Как устроен сайлентблок

Схематично классические сайлентблоки состоят из внешней и внутренней металлических обойм, пространство между которыми заполнено упругим демпфирующим наполнителем: чаще специальной резиной на основе натурального или синтетического каучука, реже — полиуретаном.

А поскольку наполнитель привулканизирован или приклеен к стенкам втулок, то соединённые таким шарниром детали перемещаются относительно друг друга только за счёт эластичности материала. То есть трение скольжения, связанные с ним шум и повышенный износ полностью устраняются.

Ещё одно преимущество сайлентблока, помимо тихой работы: он долго служит и не требует смазки или другого внимания со стороны механиков. Нужно только периодически контролировать состояние детали. Пока резинометаллический шарнир цел, он будет выполнять свою функцию.

Подбирая форму и жёсткость упругой вставки, инженеры добиваются нужных характеристик сайлентблока. Одни резинометаллические шарниры снижают уровень вибраций, которые двигатель или агрегаты трансмиссии пытаются передать на кузов через крепления или подрамник. Другие обеспечивают подвижность рычагов подвески или, допустим, стабилизатора поперечной устойчивости. Третьи работают на кручение, а четвёртые — на сжатие или изгиб. Иногда роль обоймы выполняет сам корпус детали, подвижность которой обеспечивает сайлентблок.

Современные технологии проектирования позволяют даже придать сайлентблоку разную жёсткость в заданных направлениях. Чем активно пользуются разработчики шасси — сложные резинометаллические шарниры дают возможность получить высокую плавность хода в сочетании с точным управлением. Или добиться поворота колёс на строго определённый угол при крене кузова. С сайлентблоками в инженерный обиход вошёл особый термин — эластокинематика.