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Что останется от Renault в России: новые подробности

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Кирилл Малышев

Завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич». А дилеры Renault смогут работать под вывеской компании ещё три года после её ухода. Об этом было объявлено на встрече дилеров французской марки, пишет телеграм-канал Vpost.

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  • Сам бренд Renault в сложившейся ситуации полностью уйдёт из России. Дилеры марки подпишут контракты с дочерней структурой АвтоВАЗа «Лада Деталь». Через неё станут поставляться запчасти Renault и будет осуществляться сервисная и гарантийная поддержка.
  • Под вывеской Renault дилеры смогут работать в течение трёх лет (срок гарантии последних проданных автомобилей).

Renault Duster будет производить АвтоВАЗ по лицензии. Судьба кроссоверов Kaptur и Arkana неизвестна. Равно как и планировавшихся для производства в Тольятти седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения.

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