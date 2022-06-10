МАЗ-5551 и ГАЗ-3102: объясняем, что значили индексы в названиях советских машин
Михаил Медведев
Спорим, хоть раз в жизни, но вы точно задавались этими вопросами: А почему ЗИЛ, например, 4104, а ГАЗ — всего лишь 53? Как получилось, что наследник «Москвича-412» получил индекс 2140, а не 413? И вообще — почему и зачем в названиях советской, а затем и российской автомобильно-автобусной техники столько цифр?
Сейчас всё объясним.
В начале был хаос
Начнём с самого важного. Может быть со стороны так не выглядит, но цифровые индексы отечественные тачки получали не наобум. В этих непростых для запоминаниях числах есть система! Не сразу понятная — да, но логичная, а главное — довольно полезная.
В самом начале, правда, всё было не так системно. Первые отечественные автомобили 1920-1940-х, как правило, называли в математическом порядке. Почти каждое новое предприятие, вылупившись на карте молодой автомобильной индустрии СССР, начинало отсчёт моделей с единицы: НАМИ-1, ЯТБ-1, ЯС-1, ГАЗ-М1.
К чему бы это в конце-концов привело, наверное, понятно. С каждым годом на дорогах страны становилось всё больше «единичек», «двоек», «троек», «пятерок» и так далее.
С подобным безобразием в условиях плановой экономики решили бороться радикально. Сразу после Великой отечественной в СССР придумали и имплементировали единую систему классификации транспортных средств, которая должна была решить проблему однообразия цифровых индексов.
И потом всё систематизировали
Это было просто и даже гениально. За всеми автомобильными и автобусными заводами страны закрепили определенный цифровой диапазон, который (и только его) нужно было использовать для обозначения моделей. Крупнейшие советские предприятия получили по «сотке»: Горьковский автозавод мог оперировать цифрами и числами от 1 до 99, а ЗИС/ЗИЛ забрал вторую сотню.
Предприятиям масштабов поскромнее и куски достались поменьше. Третью сотню открывал ЯАЗ — Ярославскому автозаводу выписали индексы от 200 до 249. Хотя, как выяснится чуть позднее, столько было и не нужно. В конце 1950-х производство грузовиков из Ярославля переедет в Кременчуг, а местный завод из автомобильного переименуют в моторный — ЯМЗ.
Вообще, индексы распределялись по странной логике. Заводу УралЗИС (будущему «Уралу») выделили целую сотню: от 300 до 399, а гораздо более плодовитый в плане модельной гаммы «Москвич» (МЗМА/АЗЛК) должен был довольствоваться только половиной — номерами с 400-го по 449-го.
Или вот ещё интересный пример: никто сегодня не помнит про НАЗ – Новосибирский автозавод. Но сразу после войны ему намерили аж 50 ячеек в диапазоне от 250 до 299. Чуть позже эту бронь отдадут КрАЗу.
Распоряжаться выделенными индексами заводы могли на своё усмотрение, но обычно всё шло по порядку. Хотя не всегда и не у всех. У того же ГАЗа, начавшего разработку и производство автомобилей задолго до введения единой классификации, модельные индексы скачут, как пьяные грузчики в пятницу вечером. Например, полноприводной грузовик ГАЗ-63 встал на конвейер в 1948-м, а чиновничий седан ГАЗ-12, он же ЗИМ, пошёл в производство два года спустя. Понятно, что названия моделей в данном случае соответствуют не числовому порядку, а внутренним заводским номерам проектов.
Иногда в систему классификации закрадывались ещё большие странности. Скажем, первый грузовик Минского автозавода, согласно выделенному диапазону, должен был назваться МАЗ-500. Вот только машину эту изначально разрабатывали ещё на ЯАЗе, поэтому и в серию она пошла с ярославским индексом — МАЗ-200.
Безусловно, система 1945 года добавила в безумие автомобильных индексов страны Советов какой-никакой порядок. Вот только чиновники от автопрома жаждали большего. Они ждали смысла!
Первая система классификации автотранспорта СССР (1945-1966)
|Индекс
|Производитель
|010—099
|НАМИ
|1—99
|ГАЗ
|100—199
|ЗИС/ЗИЛ
|200—249
|ЯАЗ (передан КрАЗу)
|250—299
|НАЗ (спередан КрАЗу)
|300—399
|УралЗИС/УралАЗ
|400—449
|МЗМА/АЗЛК/Иж
|450—484
|УАЗ
|485-499
|ДАЗ (передан УАЗу)
|500—549
|МАЗ, БелАЗ, МоАЗ
|550—599
|Мытищинский машиностроительный завод
|600—649
|КАЗ
|650—674
|Горьковский завод автобусов — ГЗА ( передан ПАЗу и КАвЗу)
|675—689
|ЛиАЗ, ЗиУ, КАвЗ (после 1962 г)
|690—699
|ЛАЗ
|700—899
|ЕрАЗ, автоприцепы
|900—929
|резерв
|930—939
|БАЗ
|940—949
|Тартуский авторемонтный завод — АРТ
|950—964
|резерв
|965—974
|ЗАЗ, ЛуАЗ
|975—984
|РАФ
|985—999
|(до 1962 г, передан РАФу)
Через некоторое время систему решили ещё раз реформировать
Со временем в СССР началась разработка нового нейминг-стандарта — того самого, которым сегодня несведущие пугают маленьких детей. «Будешь себя плохо вести, приедет Урал-324065 и утащит в лес!». Но прочь страшилки и суеверия. Как мы уже сказали, на деле отраслевой норматив ОН 025 270-66, введённый в 1966 году, это кое-что на грани гениального.
Задумайтесь только: впервые в истории автомобиля целое государство условилось зашифровывать в названии транспортных средств их характеристики! Да-да, все эти страшные с виду индексы не просто набор цифр, а табличка с техническими данными модели. Просто их нужно уметь расшифровывать.
Итак, следите за руками — первая цифра в базовом четырёхзначном коде обозначает класс автомобиля. Единичка это грузовые автомобили полной массой до 1,2 тонны, а если речь о легковушке — то с рабочим объёмом двигателя до 1,2 л. Цифра 2 указывает на грузовики массой с 1,2 по 2 тонны, а в случае с легковыми моделями — на объём двигателя от 1,2-1,8 литра или на автобусы короче 5,5 метра. И так далее, вплоть до семёрки.
Идём дальше. Вторая цифра в индексе указывает на тип транспортного средства. Легковой автомобиль — 1, автобус — 2, грузовик — 3, тягач — 4, самосвал — 5, автоцистерна — 6, фургон — 7, спецтранспорт — 9. Куда, спрашивается, делась «восьмёрка»? Её оставили в резерве.
Наконец, последние две цифры индекса обозначают внутренний порядковый номер модели.
Отраслевой норматив ОН 025270-66 (1966 по настоящее время)
Формула: класс+тип+номер. Первая цифра означает класс ТС:
|Легковой автомобиль (объем двигателя)
|1
|до 1,2 л
|2
|1,2—1,8 л
|3
|1,8—3,5 л
|4
|3,5—5,0 л
|5
|больше 5,0 л
|Грузовой автомобиль (полная масса)
|1
|меньше 1,2 т
|2
|1,2—2 т
|3
|2—8 т
|4
|8—14 т
|5
|14—20 т
|6
|20—40 т
|7
|больше 40 т
|Автобус (габаритная длина)
|2
|до 5,5 м
|3
|до 7,5 м
|4
|до 9,5 м
|5
|до 12 м
|6
|свыше 16 м
Вторая цифра означает тип ТС:
|1
|легковой автомобиль
|2
|автобус
|3
|грузовой автомобиль
|4
|тягач
|5
|самосвал
|6
|автоцистерна
|7
|фургон
|8
|резерв
|9
|спецтранспорт
Третья и четвёртая цифры означают внутренний номер модели, который устанавливал завод по своему усмотрению.
Проверка знаний
От теории перейдём к практике. Зная ключ к расшифровке, индексы советских автомобилей уже не кажутся такими непонятными и сложными, не правда ли?! Возьмём вазовскую «копейку», выпуск которой начался спустя три года после введения нового норматива. Цифры 2101 — совсем не абракадабра, а визитная карточка автомобиля: легковушка (вторая цифра 1) с двигателем 1,2-1,8 л (первая цифра 2), которая стала первой моделью АвтоВАЗа (цифры 0 и 1). Норматив ОН 025 270-66 предписывал различать модели с разными кузовами, поэтому универсал на базе «копейки» логично назвали ВАЗ-2102.
Порой, зная только индекс модели, можно определить её тип и предназначение. Например, вторая «пятёрка» в индексе МАЗ-5551 подсказывает — перед нами самосвал. Захочешь — не перепутаешь с седельным тягачом МАЗ-5432. Хотя внешне и технически это были ближайшие родственники.
Надо сказать, что не всегда модельные индексы ограничивались четырьмя знаками. Цифр могло быть и больше: пять, шесть и даже семь. Иногда они писались слитно, иногда через дефис. Всё это обозначения дополнительных вариантов исполнения. Например ВАЗ-21011 (вариант копейки с мотором 1,3 л) или ВАЗ-21215 c дизелем Peugeot. Через чёрточку обычно указывали специсполнения или так называемые «переходные модели». Шестой цифрой иногда обозначали экспортные вариации.
Чаще всего для расшифровки индекса после пятой цифры требуются уже определённые знания особенностей того или иного производителя. Нужно просто вызубрить внутризаводские нормативы, которые на каждом предприятии, естественно, были свои. Но первые четыре цифры — это в буквальном смысле закон и порядок.
Были и сложности
Введённый в 1966 году норматив был обязателен для применения всеми автомобильными заводами страны. Но получили его, разумеется, только те модели, разработка которых началась после 1966-го. Вот почему, скажем, 24-я «Волга» соответствовала старой системе классификации. В серию она пошла в 1967-м, но работы по созданию модели стартовали ещё в конце 1950-х. Полностью на новый нейминг «Волга» перешла только с модели ГАЗ-3102.
Отраслевой норматив ОН 025 270-66 разрабатывался для того, чтобы внести логику в систему названий автомобилей, но он же стал причиной и некоторой неразберихи. Люди со стороны не могли взять в толк, почему, например, УАЗ-469 после модернизации превратился в УАЗ-3151. Хотя машина, по большому счёту, та же самая. Похожая история случилась и с автобусом «ЗИЛ-Юность» — ранние версии назывались ЗИЛ-118, а поздние ЗИЛ-3270.
Впрочем, загадкой всё это казалось лишь для несведущих. А вы теперь точно всё знаете, да?