Совершить ошибку можно даже во время банальной покупки аккумулятора. Казалось бы, как можно ошибиться, если знаешь ёмкость и приблизительные размеры старой батареи? Но есть ещё один ключевой параметр — полярность аккумулятора. Рассказываем, почему важно её узнать перед приобретением новой батареи.
Почему важно знать полярность АКБ
В разных автомобилях аккумулятор может быть установлен по-разному. Где-то он привычно прячется под капотом, где-то стоит в багажнике, а где-то скрыт под сиденьями. Ещё и клеммы батареи могут «смотреть» в разные стороны.
На советских автомобилях чётко соблюдалось единообразие: все «Жигули», «Москвичи» и «Волги» придерживались прямой полярности. Но сейчас возможен и вариант обратной полярности, довольно распространённый, кстати, на популярных в России иномарках, где плюс и минус поменяны местами. И здесь важно не ошибиться.
Что будет, если плюсовой контакт накинуть на минусовую клемму? Если вкратце — ничего хорошего. Повезёт, если отделаетесь сгоревшими предохранителями. Но может быть и хуже — например, отказ сложных электронных блоков или возгорание. А сам неправильно подключённый аккумулятор рискует испортиться и мгновенно прекратить выполнять свои функции. И вернуть его в магазин не получится: неправильное подключение не считается гарантийным случаем.
Как определить, где плюс и минус у аккумулятора
В большинстве случаев это нетрудно. Плюсовая клемма обозначается либо красным цветом, либо знаком «плюс», либо буквой P, либо сокращением Pos, то есть Positive — положительный, плюсовой. На минусовую клемму указывает либо синий цвет, либо значок «минус», либо сокращения N или Neg — Negative, отрицательный, минусовой.
Иногда никаких обозначений найти не удаётся — например, на старой батарее с затёртым или очень грязным корпусом. Не стоит полагаться на случай, тем более, что есть способ определить значения. Обычно минусовая клемма меньше в сечении, чем плюсовая. Это сделано специально для исключения ошибок при подключении. Но чтобы быть уверенным на 100 процентов, не поленитесь воспользоваться тестером.
Как понять полярность аккумуляторов
Итак, как определить, где плюс, а где минус, — мы знаем. Теперь разберёмся, как понять, где указана прямая и обратная полярность аккумулятора. Для этого надо повернуть аккумулятор лицом к себе: это когда клеммы находятся ближе к вам, а надписи на корпусе идут слева направо. На тыльной стороне батареи обычно ничего не пишут — как раз чтобы не смущать пользователей.
Если при таком положении батареи плюс слева — это прямая полярность АКБ. Если плюс справа — обратная полярность АКБ.
Полярность обычно прописывается и в артикуле аккумулятора. Латинская L, цифра 1 или сокращение п.п. — это прямая полярность. Её ещё называют «российской» или «азиатской». А обратная полярность в каталогах обозначается буквой R, цифрой 0 или сокращением о.п.
Как быть, если полярность аккумулятора не подходит автомобилю
Самый очевидный вариант: купить или обменять ваш аккумулятор на АКБ с нужной полярностью. Если такой возможности нет, то попробуйте развернуть батарею на 180 градусов. Однако в этом случае проблемой могут стать силовые провода — их обычно делают без большого запаса по длине. Да и подкапотное пространство современных автомобилей используется очень плотно.
Провода можно попытаться удлинить, но наращивать стоит только «минусовой» контакт, соединяющий вывод батареи с кузовом. В заводскую установку «плюса» лучше не вмешиваться.
Итак, совсем коротко
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– Разнообразие автомобилей на рынке привело к использованию батарей как с прямой полярностью, так и с обратной полярностью.
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– Неправильное подключение батареи — минус на плюс или плюсовой провод на минус — может вывести из строя электрооборудование автомобиля, сам аккумулятор и стать причиной пожара.
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– Если установить полярность клеммы не получается, запомните: минусовая у большинства батарей меньшего сечения.
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– У аккумулятора с прямой полярностью плюс слева, у АКБ с обратной полярностью — справа.
Фото на обложке: Игорь Леонидович Фомин