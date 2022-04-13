Что показали на весенней выставке электрического транспорта в Москве

Московский политехнический университет привёз на выставку сразу два электробайка, построенных специально для участия в «Байкальской миле». Первый из них — 163-сильный MIG R — в 2020 году установил рекорд скорости на льду озера, разогнавшись до 210,6 км﻿/﻿ч!

MIG R2 — это улучшенная версия электромотоцикла, спроектированная с учётом замечаний пилотов к эргономике. Кроме того, байк стал легче и манёвреннее, что позволяет использовать его не только для того, чтобы бесшабашно носиться по льду. А ещё разработчики увеличили мощность, хотя конкретные характеристики не раскрываются. Новый электробайк уже побывал на Байкале в этом году, однако побить предыдущий рекорд не удалось. В скором времени команда проведёт испытания на асфальте.

Но «МИГи» были далеко не единственными интересными мотоциклами на батарейках, приехавшими на «ЕДрайв».