Подержанный седан D-класса из Европы по цене Лады Гранта: на что смотреть и что выбрать

Вячеслав Залевский
В предыдущей части мы рассказывали про покупку бизнес-седанов японских марок по цене новой Lada Granta. Однако моделями из страны Восходящего солнца D-класс не ограничивается: в нём достаточно и других серьёзных игроков. Теперь мы подобрали 6 седанов из Европы. Условия те же: бюджет около 800 тыс. рублей, все автомобили не старше 2007 года.
Какой он? Седан, который многие и сегодня считают эталоном D-класса. Да, VW Passat выглядит излишне строго и, наверное, скучно — зато с годами его облик почти не стареет. То же самое с салоном, который подкупает качеством материалов, продуманной эргономикой, простором на втором ряду и обилием опций. Продуманный и практичный багажник имеет объём в 565 литров.
Что можно купить? Покупатель с 800 тысячами рублей имеет широкий выбор седанов поколения В7, выпускавшихся с 2011 года.
Самая распространённая версия — Passat 1.8 TSI (152 л.с.) с роботизированной коробкой и пробегом в районе 120 тысяч километров. Не сложно будет найти и вариант с базовым мотором 1.4 TSI (122 л.с.). Механическая коробка не в приоритете. Седаны с дизелем, а также полноприводные версии — редкость. Passat В7 в приличном состоянии стоит, в среднем, 750 тысяч. Не составит труда найти автомобиль в хорошей комплектации с кожано-алькантаровым салоном, электроприводами сидений и топовой мультимедийной системой.
Как едет? Классно настроенный Volkswagen однозначно хорош только на ровных покрытиях. На высоких скоростях седан радует стабильностью на прямой и тишиной в салоне. Но на плохих дорогах жестковатой подвеске не достаёт энергоёмкости. Лучше всего характер Пассата раскрывается с турбомоторами 1.8 и 2.0 TSI.
Чего ждать? ЛКП у Пассата среднего качества, с возрастом на нём возникают крупные сколы. Быстро сдаётся внешний хром. При этом устойчивость кузова к коррозии на высоком уровне. Среди типичных проблем оборудования — люфт петель на водительской двери, закисшая трапеция стеклоочистителя и отказ электромеханизма зеркал и замка бензобака.
Скрипы и «сверчки» салона в исправном Фольксвагене — редкость. Обивка кресел отличаются хорошей износостойкостью. Среди немногочисленных слабых мест — подогрев водительского сиденья.
Турбомотор 1.4 TSI требует квалифицированного обслуживания, но это достаточно надёжный двигатель, с ресурсом более 250 тыс. км. Из слабых мест — ТНВД, а также клапан регулировки давления наддува. Двигатель 1.8 TSI более проблемный. Среди его «болячек» — прогрессирующий масложор и быстро растягивающаяся цепь ГРМ. Аналогичные проблемы имеет и конструктивно схожий двухлитровый турбомотор. Редкие дизели надёжнее. Их ресурс — более 200 тыс. км.
Шестиступенчатая «механика» у Пассата обычно служит долго — более 300 тыс. км, поломки редки. Сцепление редко доставляет проблем в первые 150 тыс. км. Из двух вариантов DSG надёжнее шестиступенчатая коробка с «мокрыми» сцеплениями. Она сочеталась с двухлитровыми моторами (бензиновыми и дизельными). Основная её проблема — непредсказуемый ресурс мехатроника. Семиступенчатая DSG с «сухими» сцеплениями, несмотря на ряд модернизаций, менее надёжная. Помимо отказа мехатроника, возможны проблемы с механизмом переключения передач, а ресурс «сухих» сцеплений меньше, чем «мокрых».
Слабое место передней подвески — сайлентблоки передних рычагов, благо стоят они недорого, а меняются легко. Срок службы амортизаторов — около 100 тыс. км. Не отличается большой прочностью пружины задней подвески.
Какой он? Когда-то Ford Mondeo этого поколения был транспортом самого Джеймса Бонда. Сейчас седан уже не выглядит таким боевым, но привлекает очень просторным салоном, качественной отделкой и багажником на 493 литра. Обилие опций и вариантов оформления позволяет быстро забыть, что дизайном интерьер напоминает увеличенный в масштабе «второй» Focus.
Что можно купить? Mondeo IV производился с 2006 года, но с нашим бюджетом можно подобрать даже рестайлинговый автомобиль не старше 2010 года.
Преобладают седаны с двухлитровыми турбомоторами (200–240 л.с.) и роботизированными коробками. Такой Mondeo с пробегом до 120 тыс. км стоит 700–750 тысяч. Можно рассчитывать на богатую комплектацию с бесключевым доступом, двухзонным климатом, кожаным салоном с электроприводами сидений и продвинутой мультимедиа.
Несложно будет найти Mondeo с маздовским атмосферником 2.3 (161 л.с.) и АКПП или 145-сильным двухлитровым двигателем в паре с механической коробкой. Немало в продаже седанов с базовым 120-сильным 1.6 и МКПП, причём такие машины в среднем тысяч на 80–100 дешевле. Труднее всего найти 140-сильный дизель.
Как едет? Управляется Ford очень азартно и при этом балует хорошей плавностью хода. Уровень динамики полностью зависит от типа двигателя. С базовым атмосферником 1.6 седан еле тащится в потоке, зато с турбомотором мощностью 200-240 л.с. становится одной из самых динамичных моделей в классе.
Чего ждать? Кузов Mondeo не особо подвержен коррозии, но внешний хром недолговечен. Часто провисает передний бампер, повреждая ЛКП в местах соприкосновения с крыльями. Отделка салона достаточно износостойкая. Однако нередко возникают проблемы с электрикой. Среди типичных неисправностей — перегорание нитей обогрева лобового стекла, отказ задних парктроников и замка багажника.
Атмосферники серии Duratec с распределённым впрыском достаточно надёжны. Ресурс мотора 1.6, который имеет привод ГРМ ремнём, достигает 300 тыс. км. Двигатели 2.0 и 2.3 из этой серии получили цепной ГРМ, но в целом их ресурс обычно не меньше. Чаще всего проблемы возникают с катушками зажигания, клапаном заслонок впускного коллектора и дросселем. Мотор 2.3 имеет склонность к масложору.
Турбомоторы EcoBoost с непосредственным впрыском любят только качественное топливо и могут огорчить течами через задний сальник коленвала. Основные проблемы связаны с нагарообразованием, разрушением поршней и выпускного коллектора. Требует бережного отношения турбина.
Двухлитровый дизель серии Duratorq разработан совместно с Peugeot–Citroen. Его топливные форсунки, ТНВД и турбокомпрессор выдерживают не менее 200 тыс. км. Среди слабых мест — клапан системы рециркуляции отработавших газов, сажевый фильтр и заслонки впускного коллектора.
Из всех вариантов коробок самыми надёжными являются шестиступенчатая МКПП Getrag и «автомат» с аналогичным количеством передач. Пятиступенчатые механические коробки, которые сочетались с моторами 1.6 и 2.0 не славятся надёжностью. «Робот» PowerShift имеет невысокий ресурс сцепления и требователен к состоянию масла.
Слабое место подвески — втулки и стойки стабилизаторов. В рулевом управлении нередко выходит из строя насос гидроусилителя.
Какой он? Insignia I поколения умеет произвести впечатление своим экстерьером, где в равной степени смешались солидность и спорт. Салон огорчает неважной обзорностью и теснотой на втором ряду, но уровень отделки неплохой. Объём багажника седана — среднестатистические 500 литров.
Что можно купить? Предложений хватает, но в подавляющем большинстве это дорестайлинговые машины с пробегом в районе 120 тысяч километров.
Наиболее популярны Insignia с атмосферным 140-сильным двигателем 1.8 и МКПП, а также мощные седаны с турбомотором на 220 л.с. и АКПП. Двухлитровый дизель (160 л.с.) в паре с «автоматом» встречается редко. Базовый 1.6 (115 сил), турбомоторы 1.4 и 1.6 (140–180 л.с.), а также полноприводные версии — ещё реже. Средняя цена Insignia с не очень большим пробегом — 700 тысяч. Комплектация подержанного Опеля не разочарует: кожаный салон с электроприводами, адаптивная оптика, руль с подогревом, парковочный ассистент, доводчик багажника.
Как едет? Управляется Insignia не без азарта. Этому способствует острое рулевое управление и упругая, но не жёсткая подвеска. Курсовая устойчивость хороша даже на плохой дороге. Но атмосферные моторы для Insignia слабоваты.
Чего ждать? ЛКП у Опеля довольно качественное и коррозия возможна лишь в местах, где возник крупный скол краски. Скрипы и посторонние звуки в салоне — редкость. Обивка сидений, независимо от типа, отличается хорошей износостойкостью. Хлопот по части электрики Insignia преподносит редко.
Атмосферные двигатели объёмом 1,6 (115 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.) отличаются очень высоким ресурсом, вплоть до 500 тыс. км. Редко, но встречаются проблемы с прокладками теплообменника. Турбомотор 1.4 (140 л.с.) имеет склонность к течам масла. К его слабым местам можно отнести помпу и термостат в системе охлаждения, а также клапан абсорбера. 180-сильный 1.6-турбо при схожих проблемах обладает сравнительно неплохим ресурсом в 200 тыс. км. Двухлитровые турбомоторы вполне надёжны, хотя встречаются случаи обрыва шатуна с разрушением блока цилиндров. Неплох и турбированный V6 объёмом 2,8 литра. Из слабых мест можно выделить клапаны фазовращателей и соленоид управления турбонаддувом.
С коробками передач — 6-ступенчатыми «механикой» и «автоматом» проблемы бывают редко. Система полного привода может огорчить отказом муфты Haldex, а также течью сальников у переднего редуктора. Ресурс основных узлов передней подвески составляет около 100 тыс. км, задняя ходит в полтора раза больше.
Какой он? Citroen C5 II поколения кроили по немецким лекалам, но без французской экстравагантности не обошлось. Седан щеголяет обильной отделкой хромом и вогнутым задним стеклом. Ещё больше чудачеств можно найти в качественном по исполнению салоне. Среди них необычное расположение дефлекторов вентиляции и руль с неподвижной ступицей. Эргономика требует привычки, как и высокая, словно в кроссовере, посадка. На диване просторно и можно расположиться втроём. Багажник на удивление скромен — всего 439 литров.
Что можно купить? Предложений достаточно. Самые ходовые модификации — С5 с турбомотором 1.6 (150 л.с.) в паре с АКПП и версия с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 143 л.с. Дизельные варианты встречаются нечасто. Самые редкие модификации — бензиновый двигатель 1.8 (127 сил) и трёхлитровый V6 (211–215 л.с.). Разброс цен на С5 большой, за машины с пробегом до 120 тыс. км просят 500–700 тыс. рублей. Можно подыскать Citroen с гидропневматической подвеской Hydractive III+, адаптивным ксеноном, кожаным салоном, креслом водителя с электроприводами и массажем.
Как едет? Если всё делать спокойно и плавно, то C5 на гидроподвеске покоряет. Седан умеет мягко проходить неровности и быть очень собранным в поворотах. Правда раскачка кузова великовата. Без Hydractive III+ Citroen становится обычным седаном со слегка жестковатой подвеской.
Чего ждать? Покрашен кузов С5 не очень — склонен быстро покрываться сколами, часто облезает краска вокруг стоек боковых зеркал и у дверных ручек. Быстро сдаётся внешний хром. Хуже то, что металл оцинкован только с одной стороны. Больше всего от этого страдают передние крылья, которые ржавеют изнутри и облезают по кромке. Снизу быстро корродируют стальные трубки гидравлики и сферы гидроаккумуляторов задней подвески. Много проблем доставляет система открывания капота. А вот у качественного салона немного слабых мест. Например, облезает краска на пластиковых накладках руля. В список проблемных мест по электрике входят климатическая система, отказ дисплеев борткомпьютера и мультимедийки, поломки поворотников, стеклоподъемников и подогрева сидений.
Моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра — это простые агрегаты серии EW, которые имеют ременной привод ГРМ и отличаются неплохим ресурсом и надёжностью. Хороши и редкие бензиновые 3.0 V6 серии ES9A. Моторы 1.6, атмосферный и турбированный, относятся к печально известной серии Prince. Среди потенциальных проблем — низкий ресурс цепного привода ГРМ, маложор и неудачная поршневая.
Дизели куда надёжнее. Оба мотора относятся к семейству DW — младший двухлитровый (138 л.с.) имеет индекс DW10, а более мощный 204-сильный 2.2 — DW12. Их проблемы с износом турбин, забитой системой EGR, а также поломкой форсунок и ТНВД типичны для возрастных дизелей.
Самый распространённый «автомат» на С5 — это шестиступенчатая коробка Aisin TF80SC. Её ставили и с турбированными 1.6, и с 3-литровыми V6, и со всеми дизелями. Эта АКПП достаточно крепкая и удачная, но боится грязного масла и перегрева. Четырёхступенчатая автоматическая коробка AL4, которая сочеталась с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга, намного хуже. Для неё характерны неудачный гидроблок и склонность к перегреву. Для «механики» типичны течи масла и быстрый износ синхронизаторов. Редкие роботизированные коробки вполне надёжны и аналогичны «роботам» SeleSpeed на Alfa Romeo.
Подвеска у С5 II поколения бывает двух типов — классическая и гидропневматика Hydractive III+. В обоих случаях на передней оси применена двухрычажная конструкция, а сзади «многорычажка». Гидропневматика состоит из электронасоса, гидроаккумуляторов, блока клапанов, рабочих цилиндров и множества трубок. Такая конструкция ожидаемо дорога и сложна в обслуживании. Но в целом подвеска С5 надёжна, разве что маловат ресурс амортизаторов.
Какой он? 508-й — строгий родственник Citroen C5, что снаружи, что внутри. Консервативный салон седана выполнен из материалов высокого качества, но в нём катастрофически не хватает мест для мелкой поклажи. Передние сидения с удобным профилем в топ-версии могут похвастать массажем. На просторном втором ряду возможен двухзонный климат-контроль. Багажник — ровный и аккуратный отсек объёмом 545 литров.
Что можно купить? Предложений немного, и в любом случае это будет дорестайлинговый автомобиль 2011-2014 годов выпуска.
Чаще всего продаются седаны со 150-сильным турбомотором 1.6 и АКПП. Базовая 120-сильная модификация в паре с роботом встречается реже. Двухлитровый дизель представлен штучно. За Peugeot 508 в приличном состоянии нужно отдать около 700 тысяч. Из опций можно рассчитывать на кожаную отделку, навигацию и проекцию на лобовое стекло. Ситроеновской гидропневматики у Peugeot нет.
Как едет? 508-й хорошо стоит на скоростной прямой и надёжно ведёт себя в поворотах. Седан почти не кренится, а его лёгкий руль удивительно информативен. Жаль, что подвеска чувствительна даже к мелким неровностям.
Чего ждать? Кузов седана неплохо сопротивляется коррозии. Тем не менее, стоит внимательно следить за состоянием колесных арок. Там за подкрылками скапливается грязь, и появляется ржавчина. Из-за неудачной конструкции багажника внутрь попадает вода. При необходимости кузовного ремонта стоит учитывать, что для многих деталей есть заменители.
Оба бензиновых мотора относятся к семейству Prince, а значит проблемы аналогичны таковым у Citroen С5. Тоже самое касается дизелей DW10 и DW12.
С базовым бензиновым двигателем у дорестайлингового седана сочетается робот EGS6, созданный на базе шестиступенчатой МКПП. В плане надёжности он неплох, при этом крайне неудобен в эксплуатации. Для него характерны медленные переключения и провалы в тяге. Шестиступенчатый «автомат» Aisin TF80SC вполне надёжен, хотя и довольно чувствителен к качеству обслуживания. При регулярной замене масла он легко пройдёт до 200 тыс. км до промежуточного ремонта с переборкой гидротрансформатора и заменой накладок блокировки.
Среди слабых мест подвески — стойки стабилизатора, ступичные подшипники и задние амортизаторы.
Какой он? Формально Superb II поколения — седан лишь наполовину, благодаря уникальной багажной двери. Она может открываться и вместе с задним стеклом, превращая машину в лифтбек, и как отдельная крышка грузового отсека. Но опыт показывает, что большинство владельцев в повседневной жизни пользуются именно вторым вариантом.
Superb построен на той же платформе, что Passat, только Шкода ещё длиннее. Поэтому ко всем преимуществам немецкого седана здесь добавился представительский простор на заднем сиденье. Ну и возможность перевезти крупногабаритный груз.
Что купить? В пределах 800 тыс. рублей машин много, но покупка рестайлингового экземпляра 2013–2015 годов выпуска станет редкой удачей. Лучше ориентироваться на экземпляры 2010–2012 годов.
Наиболее распространённая версия — с тем же 1,8-литровым турбомотором (152–160 л.с.), что и Passat. Однако Superb 1.8 может быть оснащён и «роботом», и классическим «автоматом», хотя первый распространён шире. МКПП встречается редко, как и версии с дизелем (140–170 сил) или базовым 1.4 TSI (125 л.с.). Совсем экзотика — мощный Superb с двухлитровым турбомотором или 260-сильным шестицилиндровым двигателем, а также полный привод.
Подавляющее большинство экземпляром имеют пробег далеко за 100 тыс. км, за машину в хорошем состоянии нужно отдать 770–800 тыс. рублей. Среди них можно подобрать экземпляр с «ксеноном» и датчиком света, климат-контролем, круизом, кожаной или комбинированной обивкой сидений.
Как едет? На ходу Superb комфортнее, чем Passat — сказывается более длинная база, а также «семейный» имидж автомобиля в целом, заставивший инженеров сделать подвеску чуть мягче. Но на управляемости это почти не сказалось — Шкода чуть менее азартна в поворотах, но устойчива на любой скорости.
Чего ждать? Superb хорошо сопротивляется коррозии, но ЛКП у него слабовато: краска с кузова может отваливаться целыми кусками. Чаще всего это происходит там, где ЛКП наиболее активно протирается: например, в местах контакта с бамперами.
Хватает с кузовом и других проблем. Часто возникают различные поломки той самой «хитрой» пятой двери — капризничают замки, доводчики и микровыключатели, которые отвечают за свет в багажнике. Нередко подводят хилый электропривод замка лючка бензобака, блок управления стеклоподъёмниками, центральный замок, приводы и обогрев наружных зеркал. Зато салон Шкоды неплохо противостоит износу. Надёжность электрики зависит от комплектации. Простые версии Супёрба избавлены от многочисленных глюков электронных блоков.
Все бензиновые двигатели Superb, кроме топового VR6, оснащены турбонаддувом, непосредственным впрыском и проблем с ними немало. Самый распространённый двигатель 1.8 TSI, такой же как на Volkswagen Passat B7. Двухлитровый мотор относится к этому же проблемному семейству EA 888. Редкий VR6 3.6 привередлив к качеству топлива и отличается нестабильным ресурсом ГРМ. Двухлитровый дизель относится к серии EA189 и имеет довольно надёжную топливную аппаратуру.
С коробками передач у Супёрба всё непросто. С наиболее ходовой семиступенчатой DSG с «сухими» сцеплениями полно проблем — как и у родственного Пассата. Лучше всего поискать МКПП или вполне надёжный классический «автомат» Aisin, который с 2010 по 2013 годы ставили на Superb с мотором 1.8. Третий вариант — шестиступенчатая DSG с «мокрыми» сцеплениями, которая сочеталась с двухлитровыми моторами (бензиновыми и дизельными) и VR6 3.6.
Подвеска Суперба не лишена слабых мест. Спереди — это опоры передних стоек, которые могут износиться всего через 50—60 ты. км. Немногим больше ресурс сайлентблоков задних рычагов, которые начинают скрипеть, намекая на необходимость замены. Задние амортизаторы требуют замены в среднем через 60—70 тыс. км. Основные проблемы рулевого управления, которое снабжено электроусилителем, возникают из-за повреждения проводки.
Так что же выбрать?
Европейские седаны D-класса даже тех лет отличаются от «японцев» более высокими стандартами отделки, оснащения и даже ездовых настроек, стремясь приблизиться к премиальным брендам. Но при этом открытым остаётся вопрос надёжности. Обратите внимание — машины в этой подборке за 800 тыс. рублей оказываются более «свежими», чем японские модели по той же цене. То есть, дешевеют они быстрее. Не потому ли, что считаются более проблемными?
Если оценивать Volkswagen Passat с таких позиций, седан особенно в хорошей комплектации, и правда готов дарить почти премиальные ощущения. Однако настроение могут испортить серьёзные неприятности с моторами и коробками.
Skoda Superb отделана попроще, зато и перевезти может больше. И удовольствие от поездки водитель тоже получит. Но проблем с турбомоторами у чешского автомобиля не меньше, и «автомат» вместо «робота» в таком возрасте уже не самое очевидное преимущество.
Ford Mondeo радует простором и обилием опций. Но, чтобы сполна вкусить все прелести классно настроенного шасси, придётся выбрать турбомотор в паре с «роботом» — а эта парочка тоже может подкинуть немало дорогих проблем.
Opel Insignia с наиболее ходовыми моторами вполне надёжен. Но придётся привыкать с специфической обзорности и тесноте на втором ряду.
Citroen C5 другой во всём, начиная от дизайна салона и заканчивая ходовыми качествами. Если все автомобили начинают казаться одинаковыми, он готов поспорить. Жаль, что кузов и электрика требует к себе внимания.
Родственный Peugeot 508 имеет аналогичные проблемы с надёжностью, только он более традиционный внешне и не такой яркий на ходу. А главное — не обладает тем комфортом, ради которого многие покупают Citroen.
А ещё у европейских моделей D-класса есть одно важное отличие от азиатских. Большинство из них, помимо седанов, предлагались и с другими, более практичными вариантами кузова — универсал или хэтчбек. Таких машин в России намного меньше, но у них тоже есть свои преданные поклонники. Подбор этих версий — тема для отдельной статьи.