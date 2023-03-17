Перед молодыми родителями часто встаёт вопрос безопасной перевозки детей в автомобиле, ведь по правилам необходимо использовать специальные удерживающие устройства. Мы решили рассказать, что такое бустер (одно из таких устройств) и чем он отличается от автокресла. А ещё на какой возраст он рассчитан, как устроен, какие имеет преимущества и недостатки. И конечно, объясним, как выбрать бустер для ребёнка в машину.
Какие правила перевозки детей в автомобилях
ПДД РФ делит детские удерживающие устройства на несколько категорий в зависимости от возраста пассажира. Самые строгие правила касаются перевозки детей до 7 лет. Пассажиры такого возраста могут ездить на переднем или заднем сиденье, но только в специальных креслах, а фиксировать удерживающее устройство нужно при помощи штатных ремней безопасности или крепления ISOFIX.
Дети с 7 до 11 лет могут уже пристёгиваться стационарными ремнями (только если ребёнок сидит сзади, на переднем сиденье кресло обязательно). Но для полноценной фиксации положения ребёнка и обеспечения безопасности в случае ДТП стоит использовать кресла по возрасту или бустеры.
С 12 лет подросток уже может ездить как взрослый — на обычном сиденье, пристëгиваясь стационарным ремнём. Однако, если ребёнок старше, но его вес менее 36 кг, то рекомендуется продолжить использовать кресло или автомобильный бустер. В противном случае есть опасность, что при ДТП преднатяжитель ремней сработает некорректно, а это приведёт к травмам.
Более подробно о правилах перевозки детей в автомобиле мы рассказывали в отдельной статье.
Зачем нужны детские автомобильные удерживающие устройства
Вес и рост ребёнка имеют большое значение для его безопасности во время движения. Детское сиденье фиксирует пассажира так, чтобы избежать серьёзных последствий для здоровья при аварии. Хотя даже резкое торможение может закончиться травмой. Причина в повышенной нагрузке на неокрепший скелет и мышцы в случае быстрой остановки или резкой смены направления движения. Чтобы защитить наиболее уязвимые голову, шею и спину, в конструкции детских сидений чаще всего предусмотрен силовой каркас, а также амортизирующие подушки, гасящие удар.
Чтобы система работала эффективно, детское удерживающее устройство (ДУУ) должно быть подобрано точно — его нельзя покупать «на вырост». Безопасность обеспечивают его размеры и конфигурация — на всех детских сиденьях есть соответствующие маркировки по группе самого ДУУ и весу ребёнка, которому они подойдут. Для удобства мы собрали все группы автокресел, параметры их пассажиров и особенности конструкции в таблицу.
|Возраст
|Вес
|Рост
|Группа автокресел
|Описание группы
|С рождения до 6 месяцев
|Менее 10 кг
|40–60 см
|Автокресло «люлька» группы 0
|Для детей с малым весом и новорожденных; устанавливается на заднем сиденье автомобиля перпендикулярно ходу движения; ребёнок перевозится в положении лежа; кресло оснащено ремнями безопасности
|С рождения до 12 месяцев
|До 13 кг
|40–85 см
|Автокресло группы 0+
|Предназначено для малышей от рождения; устанавливается лицом против хода движения автомобиля; ребёнок перевозится в положении полулежа; оснащено собственными 5-точечными ремнями безопасности
|С 1 года до 4 лет
|9-18 кг
|80–105 см
|Автокресло группы I
|Предназначено для детей, которые уверенно сидят; устанавливается лицом как по ходу, так и против движения автомобиля; ребёнок перевозится в положении сидя; оснащено собственными 5-точечными ремнями безопасности
|С 4 до 7 лет
|15-25 кг
|100–125 см
|Автокресло группы II
|Ребёнок перевозится в положении сидя; устанавливается лицом по ходу движения автомобиля; ребёнок пристёгивается штатным ремнём безопасности
|С 7 до 12 лет
|22–36 кг
|120–145 см
|Автокресло группы III
|Ребёнок перевозится в положении сидя; устанавливается лицом по ходу движения автомобиля; ребёнок пристёгивается штатным ремнём безопасности
Кроме того, все автокресла должны быть сертифицированы: это доказывает, что кресло прошло необходимые испытания. Также на сайте некоторых производителей и продавцов можно найти информацию о том, какую оценку получило детское сиденье в машину при краш-тестах.
Помимо самих автокресел, есть более бюджетные «треугольники» на ремень безопасности, адаптеры и фиксаторы. Однако они не снижают угрозу при аварии, а если использовать их без кресла, то могут ещё и дополнительно навредить. Такие устройства не сертифицируются должным образом и не относятся к ДУУ. Заменить ими детское кресло не получится.
Использование ДУУ снижает риски фатальных травм при аварии. Хотя, по статистике МВД, количество ДТП из года в год сокращается, детская смертность в авариях всё ещё достаточно высока.
|2019 год
|2020 год
|2021 год
|2022 год (за 9 мес.)
|Общее количество ДТП
|164 358
|137 662
|133 331
|91 255
|Пострадало и погибло
|227 858
|190 958
|182 730
|125 217
|Пострадало детей
|21 887
|18 184
|21 936
|16 684
|Погибло детей
|562
|522
|762
|578
Бустер — что это такое
Ответ на вопрос, как называется автокресло без спинки: бустер. Официально бустер — это упрощённое детское удерживающее устройство, то есть автокресло группы III, согласно классификации Росстата. Обычно его используют как облегчённую версию кресла для уже подросших детей. Бустер выглядит как «сидушка» в автомобиль, которая поднимает ребёнка на достаточный уровень, чтобы автомобильный ремень лежал у него на плече.
Часто можно встретить кресла-трансформеры, рассчитанные на вес от 22 до 36 кг, у которых можно отсоединить спинки и превратить их в бустер.
Подобные упрощённые автокресла подходят детям от 7 лет, ростом от 125 см и весом от 22 килограммов.
Какие у бустера плюсы и минусы
Детский бустер в машину и традиционные автокресла не заменяют друг друга. У каждого типа удерживающего устройства есть как свои плюсы, так и минусы.
Плюсы бустера:
- бустер меньше кресла, а значит, его удобно хранить и перевозить;
- он быстро и легко устанавливается на сиденье (если конструкцией не предусмотрены жёсткие крепления). В таком случае он просто кладётся на сиденье и фиксируется ремнём безопасности;
- цена существенно ниже, чем у полноценного кресла.
Минусы бустера:
- в случае ДТП бустер защищает хуже, чем кресло, из-за отсутствия спинки и заголовников, призванных снизить риск травм при боковом ударе;
- если бустер не фиксируется на сиденье, то при резком торможении может сместиться вперёд или вовсе выскользнуть из-под ребёнка. Тогда сам пассажир рискует последовать за ним, спустившись вниз и вылетев вперёд. Но даже если этого не случится, штатный ремень может пережать ему грудную клетку или шею.
Как выбрать детский бустер для автомобиля
Все бустеры должны иметь сертификат соответствия нормам ООН и соответствующую маркировку. Подлинность документа можно проверить на сайте Федеральной службы Росаккредитации.
Помимо наличия сертификатов, стоит обратить внимание на материал бустера. Бюджетные сиденья изготавливают из пенопласта. Они самые хрупкие и могут быть неудобными. Существуют изделия с каркасом из пластмассы — такой бустер крепче, а прибавка в весе конструкции относительно предыдущего варианта не так заметна. Самый надёжный, но и наименее мобильный вариант — бустер с металлическим каркасом.
Помимо типа каркаса, эти ДУУ отличаются системой фиксации. Детский бустер для автомобиля бывает без интегрированных креплений (фиксируется штатными ремнями) или с дополнительной фиксацией — по стандарту ISOFIX или менее распространённому у нас американскому LATCH (Low Anchors and Tethers for Children). Перед покупкой той или иной модели нужно проверить, оснащён ли автомобиль ответной частью кронштейнов, и подбирать ДУУ исходя из этого.
Выбор бустера для ребенка — советы:
- лучше всего покупать бустер с креплением к силовой конструкции кузова автомобиля (ISOFIX, LATCH), если в ТС предусмотрены соответствующие проушины;
- нужно проверить наличие сертификата и оценки в краш-тестах;
- перед покупкой бустер стоит примерить и убедиться, что он не только подходит по размеру, но и комфортен для ребёнка.
Если остановиться на одной из множества моделей вдруг окажется сложно, мы подготовили чек-лист, который поможет сравнить конкурентов и сделать взвешенный выбор.
|Критерий
|Оценка
|Наличие сертификата
|Да/Нет
|Баллы при участии в краш-тестах
|1–5
|Удобство и надёжность крепления
|1–5
|Жёсткость конструкции
|1–5
|Съёмный чехол
|Да/Нет
|Лёгкая в уборке ткань
|1–5
|Наличие подстаканника
|Да/Нет
|Сиденье подходящей ширины
|1–5
Какой штраф за неправильную перевозку детей
Кодекс об административных нарушениях устанавливает штраф за перевозку детей без детского сиденья, подходящего по возрасту, в размере 3000 рублей для физических лиц. Должностное лицо за аналогичное нарушение заплатит штраф 25 000 рублей, а юрлица и индивидуальные предприниматели — 100 000 рублей.
Итак, совсем коротко
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– Чтобы возить ребёнка с использованием бустера, пассажир должен быть весом минимум 22 кг, старше 7 лет и ростом выше 125 см.
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– При фиксации ДУУ верхняя лямка автомобильного ремня должна располагаться на плече маленького пассажира.
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– Бустер должен обладать специальной маркировкой и сертификатом качества.
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– Если в бустере есть крепление ISOFIX или LATCH, так будет безопаснее.
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– За перевозку детей без специального удерживающего устройства предусмотрен серьёзный штраф.
Фото на обложке : Graco