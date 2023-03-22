Идеальный аккумулятор должен быть таким, чтобы водитель не думал о нём лишний раз. Мы уже много писали про аккумуляторы и пришли к выводу, что идеала не существует. Но есть батареи, которые заметно превосходят аналоги по своим качествам. Сегодня расскажем про аккумуляторы AGM: что это и какие у них достоинства и недостатки.
Что такое AGM аккумулятор
Технология AGM в аккумуляторных батареях не нова. Ещё в 1970-х инженеры американской компании Gates Rubber Company представили разработку Absorbent Glass Mat (AGM). Это была не столько революция в мире аккумуляторных батарей, сколько эволюция. Новинка представляла собой усовершенствованную версию классической свинцово-кислотной батареи, избавленной от врождённых недостатков. Главное отличие AGM аккумулятора от обычного в том, что жидкий электролит в нём заменён абсорбированным. Но это особенность, которая меняет всё.
Внутри банок классического свинцово-кислотного аккумулятора электролит находится в жидком виде, а в AGM аккумуляторе кислотой пропитаны пористые вставки (маты) из стекловолокна. Отсюда и название технологии — Absorbent Glass Mat. Его можно перевести как «абсорбирующие маты из стекловолокна».
Какие преимущества даёт технология AGM
AGM батарея более компактная, чем классический аккумулятор. Дело в том, что впитывающие маты с электролитом заодно исполняют функцию сепараторов между свинцовыми пластинами. Таким образом достигается их более плотная компоновка. Поэтому при равных с жидкостным аккумулятором габаритах в AGM батарее просто больше свинцовых пластин, значит, выше и её ёмкость. Обратная сторона вопроса — больший вес АКБ AGM.
Ещё один ощутимый плюс АКБ с технологией AGM — неприхотливость к условиям эксплуатации. Такой батарее всё равно, где и как работать. Всё дело опять-таки в отсутствии жидкого электролита. AGM аккумулятор можно без опаски ставить на бок или даже переворачивать — ничего не вытечет. Кроме того, электролитные газы циркулируют внутри корпуса AGM аккумулятора, не окисляя клеммы, — то есть исправлен ещё один врожденный недуг свинцово-кислотных батарей.
Наконец, АГМ аккумуляторы отлично работают при низких температурах и устойчивы к вибрациям.
Где используются AGM аккумуляторы
Как и многие современные технологии, AGM впервые появились в военной технике. Армии необходимы неприхотливые батареи, пусть даже чуть тяжелее и дороже обычных.
Ещё одним популярным потребителем стали производители катеров и мотоциклов: в них тоже появилась AGM батарея. Что она даёт? Как минимум невосприимчивость к качке, наклонам и вибрациям, а также полную герметичность.
В автомобили AGM технологии тоже пришли довольно быстро. Они оказались особенно полезны для гибридных моделей и машин с системой «Старт-Стоп», подразумевающей выключение двигателя при остановке автомобиля.
Частые циклы запуска-остановки мотора классические аккумуляторы очень не любят. В таком режиме не заставят себя долго ждать преждевременная сульфатация пластин и осыпание активного вещества.
AGM аккумуляторы имеют свойство очень быстро принимать зарядку. В отличие от кислотной АКБ, AGM батарея легко подзаряжается от штатного генератора автомобиля. Таким образом восполнить запасы тока машина успевает при коротких поездках и даже в рваном режиме «Старт-Стоп». Кроме того, AGM батареи в принципе рассчитаны на гораздо большее (в 3 раза) количество циклов разряда-заряда, чем обычная жидкостная АКБ.
Если добавить ко всем этим достоинствам ещё и минимальную склонность к сульфатации, то вы и сами поймёте, почему большинство гибридов оснащаются AGM батареями уже на конвейере. Например, Toyota Prius.
Может показаться, что AGM аккумулятор для автомобиля с обычным ДВС и без системы «Старт-Стоп» уже не так привлекателен — ведь он примерно вдвое дороже традиционной батареи, а базовые преимущества технологии (способность работать в любом положении или компактные габариты) не слишком существенны для рядового автовладельца.
Но есть и другая точка зрения. На самом деле, AGM аккумуляторы могут быть полезны всем автомобилистам. Способность к быстрой зарядке очень важна, если генератор питает много мощных потребителей. Например, дополнительные приборы освещения, лебёдку с электроприводом, навороченную аудиосистему. Кстати, именно поэтому автомобильные аккумуляторы AGM популярны среди фанатов автозвука.
Ещё имейте в виду, что широкий температурный режим AGM батареи гарантирует больший пусковой ток на морозе — до 30 процентов выше стандартного. Свойство, которое невозможно переоценить в холодном климате. А срок службы аккумулятора, произведённого по технологии AGM, составляет около 10 лет. Другими словами, вдвое, а то и втрое больше обычной кислотной АКБ. Однако и стоят AGM батареи дороже, примерно вдвое.
Какие бывают виды AGM аккумуляторов
Такие аккумуляторы выпускают в двух основных форм-факторах. Это традиционные с виду батареи с плоскими внутренними блоками, их с первого взгляда невозможно отличить от обычного кислотного аккумулятора. Разница лишь в наличии маркировки AGM.
Другой тип аккумулятора AGM — с так называемой спиральной укладкой пластин и матов. Он похож на соединённые вместе цилиндры и получил прозвище «гелевый аккумулятор».
На самом деле никакого геля внутри них нет. Настоящие гелевые батареи — да, такие действительно существуют — конструктивно отличаются от AGM аккумуляторов. Ведь в гелевом аккумуляторе используется твёрдый электролит. А то, что в обиходе называется гелевым аккумулятором, на деле — AGM батарея со спиральными матами. Принципиальной разницы для автовладельца между спиральными и плоскими AGM батареями не существует.
Минусы AGM аккумулятора
Помимо большого веса и высокой стоимости, у AGM батареи есть ещё одна особенность, о которой важно помнить. Такие аккумуляторы очень чувствительны к перезаряду. Вот почему заряжать их желательно специальными стационарными зарядными устройствами, в которых предусмотрен AGM режим с автоматической отсечкой.
Отсюда следуют и два главных условия длительной и бесперебойной эксплуатации AGM аккумулятора — это правильный выбор зарядного устройства и контроль за работой штатного генератора автомобиля.
Итак, совсем коротко
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– Технология AGM позволяет избавиться от жидкого электролита, вместо него используют пропитанные кислотой вставки из стекловолокна.
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– AGM аккумуляторы не боятся морозов, вибраций, ударов, могут работать в любом положении — это их главные преимущества.
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– Среди недостатков таких батарей — высокая цена и чувствительность к перезаряду.
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– На гибридах и автомобилях с системой «Старт-Стоп» AGM аккумуляторы проживут гораздо больше обычных кислотных.
Фото на обложке: Аккумулятор Varta (Яндекс Маркет)