Что означает маркировка на автомобильных шинах
АННА КРИВОРУЧКО
- Как узнать сезонность покрышки
- Что означает размер шины и где его искать
- Как понять, какой размерности шины нужны для автомобиля
- Как узнать весовые и скоростные параметры шины
- Что означают дополнительные буквы в маркировке
- Что такое RunFlat, и как маркируют такие шины
- Что такое омологация, и как она обозначается
- Как узнать, когда изготовлены шины
- Насколько важно, где сделана шина
- Где сертифицируют шины
- Как определить износ резины
- Как правильно монтировать шины
- Что означают рисунки на наклейках
Как узнать сезонность покрышки
Самый надёжный вариант — свериться с каталогом производителя шины. Но можно и просто внимательно поискать на её боковине соответствующий значок или надпись. Маркировка зимних шин регламентирована и представляет собой снежинку на фоне трёх горных пиков. Летние покрышки не имеют единой маркировки. На них могут быть отформованы цветы, капли дождя и т. п. Нередко можно встретить обозначения M+S, R+W или All Season. Так производители маркируют условно всесезонные шины.
По требованиям ТС 018/2011 на снежных и обледенелых покрытиях можно использовать только зимнюю резину или имеющую маркировку M+S (mud and snow).
Что означает размер шины, и где его искать
Основной критерий при выборе резины — её размерность. Она должна подходить к вашему автомобилю и колёсным дискам. Есть три основных параметра автомобильной шины:
- Ширина.
- Высота профиля (боковины).
- Посадочный диаметр.
На покрышках эта информация представлена в виде последовательности цифр, причём каждая из них обозначает разные параметры. Например, обозначение 205/55 R16 означает, что параметры шины следующие:
- Ширина протектора — 205 мм.
- Высота профиля составляет 55 процентов от ширины, что, в пересчёте, округлённо даёт 113 мм. А вовсе не 55 мм, как ошибочно считают некоторые водители.
- Посадочный диаметр покрышки (размер отверстия под диск) составляет 16 дюймов.
Последний размер точно выдерживается производителем шины, иначе она просто не сядет нормально диск. А вот ширина (и соответственно, высота) могут на несколько миллиметров разниться от одной модели к другой, несмотря на одинаковые цифры размерности.
Буква R в обозначении не имеет никакого отношения к радиусу колеса. Этим символом обозначают расположение внутреннего корда покрышки — нитей или металлической проволоки, которые не дают шине растягиваться под давлением, как воздушному шарику. Буква R — радиальный корд. Существуют также покрышки с диагональным кордом — сегодня они практически не применяются на автомобилях, но выпускаются для сельскохозяйственной и строительной техники. И чаще всего не имеют буквенного обозначения перед диаметром.
Информация о размере шины находится примерно по центру боковины и, как правило, нанесена крупным или среднего размера шрифтом.
Как понять, какой размерности шины нужны для автомобиля
На машину рекомендуется устанавливать только тот типоразмер колёс, который предусмотрен заводом изготовителем. Однако часто он оставляет владельцу некоторое «пространство для манёвра», предлагая несколько вариантов размерности шин.
Их можно найти в инструкции к автомобилю, но быстрее и проще изучить стикер, который на заводе клеят в проёме водительской двери или на лючке бензобака. Там будут указаны не только допустимые размеры, но и давление, до которого рекомендуется накачивать покрышки.
Важно понимать, что ходовая часть автомобиля, включая подвеску, спроектирована и настроена под эти параметры. Произвольно изменив размер, вы можете серьёзно ухудшить ездовые качества автомобиля и подвергнуть подвеску повышенному износу. Кроме того, колёса большего размера могут просто не влезть в арки, а меньшего — задевать за тормозные суппорты.
Сегодня есть множество онлайн-сервисов, которые помогают подобрать размер резины по марке, модели и году выпуска автомобиля — такие «калькуляторы» обычно есть и на сайтах шинных магазинов. Они достаточно точные, но размеры лучше всё-таки сверить с табличкой на машине.
Как узнать весовые и скоростные параметры шины
Следом за размерностью шины на боковине нанесено сочетание числа и латинской буквы немного меньшего размеры — это параметры штатной эксплуатации покрышки. Цифры показывают предельную нагрузку на колесо, а буквы — это индекс максимальной скорости.
Индекс нагрузки не имеет размерности, каждое число соответствует определённому количеству килограмм. Для удобства мы расшифровали их в таблице.
|Индекс нагрузки
|Вес на 1 колесо, кг
|Индекс нагрузки
|Вес на 1 колесо, кг
|62
|265
|95
|690
|63
|272
|96
|710
|64
|280
|97
|730
|65
|290
|98
|750
|66
|300
|99
|775
|67
|307
|100
|800
|68
|315
|101
|825
|69
|325
|102
|850
|70
|335
|103
|875
|71
|345
|104
|900
|72
|355
|105
|925
|73
|365
|106
|950
|74
|375
|107
|975
|75
|387
|108
|1000
|76
|400
|109
|1030
|77
|412
|110
|1060
|78
|425
|111
|1090
|79
|437
|112
|1120
|80
|450
|113
|1150
|81
|462
|114
|1180
|82
|475
|115
|1215
|83
|487
|116
|1250
|84
|500
|117
|1285
|85
|515
|118
|1320
|86
|530
|119
|1360
|87
|545
|120
|1400
|88
|560
|121
|1450
|89
|580
|122
|1500
|90
|600
|123
|1550
|91
|615
|124
|1600
|92
|630
|125
|1650
|93
|650
|126
|1700
|94
|670
Допустимая нагрузка на покрышку косвенно зависит от её размерности, поэтому разработчики автомобиля подбирают шины такого размера, чтобы они надёжно выдерживали его вес. Но, в зависимости от модели шины, индекс нагрузки может отличаться на несколько единиц, так что свериться с таблицей будет не лишним. Необходимо взять снаряжённую массу автомобиля (из ТТХ), прибавить вес пассажиров, которые ездят на нём, а полученную сумму разделить на четыре. И прибавить хотя бы 30 процентов в расчёте на полную загрузку машины.
Перегруз шин ведёт, как минимум, к их быстрому износу и повышенному риску появления «грыжи». В худшем случае покрышка лопнет на скорости, и тогда избежать серьёзного ДТП будет очень трудно.
За цифровым индексом нагрузки расположена одна из 14 латинских букв. Каждая из них соответствует максимальной скорости, на которой можно использовать шину и называется «индекс скорости». Его расшифровка — в таблице.
|Индекс скорости
|Скорость, км/ч
|J
|100
|K
|110
|L
|120
|M
|130
|N
|140
|P
|150
|Q
|160
|R
|170
|S
|180
|T
|190
|H
|210
|V
|240
|W
|270
|Y
|300
Соблюдение скоростного режима, на который рассчитана резина — одна из главных составляющих безопасности. При его нарушении покрышка скорее всего перегреется или даже может разрушиться.
Что означают дополнительные буквы в маркировке
На некоторых покрышках их размерность и индексы дополняются несколькими латинскими буквами:
- Символ «С», расположенный сразу за диаметром, например, R15C говорит о том, что перед вами радиальная покрышка с посадочным диаметром 15 дюймов и увеличенной грузоподъёмностью. Такие используют для лёгкого коммерческого транспорта. Маркировка образована от первой буквы английского слова «Cargo» (Груз).
- Символы «XL» или надпись «extra load» можно встретить на шинах, предназначенных для полноразмерных кроссоверов и джипов. Их располагают после размера, нагрузочных и скоростных характеристик. Так обозначают покрышки, имеющие большую грузоподъёмность за счёт усиленной боковины и доработанного под эти цели состава. Маркировка дословно означает «повышенная нагрузка».
- На покрышках, предназначенных для спортивных автомобилей, встречается размерность с литерами VR или ZR. Фактически они дублируют индекс скорости (более 210 км/ч или более 240 км/ч, соответственно). В последнее время они используются всё реже.
Что такое RunFlat и как маркируют такие шины
Технология RunFlat позволяет безопасно передвигаться на автомобиле с проколотой покрышкой. Снизив скорость, на машине можно проехать до 50–100 км даже на полностью спущенной шине, чтобы добраться до сервиса.
Такая возможность достигается за счёт специальной технологии производства и дополнительных слоёв усиливающего корда в боковине. Разработка появилась достаточно давно — впервые «безопасные» шины установили на серийный автомобиль ещё в 1974 году. Но широкое их распространение началось в начале 2000-х, и с тех пор технология постоянно модернизируется.
Единого стандарта обозначения не боящихся проколов шин нет, производители маркирует их по-разному:
- «RunFlat» у Pirelli.
- «RFT» у Bridgestone.
- «ЕМТ», «DSST», «Run On Flat» у Goodyear и Dunlop.
- «SSR» у Continental.
- «TFR» у Toyo.
- «XRP» у Kumho
- «ZP» у Michelin.
- «ZPS» у Yokohama.
Что такое омологация и как она обозначается
Омологированные шины — это покрышки, специально доработанные под требования определённого производителя. Как правило, такие шины создаются для премиальных брендов и компаний, выпускающих спортивные автомобили. Протектором они не отличаются от других шин той же модели, но могут иметь иное внутреннее устройство или состав резиновой смеси. Благодаря этому дополнительно улучшается управляемость или комфорт машины, для которой они предназначены.
Шины для каждой марки обозначаются своим значком на боковинах. Например, М0 — Mercedes-Benz, A0 — Audi, * — BMW, N0 (N1, N2, N3) — Porsche и т.д.
Как узнать, когда изготовлены шины
На все покрышки наносится дата выпуска. Она обозначается четырьмя цифрами, заключёнными в овал, и чаще всего располагается ближе к ободу диска.
Расшифровывается запись так:
- Первые две цифры — порядковый номер недели в году, на которой была выпущена шина.
- Третья и четвёртая цифры — год изготовления.
Например, обозначение «0420» значит, что покрышка произведена на четвёртой неделе 2020 года.
В среднем, срок службы шин составляет не более 5 лет, а для зимних шипованных — до потери примерно 50 процентов шипов.
При правильных условиях хранения шины сохраняют свои свойства около 4–5 лет, а потом резина неизбежно деградирует. Перед покупкой стоит проверить дату изготовления и воздержаться от приобретения старой резины. А при эксплуатации не забывать вовремя менять отъездившую своё резину на новую — даже если у неё ещё сохранилось немало протектора.
Насколько важно, где сделана шина
На боковине любой фирменной покрышки можно найти стандартную надпись «Made in…». Однако страна, где изготовлена шина, далеко не всегда совпадает с родиной её бренда. Скорее наоборот, компаниям выгоднее локализовывать производство, располагая заводы ближе к потребителям.
По той же причине, выпуск шины в Китае или России совсем не означает, что она хуже «оригинальной», из Европы или Японии. Заводы в третьих странах зачастую даже современнее, контроль производства столь же строг, и качество продукции как минимум не хуже.
Где сертифицируют шины
Шина — деталь, непосредственно влияющая на безопасность, поэтому любая модель покрышки должна пройти процедуру международной сертификации. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011, на каждой шине должна быть хотя бы одна из маркировок: E (европейская сертификация) или DOT (сертификация для Америки). Информацию о стране, выдавшей европейский сертификат соответствия, и номер самого документа размещают на боковине покрышки. Заглавная буква «E» с цифрами от 1 до 48 — это код страны по классификатору. Нередко на колесе присутствуют обе маркировки: E и DOT.
Как определить износ резины
Основным показателем износа является остаточная глубина протектора. По закону, для летней резины легкового автомобиля она не должна быть меньше 1,6 мм, а для зимней — минимум 4 мм.
Протектор можно измерить линейкой или специальным цифровым прибором. Но производители также размещают на шинах разные индикаторы износа:
- Вставки в канавках минимально допустимой высоты. Когда протектор изнашивается вровень с вставкой, шину нужно менять.
- Контрольные цифры или символы на шашках протектора. Они выдавлены на строго определённую глубину, и по мере износа шины исчезают один за другим — вплоть до крайнего, сигнализирующего о критической глубине протектора.
Как правильно монтировать шины
На покрышке могут быть нанесены надписи «rotation» (со стрелкой или аналогичным символом) и «inside/outside». Эти маркировки обозначают правильное направление вращения колеса и внутреннюю/внешнюю боковину шины, подсказывая работникам шиномонтажа, как правильно одеть покрышку на диск. Это необходимо для направленных и асимметричных моделей покрышек.
Если установить шину неправильно, протектор будет хуже отводить воду и сильнее шуметь, сцепление с дорогой также может пострадать.
Ещё на новой шине можно увидеть цветные точки или треугольники на боковине, а также полосы на протекторе:
- Красная точка указывает на самую жёсткую точку боковины.
- Белую точку ставят на самое гибкое место шины.
- Жёлтая точка обозначает самую лёгкую точку шины.
- Цветные полосы наносятся на заводе для внутренних нужд — для покупателей они не имеют никакого значения.
А вот жёлтая точка полезна — опытный шиномонтажник соберёт колесо так, чтобы она оказалась напротив ниппеля. Так колесо будет легче отбалансировать.
Что означают рисунки на наклейках
В соответствии с международными требованиями, на протектор новой шины должен быть наклеен стикер. На нём схематично (стрелками и латинскими буквами) обозначается, к какому классу относится покрышка по таким параметрам как топливная экономичность, шумность и устойчивости на мокрой дороге (водоотведение).
В в России с 1 ноября 2020 года осуществляется государственный контроль за производством и реализацией шин — для этого на каждой покрышке должна быть наклейка с QR-кодом, подтверждающим, что она зарегистрирована в системе мониторинга товаров. Такие меры приняты для уменьшения количества контрафакта и пресечения «серых» поставок. Соответствующее постановление Правительства РФ №1985 от 31.12.2019г. опубликовано на портале правовой информации.
Итак, совсем коротко
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– Самым крупным шрифтом указан производитель и название модели резины.
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– Ширина колеса указывается в миллиметрах, высота профиля — в процентах, а диаметр — в дюймах.
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– Индексы нагрузки и скорости обозначают более мелкими цифрами и латинской буквой. Дополнительные символы могут нести информацию об усиленной конструкции шины.
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– На некоторых шинах, созданных по технологии RunFlat, можно безопасно проехать какое-то расстояние после прокола. Их маркировка не регламентирована, поэтому у каждой марки шин она своя.
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– Омологированные шины выпускаются специально для определённых марок автомобилей. Такие покрышки имеют оптимизированный под конкретные задачи состав.
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– Износ резины можно определить, физически измерив глубину протектора. Или по специальным индикаторам износа.
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– На асимметричных и направленных покрышках дополнительно наносят информацию о направлении вращения и указывают внешнюю/внутреннюю стороны колеса. Цветовая маркировка на боковине указывает на особые точки шины.
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– На новой резине можно увидеть стикеры на которых дополнительно указывают топливную экономичность, шумность и класс водоотведения.
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– Автомобильные шины подлежат обязательной сертификации. Отметка о прохождении испытаний нанесена на боковину.