Решились на покупку классического автомобиля? Сначала почитайте наш гид

Михаил Медведев
Классические автомобили стремительно набирают популярность. Их стало намного больше — на улицах, в кино, в интернете. Везде. А ведь ещё в начале нулевых мысль о покупке автомобиля в возрасте от 30 лет и старше казалась либо абсурдом, либо очень странным капризом. Но сегодня модно иметь в гараже пусть и не слишком дорогой, но стильный янгтаймер.
Классические автомобили (давайте не будем употреблять эпитет «старые») перестают быть недостижимым атрибутом сытой заграничной действительности. За рулём олдтаймера можно увидеть не только скучающего владельца фабрик, газет, пароходов, но и менеджеров, строителей и даже студентов — всех, для кого машина с историей превратилась в неотъемлемую часть стиля или просто в хобби. А некоторые считают классик-кары ещё и хорошим потенциалом для инвестиций.
И если вы тоже подумываете о какой-нибудь интересной машине из прошлого, то обязательно почитайте наши советы: как выбрать подходящий автомобиль, не переплатить, получить максимум удовольствия от владения и, быть может, даже заработать.
Какой автомобиль считается классическим?
Прозвучит странно, но догматического определения классического автомобиля не существует. Многочисленные ассоциации в разных странах творчески подходят к трактовке понятия «классик-кар». Разночтения есть и по эпохам, и по моделям. Поэтому удобнее использовать простую, но вполне универсальную формулу: в большинстве случаев классическим принято считать автомобиль, достигший возраста 30 лет. Машины, которым уже исполнилось 20 лет, но ещё нет тридцати, принято называть янгтаймерами, молодой классикой.
Другой вопрос: все ли машины среди подходящих по возрасту достойны звания классики? Единого мнения нет и в этом вопросе. Кто-то считает, что любой автомобиль, доживший до столь солидных лет, — это классика по определению. Другие пытаются очертить пул избранных моделей. Чёткого определения нет — только вкусы, личные симпатии и персональные заблуждения.
Конечно, некоторые общие тенденции можно очертить. Купе почти всегда ценится выше седана той же модельной серии. Прекрасный пример — Mercedes-Benz в 123‑м кузове. Двухдверки с индексом C123 — товар куда более редкий и дорогой, нежели четырёхдверные седаны.
Седаны, впрочем, тоже бывают разные. Одно дело скучный Peugeot 305, который даже в Европе имеет минимальную историческую и дизайнерскую ценность. Совсем другой разговор – статный и благородный Mercedes-Benz W116 или BMW 7‑й серии в кузове E32. И конечно же, модели с более мощными моторами и в комплектациях побогаче всегда ценятся выше.
У российского рынка классики свои особенности, которые складываются из предпочтений потенциальных покупателей. Высокий спрос на немецкую классику — в первую очередь, на модели Mercedes-Benz, BMW и Porsche — соответствует международному тренду. А вот почти полный игнор французских и большинства итальянских и британских брендов — локальная особенность. Положение не выправляет даже необъяснимая порой любовь к маркам Alfa-Romeo и Jaguar: здесь наши соотечественники дадут фору коллегам из Европы и США.
Несколько переоценены у нас и американские автомобили. Речь идёт как о раскрученной классике вроде Мустангов, Камаро или Чарджеров, так и не особо популярных даже у себя на родине экземпляров. В силу своеобразного дизайна, солидных габаритов, но, в большей степени, из‑за малого предложения на рынке и неосведомлённости покупателей даже за унылые модели 1980‑х вроде Ford LTD и Buick LeSabre могут просить (а иногда и получать) неадекватные деньги.
Впрочем, о ценах мы ещё поговорим. Пока же важно запомнить: идеальной формулы определения классики не существует. Ценятся далеко не все старые машины, и не вся классика обязательно дорожает со временем. Это, прежде всего, важно для тех, кто планирует покупку в качестве инвестиции. Но если вы ищете машину для себя, то самым важным критерием остаётся вечное «нравится/не нравится».
Почему важна аутентичность классического автомобиля?
Иногда за громким именем в документах прячутся ржавые руины, не представляющие никакой ценности: ни исторической, ни эстетической, ни финансовой. Это понятно. Но важна не только сохранность машины, но и её максимальная приближенность к оригиналу. Ведь Mustang 1965 года теряет как минимум половину своей привлекательности и ценности, если под капотом у него установлен чужой мотор — будь это хоть рядная «четвёрка» от «Волги» ГАЗ‑21, хоть легендарный в кругах тюнеров 2JZ от Toyota.
Настоящая классика не терпит отсебятины. Перекрас кузова в цвет, не соответствующий заводскому обозначению, перешив салона материалами, отличными от изначальной комплектации, занижение подвески — всё это уменьшает ценность олдтаймера в глазах ценителей и покупателей.
Да, никто не в силах запретить владельцу делать со своим автомобилем всё, что ему вздумается. Но факт остаётся фактом: настоящий классик-кар любит аутентичность, а не полёт фантазии своего хозяина. Особенно если вы рассматриваете автомобиль как инвестицию.
Здесь нужно стремиться к максимально заводской комплектации, а тюнинговые вольности обходятся по самой высокой цене. Конечно, стороннему наблюдателю нет дела до того, что на условной дорестайлинговой BMW 5‑й серии в кузове E39 стоят «ангельские глазки», появившиеся только после рестайлинга. Зато экспертам и ценителям такой сомнительный улучшайзинг сразу бросится в глаза. И вряд ли кто-то из будущих покупателей оценит эти творческие порывы.
Где покупать и обслуживать классический автомобиль?
Российский рынок классических автомобилей, в отличие от европейского и американского, пока находится в процессе формирования. Поэтому универсального совета у нас тоже нет. За классикой можно отправиться в автосалоны, которые специализируются на продаже олдтаймеров, — такие уже начинают появляться в стране. Здесь ниже риски купить откровенный хлам (хотя он всё равно существует), но и цены в таких салонах обычно высокие.
Другой вариант — искать машины по объявлениям. На Авто.ру, если запастись терпением, регулярно попадаются достойные экземпляры, нужно просто уметь искать и ждать. Интересный вариант может появиться неожиданно, и не факт, что именно тогда, когда вы решите прикупить себе классический автомобиль.
Ещё один перспективный вариант — мониторить профильные форумы и сообщества любителей классики в социальных сетях. Здесь можно встретить объявления о продаже так называемых «клубных машин», которые обычно отличаются хорошим состоянием, аутентичностью и подтверждённой историей владения. В любом случае будьте готовы к долгим поискам. Хорошие машины на российском рынке, практически не подпитывающимся извне, продаются нечасто.
Не стоит и надеяться на чудо, рассчитывая наткнуться в старом деревенском гараже где-то в глубинке на давно позабытый раритет стоимостью в десятки, а то и в сотни тысяч евро. Так называемые «барн-файнды» — машины, найденные в сарае, — теперь стали редкостью даже в Европе и США. А ведь масштаб автомобильной культуры СССР и России не идёт с ними ни в какое сравнение.
Действительно редкие и ценные автомобили в наших сараях почти не встречались. Ну а те, что были, давно иммигрировали обратно в Европу и США. Как, например, знаменитый Mercedes-Benz 540 румынского короля.
И последнее. При выборе машины старайтесь найти экземпляр в максимально живом состоянии. Какой бы привлекательной ни казалась идея купить за три копейки ржавую развалину и привести её в божеский вид, поверьте — реанимация отнимет уйму средств и времени. Восстановление (если оно вообще возможно) в подавляющем большинстве случаев обойдётся значительно дороже суммы, за которую машину впоследствии удастся продать.
Чем заняться после покупки классической машины?
Владение классикой — самая приятная часть. Классические автомобили должны ездить, а не томиться в частных коллекциях и музеях. И в подтверждение этому всё больше владельцев тех же янгтаймеров используют свои машины для повседневных поездок.
Этому способствуют и близкий к современным машинам уровень комфорта, и удобство управления, и относительно современные технические решения — впрысковый двигатель, усилитель руля, а часто даже кондиционер. Плюс сравнительная простота обслуживания: большинство расходников для янгтаймеров доступны в каталогах.
Если вы не хотите гонять свой драгоценный олдтаймер в режиме 24/7, тогда ищите мероприятия для классических автомобилей. Даже в России проводятся десятки ивентов на любой вкус: от фестивалей и слётов любителей разных брендов до штурманских ралли, где главное — не скорость прохождения дистанции, а чёткое следование легенде. Заодно, конечно, общение с единомышленниками, лайки в соцсетях и искренний интерес обывателей. Владельцам классических автомобилей все эти радости доступны как никому другому.
Где искать интересные автомобили и интересных людей:
- «Ветерок» — клуб владельцев классических автомобилей.
- «Старое время» – продажа и реставрация классических автомобилей.
- «Ильинка авто» – продажа, реставрация, обслуживание классических автомобилей.
- Oldtimer cars – продажа, поиск, ввоз и оформление классических автомобилей под заказ.
- «Антикварные автомобили» – продажа классик-каров в наличии и на заказ.
- «Ралли Клуб Классических Автомобилей» (РККА) – организация соревнований и слётов.
- «Автоклассика» – продажа, запчасти, обслуживание для советской классики.
- AutoBNB – аренда классических автомобилей и янгтаймеров.
С чего начать путешествие в классику?
Не стоит пускаться во все тяжкие и сразу нацеливаться на высший свет автомобильной классики. Конечно, мечта увидеть в собственном гараже классическую «Пагоду» от Mercedes-Benz, американский масл-кар второй половины 1960‑х или благородно-монументальный Bentley Turbo R способна лишить покоя и сна. Но эти машины редки, востребованы и дороги.
Для начала имеет смысл пройтись по низу рынка и начать с недорогих как по цене, так и по обслуживанию моделей. Пригласительным билетом в мир классики могут стать BMW 5‑й серии в кузовах Е28 и Е34, Mercedes-Benz W123 и даже отечественные модели. Особенно ценятся ранние версии вазовских «трёшек», универсалы ВАЗ-2102 и дорестайлинговые ГАЗ‑24. Даже эксперты отмечают у советской классики высокий потенциал для инвестиционного роста.
Говорить о том, сколько денег надо приготовить начинающему фанату классических автомобилей, мы не будем — ведь всё зависит от того, какую машину и зачем он решит приобрести. За 200–300 тысяч рублей реально найти неплохую советскую «классику» (хотя цена некоторых экземпляров может доходить до нескольких миллионов рублей). Янгтаймеры в хорошем состоянии — это уже миллион и больше. Ну а дальше разброс цен ограничен только бюджетом будущего покупателя!
А главное: через год сегодняшние цены, скорее всего, станут совершенно неактуальными. Так что открывайте Авто.ру и выбирайте!
Итак, кратко
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– Классикой принято считать автомобили в возрасте от 30 лет. Машины, перемахнувшие порог в 20 лет, называются янгтаймерами.
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– Далеко не каждый 30-летний автомобиль — обязательно классика. По крайней мере, классика востребованная. Огромное значение имеют бренд, тип кузова, страна изготовления, оснащение, состояние. Сомневаетесь в выборе — спросите совета у знающих людей.
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– Самое важное слагаемое ценности классического автомобиля — его состояние, максимально близкое к оригиналу. Неоригинальный тюнинг и доработки на вкус владельца резко снижают стоимость и ценность экземпляра.
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– Найти в России старый автомобиль, который продавец считает классикой, несложно. Найти действительно хороший экземпляр — очень трудно. По сходной цене — почти невозможно.
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– Схема покупки «убитой» машины с последующей реставрацией и выгодной перепродажей хороша только на бумаге. В реальности это почти утопия.
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– Отечественный рынок классических автомобилей находится в стадии формирования. У нас мало хороших интересных машин, а ещё меньше порядочных продавцов. Учитывая, что рынок почти не подпитывается новыми экземплярами извне (очень высоки таможенные пошлины), в такой полупозиции он может пребывать ещё очень долго. Пока классика в России остаётся в большей мере интересным увлечением и хобби, нежели бизнесом с хорошим инвестиционным потенциалом.