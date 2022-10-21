Дизайнер Aston Martin рассказал, почему у суперкара Valhalla такой интерьер, и как его создавали

Что показали в Париже, новый Outlander в РФ и роскошный электропикап GMC. Главное за день
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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Компания Mercedes-Benz объявила о принятии стратегии Vision Zero. Она подразумевает сокращение до нуля числа аварий с летальным исходом или с серьёзными травмами для пассажиров Мерседесов. Однако добиться этого марка планирует нескоро. Будьте внимательны за рулём! И не пропускайте наш дайджест со всем самым важным и интересным за день.

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Роскошный электропикап GMC

Компания GMC представила электрическую версию пикапа Sierra. Пока рассекречена только самая роскошная его модификация стоимостью от 107 тысяч долларов. У неё два мотора мощностью 764 лошадиные силы, «режим краба», позволяющий ездить боком, и множество других необычных опций.

Новый Mitsubishi Outlander в продаже

На Авто.ру появилось сразу несколько объявлений о продаже кроссовера Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который официально в Россию не поставляется. Машины предлагаются в том числе дилерскими центрами. Цены начинаются с 2,4 миллиона рублей.

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Наш читатель описал нестандартную ситуацию: вроде бы делал всё по правилам, а в результате стал не только жертвой, но и виновником ДТП! Оказывается, бывает и так — объясняет юрист.

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Предыдущий Парижский автосалон должен был состояться в 2020 году, однако пандемия спутала все карты. Поэтому последний раз он проводился аж в 2018-м! Но в октябре нынешнего года одно из главных в мире автошоу всё-таки вернулось. Встречайте главные серийные новинки Парижа-2022!

Кстати!

Мы придумали новую хитрую задачку на знание ПДД. Не ленитесь и проверьте себя!

Фото: autowp.ru

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