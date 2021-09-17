Что купить за 2 000 000: большие премиальные кроссоверы с пробегом

Q7 — большой, комфортный, очень вместительный и богато оснащённый кроссовер. Он наделён неплохой проходимостью, а в остальных ситуациях едет почти по-легковому. Качественный, дорого отделанный салон одним кажется устаревшим, а другим — классическим.

За два миллиона можно выбирать рестайлинговый Q7, потому что нижняя цена рынка — около 1,2 млн рублей. Самые ходовые кроссоверы оснащены трёхлитровым дизелем на 238–245 л.с., а второй по популяр­ности мотор — трёхлитровый бензиновый V6. Всё остальное — редкость. Немало кроссоверов в продаже имеют не более двух владельцев, а пробеги — 140–170 тыс. км. Типичный Q7 имеет обвес S‑line, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, отделку кожей и деревом, подогрев руля и всех сидений, а также пневмоподвеску.