Что означает маркировка на автомобильных шинах

На покрышках эта информация представлена в виде последовательности цифр, причём каждая из них обозначает разные параметры. Например, обозначение 205/55 R16 означает, что параметры шины следующие:

Ширина протектора — 205 мм.

Высота профиля составляет 55 процентов от ширины, что, в пересчёте, округлённо даёт 113 мм. А вовсе не 55 мм, как ошибочно считают некоторые водители.

Посадочный диаметр покрышки (размер отверстия под диск) составляет 16 дюймов.

Последний размер точно выдерживается производителем шины, иначе она просто не сядет нормально диск. А вот ширина (и соответственно, высота) могут на несколько миллиметров разниться от одной модели к другой, несмотря на одинаковые цифры размерности.

Буква R в обозначении не имеет никакого отношения к радиусу колеса. Этим символом обозначают расположение внутреннего корда покрышки — нитей или металлической проволоки, которые не дают шине растягиваться под давлением, как воздушному шарику. Буква R — радиальный корд. Существуют также покрышки с диагональным кордом — сегодня они практически не применяются на автомобилях, но выпускаются для сельскохозяйственной и строительной техники. И чаще всего не имеют буквенного обозначения перед диаметром.

Информация о размере шины находится примерно по центру боковины и, как правило, нанесена крупным или среднего размера шрифтом.