Что останется от Renault в России: новые подробности

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Renault уходит из России: что будет с автомобилями, заводом в Москве и АвтоВАЗом
Детали Renault для АвтоВАЗа, яркие китайские новинки для России и лучшие интерьеры года. Главное за день
Кирилл Малышев
Завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич». А дилеры Renault смогут работать под вывеской компании ещё три года после её ухода. Об этом было объявлено на встрече дилеров французской марки, пишет телеграм-канал Vpost.
Renault Duster будет производить АвтоВАЗ по лицензии. Судьба кроссоверов Kaptur и Arkana неизвестна. Равно как и планировавшихся для производства в Тольятти седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения.