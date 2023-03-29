Как заполнять ГТД на автомобиль

ГТД можно заполнить от руки или в электронном виде. Если документ будет рукописным, в бланке используют заглавные печатные буквы. Экземпляров декларации лучше готовить четыре, но их количество может отличаться в зависимости от страны ввоза и таможенного пункта, через который будет проходить ТС. Поэтому перед подготовкой бумаг лучше уточнить необходимое количество бланков — это можно сделать по телефону, связавшись с нужным таможенным пунктом.

Все номера и названия марок/моделей должны указываться на языке оригинала. Подробный порядок заполнения прописан в Таможенном кодексе, а также на официальном сайте таможни. Там же можно посмотреть, как выглядит сама форма ГТД, и скачать её.

В декларации должны быть указаны следующие данные:

наименование таможенной процедуры;

сведения о декларанте, представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе машины;

данные об автомобиле, его модель, идентификационный номер (VIN) либо номер кузова или двигателя автомобиля, если части перевозятся отдельно;

страна изготовления и вывоза, а также страна, в которую автомобиль перевозится;

сведения о транспортных средствах, которые перевозят груз;

таможенная стоимость товаров;

информация о льготах, тарифах, пошлинах и налогах;

сведения о сделке купли-продажи автомобиля.

Электронную декларацию можно подать через личный кабинет участника ВЭД. Порядок заполнения аналогичен бумажной версии, но через интернет-сервис можно приложить все нужные документы онлайн. На портале есть подробная пошаговая инструкция. Но помните, что оригиналы документов могут понадобиться при последующих процедурах, поэтому их стоит иметь под рукой.