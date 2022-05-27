Едем в в Рязань на выходные: что посмотреть и что привезти из такой поездки

Когда Золотое кольцо уже исследовано вдоль и поперёк, отпуск ещё нескоро, а душа уже жаждет приключений, наступает время посмотреть ближние точки на карте и поехать в короткое путешествие выходного дня — например, в Рязань. В этом городе сохранились уникальные рязанские кварталы с домами XVIII–XIX веков, в Рязанской области родился любимый многими поэт Есенин, а ещё именно здесь появился знаменитый бренд Max Factor.

В общем, мы нашли 5 причин съездить на выходные в Рязань и рассказываем, что посмотреть в городе взрослым и детям, где поесть и отдохнуть и главное — во сколько обойдётся такой уикенд.