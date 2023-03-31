Тормоза — очень важный узел любого автомобиля. Мы уже рассматривали, какую роль в этой системе играют тормозные колодки. Но сами по себе они не могут затормозить машину — работать их заставляют суппорты. Рассказываем, как выглядит суппорт, как работает суппорт дисковых тормозов, а также разбираемся с неисправностями этих деталей и выясняем способы их устранения.
Тормозной суппорт: что это такое
Одна из важнейших частей дисковых тормозов — тормозной суппорт. От того, насколько хорошо работает этот узел, зависит эффективность замедления. Для чего нужен суппорт? Именно он при торможении должен с необходимым усилием прижимать установленные в нём колодки к диску. А когда машина разгоняется, задача суппорта — удерживать колодки в состоянии готовности, но на расстоянии от диска, исключая их трение и ненужное подтормаживание автомобиля.
Суппорт в автомобиле связан с гидравлической системой привода тормозов. То есть фактически является завершающим исполнительным звеном между педалью тормоза, на которую нажимает водитель, и колодками.
Устройство суппорта и его виды
Тормозной суппорт в машине, несмотря на свои ответственные функции, на самом деле устроен не очень сложно. Вот из каких элементов он состоит.
- Гидравлический рабочий цилиндр или цилиндры с поршнями. При нажатии на тормозную педаль гидравлическая система привода передаёт давление в цилиндр/цилиндры суппорта. Их поршни выдвигаются и прижимают колодки к диску.
- Направляющие колодок. Они обеспечивают подвижность колодок. По ним последние должны сдвигаться к диску и равномерно прижиматься к нему, а когда педаль тормоза отпущена — возвращаться в исходное положение и не препятствовать вращению колеса.
- Скоба с направляющими у суппортов плавающего типа — для удержания и перемещения самого суппорта. Подробнее об этом чуть ниже.
Автомобильный суппорт может быть двух видов — плавающий и фиксированный. От этого в некоторой степени зависит и принцип работы тормозного суппорта. Существуют также различия по количеству тормозных цилиндров.
Плавающий суппорт отличается тем, что поршни непосредственно давят только на одну из тормозных колодок (как правило, внутреннюю). А вторая прижимается к диску корпусом суппорта, имеющим С-образную форму. Соответственно, для этого суппорт должен быть подвижным (плавающим) — он перемещается по направляющим неподвижной скобы, прикрученной к элементам подвески.
Главные преимущества такой конструкции — простота и, соответственно, дешевизна, поскольку можно использовать всего один цилиндр суппорта. Поэтому механизмы с плавающей скобой применяются практически на всех автомобилях бюджетного сегмента. Из недостатков стоит отметить частую склонность направляющих суппорта к закисанию или перекосу. К тому же при отказе единственного цилиндра суппорт полностью теряет работоспособность.
У суппортов фиксированной конструкции корпус неподвижный, но более сложный по конструкции — О-образный. Цилиндры в нём расположены с обеих сторон тормозного диска. То есть при торможении поршни давят на каждую тормозную колодку. Цилиндры связаны между собой гидравлическими каналами внутри суппорта, поэтому давление рабочей жидкости между ними распределяется одинаково, и обе колодки прижимаются к диску равномерно — быстрее, чем у плавающего суппорта. Отсюда и главное преимущество фиксированной конструкции — более высокая эффективность торможения. Ещё в плюсах такой конструкции — отсутствие потенциально ненадёжных направляющих. Все детали суппорта жёстко закреплены на поворотном кулаке, что исключает не только подклинивания, но и вибрации. А с учётом более равномерного прижима колодок по всей их длине в этом случае можно использовать диски и колодки большего размера.
Количество поршней в суппорте фиксированной конструкции чётное: их может быть от 2 до 12. И чем больше в суппорте поршней, тем такие тормоза мощнее, но при этом и технологически сложней и поэтому дороже. Многопоршневые суппорты фиксированного типа ставятся в основном на мощные спорткары и автомобили премиум-сегмента.
Чем передний тормозной суппорт отличается от заднего
Все суппорты работают по одному и тому же принципу. Поэтому в целом устройство суппорта переднего тормоза конструктивно такое же, как и заднего. Но последние могут содержать дополнительные элементы привода стояночного тормоза, если он задействует рабочие задние колодки, а не дополнительные. Как правило, это механический привод поршня в цилиндре — тросиком от рычага в салоне или электромотором с редуктором на машинах с «электроручником».
Также нужно отметить, что задние суппорты рассчитаны для работы с тормозными колодками меньшего размера по сравнению с передними. Это объясняется тем, что на заднюю ось автомобиля при торможении нагрузка ниже.
Признаки неисправности суппорта и способы их устранения
Самые частые причины неисправности суппортов связаны с износом или поломкой их подвижных частей — поршней в цилиндрах, а также направляющих в плавающей конструкции. Кроме этого, неприятностей можно ждать при повреждении пыльников и уплотнителей. Вот основные признаки проблем с суппортами, их причины и способы устранения.
Возрастание усилия на педали. В этом случае водителю может показаться, что колодкам словно приходится преодолевать какое-то дополнительное сопротивление. Так дают о себе знать теряющие подвижность направляющие, в результате чего суппорт теряет подвижность и начинает подклинивать в одном положении. Эту неприятность могут приближать и усугублять изношенные или поврежденные пыльники направляющих.
Закисшие направляющие скобы можно очистить и смазать, вернув суппорту подвижность. Нужно будет ещё и заменить прохудившиеся пыльники. Но если вода и грязь успели привести к коррозии и выработке на деталях, направляющие меняют на новые — для большинства суппортов предусмотрены ремонтные комплекты с набором необходимых запчастей.
Подклинивание тормозных цилиндров. Кажется, что машине что-то мешает двигаться даже после того, как вы отпустили педаль тормоза. Причиной обычно становится коррозия на стенке цилиндра и поршне. А подвести могут резиновые уплотнения цилиндров, даже небольшой разрыв в которых со временем приводит к проблемам.
Если неприятность заметить вовремя, то можно обойтись очисткой и шлифовкой поршня и поверхности цилиндра. Но когда из-за попавших под уплотнение воды и грязи коррозия и выработка в цилиндре окажутся существенными, придётся менять суппорт в сборе. Разумеется, всё вышесказанное относится и к рабочему цилиндру в суппорте плавающей конструкции — хотя его заклинивания по вине направляющих, как правило, встречаются чаще, чем из-за поршня.
Утечка тормозной жидкости. Её можно заметить по влажным следам на деталях тормозной системы. А ещё — по снижению эффективности торможения, поскольку жидкость, скорее всего, попадёт между колодкой и диском.
Возможное место утечки — соединение суппорта с магистралью высокого давления. Однако чаще причина оказывается в изношенных манжетах на поршне. Ситуацию можно исправить заменой уплотнителей на новые — как правило, производители выпускают ремкомплекты. И нужно не забыть после ремонта долить, а ещё лучше заменить жидкость в гидравлическом контуре тормозов с последующей прокачкой системы для удаления воздуха.
Итак, совсем коротко
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– Суппорт — важный компонент дискового тормоза, главная задача которого — равномерно прижимать колодки к диску.
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– Передние и задние суппорты работают по одному принципу и в целом конструктивно схожи.
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– Есть плавающий и фиксированный виды суппортов, последний работает эффективнее, но при этом он тяжелее и дороже.
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– Общим признаком неполадок в работе суппортов является снижение эффективности торможения.
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