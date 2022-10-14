Видео: как собирают спорткар Honda Civic Type R нового поколения

Что происходит с автозаводами России, каршеринг в СССР и что хочет поменять ГИБДД. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Глава Tesla Илон Маск объявил о запуске парфюма под названием «Жжёные волосы». Чем на самом деле пахнут эти духи — никто не знает, но за несколько часов было продано 20 тысяч флаконов. А теперь переходим к действительно важным новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Обновлённый Geely Tugella для России

Компания Geely обнародовала цены и детали обновления кросс-купе Tugella для российского рынка. Вседорожник получил модернизированную внешность, дополнительные опции и новую флагманскую комплектацию. При этом в базовой версии он подешевел!

Что происходит с автозаводами в РФ

Список иностранных автобрендов, производства которых в России остановились, пополнился компанией Nissan: фирма продаёт завод в Ленинградской области и покидает рынок. По этому поводу мы решили вспомнить, какие ещё сборочные площадки зарубежных брендов пошатнул кризис 2022 года, и разобраться, что с ними происходит сегодня.

Немного важных новостей

  • В Японии представили рестайлинговый Lexus LS
  • Jaguar выпустил новые родстеры C-Type, созданные по чертежам 1953 года
  • Ford запретит дорабатывать новый Mustang сторонним тюнинг-ателье
  • Российский блогер разбил Теслу, чтобы проверить новую функцию iPhone 14

Почитать перед сном

Высокие скорости, больше камер и тотальный контроль: в Казани прошла конференция по безопасности дорожного движения, на которой выступили руководители ГИБДД. Мы внимательно изучили все заявления и выяснили, каких именно изменений нужно ждать водителям.

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Вероятно, вы сейчас впервые увидите слова «каршеринг» и «СССР» в одном предложении, но это не шутка — прообраз современного сервиса существовал в Советском союзе ещё 60 лет назад! Рассказываем, как это работало.

Кстати!

Наша новая задачка на знание ПДД посвящена движению на парковке. Справитесь?

Фото: «Автотор»autowp.ru

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