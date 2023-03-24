Резинометаллические шарниры в автомобиле повсюду. Они широко используются в подвеске, рулевом управлении, а также в креплениях других важных агрегатов — то есть везде, где нужно обеспечить подвижность соединений с высокой надёжностью, малой шумностью и определённой упругостью. Иными словами, сайлентблоки непосредственно влияют на безопасность, точность маневрирования и комфорт движения. Поэтому за состоянием этих деталей надо следить и вовремя их менять.
Что такое сайлентблок
Так называют популярный в современной технике (причём не только автомобильной) резинометаллический шарнир (РМШ), который за счёт эластичности резины обеспечивает подвижность соединённых им деталей друг относительно друга. Пусть в довольно ограниченном диапазоне углов или перемещений, зато, за счёт своей конструкции, практически бесшумно. Собственно, silent block с английского языка дословно так и переводится — тихий блок.
Как устроен сайлентблок
Схематично классические сайлентблоки состоят из внешней и внутренней металлических обойм, пространство между которыми заполнено упругим демпфирующим наполнителем: чаще специальной резиной на основе натурального или синтетического каучука, реже — полиуретаном.
А поскольку наполнитель привулканизирован или приклеен к стенкам втулок, то соединённые таким шарниром детали перемещаются относительно друг друга только за счёт эластичности материала. То есть трение скольжения, связанные с ним шум и повышенный износ полностью устраняются.
Ещё одно преимущество сайлентблока, помимо тихой работы: он долго служит и не требует смазки или другого внимания со стороны механиков. Нужно только периодически контролировать состояние детали. Пока резинометаллический шарнир цел, он будет выполнять свою функцию.
Подбирая форму и жёсткость упругой вставки, инженеры добиваются нужных характеристик сайлентблока. Одни резинометаллические шарниры снижают уровень вибраций, которые двигатель или агрегаты трансмиссии пытаются передать на кузов через крепления или подрамник. Другие обеспечивают подвижность рычагов подвески или, допустим, стабилизатора поперечной устойчивости. Третьи работают на кручение, а четвёртые — на сжатие или изгиб. Иногда роль обоймы выполняет сам корпус детали, подвижность которой обеспечивает сайлентблок.
Современные технологии проектирования позволяют даже придать сайлентблоку разную жёсткость в заданных направлениях. Чем активно пользуются разработчики шасси — сложные резинометаллические шарниры дают возможность получить высокую плавность хода в сочетании с точным управлением. Или добиться поворота колёс на строго определённый угол при крене кузова. С сайлентблоками в инженерный обиход вошёл особый термин — эластокинематика.
Какой сайлентблок лучше — резиновый или полиуретановый
В случае с новыми машинами этот вопрос за владельцев решают производители. А вот на рынке запчастей выбирать подходящее изделие приходится уже своими силами.
Полиуретановые шарниры продавцы обычно продвигают как более спортивный, тюнинговый товар. Мол, такие сайлентблоки намного прочнее и жёстче, что позволяет добиться невероятного ресурса при более интересной управляемости. Разумеется, такой подход сказывается на цене — подобные элементы стоят дороже.
По факту же идеальным будет тот вариант, который полностью соответствует заданным характеристикам вашей модели автомобиля. Упругость эластичной вставки по науке должна быть не большой и не малой, а оптимальной. Да и на ресурс сайлентблока куда серьёзнее применённого материала влияет качество изготовления детали. Поэтому резина, на самом деле, ничем не хуже полиуретана. Но при этом обычно дешевле.
Сколько служат сайлентблоки
Как уже говорилось, сайлентблоки не требуют особого ухода, но на их ресурс сильно влияют режим и условия использования автомобиля, а также место установки детали и её функционал.
Опора двигателя или коробки передач, к примеру, при аккуратной езде может выдержать и 200 000 километров пробега. А вот резинометаллические шарниры подвески и рулевого управления страдают сильнее и порой требуют замены ещё до 100 000 км, особенно у тех водителей, кто не бережёт автомобиль на плохих дорогах. Так что в прогнозировании расходов в этой области разумно ориентироваться на статистику отказов конкретной модели с поправкой на внешние условия и собственный стиль вождения.
Что вредит сайлентблокам
Помимо слишком агрессивной езды, особенно по разбитым дорогам, есть и другие факторы, которые приводят к преждевременному выходу резинометаллических шарниров из строя:
- Движение с перегрузом.
- Попадание ядовитых жидкостей и химических реагентов: топливо, масла, некоторые антигололёдные препараты агрессивно разрушают эластичный элемент.
- Неправильная установка: при замене сайлентблоков нужно монтировать их строго по инструкции, а подвесочные шарниры вдобавок затягивать в положении, соответствующем положению кузова, когда автомобиль просто стоит на дроге. Только в этом случае сайлентблок будет работать в пределах упругой деформации резины.
- Экстремальные температуры: аномальные жара и холод ускоряют деградацию упругой вставки, особенно из резины. И если, к примеру, подушка двигателя прикрыта теплозащитным экраном от раскалённой системы выпуска, удалять его не стоит.
- Бездорожье: проникающие в микротрещины грязь и пыль вызывают повышенный износ эластичного элемента, а попадающая в полости вода на морозе вдобавок замерзает и пытается разорвать материал шарнира изнутри.
Когда пора менять сайлентблок
Обычно исправность сайлентблоков проверяют визуально при регулярном техническом обслуживании. В зоне риска находятся шарниры со следами повреждений на корпусе, трещинами и разрывами на эластичном элементе, а также сильно деформированной упругой вставкой.
Когда состояние сайлентблока близко к критическому, при движении автомобиля появятся тревожные симптомы:
- стуки или скрипы в подвеске;
- снижение точности рулевого управления;
- нестабильность на траектории в поворотах;
- уводы в сторону на прямой;
- повышенные вибрации;
- нарушение углов установки колёс и, как следствие, неравномерный износ шин.
Всё это может говорить о чрезмерном износе какого-либо резинометаллического шарнира или даже отрыве эластичного элемента от обойм.
Сайлентблоки, как правило, неразборные, потому восстановлению не подлежат. Существуют, правда, кустарные способы реанимации изделий, однако на практике служат они после этого недолго. Поэтому при подозрении на поломку узел лучше заменить. И не тянуть с этим, поскольку разбитый шарнир способен вызвать цепную реакцию неисправностей, подвергнув избыточному стрессу соседние детали и кратно увеличив стоимость ремонта.
Итак, совсем коротко
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– Сайлентблок — резинометаллический шарнир, которым соединяют подвижные детали и узлы. Например, крепят рычаги подвески к кузову.
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– В качестве эластичного элемента сайлентблока обычно используют специальную резину или полиуретан.
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– Характеристики сайлентблоков сильно отличаются в зависимости от назначения конкретного изделия.
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– Ресурс сайлентблока прежде всего зависит от правильности его установки и режима эксплуатации автомобиля.
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– Восстановлению сайлентблоки не подлежат — неисправность убирается только заменой.
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– Использование машины с дефектным сайлентблоком способно привести к поломке и других узлов, увеличив итоговую стоимость ремонта.
Фотоy на обложке: Mercedes-Benz