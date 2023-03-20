Обгон — один из самых опасных манёвров на дороге, а ошибка во время него может привести к ДТП с самыми серьёзными последствиями. Поэтому соблюдение всех связанных с обгоном правил дорожного движения строго контролируется, а игнорирование запретов, знаков или разметки наказывается максимально сурово. Давайте разберёмся, что означает термин «обгон», когда запрещён обгон, чем отличаются обгон и опережение, а также напомним, как наказывают водителей в случае, когда нарушены правила обгона и ПДД.
Что означает термин «обгон»
Обгон и опережение похожи по смыслу, но для водителя их значение принципиально отличается. Определение обгона прописано в п. 1.2 ПДД. Согласно правилам, обгон — это манёвр, при котором водитель выезжает на «встречку», опережает машину, двигающуюся в одном с ним направлении, и возвращается в свою полосу. Тогда как опережение происходит по одной из полос попутного движения.
То есть понятие «опережение» — более общее, а «обгон» — его частный случай, который связан с выездом на встречную полосу. Поэтому частый вопрос «C какой стороны обгон на дороге разрешён» не имеет смысла, ведь встречное направление в РФ всегда находится слева. Если же попутную машину обходят справа, это просто опережение.
Как правильно делать обгон
Есть неписаное правило: не уверен — не обгоняй. Основная сложность обгона в том, что это — затяжной манёвр. А значит, нужно рассчитать, какое расстояние придётся проехать по встречной полосе, и убедиться, что при этом вы никому не помешаете и не создадите аварийно-опасную ситуацию. Начинающим водителям стоит быть особенно внимательными, так как понимание возможностей собственного транспорта и оценка скорости движения встречных машин обычно приходят с опытом.
Для совершения правильного обгона водитель должен удостовериться, что манёвр:
- будет безопасен;
- не помешает остальным участникам дорожного движения;
- пройдёт в зоне, где нет запрета на обгон.
Разберём подробнее, в каком случае водитель может начать обгон с вышеуказанными оговорками, а когда выезда на встречную полосу нужно избегать.
Где запрещён обгон
Прежде всего, запрещается делать обгон транспортного средства, не соблюдая критерии выполнения манёвра, которые мы перечислили выше. Кроме этого, нельзя обгонять в следующих местах:
- на перекрёстке с работающим светофором или регулировщиком;
- на нерегулируемом перекрёстке, если вы едете по второстепенной дороге;
- по трамвайной линии встречного направления;
- пересекая сплошную или двойную сплошную линию разметки (1.1 или 1.3);
- в тоннеле;
- на мосту, эстакаде, путепроводе или под ними;
- за запрещающим обгон знаком 3.20 — для всех ТС, а для грузовиков дополнительно за знаком 3.22;
- на участках с ограниченной видимостью (конец подъёма, крутой поворот и т.п.);
- на пешеходном переходе;
- если впереди есть ж/д переезд и манёвр не удастся завершить дальше чем за 100 метров до него;
- на дороге с двусторонним движением, если в попутном направлении предусмотрено минимум две полосы.
Очевидно, что нет особой разницы между обгонами в городе и за его пределами. Поэтому ответ на вопрос «Можно ли начать обгон в населённом пункте» будет таким же, как для остальных дорог: только если не нарушены требования ПДД, дорожных знаков и разметки.
В каких случаях лучше не обгонять
Кроме прямых запретов есть целый перечень препятствующих обгону факторов, который косвенно вытекает из понятия безопасности манёвра. Этих пунктов в явном виде нет в ПДД, но игнорировать их не стоит.
Итак, лучше по возможности воздержаться от обгона:
- во время дождя, тумана или снегопада, ночью или в сумерки — плохая видимость не всегда позволяет в достаточной мере оценить обстановку;
- на дороге, покрытой льдом, снегом или водой, — есть вероятность сноса, или заноса в процессе перестроения, или возникновения аквапланирования;
- на неровной дороге — здесь сложно предугадать траекторию движения встречной или попутной машины, например, при объезде ямы;
- там, где люди могут неожиданно выбежать на дорогу, — неподалёку от остановок, школ, рынков, торговых и развлекательных центров, кинотеатров, поликлиник и т.п.;
- при приближении к нерегулируемому перекрёстку — даже если кажется, что манёвр будет завершён до пересечения дорог, из-за поворота навстречу может внезапно выехать машина и ситуация кардинально изменится;
- если скорость движения близка к максимально допустимой на данном участке — тогда придётся дольше проводить манёвр, чтобы не превышать скорость при обгоне. Либо нарушить скоростной режим и, возможно, получить за это штраф;
- на неисправной машине;
- если в машине едет ребёнок.
Как правильно обгонять
По ПДД в процессе выполнения обгона нельзя мешать другим участникам дорожного движения. Речь про правила обгона, изложенные в ст. 11 ПДД РФ. Она описывает следующие подготовительные мероприятия:
- посмотрите на впереди идущий транспорт и убедитесь, что у него не включен левый поворотник или он не начинает смещаться влево;
- убедитесь, что «встречка» впереди свободна на достаточном для обгона расстоянии;
- удостоверьтесь, что у вас будет возможность вернуться на свою полосу — между обгоняемым ТС и машиной впереди него должна быть дистанция, достаточная для того, чтобы вы могли встроиться;
- перед началом манёвра посмотрите в зеркало и убедитесь, что вас в этот момент никто не собирается обгонять;
- при проведении манёвра водитель обязательно обозначает свои намерения поворотником — левым перед выездом на встречную полосу и правым при возвращении в свой ряд.
По окончании обгона нужно также позаботиться о безопасности. Помимо необходимой дистанции до автомобиля впереди, надо обеспечить безопасное расстояние от того ТС, обгон которого завершается. «Подрезать» и «оттормаживать» более медленный транспорт не стоит, ведь это может закончиться аварией.
Как по правилам должен действовать тот, кого обгоняют
Если обгоняют вас, не увеличивайте скорость, не сдвигайтесь влево и не препятствуйте обгону иным способом. Также необходимо соблюдать дистанцию, достаточную для перестроения обгоняющей машины. Правда, последний пункт прописан только для длинномеров и автомобилей, у которых установлено ограничение скорости (п. 9.11 ПДД) ниже допустимой отметки на данном участке. Для остальных ТС правила предписывают лишь соблюдение расстояния, которое «позволило бы избежать столкновения».
Но если вас обгоняют и из-за появившегося встречного транспорта не могут безопасно продолжать манёвр, стоит по возможности сбросить скорость или сместиться вправо, чтобы другой участник движения мог завершить манёвр, — это позволит предотвратить аварию.
Наказание за нарушение правил обгона
Штрафы за неправильный обгон и опасный встречный разъезд прописаны в ст. 12.15 КоАП. Наиболее гуманное наказание в ней — для водителей тихоходных ТС, которые за городом не пропустили более расторопный поток: штраф от 1000 до 1500 рублей. Пересечение колонны или занятие в ней места обойдётся в те же 1500 рублей. Это может случиться, если неправильно оценить ситуацию, начиная манёвр.
Обгон подразумевает выезд на встречную полосу, поэтому игнорирование связанных с ним запретов, в том числе знаками и разметкой, предусматривает строгие наказания. Они описаны в п. 4–5 ст. 12.15 КоАП РФ: штраф в 5000 рублей или лишение прав от 4 месяцев до полугода грозит тем, кто впервые обгонял в неположенных местах. При повторном нарушении санкции строже — прав лишают на год. Исключение сделано только для случаев, когда неправильный обгон зафиксирован камерой. Тогда максимальное наказание — штраф 5000 рублей.
Стоит отметить и двойной обгон. Раньше в ПДД был отдельный запрет на подобный манёвр, но в актуальной редакции Правил данный термин отсутствует. Из-за этого некоторые сотрудники ГИБДД трактуют двойной обгон широко. Например, наказывают водителей, которые обгоняют более медленный автомобиль «паровозиком», один за другим — считая это нарушением п. 11.2 ПДД.
Однако обгон транспортного средства одновременно несколькими автомобилями не запрещается Правилами. Так, например, решил суд Приморского края, отменивший наказание за этот манёвр водителю.
На самом деле двойной обгон — это обгон автомобиля, уже обгоняющего другое транспортное средство. И наказание за него такое же, как за остальные нарушения правил обгона, — от 5000 рублей до лишения прав на год в случае рецидива.
В данных случаях закон не смягчает наказание за «нечаянное» нарушение. Например, если водитель не рассчитал свою скорость — начал обгон по правилам, а закончил уже через «сплошную», санкции будут те же, что и при нарушении в начале манёвра. Разъяснение этих нюансов содержатся в решении Пленума Верховного Суда №20 от 25.06.19.
Но смягчить наказание всё же возможно. Перечень действий виновного, которые могут этому способствовать, изложен в ст. 4.2 КоАП РФ. Помимо них суд может учесть, есть ли у нарушителя постоянная работа, требующая от него управления автомобилем, где находится его постоянное место жительства, имеется ли у него кто-то на иждивении и т.п.
Показательный случай разобран в административном деле 12-661/2016. В нём решением суда водитель был наказан за окончание обгона после знака 3.20, однако были приняты во внимание обстоятельства нарушения, а также личная ситуация нарушителя — и лишение прав ему заменили штрафом в 5000 рублей.
Итак, совсем коротко
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– Обгон — это один из самых опасных манёвров.
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– Обгон и опережение отличаются тем, что при обгоне водитель выезжает на встречную полосу, а при опережении — нет.
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– Чтобы безопасно обогнать, нужно оценить состояние и особенности дороги, видимость, наличие и намерения попутного и встречного транспорта, а также не забыть про дорожные знаки и разметку.
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– Если нарушить ПДД при обгоне, штраф может составить от 1500 до 5000 рублей, за отдельные нарушения можно лишиться прав на срок до года — в зависимости от тяжести проступка.