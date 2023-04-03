Почему важно знать полярность АКБ

В разных автомобилях аккумулятор может быть установлен по-разному. Где-то он привычно прячется под капотом, где-то стоит в багажнике, а где-то скрыт под сиденьями. Ещё и клеммы батареи могут «смотреть» в разные стороны.

На советских автомобилях чётко соблюдалось единообразие: все «Жигули», «Москвичи» и «Волги» придерживались прямой полярности. Но сейчас возможен и вариант обратной полярности, довольно распространённый, кстати, на популярных в России иномарках, где плюс и минус поменяны местами. И здесь важно не ошибиться.

Что будет, если плюсовой контакт накинуть на минусовую клемму? Если вкратце — ничего хорошего. Повезёт, если отделаетесь сгоревшими предохранителями. Но может быть и хуже — например, отказ сложных электронных блоков или возгорание. А сам неправильно подключённый аккумулятор рискует испортиться и мгновенно прекратить выполнять свои функции. И вернуть его в магазин не получится: неправильное подключение не считается гарантийным случаем.