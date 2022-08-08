В Швеции сняли на видео шестиколёсный пикап Volvo XC60

Что происходит на Ижевском автозаводе, лучшие подержанные седаны и тест загадочного «китайца». Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Ежегодная «Неделя скорости», в рамках которой на высохшем соляном озере Бонневилль в США проводятся заезды быстрейших машин, отменена из-за непогоды: сильнейшие дожди частично затопили место проведения мероприятия. Участники были вынуждены увозить машины и оборудование, борясь с вязкой субстанцией, в которую превратилась соляная поверхность. Подождём рекордов скорости до следующего (если повезёт с погодой) лета, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру. 

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Первый тест загадочного FAW Bestune T77

Дела у старейшего автопроизводителя из Китая в России идут так себе: прошлые годы компания FAW топталась на месте. Первую половину 2022-го — время больших возможностей для китайских марок — фирма тоже почему-то не использовала. Ей не удалось даже взять рубеж в тысячу машин! И это несмотря на то, что скудный модельный ряд из пары заурядных кроссоверов разбавили ярким дизайнерским паркетником Bestune T77 с довольно привлекательным ценником. Но, быть может, российская публика ещё просто о нём не знает? Давайте знакомиться!

Куда уезжает Веста и когда выйдет электрический Ларгус

Автомобильное производство в столице Удмуртии с весны 2022 года фактически простаивает. Но страсти вокруг предприятия кипят нешуточные — то сотрудники зовут на помощь президента, то руководство обещает вот-вот запустить новую модель. Мы побывали на месте событий, пообщались с главой региона Александром Бречаловым, а также президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и теперь рассказываем о судьбе «Лада-Ижевск» из первых рук.

Немного важных новостей

  • Водителю электросамоката в Москве выписали три штрафа, а транспорт эвакуировали
  • Ввоз иномарок в Россию через таможню Владивостока вырос на треть
  • В России отозвали более 105 тысяч автомобилей Kia
  • Американцы назвали лучшие 10-летние седаны, большинство из них — «японцы»

Почитать перед сном

Автомобилисты, которые в нетрезвом виде катаются на велосипедах или самокатах, рискуют остаться без водительских прав и даже получить тюремный срок. В России уже зафиксировано несколько подобных прецедентов. Мы разобрались, почему так происходит и кого могут остановить и проверить инспекторы ГИБДД.

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До конца лета ещё есть время для ярких, безумных и смелых поступков, в число которых непременно входит покупка машины. Какой именно? Конечно же, той, при взгляде на которую хочется разбить копилку вдребезги! Как обычно мы собрали семь интересных предложений на любой вкус и бюджет. И все эти крутые автомобили прямо сейчас продаются на Авто.ру!

Кстати!

Когда-нибудь видели автомобиль, который специально создавался для тех, кто любит покутить в пятницу вечером? А он есть! Рассказываем об удивительных фишках Honda Fuya Jo

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