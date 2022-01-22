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Что может сломаться в моторе нового Nissan Pathfinder

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Команда Авто.ру

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Уже в феврале в России приедут первые экземпляры Nissan Pathfinder нового поколения. Автомобили будут поставляться из США, а самый доступный вариант обойдётся 4 285 000 рублей. Но на особенностях ценообразования, комплектациях и конкурентах мы сегодня надолго задерживаться не будем — про них мы рассказали в отдельном материале. Потому что мы покопались в нашей огромной базе данных и узнали, какие проблемы есть у двигатель российской новинки!

Какой там будет мотор?

Речь о 3,5-литровом атмосферном агрегате V6 с индексом VQ35DD. На нашем рынке этот безальтернативный агрегат выдаёт 275 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Он позволяет пятиметровому кроссоверу разгоняться с места до ста километров в час за 8,1 секунды, а заявленный расход топлива в смешанном цикле — десять с половиной литров на сто километров пробега.

И что это за агрегат?

Двигатель используется с 2017 года, а его донором стал трёхлитровый мотор V6 — VQ30DD. Рабочий объём увеличили за счёт большего хода поршня и увеличенного диаметра цилиндров — с 93 и 73,3 миллиметра до 95,5 и 81,4 миллиметра соответственно.

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Блок — легкосплавный, фазорегуляторы стоят на обоих валах, поршни упрочнены молибденовым сплавом, коленчатый вал и шатуны — кованные, впускной коллектор полиамидный, с переменной геометрии, а впрыск — непосредственный, чего не было на ранних моторах серии VQ.

До появления нового Pathfinder этот двигатель ставили на его предшественника, а также на Infiniti QX60. На Nissan Murano мотор хоть и схожего объёма, но отличается по конструкции.

Какие могут быть проблемы?

Несмотря на то, что агрегат относительно свежий, он успел заработать неплохую репутацию. Примерный ресурс эксперты оценивают в 400 000 километров, что очень неплохо для современного двигателя. Однако ряд нюансов всё-таки имеется.

Тщательнее всего стоит следить за состоянием верхних — наиболее близких к блоку цилиндров нейтрализаторов. Их повреждения ведут к образованию абразивной крошки, которая попадает в цилиндры и царапает стенки. Как следствие — снижение компрессии, увеличение расхода масла и топлива.

Ещё VQ35DD очень чувствителен к состоянию всех элементов системы зажигания. Если хотя бы один из них не работает или работает неправильно, водителя ждёт Check Engine и падение мощности.

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Чистым и исправным надо держать датчик массового расхода воздуха (MAH): работоспособен он только в таком состоянии. В противном случае мотор может просто не завестись. Не исключено и нарушение фаз газораспределения. Причина кроется в электрических проблемах управляющих клапанов и датчиков положения муфт фазорегуляторов.

Ещё надо следить за выпускными клапанами и коллектором, так как они склонны зарастать отложениями, а большое количество сажи приведёт к детонации и повышенному расходу топлива.

Однако большая часть перечисленных неисправностей может и не коснуться первого владельца. Потому что проявляются они на пробегах более 100 000 километров. Но лучше с самого начала эксплуатации избегать перегрева, так как из-за него ведёт не только клапанные крышки, но и ГБЦ.

Турбо или атмо?

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