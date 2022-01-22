Что может сломаться в моторе нового Nissan Pathfinder

Какие могут быть проблемы?

Несмотря на то, что агрегат относительно свежий, он успел заработать неплохую репутацию. Примерный ресурс эксперты оценивают в 400 000 километров, что очень неплохо для современного двигателя. Однако ряд нюансов всё-таки имеется.

Тщательнее всего стоит следить за состоянием верхних — наиболее близких к блоку цилиндров нейтрализаторов. Их повреждения ведут к образованию абразивной крошки, которая попадает в цилиндры и царапает стенки. Как следствие — снижение компрессии, увеличение расхода масла и топлива.

Ещё VQ35DD очень чувствителен к состоянию всех элементов системы зажигания. Если хотя бы один из них не работает или работает неправильно, водителя ждёт Check Engine и падение мощности.