Россияне готовы обменять свой автомобиль на другой, а не продавать его: опрос Авто.ру

Рынок китайских автомобилей в 2022 году: цены, спрос, предложение, популярные модели

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и выяснили, как в 2022 году менялся рынок автомобилей китайских брендов: что происходило с ценами, спросом и количеством предложений. А также выяснили, какие марки и модели были самыми популярными, и какие технические параметры машин — сегмент, тип трансмиссии и привода, цвет — предпочитают покупатели.

Как менялись предложение и спрос на китайские автомобили в России

Трудности с выпуском и импортом новых автомобилей большинства европейских и азиатских брендов помогли сегменту китайских машин укрепить свои позиции — к концу первого полугодия объём предложений оказался выше, чем в начале года, несмотря на общее снижение предложений: объявлений стало на 60% больше (среднее дневное количество предложений в июне относительно января). При этом общее количество публикаций по продаже автомобилей за этот период сократилось на 10–15%.

Те же причины позволили китайским брендам удвоить свою долю на российском рынке. В январе на Авто.ру насчитывалось не больше 8% предложений с моделями из Поднебесной, а к концу июня их доля в общем объёме выросла до 16%.

На вторичном рынке объявлений стало больше на 40%, хотя в целом рынок за 6 месяцев рос не так быстро — на 25-30%. Доля китайских моделей по-прежнему не превышает 2%, хотя в марте она даже незначительно падала. Невысокий показатель доли автомобилей из Китая в перепродаже связан с тем, что спрос на такие машины стал стремительно расти только в последние 3-4 года, но свежие машины пока редко появляются на рынке. А доля более старых китайских машин, которые продавались лет 15 назад, исторически очень мала в общем объёме рынка.

Спрос на новые китайские машины в начале лета оказался на четверть ниже, чем до начала кризиса (аналитики оценивали среднее количество просмотров контактов продавцов на одно объявление). При этом интерес к ним выше, чем к другим машинам: до кризиса контакты продавцов китайских автомобилей узнавали, в среднем, на 5% чаще, в период ажиотажа (конец февраля — первая половина марта) — в полтора раза чаще, далее — на 7% чаще.

На вторичном рынке спрос на китайские машины примерно такой же, как и европейские или японские. Но это лишь из-за ограниченного выбора свежих предложений. Кроме того, ассортимент подержанных автомобилей намного шире, чем новых, и острого дефицита на вторичке нет, поэтому россияне при одинаковом бюджете отдают предпочтение пусть и более возрастным, но более знакомым моделям. 

Как менялись цены на китайские автомобили в России

В первые недели после начала кризиса средняя цена на новые китайские автомобили в листинге Авто.ру выросла до рекордно высокого показатели — до 3,2 миллиона рублей. Это в полтора раза выше, чем в начале января. И примерно на этой отметке с небольшими колебаниями ценник держится уже на протяжении 4 месяцев.

На вторичном рынке цены менялись более резко. С начала года и до конца февраля средний прайс постепенно вырос на 21%, до 900 тысяч рублей, после чего, к середине марта, упал к докризисному уровню — 840 тысяч (минус 7%). С тех пор ценник плавно, но уверенно рос и к концу мая вышел на плато — чуть меньше 1,1 миллиона рублей (плюс 44% к началу года).

Важно понимать, что на средней цене листинга сказываются не только колебания цен на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.

Самые популярные марки и модели

На рынке новых машин доминируют предложения по продаже автомобилей марок Geely и Haval — они почти одинаково популярны среди пользователей Авто.ру. Немного уступает Chery (контакты продавцов смотрят на 8% реже), однако эта троица — далеко впереди конкурентов. 

Для сравнения, телефоны дилеров Exeed узнают вдвое реже, чем контакты продавцов брендов из топ-3, а Changan — ещё в 4 раза реже. Эти бренды замыкают топ-5. В десятке лидеров также оказались FAW, JAC, GAC, Great Wall и Dongfeng.

На вторичном рынке лидируют автомобили марки Chery — они почти вдвое популярнее, чем Geely и Lifan. Во многом на популярности сказывается массовость и длительность присутствия марки в России: таких машин на вторичном рынке больше, чем автомобилей других брендов. В пятёрку также попали Great Wall и Haval. Во второй половине топ-10 — Changan, BYD, FAW, Exeed, которых ещё почти нет в перепродаже, а также Haima.

Почти все официально представленные в стране китайские модели на рынке новых машин — это кроссоверы разных размеров и ценовых сегментов. Не удивительно, что топ-10 самых популярных заняли представители SUV.

С внушительным отрывом от конкурентов лидирует Geely Tugella: купеобразный кроссовер привлекает на четверть больше пользователей Авто.ру, чем Haval Jolion, который, в свою очередь, на 15% популярнее Chery Tiggo 7 Pro. С небольшими отставанием в в топ-5 попали Geely Coolray и флагманский Chery Tiggo 8 Pro Max.

Телефоны продавцов моделей из второй половины рейтинга смотрят примерно вдвое реже, чем контакты лидеров. Места с 6 по 10 заняли Haval F7, Chery Tiggo 8 Pro, Haval F7x, Exeed VX и Chery Tiggo 4.

Среди подержанных машин доминируют старые и более доступные модели. Лидер — кроссовер Chery Tiggo (T11). Второе и третье места заняли Chery Amulet и Lifan Solano — телефоны продавцов в объявлениях с этими машинами смотрят соответственно на 35% и 45% реже, чем в случае с Тигго. Топ-5 замыкают Lifan X60 и Geely Emgrand EC7. 

В число лидеров попали и рамные внедорожники — Great Wall Hover H3 и H5. Из наиболее свежих моделей популярностью пользуется кроссовер Geely Atlas. Нередко пользователи узнают контакты продавцов Lifan Smily и Geely MK.

Какие машины выбирают

Больше 98% новых китайских автомобилей в России — это представители сегмента SUV. На вторичном рынке на них приходится 65% предложений, но к июлю их доля выросла на 10% по сравнению с началом года. И дальше она будет только расти. Около 20% предложений в перепродаже — седаны, 13% — хэтчбеки.

Почти 60% новых машин — переднеприводные, из них 87% — с автоматической трансмиссией. Среди вариантов с пробегом доля моноприводных машин выше — три четверти, что чуть меньше, чем в начале года (минус 2 п.п.): сказывается появление свежих предложений. Доля вариантов с «механикой» снижается: если в начале года 7 из 10 машин в перепродаже были на «ручке», то сейчас — уже 57%. 

Самые частые цвета, если говорить о предложениях без пробега, — белый (четверть предложений), серый и чёрный (по 21%). Одинаково часто в продаже встречаются красные и синие машины (каждое 10 предложение) — вдвое чаще, чем серебристые и фиолетовые. 

На вторичке чёрные машины встречаются чаще белых (22% и 21% соответственно), но больше всего в продаже серых и серебристых вариантов (17% и 15%). Цветных машин мало: в основном, это синие (8 процентов) или коричневые оттенки (3 процента). 

Как россияне относятся к китайским автомобилям

Согласно итогам опроса, большинство пользователей Авто.ру (58 процентов) позитивно относятся к автомобилям китайских брендов. Больше половины из них уже купили или уверены, что купят китайскую машину, остальные такую возможность как минимум не исключают. 

И даже среди противников, почти половина респондентов рассмотрят «китайцев» в том случае, если машина будет нужна, а других вариантов не останется.

При этом для покупателей чаще всего не имеет значение, в какой именно стране собран китайский автомобиль. Правда, машину из Китая хотели бы купить втрое больше респондентов, чем китайский автомобиль, но выпущенный в России.

Сегодня машины из Поднебесной выбирают в основном из-за более конкурентных цен. Вдвое меньше респондентов предпочитают их из-за дизайна, а ещё вдвое реже такую машину готовы купить только ради современной технической начинки или богатой комплектации. На стоимость владения и практичность в эксплуатации этих машин обращают внимание лишь пять человек из ста.

Как относитесь к автомобилям китайских брендов?

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