Что они творят?! Как зарубежные блогеры тестируют русские машины

Вообще-то советский внедорожник за годы пребывания на Туманном Альбионе сколотил славу лучшей машины из России. Вон — даже в Гудвуде в прошлом году «Ниву» наградили странноватым, но ценным титулом «Лучшего автомобиля худшей марки». Тем не менее, раз полноприводная машина стоит недорого (от 14 900 фунтов или примерно как ситикар Hyundai i10), а прёт как настоящий джип, зачем её жалеть?

Так посчитали парни с YouTube-канала The Late Brake Show, решившие устроить тест на бездорожье. Опуская подробности самого испытания, важно понять, что эпитеты касательно проходимости и возраста «Нивы» оказались в целом позитивными. Англичане отметили харизму и внедорожный потенциал «Лады» на грунте, а потом... внедорожник утонул в карьере. Нечаянно...

На этом тест-драйв можно было заканчивать, ведь нос Лады полностью ушёл в мутную жижу, а эвакуироваться ведущему пришлось через багажную дверь. Однако, пробыв какое-то время в луже и набрав воды по самый салон, «Нива» была эвакуирована с помощью лебёдки, а позже приведена в чувство. Мотор просох, откашлялся, завёлся и позволил парням своим ходом вернуться в город.