфибию с 44-сильным мотором, спроектиро­ванную петербуржцем Алексеем Гарагашьяном и доступную в США. А в январе блогер решил проверить, насколько уместным будет выехать на этом гибриде лодки и броне­транспортёра в город. То есть прокатиться по улицам, заскочить на АЗС, воспользо­ваться мойкой и навестить местный фастфуд с автораздачей.

Пересказывать весь сюжет 18-минутного ролика не станем, но отметим, что сдружить внедорожник с городской инфра­структурой получилось с большой натяжкой. Отсутствие боковых дверей (пилот и пассажиры «Шерпа» забираются внутрь с носовой части), ограниченная 45 километрами в час «максималка», крупные габариты и неудобное расположение горловины бензобака превратили короткую поездку в целый марафон. Но, кажется, ради 800 тысяч просмотров можно было потерпеть.

Как относитесь к зарубежным тестам русских машин?

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