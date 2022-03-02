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Что происходит на автомобильном рынке России: обновляемая сводка событий

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Александр Мирошкин

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Последние несколько дней мы оперативно рассказываем о том, что происходит на российском авторынке прямо сейчас. О заморозках поставок автомобилей, остановках заводов из-за нехватки комплектующих и логистических трудностей. Чтобы быстрее ориентироваться в происходящем, мы запускаем регулярно обновляемую сводку информации о том, в каком статусе находятся продажи, поставки и производство автомобилей всех брендов, представленных в России.

Узнать самое главное по каждому бренду

Обновлено: 2 марта 2022 года, 20:13

О приостановке поставок машин и работы предприятия в Санкт-Петербурге теперь заявила и компания Toyota. Причина — та же: сбой в поставках комплектующих.

Фирма MAN тоже приостановила ввоз своих грузовиков и автобусов в Россию, а также перестала собирать машины на предприятии в Санкт-Петербурге. Причина — перебои со снабжением.

Российский партнёр Мазды — компания Sollers, заявил, что дальневосточное совместное предприятие, на котором выпускают машины японского бренда, работает в штатном режиме и перебоев с поставками комплектующих сейчас не наблюдается. А в компании Nissan сообщили, что поставки кроссовера Pathfinder нового поколения в Россию приостановлены, но завод в Санкт-Петербурге продолжает работать. Однако вероятность его простоев автопроизводитель не исключает.

Audi

Статус: компания приостановила отгрузки автомобилей дилерам.

BMW (BMW и MINI)

Статус: компания приостановила поставки автомобилей в России и производство машин на заводе «Автотор».

Chery

Статус: компания приостановила закупку новых автомобилей для продажи в России до уточнения цен, которые изменятся из-за колебаний курса рубля. При этом в компании отметили, что у дилеров есть запас машин, а логистические цепочки работают в штатном режиме.

General Motors (Cadillac и Chevrolet)

Статус: американский концерн остановил поставки в Россию кроссоверов и внедорожников брендов Chevrolet и Cadillac (машинами с другим типом кузова эти бренды в РФ не представлены). Однако пока неясно, коснётся ли это машин, которые поставлялись в РФ из Казахстана и Узбекистана. Речь о моделях Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.

Stellantis (Opel, Peugeot, Citroen, Jeep)

Статус: концерн заявил о том, что его предприятие в Калуге и все бренды работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что компания изучает возможность переноса производства за границу или сокращения объёмов выпуска из-за санкций.

Ford

Статус: компания приостановила работу в России. Речь о совместном предприятии с Sollers, на котором выпускаются фургоны семейства Transit. Легковых «Фордов» в России нет уже несколько лет.

Geely

Статус: компания приостановила поставки автомобилей российским дилерам для оценки экономической ситуации. В среду, 2 марта, автопроизводитель выступил с заявлением, в котором заверил, что продолжит работу на российском рынке.

Haval

Статус: предприятие компании в Тульской области работает в штатном режиме, но отгрузка машин дилерам заморожена до стабилизации ситуации с колебаниями курса рубля.

Honda

Статус: компания прекращает поставку в Россию автомобилей, мотоциклов и другой продукции.

Hyundai/Kia

Статус: в Санкт-Петербурге остановлена работа предприятия — как минимум до 5 марта (а с учётом праздников и выходных — до 9 марта). Также сообщается о приостановке отгрузок дилерам, но официального подтверждения этой информации нет.

Jaguar Land Rover

Статус: компания приостановила отгрузки автомобилей и запчастей дилерам.

Toyota/Lexus

Статус: об остановке отгрузок в компании пока не сообщали, однако оба бренда серьёзно подняли цены с 1 марта.

Mazda

Статус: компания прекращает поставку автомобилей, а также комплектующих для сборочных предприятий на территории РФ. Российский партнёр компании — Sollers, эту информацию опроверг и заявил, что дальневосточный завод работает в штатном режиме.

Mercedes-Benz

Статус: компания не сообщала о приостановке поставок, однако серьёзно подняла цены на все свои модели. В Набережных Челнах прекратило работать совместное предприятие Daimler и КамАЗ, на котором выпускались грузовики Mercedes-Benz.

Mitsubishi Motors

Статус: сообщалось о возможности приостановки поставок и производства автомобилей марки в России, но официального подтверждения этой информации нет.

Nissan

Статус: компания пристановила отправку в Россию кроссоверов Pathfinder нового поколения. Завод под Санкт-Петербургом продолжает работать, но простои предприятия не исключены.

Porsche

Статус: компания приостановила отгрузки автомобилей дилерам.

Renault

Статус: компания остановила сборочное предприятие в Москве ещё 25 февраля из-за нарушения поставок деталей. Планируется, что простой продлится до 13 марта, но срок может быть продлен ещё на неделю.

Skoda

Статус: компания приостановила отгрузку автомобилей дилерам.

Volkswagen

Статус: компания приостановила отгрузку автомобилей дилерам.

Volvo

Статус: в России приостановили производство и продажу грузовиков Volvo. Об изменениях в работе легкового подразделения пока не сообщалось.

Лада

Статус: российский автопроизводитель объявил о рекордном повышении цен с 1 марта. Так, универсал Largus стал стоить почти на 250 000 рублей дороже. Прекратилась отгрузка запчастей дилерам, а 3 марта остановится производство Lada Granta. Официальных подтверждений двух последних пунктов пока нет.

УАЗ

Статус: 2 марта компания опубликовала новый прайс-лист. Машины подорожали на 30–40 тысяч рублей.

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