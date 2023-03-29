Аббревиатура ГТД расшифровывается как грузовая таможенная декларация. Некоторое время назад декларации разделили на несколько видов и аббревиатуры сменили — но ГТД по-прежнему в ходу. Как бы ни назывался этот документ, его нужно оформить для перевозки авто и даже некоторых отдельных частей машины через границу РФ. Поэтому давайте разберёмся, что такое ГТД, когда нужно оформлять такую декларацию и что будет, если этого не сделать.
- ГТД на автомобиль — что это такое
- Как заполнять ГТД на автомобиль
- Какие документы нужны для заполнения таможенной декларации на ТС
- В каких случаях могут отказать в регистрации декларации
- Нужны ли ГТД на кузов и двигатель
- Когда не нужно оформлять ГТД
- Санкции за неправильно предоставленную информацию в декларации
ГТД на автомобиль — что это такое
Для рядового автовладельца ГТД — это документ на перевозку ТС или его составных частей через границу для личного пользования, в который необходимо внести основные сведения о грузе и персональные данные перевозчика. ГТД необходимо заполнять, если вы купили автомобиль за границей и везёте его или его часть в Россию на другом транспорте или самостоятельно. В текущем законодательстве документ носит название «Пассажирская таможенная декларация».
Декларация должна содержать все данные, касающиеся груза, в том числе о его отправителе и получателе. Эта информация передаётся в таможню для контроля импорта и экспорта между странами и подтверждает законность перевозки.
Как заполнять ГТД на автомобиль
ГТД можно заполнить от руки или в электронном виде. Если документ будет рукописным, в бланке используют заглавные печатные буквы. Экземпляров декларации лучше готовить четыре, но их количество может отличаться в зависимости от страны ввоза и таможенного пункта, через который будет проходить ТС. Поэтому перед подготовкой бумаг лучше уточнить необходимое количество бланков — это можно сделать по телефону, связавшись с нужным таможенным пунктом.
Все номера и названия марок/моделей должны указываться на языке оригинала. Подробный порядок заполнения прописан в Таможенном кодексе, а также на официальном сайте таможни. Там же можно посмотреть, как выглядит сама форма ГТД, и скачать её.
В декларации должны быть указаны следующие данные:
- наименование таможенной процедуры;
- сведения о декларанте, представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе машины;
- данные об автомобиле, его модель, идентификационный номер (VIN) либо номер кузова или двигателя автомобиля, если части перевозятся отдельно;
- страна изготовления и вывоза, а также страна, в которую автомобиль перевозится;
- сведения о транспортных средствах, которые перевозят груз;
- таможенная стоимость товаров;
- информация о льготах, тарифах, пошлинах и налогах;
- сведения о сделке купли-продажи автомобиля.
Электронную декларацию можно подать через личный кабинет участника ВЭД. Порядок заполнения аналогичен бумажной версии, но через интернет-сервис можно приложить все нужные документы онлайн. На портале есть подробная пошаговая инструкция. Но помните, что оригиналы документов могут понадобиться при последующих процедурах, поэтому их стоит иметь под рукой.
Какие документы нужны для заполнения таможенной декларации на ТС
Чаще всего автомобили и детали везут с помощью нанятых перевозчиков. Поэтому нужно проследить, чтобы у них были при себе следующие документы:
- подтверждающие полномочия декларанта;
- о сделке купли-продажи или иные бумаги, подтверждающие право владения машиной или запчастями;
- о происхождении автомобиля и иная транспортная документация;
- перевозочные документы;
- таможенная расписка и сертификат;
- страховой полис на машину;
- документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка;
- подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации;
- касающиеся уплаты таможенных платежей и пошлин;
- данные, подтверждающие заявленную таможенную стоимость машины;
- документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки.
Таможенный орган проведёт проверку декларации и примет решение о регистрации документа или отказе в ней.
Учтите, что таможню необходимо заранее оповестить о ввозе машины, предоставить все имеющиеся документы и внести залог на депозит в сумме, равной пошлинам и сборам на груз.
В каких случаях могут отказать в регистрации декларации
Если декларация не зарегистрирована, то она считается неподанной. Есть ряд ситуаций, когда таможенники имеют право отказать в регистрации декларации:
- документы были поданы неуполномоченным лицом либо декларация не была подписана;
- декларантом не соблюдена форма заполнения декларации;
- нет ключевых сведений, которые обязательны для указания;
- нет подтверждающих документов.
С разрешения таможенного органа можно предоставить недостающие документы или дополнить декларацию отсутствующими данными.
Нужны ли ГТД на кузов и двигатель
Таможенные бумаги требуется оформлять и в случае, если автомобиль перевозится через границу в разобранном состоянии. Речь про кузов и двигатель, которые имеют собственные уникальные номера. Перед тем как собрать и поставить на учёт машину или установить на уже имеющееся ТС «контрактный» мотор, запчасти нужно официально провести через таможню.
По аналогии с целой машиной необходимо заполнить декларацию, в которой номера компонентов будут полностью совпадать с написанным. Если речь идёт о разобранном ТС, которое соберут и будут эксплуатировать уже на территории РФ, таможенное декларирование всех компонентов должно быть оформлено в одном таможенном органе. Ввозиться или вывозиться части автомобиля должны от одного отправителя и на адрес одного покупателя в рамках одной сделки. На каждую часть документы оформляются отдельно. Декларация в отношении последнего компонента товара должна быть подана в срок, не превышающий 2 года со дня регистрации первой декларации.
На ввезённые запчасти документы могут оформляться отдельно.
Все эти нюансы регламентированы статьёй 117 Таможенного кодекса ЕАЭС.
Когда не нужно оформлять ГТД
Есть случаи, в которых грузовую таможенную декларацию на транспорт заполнять не требуется. Если Россия выступает в логистической цепочке местом для перемещения груза за пределы границ страны, то нужно оформить другую декларацию — транзитную.
Пассажирскую декларацию оформляют и в случае, когда машина въезжает в РФ временно. В прошлом году таможенная служба упростила порядок оформления легковых автомобилей. Вместо пассажирской таможенной декларации можно использовать учётную карточку транспортного средства — УКТС. Заполненная карточка действует в течение года при неоднократных пересечениях таможенной границы ЕАЭС.
Также особый порядок декларирования действует на территории стран Евразийского экономического союза. В коалицию входят Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения. Хотя страны-участницы ЕАЭС являются единой таможенной территорией, порядок ввоза автомобилей из разных стран отличается.
Если при первом ввозе на территорию ЕАЭС автомобиль правильно растаможили и оплатили все пошлины, то при его «импорте» с территории Белоруссии или Казахстана останется только заплатить утилизационный сбор, а также оборудовать ТС системой ГЛОНАСС.
При перевозке машины из Армении возможны два варианта. Если автомобиль был завезён в страну до 10 октября 2014 года, то он имеет статус товара ЕАЭС. Если же машина привезена позже, то она оформлялась по «пониженным» ставкам, которые действовали до 1 января 2022 года. В таком случае автомобиль имеет статус иностранного товара и приобретёт статус товара ЕАЭС только в 2023 году, а в отдельных случаях — со 2 мая 2025 года.
Автомобилями с таким статусом могут пользоваться только лица, постоянно проживающие в Армении. Для владения машиной в России транспорт должен иметь статус товара ЕАЭС. Для этого нужно задекларировать автомобиль и оплатить таможенные платежи в размере разницы сумм между действующими ставками ЕАЭС и «пониженными» ставками, которые действовали в Армении.
Для ввоза автомобиля из Киргизии условия аналогичны тем, что предусмотрены для Армении. Они отличаются только в датах ввода «пониженных» ставок. В Киргизии пониженные ставки начали вводить с 1 января 2014 года, а с 1 января 2025 года эти машины приобретут статус товаров ЕАЭС.
Санкции за неправильно предоставленную информацию в декларации
Наказание за отсутствие декларации записано в Кодексе об Административных нарушениях. Согласно статье 16.2 КоАП, в случае «обхода» таможенных процедур на физических и юридических лиц может быть наложен штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товара. Кроме того, возможна конфискация самой машины. Должностным лицам придётся заплатить от десяти до двадцати тысяч рублей. Такие же санкции последуют, если были поданы недостоверные данные.
Если эти сведения позволили нарушить запреты международных договоров, то штраф составит от 1,5 до 2 тысяч рублей с конфискацией или без неё. Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам придётся заплатить от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.
Наказания можно избежать, если вовремя сообщить об ошибке — до её выявления таможенными органами.
Итак, совсем коротко
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– ГТД — это документ на перевозку машины через границу.
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– Есть 4 типа деклараций. На товары для личного пользования можно оформлять пассажирскую таможенную декларацию.
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– В ГТД вносятся все основные сведения о ТС, идентификационные номера, которые есть в машине, персональные данные перевозчика, заказчика и продавца.
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– ГТД должна быть заполнена и на кузов, и на двигатель, которые перевозятся через границу раздельно.
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– Если машину не декларировать, то будет назначен штраф, а в ряде случаев ТС могут конфисковать.
Фото на обложке: Mauro Sbicego (Unsplash)