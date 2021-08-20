Что купить за 500 000 рублей на вторичке: практичные хэтчбеки

Вячеслав Залевский
Когда-то небольшой и недорогой хэтчбек был хорошим вариантом первого транспортного средства для начинающего водителя. Или покупался на роль второй машины в семью — для любимой половины, чтобы той было проще парковаться. Но в последние годы в моде больше седаны и кроссоверы, а рынок хэтчбеков сжался до неприличных размеров. Поэтому, имея стартовые полмиллиона, придётся идти на вторичный рынок. Мы подобрали семь интересных моделей — все не старше пяти лет.
Переднеприводные Лады — это, в первую очередь, непробиваемая, идеально подходящая для наших дорог подвеска, плюс хорошая ремонтопригодность с минимальными ценами на запчасти. Взамен придётся терпеть невнятную управляемость, слабую шумоизоляцию, неудобные сиденья, скрипучий-гремучий салон без ручек на потолке и подсветок в нужных местах. Качество комплектующих и сборки отечественных автомобилей тоже не отличается стабильностью.
За полмиллиона можно выбрать рестайлинговый хэтчбек, переименованный в Lada Granta. Машин в продаже много, ближе к 500 тысячам уже можно поискать годовалые автомобили с минимальным пробегом, и почти все они будут от одного владельца. Нижняя граница рынка — около 350 тыс. рублей, но часть продавцов даже не скрывает таксомоторного прошлого автомобиля. Имея ограниченный бюджет, лучше присмотреть дорестайлинговую машину — Lada Kalina II тоже очень популярна на Авто.ру.
Основная масса хэтчбеков оснащена 87-сильным мотором и МКПП. Гранту мощностью 106 л.с. найти сложнее, «автомат» и «робот» — совсем редкость. Типичная Granta имеет кондиционер, передние электростеклоподъёмники, подогрев сидений и электрозеркал, магнитолу, нештатную сигнализацию плюс всякие сторонние доработки в виде чехлов, обвесов и прочего.
Kalina чаще встречается с 106-сильным мотором, среди трансмиссий превалирует МКПП. В оснащении можно рассчитывать на кондиционер, электропакет, музыку, подогрев сидений и зеркал. Много машин имеют следы тюнингового вмешательства.
Лакокрасочное покрытие у автомобилей Lada довольно тонкое, а кузов не стесняется ржаветь. Салон огорчает качеством сборки и многочисленными скрипами. Из‑за плохой проводки часто глючит электрика. Проблемы двигателей обычно связаны с навесным оборудованием, датчиками и термостатом. К МКПП особых претензий сегодня нет, к старой четырёхступенчатой АКПП Jatco, способной пройти до 300 тысяч километров, — тем более. «Робот» АМТ 2182 с одним сцеплением на их фоне двоечник. Для него характерны задержки и рывки при переключениях, масляные течи, проблемы с электрикой и склонность к перегреву.
Подвеска у ВАЗов ресурсная и недорогая в ремонте. Разве что ступичные подшипники живут около 40 тыс. км. В рулевом управлении часто начинает стучать рейка, изредка отказывает ЭУР. Из бед тормозной системы: быстро изнашиваются передние диски и колодки, закисают тросы ручника, дают течь тормозные цилиндры.
По сути, Datsun — это перелицованная и местами доработанная Калина. Из существенных отличий — улучшенная (но не идеальная) шумоизоляция. Зато сохранились энергоёмкая подвеска, приличный клиренс, хорошая обзорность и быстрый прогрев зимой. Уровень сборки Датсуна нестабилен, в салон часто засасывает пыль.
Хэтчбеков Datsun mi-DO выпускалось меньше, чем седанов, но в продаже их немало. Причём больше половины — от одного владельца и с пробегом около 80 тыс. км. В теории, за полмиллиона можно купить даже два mi‑DO, если хорошо поторговаться: цены начинаются с 280 тыс. рублей. В основном распространены хэтчбеки с 87-сильным мотором и МКПП, но найти mi‑DO с «автоматом» тоже реально. По комплектации можно рассчитывать на однозонный климат, электропривод стекол и зеркал, подогрев передних сидений и зеркал, регулировку руля по высоте и музыку.
Лакокрасочное покрытие у mi-DO тоже слабое. По салону достают бесконечные сверчки и скрипы, в части электрики чаще всего подводят магнитола и перегорающие лампочки. Оба двигателя достаточно надёжны и недороги в ремонте. Но стоит помнить, что у моторов до 2018 года выпуска обрыв ремня ГРМ приводил к загибу клапанов, поэтому его важно менять по регламенту. С «автоматом» и МКПП хлопот нет. В подвеске чаще всего выходят из строя опорные подшипники. В рулевом — наконечники рулевых тяг и карданчик вала, хотя отказы ЭУР тоже возможны.
Первый Solaris и его собрат-конкурент Rio — это симпатичный, пусть и порядком надоевший всем дизайн экстерьера, в сочетании с приятным глазу и удобным интерьером и хорошим набором опций. Жаль, ход у корейской парочки жестковат, при этом подвеске не хватает энергоёмкости. В салоне просторнее, чем в Ладах, а у хэтчбеков не так давит на головы пассажирам крыша. Водительскому креслу недостаёт боковой поддержки
Купить за полмиллиона пятилетний Solaris первого поколения или третий Rio сложно. Это будут хэтчбеки с большими пробегами и, скорее всего, с проблемами. Велика вероятность, что они успели поработать и в такси. Комплектации у таких машин тоже простенькие — с мотором 1.4, МКПП, кондиционером, подогревом сидений. Средняя цена приличного экземпляра — как минимум на 100 тыс. рублей выше.
Несмотря на тонкий слой ЛКП, ржавеет кузов у корейской парочки только в местах крупных сколов. К качеству изготовления и износостойкости элементов салона, а также его электрической части серьёзных нареканий нет. Родственные бензиновые моторы G4FA 1.4 и G4FС 1.6 при своевременном обслуживании, хорошем масле и наблюдении за состоянием катализатора могут пройти более 350 тыс. км. Их напарники — это 5- и 6‑ступенчатая «механика» (для версии с 1.6), а также АКПП на четыре (для мотора 1.4) и шесть передач (для 1.6) столь же надёжны. «Автомату» рекомендована замена масла раз в 90 тыс. км.
Подвеска у Solaris/Rio долговечная. Амортизаторы на обеих осях, передние ступицы и задние сайлентблоки рычагов передней подвески живут до 100 тыс. км. Примерно на этом же пробеге может начать стучать и течь рулевая рейка, потребуется замена рулевых тяг. В тормозной системе иногда подклинивают направляющие суппортов.
XRAY — это Lada с французскими корнями. Точнее, с платформой В0 в своей основе. Интерьер не лишён стиля, неплох в плане шумоизоляции и полон современных опций. Подвеска по вазовской традиции непробиваемая, а клиренс вполне кроссоверный. Огорчают только жёсткий пластик отделки, теснота на втором ряду и не самый большой багажник. На вторичном рынке XRAY даже популярнее, чем Granta.
Около половины машин — от первого владельца, цены начинаются с 400 тысяч, а средний пробег колеблется в пределах 160 тыс. км. В приоритете 106-сильные версии с МКПП. Подержанный XRAY сможет порадовать наличием кондиционера, электропакета, подогрева сидений и зеркал, мультируля, заднего парктроника, аудиосистемы и литых дисков.
Кузов XRAY имеет тонкий слой ЛКП и легко покрывается сколами. Быстро затирается лобовое стекло и приходит в негодность внешний хром. Салон держится намного лучше. По части электрики много забот доставляют глюки мультимедийки и недолговечные лампы. Двигатели тут вазовские и в целом надёжные при должном внимании. У мотора 1.6 до 2018 года выпуска обрыв ремня ГРМ приводил к загибу клапанов. Двигатель 1.8 до сих пор живёт с этой особенностью плюс склонен к повышенному расходу масла. МКПП тут беспроблемные, но коробки Renault работают тише вазовской. Робот — такой же, как на Гранте и Калине, и такой же неудобный. Ступичные подшипники и шаровые опоры у XRAY обычно сдаются до пробега в 100 тыс. км. При частой езде по плохим дорогам быстро выходят из строя пружины и амортизаторы.
R2 — это пожилой уже Chevrolet Spark, собранный в Узбекистане с другими шильдиками. Несмотря на то, что этому дизайну пошел 13‑й год, смотрится карапуз свежо и задорно. Интересно выглядит и интерьер с мотоциклетной приборкой. На ходу R2 жестковат, но подвеска похвально энергоёмкая. Увы, салон встречает теснотой и не самыми удобными сиденьями. Багажник откровенно мал, а шумоизоляции как будто нет совсем.
Большой популярностью на вторичке Ravon R2 не пользуется, выбора версий нет совсем. Все хэтчбеки оснащены 85-сильным мотором и 4‑ступенчатой АКПП. Средний пробег — 70 тыс. км, большинство машин — от первого владельца. Типичный R2 имеет кондиционер, ГУР, АБС, две подушки безопасности, электропакет, подогрев зеркал и сидений плюс магнитолу с USB и AUX.
Основная претензия к кузову R2 — низкое качество ЛКП. Внешние пластиковые элементы довольно хрупкие и легко обламываются. Салон собран на совесть, скрипы и прочие посторонние звуки не появляются долго. За исключением частого выхода из строя моторчика отопителя, претензий к электрике нет. Потенциальный ресурс двигателя B12D1 с цепным приводом ГРМ — не менее 250 тыс. км. Из-за неудачной конструкции масляных каналов он очень требователен к качеству масла, но в целом надёжен. Четырёхступенчатый автомат Aisin работает без нареканий. В подвеске, помимо стоек переднего стабилизатора, часто требуют замены опорные чашки передних стоек и ступичные подшипники.
Sandero II поколения привлекателен уже не только энергоёмкой подвеской — он получил приятную внешность и более-менее современный салон с соответствующим оснащением. Расходы на содержание остались на прежнем невысоком уровне. К сожалению, динамичнее Sandero не стал. Любой из двигателей всё также слабоват на трассе и не радует расходом топлива. Кузов быстро загрязняется, аэродинамика у Sandero неважная. На втором ряду в хэтчбеке теснее, чем в седане Logan, багажник тоже меньше. Зато этот кузов универсальнее.
Sandero не так популярен, как Логан, и на вторичке машин не очень много. Почти все — с двигателем мощностью 82 л.с. и МКПП. Чтобы купить Sandero с АКПП нужно бы добавить еще тысяч сто. Более половины хэтчбеков в продаже имеют одного владельца по ПТС. Минимум по цене — 400 тыс. рублей, средний пробег — в районе 110 тыс. км. У большинства подержанных Sandero в списке оснащения будут климат-контроль, электропакет, подогревы сидений, зеркал и лобового стекла, аудиосистема с подрулевым джойстиком и литые диски.
Претензии к качеству ЛКП для Sandero по-прежнему актуальны. Жёсткий пластик салона хорошо сопротивляется времени, разве что иногда поскрипывает. Электрика забот не доставляет. И 8‑клапанный двигатель K7M и 16-клапанный К4М могут проехать без капремонта более 350 тыс. км. Для этих моторов характерны отказы датчиков положения коленвала и холостого хода. Пятиступенчатая «механика» у Sandero надёжна, 4‑ступенчатая АКПП, в целом, тоже, хотя и требует периодической смены масла и контроля температурного датчика. С передней подвеской McPherson и задней со скручивающейся балкой хлопот минимум, как и с рулевым управлением. Тормозная система без выраженных слабых мест.
Что же выбрать в итоге?
Все эти хэтчбеки — типичные представители своего класса, а значит, претензии к качеству ЛКП, неважную шумоизоляцию, тесноту салона и небольшой объём багажника стоит принять как данность. Утешением должны стать невысокие затраты на содержание. В этом ключе получается, что Datsun mi-DO и Ravon R2 хороши по ряду параметров (например, уровень оснащения и общая надёжность), но их непросто найти в хорошем состоянии и ещё сложнее будет потом продать. Автомобиль этого класса с низкой ликвидностью — весьма сомнительное приобретение.
Renault Sandero — хороший выбор в плане надёжности, комфорта, а главное — практичности. Его и содержать недорого, и продать несложно. Жаль, что на действительно стоящий экземпляр, хотя бы по части опций, нужно увеличивать бюджет.
То же и с корейской парочкой Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти хэтчбеки отлично сочетают надежность, ликвидность, комфорт и количество опций. Но на хороший экземпляр нужно больше денег, чем имеющиеся полмиллиона рублей.
Пятисот тысяч сегодня хватает только на Ладу в хорошем состоянии. Какую из них предпочесть? Kalina и Granta — проверенные временем рабочие лошадки, которые можно легко и дёшево ремонтировать, а ещё — эксплуатировать без оглядки на последующую продажу, потому что они не так сильно теряют в цене, как остальные. Но с учётом всех неудобств, которые они доставляют водителю каждый день, это вариант для тех, у кого на руках меньше полумиллиона — и не хочется занимать недостающие деньги.
А вот Lada XRAY за 500 000 рублей может оказаться оптимальным вариантом — современным, напичканным опциями, не лишённым стиля хэтчбеком. Который к тому же имеет и некоторое сходство с кроссоверами. Которые сегодня как раз на пике моды.
Не согласны? Пишите в комментариях, что бы выбрали вы и почему.