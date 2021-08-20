Что купить за 500 000 рублей на вторичке: практичные хэтчбеки

Основная масса хэтчбеков оснащена 87-сильным мотором и МКПП. Гранту мощностью 106 л.с. найти сложнее, «автомат» и «робот» — совсем редкость. Типичная Granta имеет кондиционер, передние электро­стекло­подъёмники, подогрев сидений и электро­зеркал, магнитолу, нештатную сигнализацию плюс всякие сторонние доработки в виде чехлов, обвесов и прочего.

Kalina чаще встречается с 106-сильным мотором, среди трансмиссий превалирует МКПП. В оснащении можно рассчитывать на кондиционер, электро­пакет, музыку, подогрев сидений и зеркал. Много машин имеют следы тюнингового вмешательства.

Лакокрасочное покрытие у автомобилей Lada довольно тонкое, а кузов не стесняется ржаветь. Салон огорчает качеством сборки и много­численными скрипами. Из‑за плохой проводки часто глючит электрика. Проблемы двигателей обычно связаны с навесным оборудо­ванием, датчиками и термостатом. К МКПП особых претензий сегодня нет, к старой четырёх­ступенчатой АКПП Jatco, способной пройти до 300 тысяч километров, — тем более. «Робот» АМТ 2182 с одним сцеплением на их фоне двоечник. Для него характерны задержки и рывки при переключе­ниях, масляные течи, проблемы с электрикой и склонность к перегреву.

Подвеска у ВАЗов ресурсная и недорогая в ремонте. Разве что ступичные подшипники живут около 40 тыс. км. В рулевом управлении часто начинает стучать рейка, изредка отказывает ЭУР. Из бед тормозной системы: быстро изнашиваются передние диски и колодки, закисают тросы ручника, дают течь тормозные цилиндры.