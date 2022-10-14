Что происходит с автозаводами России, каршеринг в СССР и что хочет поменять ГИБДД. Главное за день

Высокие скорости, больше камер и тотальный контроль: в Казани прошла конференция по безопасности дорожного движения, на которой выступили руководители ГИБДД. Мы внимательно изучили все заявления и выяснили, каких именно изменений нужно ждать водителям.

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Вероятно, вы сейчас впервые увидите слова «каршеринг» и «СССР» в одном предложении, но это не шутка — прообраз современного сервиса существовал в Советском союзе ещё 60 лет назад! Рассказываем, как это работало.

