Дети с 7 до 11 лет могут уже пристёгиваться стационарными ремнями (только если ребёнок сидит сзади, на переднем сиденье кресло обязательно). Но для полноценной фиксации положения ребёнка и обеспечения безопасности в случае ДТП стоит использовать кресла по возрасту или бустеры.

С 12 лет подросток уже может ездить как взрослый — на обычном сиденье, пристëгиваясь стационарным ремнём. Однако, если ребёнок старше, но его вес менее 36 кг, то рекомендуется продолжить использовать кресло или автомобильный бустер. В противном случае есть опасность, что при ДТП преднатяжитель ремней сработает некорректно, а это приведёт к травмам.

Более подробно о правилах перевозки детей в автомобиле мы рассказывали в отдельной статье.