Рынок китайских автомобилей в 2022 году: цены, спрос, предложение, популярные модели

В число лидеров попали и рамные внедорожники — Great Wall Hover H3 и H5. Из наиболее свежих моделей популярностью пользуется кроссовер Geely Atlas. Нередко пользователи узнают контакты продавцов Lifan Smily и Geely MK.

Какие машины выбирают

Больше 98% новых китайских автомобилей в России — это представители сегмента SUV. На вторичном рынке на них приходится 65% предложений, но к июлю их доля выросла на 10% по сравнению с началом года. И дальше она будет только расти. Около 20% предложений в перепродаже — седаны, 13% — хэтчбеки.

Почти 60% новых машин — переднеприводные, из них 87% — с автоматической трансмиссией. Среди вариантов с пробегом доля моноприводных машин выше — три четверти, что чуть меньше, чем в начале года (минус 2 п.п.): сказывается появление свежих предложений. Доля вариантов с «механикой» снижается: если в начале года 7 из 10 машин в перепродаже были на «ручке», то сейчас — уже 57%.

Самые частые цвета, если говорить о предложениях без пробега, — белый (четверть предложений), серый и чёрный (по 21%). Одинаково часто в продаже встречаются красные и синие машины (каждое 10 предложение) — вдвое чаще, чем серебристые и фиолетовые.

На вторичке чёрные машины встречаются чаще белых (22% и 21% соответственно), но больше всего в продаже серых и серебристых вариантов (17% и 15%). Цветных машин мало: в основном, это синие (8 процентов) или коричневые оттенки (3 процента).

Как россияне относятся к китайским автомобилям

Согласно итогам опроса, большинство пользователей Авто.ру (58 процентов) позитивно относятся к автомобилям китайских брендов. Больше половины из них уже купили или уверены, что купят китайскую машину, остальные такую возможность как минимум не исключают.