Наказание за нарушение правил обгона

Штрафы за неправильный обгон и опасный встречный разъезд прописаны в ст. 12.15 КоАП. Наиболее гуманное наказание в ней — для водителей тихоходных ТС, которые за городом не пропустили более расторопный поток: штраф от 1000 до 1500 рублей. Пересечение колонны или занятие в ней места обойдётся в те же 1500 рублей. Это может случиться, если неправильно оценить ситуацию, начиная манёвр.

Обгон подразумевает выезд на встречную полосу, поэтому игнорирование связанных с ним запретов, в том числе знаками и разметкой, предусматривает строгие наказания. Они описаны в п. 4–5 ст. 12.15 КоАП РФ: штраф в 5000 рублей или лишение прав от 4 месяцев до полугода грозит тем, кто впервые обгонял в неположенных местах. При повторном нарушении санкции строже — прав лишают на год. Исключение сделано только для случаев, когда неправильный обгон зафиксирован камерой. Тогда максимальное наказание — штраф 5000 рублей.

Стоит отметить и двойной обгон. Раньше в ПДД был отдельный запрет на подобный манёвр, но в актуальной редакции Правил данный термин отсутствует. Из-за этого некоторые сотрудники ГИБДД трактуют двойной обгон широко. Например, наказывают водителей, которые обгоняют более медленный автомобиль «паровозиком», один за другим — считая это нарушением п. 11.2 ПДД.

Однако обгон транспортного средства одновременно несколькими автомобилями не запрещается Правилами. Так, например, решил суд Приморского края, отменивший наказание за этот манёвр водителю.

На самом деле двойной обгон — это обгон автомобиля, уже обгоняющего другое транспортное средство. И наказание за него такое же, как за остальные нарушения правил обгона, — от 5000 рублей до лишения прав на год в случае рецидива.