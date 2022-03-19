Что купить за 1 000 000 рублей: компактные модели премиум-сегмента
Вячеслав Залевский
Хочется обладать автомобилем престижной марки, но финансы ограничены? К выбору подержанной машины премиального сегмента нужно подходить с осторожностью. Не стоит брать люксовый внедорожник — покупка может сильно ударить и по карману, и по самолюбию. Разумнее начать с малого: например, имея миллион, стоит присмотреться к базовым моделям премиальных марок. Мы нашли девять таких вариантов — все не старше 2011–2012 годов выпуска.
Какой он? Лупоглазая оптика дорестайлинговой «единички» нравится далеко не всем. Строгий на вид салон имеет качественную отделку и ориентирован на водителя. Ему хэтчбек понравится на ходу и в поворотах. Руль чувствительный и информативный, а классно настроенный автомат компенсирует недостаток мощности базового мотора. Но на втором ряду тесновато. Багажник объёмом 360 л огорчает отсутствием запаски и даже докатки.
Что можно купить? Десятилетних «единичек» II поколения в продаже достаточно, но и пробеги у большинства из них велики. Преобладает базовая версия 116i (136 л.с.) с «автоматом». Комплектация большинства экземпляров с этим мотором ближе к минимальной — климат-контроль, тканевая обивка кресел, базовая мультимедийка. Для покупки хэтчбека в приличном состоянии понадобится примерно 950 тыс. рублей.
Чего ждать? Ржавчина редко трогает кузов 1 серии. Салон радует износостойкостью, но иногда выходит из строя каркас водительского кресла. Глюки электроники обычно можно убрать обновлением программного обеспечения.
Четырёхцилиндровый бензиновый мотор 1.6 семейства Prince — потенциальный источник проблем. Среди них растяжение цепи ГРМ и износ её пластиковых успокоителей, сбои систем Valvetronic и Vanos, отказы ТНВД и топливных форсунок. Двигатель крайне требователен к качеству бензина и масла. А вот 8-ступенчатый «автомат» ZF серии 8HP достаточно надёжный. Подвеска и элементы рулевого управления ходят долго.
Какой он? Это классический Audi — нестареющий техно-стиль снаружи, дорогой минимализм и отменная эргономика внутри. В салоне будет просторно четверым. Багажник правильной формы, который у «пятидверки» вмещает 380 л. Даже с передним приводом А3 радует сочетанием хорошей плавности хода и азартной управляемостью. Турбированный двигатель 1.4 для такого шасси — минимально достаточный.
Что можно купить? Выбирать придётся из дорестайлинговых экземпляров 2012–2016 года выпуска, и таких машин немного. В основном продаются переднеприводные пятидверные хэтчбеки с турбированными двигателями 1.2 (105 л.с.) и 1.4 (122 л.с.) и в сочетании с роботизированной коробкой. А вот седан и «трёхдверку» найти сложнее. А3 с ещё не зашкаливающим пробегом стоит около 950 тысяч рублей. По комплектации можно рассчитывать на бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, минимальный электропакет и запуск двигателя с кнопки.
Чего ждать? Качественно окрашенный кузов и претенциозно собранный салон А3 проблем обычно не доставляют. У автомобилей, которые не подвергались кустарным доработкам, отказы электрики случаются редко. Среди «болячек» — выход из строя датчика уровня кузова, на который завязан автокорректор фар. Основная причина «масложора» у двигателей 1.2 и 1.4 — износившиеся маслосъёмные колпачки. Не отличается надёжностью ТНВД, нередко происходят сбои клапана турбонагнетателя. Поломки модернизированного 7-ступенчатого «робота» — уже не такое частое явление, как на более ранних моделях. Слабое место подвески — задние сайлентблоки передних рычагов, который редко ходят больше 50–60 тыс. км.
Какой он? А1 — совсем маленький хэтчбек (длина меньше 4 м), который сделан по всем правилам премиальных автомобилей. В качественном интерьере полно деталей от «старших» Audi. Руль и топовая мультимедийка — как у А8 тех лет, блок климат-контроля — словно из купе R8. Поэтому и шумоизоляция на уровне машин более высокого класса. На заднем диване смогут уместиться пассажиры среднего роста, а объём багажника — немалые 335 л. На ходу А1 просто гармоничная машина с плотной европейской подвеской, но без особого огонька в характере.
Что можно купить? В бюджете миллиона выбор дорестайлинговых хэтчбеков немаленький. Преобладают «пятидверки» с двигателем 1.4 (122 л.с.) в паре с роботизированной коробкой, но и машины с тремя дверями не экзотика. Экземпляры с пробегом до 120 тыс. км стоят в среднем 900–930 тысяч рублей. Такой А1 скорее всего будет иметь тканевый салон, систему старт-стоп, климат-контроль и базовый «электропакет».
Чего ждать? Качественно окрашенный кузов Audi к коррозии не склонен. Салон хорошо сопротивляется износу, электрика не донимает глюками. Двигатель 1.4 TSI может понемногу подъедать масло. Куда серьёзнее проблемы с турбиной, растяжением цепи ГРМ и с натяжителем. Хотя велика вероятность, что на подержанном хэтчбеке эти проблемы будут решены. В целом, при грамотном обслуживании, ресурс мотора составляет более 200 тыс. км.
Слабое место «робота» S-tronic — «сухое» сцепление. В подвеске чаще всего требуют замены ступичные подшипники. Хэтчбеки ранних лет выпуска на ходу могут досаждать стуками из-за дефекта опор коробки, впоследствии узел был доработан.
Какой он? А-класс III поколения — яркий, приземистый и динамичный хэтчбек, в отличие от «колобков»-предшественников. Салон полон стильных решений: круглые сопла воздуховодов в «самолетном» стиле, тонкие хромированные и серебристые вставки. Передние кресла умеренно жёсткие и удобные. На тесноватом заднем диване третий лишний. Багажник даже по меркам класса невелик — всего 341 л. В движении А-класс динамичный, вёрткий, но излишне жёсткий.
Что можно купить? Мерседес традиционно дорог, поэтому А-классов за миллион с небольшим — единицы. С большой вероятностью это будет версия А180 со наддувным 122-сильным мотором 1.6 и «роботом». Из богатств: комбинированная обивка салона, двухзонная климатическая система, обогрев форсунок и простая «музыка» с торчащий посреди передней панели экраном.
Чего ждать? Качество окраски и защита кузова от коррозии у А-класса на высоком уровне. Жаль, что быстро мутнеет внешний хром и затирается оптика. Работа надёжной электроники может быть нарушена из-за попадания воды в багажник. Причина — плохо загерметизированные вентиляционные отверстия. Для 1,6-литрового турбомотора M270 характерны быстрый износ фазовращателя и проблемы с растяжением цепи ГРМ. Нередко дают течь клапан вентиляции картерных газов, прокладка теплообменника и передний сальник коленвала. Жёсткие переключения «робота» 7DCT обычно лечатся перепрошивкой или сменой масла. Замена сцеплений этой коробке полагается в среднем каждые 150 тыс. км пробега. В подвеске рычаги и сайлентблоки служат не меньше 120 тыс. км, амортизаторы выдерживают под 150 тысяч.
Какой он? Ближайший родственник А-класса, что видно по оформлению интерьера панели. Но простора и практичности тут больше. На втором ряду не так тесно, задний диван двигается вперёд/назад, а объём багажника — 488 л. Едет B-класс плотно, упруго, с минимальными кренами.
Что можно купить? Выбор машин так же скуп, как у А-класса, а на покупку уйдёт весь миллион. Преобладает та же версия со 122-сильным мотором, но попадаются и более мощные B200 (156 л.с.). Из опций можно рассчитывать на кожаный салон, камеру заднего вида и парктроники.
Чего ждать? Нередки проблемы с электрикой, например перестаёт работать подогрев сидений. Часто возникают неисправности с печкой, обычно причина кроется в клапанах управления салонного отопителя. Болячки кузова, двигателей и коробки аналогичны А-классу. В ходовой части огорчает невысокий ресурс задних амортизаторов.
Какой он? Стильный и эпатажный хэтчбек, вызывающий улыбку у всех, от водителя до прохожих. Тесный салон, фактически рассчитанный на двоих, полон интересных «фишек», неоднозначных с точки зрения эргономики. За рулём — восторг от картинговой управляемости и грусть от непривычной жёсткости подвески.
Что можно купить? Выбор британских «трёхдверок» за миллион невелик. Пробеги большинства машин — от 100 тыс. км, зато можно найти даже 184-сильную «зажигалку» Cooper S. Комплектация типичного подержанного MINI порадует двухцветным кузовом, бесключевым доступом, обогревом лобового стекла, климат-контролем, камерой заднего вида и неплохой аудиосистемой.
Чего ждать? Внешне кузов MINI хорошо противостоит коррозии, разве что наружный хром очень уязвим. К сожалению, часто ржавеют подрамник и элементы подвески. Можно найти ржавчину и под капотом, например, на трубках маслопровода. Салон держится хорошо — качественная ткань и мягкий пластик отлично выдерживают эксплуатацию даже при минимальном уходе. Жаль, что нередко возникают поломки климатической системы и глюки мультимедийки.
Двигатели N16B16 (для MINI One и Cooper) и N18B16 (для Cooper S) далеки от идеала. Нужно регулярно проводить инспекцию ГРМ и системы вентиляции картера, плюс делать очистку клапанов и впуска от нагара. Шестиступенчатый «автомат» Aisin довольно надёжен, особенно если почаще менять масло. Не помешает ему и установка внешних фильтра и радиатора. «Болячка» подвески — стук стоек стабилизатора.
Какой он? C30 — cтильная «трёхдверка» на базе Фокуса II поколения, которая до сих пор обращает на себя внимание в потоке. Минималистичный, но очень уютный интерьер Volvo радует качеством материалов, уровнем сборки и количеством опций. Шумоизоляция одна из лучших в классе. Но с практичностью не всё гладко — на втором ряду тесно, а объём багажника — всего 233 л. Управляется C30 интересно, но и плавностью хода хэтчбек не обделён.
Что можно купить? Рестайлинговых хэтчбеков 2011–2012 годов выпуска в продаже ожидаемо мало. Большинство машин имеют двухлитровый мотор (145 л.с.) в сочетании с «роботом», некоторые — 100-сильный 1.6 и МКПП. Приличный по состоянию Volvo обойдётся примерно в 800 тысяч. Из опций в таком хэтчбеке будут биксеноновые фары, бесключевой доступ, электроскладывание зеркал, климат-контроль, кожаный салон и премиальная аудиосистема.
Чего ждать? Внешне кузов С30 похвально сопротивляется коррозии, качество окраса и антикоррозионная обработка у Volvo на высоте. Сбои в работе электрики чаще всего связаны с попаданием влаги в область центрального электронного модуля. Двухлитровая «четвёрка» имеет фордовские корни и достаточно надёжна. Из минусов — недолговечные сальники, часто ломающийся термостат и заедающие вихревые заслонки во впуске. Раз в 150–160 тыс. км необходимо регулировать зазоры клапанов.
Роботизированной коробке PowerShift достался капризный мехатроник. Возможны течи масла на стыке между коробкой и двигателем. Ходовая часть проблемы доставляет редко. Отличается капризностью электронасос рулевого управления. В нём быстро загрязняется масло, которое стоит менять раз в 30–40 тыс. км.
Какой он? S40 — более практичный родственник хэтчбека C30, главным образом за счёт 404-литрового багажника. Но на втором ряду седан всё равно тесноват. Стиль салона и уровень отделки аналогичны «трёхдверке». В движении S40 комфортен и очень лёгок в управлении. Клиренс в 147 мм (у хэтчбека 135 мм) позволяет не так осторожничать на дороге.
Что можно купить? Седанов в продаже больше, но в среднем они дороже «тридцаток» — на S40 лучше отложить тысяч 900. Преобладают двухлитровые седаны с роботизированной коробкой, сходные с хэтчбеками по комплектации.
Чего ждать? В плане сохранности кузова и салона всё сказанное про С30 справедливо и для S40. Аналогично и с наиболее распространённым двухлитровым мотором, который шёл в паре с роботизированной коробкой. Редко встречающийся базовый 1.6 — это тоже знакомый по Фокусу мотор, который имеет привод ГРМ ремнём и сочетается с не самой крепкой пятиступенчатой «механикой» IB5. Такой версии полагался обычный гидроусилитель, тогда как остальные седаны имели более дорогой в ремонте ЭУР. Подвеску, благодаря родству с автомобилями Ford и Mazda, содержать сравнительно недорого.
Какой он? C некоторой оговоркой можно отнести к премиуму и маскирующийся под «трёхдверку» DS4. Дизайном салон похож на обычный Citroen, но материалы на порядок лучше — в дорогих комплектациях чуть ли не весь интерьер затянут в качественную кожу. Багажником объёмом 385 л пользоваться неудобно — проём узок, а погрузочная высота велика. Чтобы ощутить всю прелесть хорошо настроенной, но жёстковатой подвески, потребуется как минимум 150-сильный мотор. Дополнительный бонус — кроссоверный клиренс в 195 мм.
Что можно купить? Миллиона рублей с запасом хватит на покупку 9-10 летнего DS4. Выбирать придётся из хэтчбеков с атмосферным 1.6 (120 л.с.) и «механикой» или 150-сильной турбоверсии с «автоматом». По комплектации можно рассчитывать на климат-контроль, кожаный салон с электроприводами кресел и панорамную крышу.
Чего ждать? Критических проблем с кузовом, подвеской и электрикой у Ситроена нет. Но с мотором всё не так просто. Под капотом у DS4 стоит довольно проблемный двигатель EP6. Среди его типичный недугов — «масложор», растяжение цепи ГРМ и зарастание мотора нагаром. Пятиступенчатая «механика» и шестиступенчатый «автомат» Aisin хлопот обычно не доставляют. Детали подвески радуют неплохим ресурсом и невысокой ценой.
Так что же выбрать?
Выбирать на вторичке компактный «премиум» непросто. В идеале, автомобиль должен соответствовать ожиданиям в плане ходовых качеств и комплектации, дорого выглядеть и при этом не просить много денег на обслуживание. Если руководствоваться именно такими критериями, то оптимальный выбор — Volvo C30 и S40. Шведские машины предлагают качественно сработанный и хорошо упакованный салон плюс интересную управляемость. Возможные неисправности «робота» компенсируются родством с Фокусом и Маздой, снижающим затраты на обслуживание других агрегатов.
С «немцами» всё сложнее. В теории меньше всего проблем будет с Audi А3 и А1, но тут следует отдать предпочтение экземплярам, прошедшим капремонт мотора и коробки. Да и найти хэтчбек в достойной комплектации будет непросто.
Mercedes-Benz А-класса тоже, скорее всего, будет оснащён небогато. Зато и продать его потом можно будет быстрее и дороже. А если очень уж хочется звезду на капоте, можно рассмотреть родственный В-класс — он дешевле, практичнее и чуть лучше упакован.
Того, кто прежде всего мечтает о драйве, не испугать скромной комплектацией BMW 1 серии. Но покупая 10-летнуюю «единичку», стоит сразу обзавестись контактами грамотного сервиса. А ещё — скрупулезно подойти к вопросу замены масла в турбомоторе Prince.
Оснащённый двигателями этой же серии MINI может подкинуть и других проблем, например с подвеской и коррозией. Хватит ли позитива от обладания такой заводной игрушкой, чтобы перекрыть эти недостатки?
Яркий и богато укомплектованный Citroen DS4, помимо хлопот с мотором EP6 (по факту это тот же Prince), создаёт ещё и имиджевые трудности. Мало кто из окружающих понимает, что французский автомобиль тоже может быть шикарным, пусть и по-своему…