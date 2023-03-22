В автомобили AGM технологии тоже пришли довольно быстро. Они оказались особенно полезны для гибридных моделей и машин с системой «Старт-Стоп», подразумевающей выключение двигателя при остановке автомобиля.

Частые циклы запуска-остановки мотора классические аккумуляторы очень не любят. В таком режиме не заставят себя долго ждать преждевременная сульфатация пластин и осыпание активного вещества.

AGM аккумуляторы имеют свойство очень быстро принимать зарядку. В отличие от кислотной АКБ, AGM батарея легко подзаряжается от штатного генератора автомобиля. Таким образом восполнить запасы тока машина успевает при коротких поездках и даже в рваном режиме «Старт-Стоп». Кроме того, AGM батареи в принципе рассчитаны на гораздо большее (в 3 раза) количество циклов разряда-заряда, чем обычная жидкостная АКБ.

Если добавить ко всем этим достоинствам ещё и минимальную склонность к сульфатации, то вы и сами поймёте, почему большинство гибридов оснащаются AGM батареями уже на конвейере. Например, Toyota Prius.

Может показаться, что AGM аккумулятор для автомобиля с обычным ДВС и без системы «Старт-Стоп» уже не так привлекателен — ведь он примерно вдвое дороже традиционной батареи, а базовые преимущества технологии (способность работать в любом положении или компактные габариты) не слишком существенны для рядового автовладельца.

Но есть и другая точка зрения. На самом деле, AGM аккумуляторы могут быть полезны всем автомобилистам. Способность к быстрой зарядке очень важна, если генератор питает много мощных потребителей. Например, дополнительные приборы освещения, лебёдку с электроприводом, навороченную аудиосистему. Кстати, именно поэтому автомобильные аккумуляторы AGM популярны среди фанатов автозвука.

Ещё имейте в виду, что широкий температурный режим AGM батареи гарантирует больший пусковой ток на морозе — до 30 процентов выше стандартного. Свойство, которое невозможно переоценить в холодном климате. А срок службы аккумулятора, произведённого по технологии AGM, составляет около 10 лет. Другими словами, вдвое, а то и втрое больше обычной кислотной АКБ. Однако и стоят AGM батареи дороже, примерно вдвое.