Что показали в Париже, новый Outlander в РФ и роскошный электропикап GMC. Главное за день

Наш читатель описал нестандартную ситуацию: вроде бы делал всё по правилам, а в результате стал не только жертвой, но и виновником ДТП! Оказывается, бывает и так — объясняет юрист.

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Предыдущий Парижский автосалон должен был состояться в 2020 году, однако пандемия спутала все карты. Поэтому последний раз он проводился аж в 2018-м! Но в октябре нынешнего года одно из главных в мире автошоу всё-таки вернулось. Встречайте главные серийные новинки Парижа-2022!

