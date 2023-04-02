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Как правильно припарковаться? Вроде бы очевидная задача на знание ПДД

Что происходит на этой фотографии: самолёт привязан к автомобилю

Игры

Михаил Медведев

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Автомобилестроение и авиация крепко связаны между собой, но зачастую незримо. Посмотрите хотя бы на ГАЗ Торпедо или Chrysler Turbine. Но бывает и так, что дорожные машины и самолёты физически соединены между собой. Например, МАЗ-541 и Ту-104. Но если советский седан буксировал самолёты, пока они были на земле, то что, чёрт побери, делает пикап на фотографии ниже?!

  • Что происходит на этой фотографии?

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Фото: Howard W. Cannon Aviation Museum

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