Что показали на весенней выставке электрического транспорта в Москве
Михаил Кондратьев
В Москве прошла выставка «ЕДрайв», посвящённая всем видам электрического транспорта и развитию электромобильной индустрии в России. В ней приняли участие десятки компаний, индивидуальных предпринимателей, университетов, фондов и стартапов. Но главное, что в столичном «Экспоцентре» в одном павильоне собрали самую разнообразную технику на батарейках! Мы сходили на выставку, посмотрели на все экспонаты и рассказываем о самых интересных. Начнём с техники, для которой водительские права не нужны.
Московский политехнический университет привёз на выставку сразу два электробайка, построенных специально для участия в «Байкальской миле». Первый из них — 163-сильный MIG R — в 2020 году установил рекорд скорости на льду озера, разогнавшись до 210,6 км/ч!
MIG R2 — это улучшенная версия электромотоцикла, спроектированная с учётом замечаний пилотов к эргономике. Кроме того, байк стал легче и манёвреннее, что позволяет использовать его не только для того, чтобы бесшабашно носиться по льду. А ещё разработчики увеличили мощность, хотя конкретные характеристики не раскрываются. Новый электробайк уже побывал на Байкале в этом году, однако побить предыдущий рекорд не удалось. В скором времени команда проведёт испытания на асфальте.
Но «МИГи» были далеко не единственными интересными мотоциклами на батарейках, приехавшими на «ЕДрайв».
ELIQ
Техника ELIQ (EMAX) российского производства адресована любителям активного отдыха. В линейке марки есть и электрический багги, и электроквадроцикл (на базе модели BRP), и электрические снегоходы в различных модификациях, которые в топ-версиях способны разгоняться до 60 км/ч и проезжать без подзарядки до 45 километров.
А отдельная гордость фирмы — электрический сноуборд! Он способен проезжать до 30 километров и разгоняться аж до 65 км/ч, но главное — это действительно необычная штуковина, которая способна подарить новые эмоции тем, кто уже перепробовал все (или почти все) зимние развлечения. Пусть и с обыкновенным сноубордом общего у неё немного. Стоит гаджет от 390 00 рублей.
ГЕРДАКАР
Российский электромобиль ГЕРДАКАР выглядит как обычный гольф-кар, но на самом деле он может быть очень разным. В том числе с грузовыми отсеками разных форм и даже с самосвальным кузовом! В таких конфигурациях модель может пригодиться, например, фермерам.
Грузоподъёмность ГЕРДАКАРа — от 400 килограммов, дорожный просвет — 250 миллиметров, запас хода — до 100 километров, а максимальная скорость достигает 30 км/ч. На полную зарядку батареи достаточно четырёх часов. Стоимость — от 700 000 рублей.
Milburn Electric Model 27L Brougham
А это электромобиль, которому в этом году исполнилось 100 лет. Что это такое? Один из многих электрокаров, выпускавшихся в те годы (да, машину на батарейках придумал не Илон Маск!). Основанная в 1869 году американская компания Milburn Wagon Company изначально выпускала оси для повозок, с появлением автомобилей начала делать кузова, а в 1914 году приступила к производству собственного электрокара.
Чуть позже появилась модель Electric Model 27L Brougham — с 27-сильным мотором, максимальной скоростью 56 км/ч и запасом хода около 80 километров. У машины две педали тормоза (стояночный и основной ленточный) и пара рычагов, отвечающих за смену передач и руление. Через год после выпуска данного экземпляра фирма Milburn стала собственностью General Motors.
Динамика D2
Стартап Dinamika занимается электрическими квадрициклами, которые производитель называет новым видом загородного транспорта. Это — универсальное транспортное средство, которое может быть одинаково полезно и пожилым людям, и подросткам. На борт машина способна взять до 200 килограммов.
Динамика D2 — полноприводный и может разгоняться до 30 км/ч. Модель оснащается рекуперативными тормозами, умеет ездить назад и быстро разбирается для транспортировки. Квадрицикл комплектуется боксами для вещей, регулирующимся по высоте и вылету рулём, а также портом USB для зарядки гаджетов. Стоимость — от 179 000 рублей.
Электробагги
Фирма СКАНМОТО занимается дистрибьюцией багги — в том числе электрических. На выставку компания привезла две модели из Китая: Rapid и Raptor. Первый подходит для детей и подростков. Компактная модель (максимальная нагрузка — 170 килограммов) разгоняется до 35 км/ч, а стоит 198 000 рублей.
Электробагги Raptor подходит и взрослым. Он способен принять на борт уже до 300 килограммов, а его максимальная скорость достигает 65 км/ч. Цена — 550 000 рублей. Примерный запас хода обеих моделей равен 50 километрам.
Ellisabeth
Российская фирма Ellisabeth, которая базируется в Ярославле, занимается переоборудованием обычных катеров в электрические. Поэтому то, что вы видите на фото, — лишь пример одного реализованного проекта. На самом деле в компании готовы переделать почти любое маломерное судно — хоть с навесными, хоть со стационарными моторами.
В зависимости от задачи в Ellisabeth предлагают установку электродвигателей различной мощности (от 27 до 340 л.с.) и батарей ёмкостью от 40 до 400 кВт·ч, которые можно заряжать от 200- и 380-вольтовых сетей. При переделке устанавливается также дополнительная приборная панель, на которую выводятся данные о расходе энергии и остатке заряда.
Стоимость проекта варьируется от 3 500 000 до 13 800 000 рублей.
Инфраструктура и комплектующие
Разумеется, присутствовали на выставке производители зарядных станций и комплектующих для электротранспорта. Например, пермская фирма ПСС, которая предлагает различные зарядные устройства — как домашние, так и большие станции с различными типами коннекторов.
Концерн КРЭТ и входящий в него завод ГРПЗ производят широкую линейку зарядок, в число которых входят высокоскоростные станции для электробусов и устройства зарядки электромобилей «ФОРА» для городской инфраструктуры. Предлагается также создание сети зарядок под ключ.
А подмосковная компания Titanat поставляет как различные комплектующие, так и аккумуляторные батареи — хоть для электроинструмента, хоть для электротранспорта. Фирма предлагает изготовление батарей любой конфигурации в соответствии с потребностями заказчика.