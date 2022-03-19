Что купить за 1 000 000 рублей: компактные модели премиум-сегмента

Какой он? Лупоглазая оптика дорестайлинговой «единички» нравится далеко не всем. Строгий на вид салон имеет качественную отделку и ориентирован на водителя. Ему хэтчбек понравится на ходу и в поворотах. Руль чувствительный и информативный, а классно настроенный автомат компенсирует недостаток мощности базового мотора. Но на втором ряду тесновато. Багажник объёмом 360 л огорчает отсутствием запаски и даже докатки.

Что можно купить? Десятилетних «единичек» II поколения в продаже достаточно, но и пробеги у большинства из них велики. Преобладает базовая версия 116i (136 л.с.) с «автоматом». Комплектация большинства экземпляров с этим мотором ближе к минимальной — климат-контроль, тканевая обивка кресел, базовая мультимедийка. Для покупки хэтчбека в приличном состоянии понадобится примерно 950 тыс. рублей.