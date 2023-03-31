Оставить коммент

Не заводится машина: в чём причины и что делать

Что такое суппорт в автомобиле и как он устроен

Учебник

Команда Авто.ру

Комменты

Тормоза — очень важный узел любого автомобиля. Мы уже рассматривали, какую роль в этой системе играют тормозные колодки. Но сами по себе они не могут затормозить машину — работать их заставляют суппорты. Рассказываем, как выглядит суппорт, как работает суппорт дисковых тормозов, а также разбираемся с неисправностями этих деталей и выясняем способы их устранения.

Тормозной суппорт: что это такое 

Одна из важнейших частей дисковых тормозов — тормозной суппорт. От того, насколько хорошо работает этот узел, зависит эффективность замедления. Для чего нужен суппорт? Именно он при торможении должен с необходимым усилием прижимать установленные в нём колодки к диску. А когда машина разгоняется, задача суппорта — удерживать колодки в состоянии готовности, но на расстоянии от диска, исключая их трение и ненужное подтормаживание автомобиля.

Суппорт в автомобиле связан с гидравлической системой привода тормозов. То есть фактически является завершающим исполнительным звеном между педалью тормоза, на которую нажимает водитель, и колодками. 

Фото: Freepik

Устройство суппорта и его виды

Тормозной суппорт в машине, несмотря на свои ответственные функции, на самом деле устроен не очень сложно. Вот из каких элементов он состоит. 

  1. Гидравлический рабочий цилиндр или цилиндры с поршнями. При нажатии на тормозную педаль гидравлическая система привода передаёт давление в цилиндр/цилиндры суппорта. Их поршни выдвигаются и прижимают колодки к диску.
  2. Направляющие колодок. Они обеспечивают подвижность колодок. По ним последние должны сдвигаться к диску и равномерно прижиматься к нему, а когда педаль тормоза отпущена — возвращаться в исходное положение и не препятствовать вращению колеса.
  3. Скоба с направляющими у суппортов плавающего типа — для удержания и перемещения самого суппорта. Подробнее об этом чуть ниже. 

Плавающий суппорт с 2 поршнями и направляющими. Фото: Shutterstock

Автомобильный суппорт может быть двух видов — плавающий и фиксированный. От этого в некоторой степени зависит и принцип работы тормозного суппорта. Существуют также различия по количеству тормозных цилиндров.

Плавающий суппорт отличается тем, что поршни непосредственно давят только на одну из тормозных колодок (как правило, внутреннюю). А вторая прижимается к диску корпусом суппорта, имеющим С-образную форму. Соответственно, для этого суппорт должен быть подвижным (плавающим) — он перемещается по направляющим неподвижной скобы, прикрученной к элементам подвески.

Главные преимущества такой конструкции — простота и, соответственно, дешевизна, поскольку можно использовать всего один цилиндр суппорта. Поэтому механизмы с плавающей скобой применяются практически на всех автомобилях бюджетного сегмента. Из недостатков стоит отметить частую склонность направляющих суппорта к закисанию или перекосу. К тому же при отказе единственного цилиндра суппорт полностью теряет работоспособность.

У суппортов фиксированной конструкции корпус неподвижный, но более сложный по конструкции — О-образный. Цилиндры в нём расположены с обеих сторон тормозного диска. То есть при торможении поршни давят на каждую тормозную колодку. Цилиндры связаны между собой гидравлическими каналами внутри суппорта, поэтому давление рабочей жидкости между ними распределяется одинаково, и обе колодки прижимаются к диску равномерно — быстрее, чем у плавающего суппорта. Отсюда и главное преимущество фиксированной конструкции — более высокая эффективность торможения. Ещё в плюсах такой конструкции — отсутствие потенциально ненадёжных направляющих. Все детали суппорта жёстко закреплены на поворотном кулаке, что исключает не только подклинивания, но и вибрации. А с учётом более равномерного прижима колодок по всей их длине в этом случае можно использовать диски и колодки большего размера.

Количество поршней в суппорте фиксированной конструкции чётное: их может быть от 2 до 12. И чем больше в суппорте поршней, тем такие тормоза мощнее, но при этом и технологически сложней и поэтому дороже. Многопоршневые суппорты фиксированного типа ставятся в основном на мощные спорткары и автомобили премиум-сегмента. 

Многопоршневой фиксированный суппорт гоночного Audi RS 3 LMS с дополнительным воздушным охлаждением. Фото: Audi AG

Чем передний тормозной суппорт отличается от заднего 

Все суппорты работают по одному и тому же принципу. Поэтому в целом устройство суппорта переднего тормоза конструктивно такое же, как и заднего. Но последние могут содержать дополнительные элементы привода стояночного тормоза, если он задействует рабочие задние колодки, а не дополнительные. Как правило, это механический привод поршня в цилиндре — тросиком от рычага в салоне или электромотором с редуктором на машинах с «электроручником».

Также нужно отметить, что задние суппорты рассчитаны для работы с тормозными колодками меньшего размера по сравнению с передними. Это объясняется тем, что на заднюю ось автомобиля при торможении нагрузка ниже.

Признаки неисправности суппорта и способы их устранения 

Самые частые причины неисправности суппортов связаны с износом или поломкой их подвижных частей — поршней в цилиндрах, а также направляющих в плавающей конструкции. Кроме этого, неприятностей можно ждать при повреждении пыльников и уплотнителей. Вот основные признаки проблем с суппортами, их причины и способы устранения.

Возрастание усилия на педали. В этом случае водителю может показаться, что колодкам словно приходится  преодолевать какое-то дополнительное  сопротивление. Так дают о себе знать теряющие подвижность направляющие, в результате чего суппорт теряет подвижность и начинает подклинивать в одном положении. Эту неприятность могут приближать и усугублять изношенные или поврежденные пыльники направляющих. 

Закисшие направляющие скобы можно очистить и смазать, вернув суппорту подвижность. Нужно будет ещё и заменить прохудившиеся пыльники. Но если вода и грязь успели привести к коррозии и выработке на деталях, направляющие меняют на новые — для большинства суппортов предусмотрены ремонтные комплекты с набором необходимых запчастей. 

Подклинивание тормозных цилиндров. Кажется, что машине что-то мешает двигаться даже после того, как вы отпустили педаль тормоза. Причиной обычно становится коррозия на стенке цилиндра и поршне. А подвести могут резиновые уплотнения цилиндров, даже небольшой разрыв в которых со временем приводит к проблемам. 

Если неприятность заметить вовремя, то можно обойтись очисткой и шлифовкой поршня и поверхности цилиндра. Но когда из-за попавших под уплотнение воды и грязи коррозия и выработка в цилиндре окажутся существенными, придётся менять суппорт в сборе. Разумеется, всё вышесказанное относится и к рабочему цилиндру в суппорте плавающей конструкции — хотя его заклинивания по вине направляющих, как правило, встречаются чаще, чем из-за поршня.

Утечка тормозной жидкости. Её можно заметить по влажным следам на деталях тормозной системы. А ещё — по снижению эффективности торможения, поскольку жидкость, скорее всего, попадёт между колодкой и диском.

Возможное место утечки — соединение суппорта с магистралью высокого давления. Однако чаще причина оказывается в изношенных манжетах на поршне. Ситуацию можно исправить заменой уплотнителей на новые —  как правило, производители выпускают ремкомплекты. И нужно не забыть после ремонта долить, а ещё лучше заменить жидкость в гидравлическом контуре тормозов с последующей прокачкой системы для удаления воздуха.

Итак, совсем коротко

  • – Суппорт — важный компонент дискового тормоза, главная задача которого — равномерно прижимать колодки к диску.

  • – Передние и задние суппорты работают по одному принципу и в целом конструктивно схожи.

  • – Есть плавающий и фиксированный виды суппортов, последний работает эффективнее, но при этом он тяжелее и дороже.

  • – Общим признаком неполадок в работе суппортов является снижение эффективности торможения.

Фото на обложке: Freepik

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании