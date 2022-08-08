Что происходит на Ижевском автозаводе, лучшие подержанные седаны и тест загадочного «китайца». Главное за день

Автомобилисты, которые в нетрезвом виде катаются на велосипедах или самокатах, рискуют остаться без водительских прав и даже получить тюремный срок. В России уже зафиксировано несколько подобных прецедентов. Мы разобрались, почему так происходит и кого могут остановить и проверить инспекторы ГИБДД.

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