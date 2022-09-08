Подержанный седан D-класса из Европы по цене Лады Гранта: на что смотреть и что выбрать

Какой он? Седан, который многие и сегодня считают эталоном D-класса. Да, VW Passat выглядит излишне строго и, наверное, скучно — зато с годами его облик почти не стареет. То же самое с салоном, который подкупает качеством материалов, продуманной эргономикой, простором на втором ряду и обилием опций. Продуманный и практичный багажник имеет объём в 565 литров.

Что можно купить? Покупатель с 800 тысячами рублей имеет широкий выбор седанов поколения В7, выпускавшихся с 2011 года.

Самая распространённая версия — Passat 1.8 TSI (152 л.с.) с роботизированной коробкой и пробегом в районе 120 тысяч километров. Не сложно будет найти и вариант с базовым мотором 1.4 TSI (122 л.с.). Механическая коробка не в приоритете. Седаны с дизелем, а также полноприводные версии — редкость. Passat В7 в приличном состоянии стоит, в среднем, 750 тысяч. Не составит труда найти автомобиль в хорошей комплектации с кожано-алькантаровым салоном, электроприводами сидений и топовой мультимедийной системой.