Что происходит на этой фотографии: самолёт привязан к автомобилю

Автомобилестроение и авиация крепко связаны между собой, но зачастую незримо. Посмотрите хотя бы на ГАЗ Торпедо или Chrysler Turbine. Но бывает и так, что дорожные машины и самолёты физически соединены между собой. Например, МАЗ-541 и Ту-104. Но если советский седан буксировал самолёты, пока они были на земле, то что, чёрт побери, делает пикап на фотографии ниже?!