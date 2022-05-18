Что останется от Renault в России: новые подробности

Завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич». А дилеры Renault смогут работать под вывеской компании ещё три года после её ухода. Об этом было объявлено на встрече дилеров французской марки, пишет телеграм-канал Vpost.