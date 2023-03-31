Автомобильный суппорт может быть двух видов — плавающий и фиксированный. От этого в некоторой степени зависит и принцип работы тормозного суппорта. Существуют также различия по количеству тормозных цилиндров.

Плавающий суппорт отличается тем, что поршни непосредственно давят только на одну из тормозных колодок (как правило, внутреннюю). А вторая прижимается к диску корпусом суппорта, имеющим С-образную форму. Соответственно, для этого суппорт должен быть подвижным (плавающим) — он перемещается по направляющим неподвижной скобы, прикрученной к элементам подвески.

Главные преимущества такой конструкции — простота и, соответственно, дешевизна, поскольку можно использовать всего один цилиндр суппорта. Поэтому механизмы с плавающей скобой применяются практически на всех автомобилях бюджетного сегмента. Из недостатков стоит отметить частую склонность направляющих суппорта к закисанию или перекосу. К тому же при отказе единственного цилиндра суппорт полностью теряет работоспособность.

У суппортов фиксированной конструкции корпус неподвижный, но более сложный по конструкции — О-образный. Цилиндры в нём расположены с обеих сторон тормозного диска. То есть при торможении поршни давят на каждую тормозную колодку. Цилиндры связаны между собой гидравлическими каналами внутри суппорта, поэтому давление рабочей жидкости между ними распределяется одинаково, и обе колодки прижимаются к диску равномерно — быстрее, чем у плавающего суппорта. Отсюда и главное преимущество фиксированной конструкции — более высокая эффективность торможения. Ещё в плюсах такой конструкции — отсутствие потенциально ненадёжных направляющих. Все детали суппорта жёстко закреплены на поворотном кулаке, что исключает не только подклинивания, но и вибрации. А с учётом более равномерного прижима колодок по всей их длине в этом случае можно использовать диски и колодки большего размера.

Количество поршней в суппорте фиксированной конструкции чётное: их может быть от 2 до 12. И чем больше в суппорте поршней, тем такие тормоза мощнее, но при этом и технологически сложней и поэтому дороже. Многопоршневые суппорты фиксированного типа ставятся в основном на мощные спорткары и автомобили премиум-сегмента.