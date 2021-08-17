Решились на покупку классического автомобиля? Сначала почитайте наш гид

Классические автомобили стремительно набирают популярность. Их стало намного больше — на улицах, в кино, в интернете. Везде. А ведь ещё в начале нулевых мысль о покупке автомобиля в возрасте от 30 лет и старше казалась либо абсурдом, либо очень странным капризом. Но сегодня модно иметь в гараже пусть и не слишком дорогой, но стильный янгтаймер.

Классические автомобили (давайте не будем употреблять эпитет «старые») перестают быть недостижимым атрибутом сытой заграничной действи­тель­ности. За рулём олдтаймера можно увидеть не только скучающего владельца фабрик, газет, пароходов, но и менеджеров, строителей и даже студентов — всех, для кого машина с историей превратилась в неотъемлемую часть стиля или просто в хобби. А некоторые считают классик-кары ещё и хорошим потенциалом для инвестиций.

И если вы тоже подумываете о какой-нибудь интересной машине из прошлого, то обязательно почитайте наши советы: как выбрать подходящий автомобиль, не переплатить, получить максимум удоволь­ствия от владения и, быть может, даже заработать.

Какой автомобиль считается классическим?

Прозвучит странно, но догматического определения классического автомобиля не существует. Много­численные ассоциации в разных странах творчески подходят к трактовке понятия «классик-кар». Разно­чтения есть и по эпохам, и по моделям. Поэтому удобнее использовать простую, но вполне универсальную формулу: в большинстве случаев классическим принято считать автомобиль, достигший возраста 30 лет. Машины, которым уже исполнилось 20 лет, но ещё нет тридцати, принято называть янгтаймерами, молодой классикой.