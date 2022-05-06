Что купить за 6 000 000: выбираем большой непремиальный кроссовер с пробегом
Вячеслав Залевский
Ещё недавно, имея на руках 6 миллионов рублей, можно было купить большой и престижный автомобиль — причём, новый. А сегодня с этой суммой придётся идти на вторичку — конечно, если размер по-прежнему имеет значение, хочется более-менее мощный мотор и полный привод. Мы нашли семь кроссоверов, подходящих под эти критерии — все отнюдь не премиальных марок, зато в возрасте до 3 лет включительно.
Кто он? Флагманский Volkswagen, платформа которого роднит его с Audi, Porsche и даже Bentley. В качественном салоне доминируют дисплеи, а физических кнопок минимум. На втором ряду возможен двухзонный климат-контроль, но регулируемый диван у Туарега плоский, жёсткий и не такой уж просторный. А семиместной версии вообще нет. Зато объём практичного багажника внушает — 810 литров.
Что можно купить? Предложений хватает. Преобладают Туареги с дизелем 3.0 на 249 л.с., машин с двухлитровым турбомотором той же мощности раза в два меньше, а бензиновая «шестёрка» — экзотика. Кроссовер с пробегом до 50 тыс. км можно купить за 5,7–5,9 млн рублей. Не составит труда найти Touareg в котором будут матричные фары, звукоизолирующие передние боковые стёкла, автономный отопитель, доводчики всех дверей, вентиляция и массаж передних кресел и адаптивный круиз.
Как едет? Хорошо настроенная подвеска Туарега умело совмещает азарт и комфорт — главное, чтобы прошлый владелец не повёлся на установку больших опциональных колёс. По колдобинам кроссовер стелет плавно и умеет увлечь в поворотах. Благодаря пневмоподвеске с регулировкой клиренса, продвинутой электронике и выносливому полному приводу Touareg неплохо себя чувствует и вне асфальта. Трёхлитровый дизель, развивающий 600 Нм, такому кроссоверу очень идёт.
Чего ждать? К кузову Фольксвагена больших претензий нет, разве что быстро мутнеет внешний хром. Хлопот с электрикой у кроссовера немного, чаще всего глючит система бесключевого доступа. Дизельный V6 — самый надёжный из моторов Туарега, а единственное его слабое место — форсунки. Двухлитровый турбомотор требователен к качеству масла. Бензиновый V6 (340 л.с.) склонен к образованию нагара на клапанах и «масложору».
«Автомат» ZF страдает рывками при переключениях, особенно на низших передачах. На некоторых Туарегах из-за этого АКПП даже меняли по гарантии. Пневмобаллоны Туарега достаточно надёжные, благодаря хорошей защите от грязи, а слабое место системы — компрессор. В связи с гарантией в 4 года (или 120 тыс. км пробега) обслуживать Touareg пока логичнее у официального дилера.
Кто он? Огромный Volkswagen с американского рынка, но куда более простой, чем Touareg. Porsche и Bentley тут и рядом не было, общую платформу к Терамонтом имеют Tiguan и даже Golf. Качество салона потакает заокеанским вкусам — многовато жёсткого пластика, а большая часть деталей позаимствована у Тигуана. Передние кресла немного широковаты, но в целом неплохие. Простор царит на всех трёх рядах сидений, есть трёхзонный климат. Багажник, даже при семиместной конфигурации, вмещает 583 литров.
Что можно купить? Выбор неплохой, а новым Teramont продавался в России в разы лучше, чем Touareg. В основном распространены версии с двухлитровым турбомотором (220 л.с.), но можно поискать и кроссовер с атмосферным VR6 (249 или 280 сил). За 6 млн рублей можно найти почти новый автомобиль, а на трёхлетний Teramont с не очень большим пробегом должно хватить и 4 миллионов. По комплектации можно рассчитывать на светодиодную оптику, бесключевой доступ, 3-зонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, электропривод двери багажника и водительского кресла, парковочный ассистент с камерой заднего вида.
Как едет? На ходу Teramont выделяется вполне легковыми повадками и достойной шумоизоляцией. А вот подвеска жестковата, как у всех машин на платформе MQB. Двигатели обеспечивают сходную динамику (около 8,6 с до «сотни»), но турбомотор заметно экономичнее, особенно в городе. Полноприводных возможностей Терамонта вполне хватает для покорения дачных просёлков, однако соваться в грязь на нём рискованно.
Чего ждать? Из претензий к кузову — внешний хром, который быстро теряет свой лоск. Негерметичность проклейки лобового стекла обычно решалась в рамках гарантии. В салоне нередки скрипы в дверных картах и из багажника. Турбомотор Терамонта к «масложору» уже не склонен. Потенциальный ресурс шестицилиндрового двигателя не меньше 400 тыс. км. С восьмиступенчатой АКПП и системой полного привода проблем нет. «Болячки» ходовой части — стуки в подвеске на малых пробегах. Нередко дело оказывается в амортизаторах или стойках стабилизаторов.
Кто он? Highlander — 7-местный родственник седана Toyota Camry и, одновременно, премиум-кроссовера Lexus RX. Интерьер ладно скроен и крепко сшит из недорогих, но качественных материалов, однако смущает «прошитый нитками» пластик и устаревшая мультимедийка. С эргономикой всё в порядке: приборы лаконичные, а все нужные кнопки находятся под рукой. В салоне кроссовера довольно просторно на любом из трёх рядов сидений. Для пассажиров второго ряда доступны обогрев и собственная зона климата, но нет ни одной розетки. Объём багажника варьируется от 391 до 2370 литров.
Что можно купить? «Трёхлетки» — это рестайлинговый Highlander III поколения, и таких машин на вторичке немного. Все кроссоверы оснащены V6 3.5 (249 л.с.) в сочетании с АКПП и полным приводом. Highlander, у которого на одометре примерно 100 тыс. км, стоит не меньше 4 миллионов, а для покупки машины с небольшим пробегом лучше приготовить 5–5,5 млн рублей. Из опций в такой Тойоте будут трёхзонный «климат», кожаный салон, обогрев руля и обоих рядов сидений (передние с вентиляцией), камеры кругового обзора и «музыка» JBL с 12 динамиками.
Как едет? Highlander очень устойчив на прямой и не сильно кренится в поворотах. Но азартом тут и не пахнет — скорее, речь о спокойствии и комфорте за рулём. Подвеска Тойоты практически непробиваемая, шумоизоляция хороша. Возможностей V6 хватает для любых ситуаций. Несмотря на возможность заблокировать муфту привода задних колёс, внедорожные способности у кроссовера средние — клиренс всего 200 мм и геометрическая проходимость неважная.
Чего ждать? У Highlander слабоватое ЛКП, которое склонно быстро покрываться царапинами. Часто потеют задние фонари. Быстро теряют пристойный вид дверные карты — пластик царапается, растягивается кожа на ручках. Штатный аккумулятор у кроссовера слабоват.
Для V6 серии 2GR-FE характерны треск фазорегуляторов при запуске и невысокий ресурс помпы, но при этом двигатель может легко проехать более 300 тысяч километров без капремонта. Надёжность 8-ступенчатого «автомата» тоже на высоте, проблемы возможны только от загрязнения масла. Нередко текут передний сальник коленвала и сальники редуктора. Слабое место подвески — втулки стабилизаторов. Быстро изнашиваются оригинальные передние тормозные диски.
Поскольку на Highlander распространяется стандартная трёхлетняя гарантия, то можно начинать присматриваться к расценкам неофициальных сервисов.
Кто он? Grand Cherokee — cтарожил класса, недавно отправленный в отставку. Стилистика интерьера устарела, но больших претензий к эргономике нет. Лишь маловаты диапазоны регулировок кресел и руля, а управление их подогревами почему-то возложено на сенсорный экран. Задний диван у «индейца» не слишком просторный, пороги не прикрыты, а отдельный «климат» сзади не предусмотрен. Зато второй ряд одним движением складываются в ровный пол. Полезная опция, потому что минимальный объем багажника составляет всего 457 литров.
Что можно купить? Предложений не очень много. Преобладают трёхлитровые версии с бензиновым V6 на 238 л.с. Разброс цен на Grand Cherokee большой — от 3,5 до 5,5 млн рублей, причём они почти не коррелируют с пробегом машин, большинство из которых будут 2018 года выпуска. В Джипе — биксеноновые фары, двухзонный «климат», электроприводы передних кресел, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, бесключевой доступ, электропривод багажника и кожаный салон.
Как едет? Трёхлитровый Grand Cherokee особой динамикой не блещёт. Но на ходу Jeep вовсе не увалень — стабилен на прямой и уверенно себя чувствует в поворотах. Энергоёмкая подвеска позволяет не обращать внимание на качество дороги. Даже с базовой трансмиссией Quadra-Trac II без принудительных блокировок Grand Cherokee очень способен на бездорожье, не говоря уж о версии Trailhawk. Этому способствуют большие ходы и артикуляция подвесок.
Чего ждать? Обычно у Grand Cherokee нет проблем с коррозией. Но возможны дефекты ЛКП на капоте, в районе дверных ручек и в верхней точке крепления переднего крыла. Ресурс двигателей V6 объёмом 3,0 и 3,6 литра, если уделять должное внимание системам смазки и охлаждения, — около 300 тыс. км. Впрочем, запчасти доступны и относительно недороги. Моторы V8 ещё ресурснее. 8-ступенчатый «автомат» ZF под стать моторам — пройдёт не меньше 300 тыс. км. Жаль, что он всё ещё может страдать от масляных течей через уплотнители.
Слабое место «внедорожной» трансмиссии Quadra-Drive II — моторчик блокировки заднего дифференциала. Ходовая часть у Джипа надёжная и требует лишь контроля состояния сайлентблоков. Пневмоподвеска, даже после модернизации 2016 года, требует регулярного и тщательного ухода.
Гарантия на Grand Cherokee составляет 2 года, так что купленную машину можно обслуживать в неофициальном сервисе.
Кто он? Explorer — кроссовер, который выглядит брутальнее, чем есть на самом деле. Корни у него тоже легковые. Салон Эксплорера не очень аккуратно собран, зато хорошо оснащён — кресла имеют вентиляцию, а в топ-версии — массаж. Камеры снабжены омывателями, рулевая колонка и педальный узел — с сервоприводами. На втором ряду тесновато в коленях, зато на галёрке будет удобно и взрослым. Багажник прост по отделке, но вместимый — от 595 литров.
Что можно купить? Вариантов хватает. В основном это будут кроссоверы с атмосферным V6 объёмом 3,5 литра, который развивает удобные по налогам 249 л.с. Explorer с пробегом до 60 тыс. км стоит, в среднем, 3,7–3,9 млн рублей. Самые дорогие экземпляры с турбированным V6 оцениваются в 4,5 миллиона, но младше 2019 года автомобилей нет. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон, электропривод багажника, руля и педалей, подогрев руля и заднего дивана, передние сиденья с вентиляцией.
Как едет? На ходу Explorer напоминает грузовик: плавность хода компромиссная, шумоизоляция тоже, поворачивать Ford не слишком любит. Атмосферный V6 радует звуком и динамикой, но «автомат» настроен грубовато. Зато Ford неплох на бездорожье, главное выбрать правильный режим трансмиссии и не оторвать низко висящий передний бампер.
Чего ждать? К качеству сборки Эксплорера есть нарекания — подгонка кузовных элементов не идеальна, кривые зазоры часто видны невооруженным глазом. Но защита от коррозии при этом неплохая. Обычно всё ограничивается точечной коррозией рамки лобового стекла и сколов на капоте. Однако металл под пластиковыми накладками, которых у Эксплорера достаточно, всегда в зоне риска.
Слабые места атмосферного V6 — катализаторы и помпа. Нагнетатели Garrett, которыми оснащён турбированный V6, ходят примерно 200 тыс. км. «Автомат» с 6 передачами при нормальном обслуживании прослужит около 200-250 тыс. км. Слабое место трансмиссии — раздатка. Подвеска (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади) Эксплорера отличается неплохой живучестью. Раньше всего, примерно на 100 тыс. км, сдаются втулки и стойки стабилизатора, а также передние ступичные подшипники. Стуки в рулевом управлении могут начаться на пробеге до 100 тыс. км.
В связи с трёхлетней гарантией можно обслуживать Explorer в неофициальном сервисе. К сожалению стоимость оригинальных компонентов высока, а число заменителей невелико.
Кто он? CX-9, несмотря на немолодой возраст, привлекает интересным экстерьером и салоном с претензией на «премиум». Несколько рестайлингов не прошли даром. Но однозначно просторно только спереди. У заднего дивана есть продольная регулировка, а спинку можно откинуть на довольно большой угол, однако места могло бы быть и побольше. «Галёрка» совсем тесная. В семиместной конфигурации объём багажника составляет скромные 230 литров.
Что можно купить? Большая Mazda — один из лидеров класса, поэтому предложений на вторичке достаточно. Кроссовер с относительно большим пробегом стоит примерно 4 миллиона, а годовалые экземпляры оценивают в 5,5 и выше миллионов рублей. В списке оснащения подержанной Мазды будут 3-зонный климат-контроль, кожаный салон, электроприводы кресел, обогрев лобового стекла, руля и двух рядов сидений.
Как едет? Безальтернативный турбомотор Мазды, развивающий 231 л.с. — разумно достаточен по динамике и экономичности. Управляется кроссовер интересно, как и все Мазды, но плавность могла бы быть и лучше. Вне дорог СХ-9 делать нечего, так как муфта полного привода быстро перегревается.
Что ждать? Качество окраски Мазды до премиальных стандартов пока не дотягивает. Нередко ломаются приводы складывания зеркал, трескается оптика. В салоне быстро изнашивается кожа сидений. 2,5-литровый турбомотор из серии SKYACTIV-G не любит плохого бензина, иначе засоряется топливная система и могут выйти из строя недешёвые катушки зажигания. В подвеске чаще всего требуют замены задние амортизаторы.
Кто он? Traverse — чистокровный американец, с брутальным дизайном и интерьером. Внутри просторно — даже галёрка рассчитана на троих. Есть комплектация с индивидуальными креслами на втором ряду. Кресло водителя имеет удачный профиль, оснащено подогревом и вентиляцией (опция), которые умеют включаться автоматически. Багажник в трёхрядном варианте вмещает 651 литров.
Что можно купить? Предложений о продаже кроссовера мощностью 318 л.с. ожидаемо мало. При этом подавляющая часть машин, даже с небольшим пробегом, стоят менее 4,5 млн рублей. Из опций в таком кроссовере будут кожаный салон, электрические регулировки передних кресел, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, аудиосистема Bose, трёхзонный климат-контроль, электропривод пятой двери и система кругового обзора.
Как едет? Traverse неплохо управляется и впечатляет отличной плавностью хода. Атмосферный мотор приятно рычит и энергично тянет. Девятиступенчатый «автомат» работает плавно, но спортивного режима у него нет. Трансмиссия позволяет отключить заднюю ось, чтобы сэкономить немного топлива.
Чего ждать? Chevrolet покрашен не идеально — кузову не помешает дополнительная защита от сколов. Слабовато лобовое стекло, быстро изнашиваются руль и обивка кресел. Изредка возникают течи в салон и багажник. Случаются глюки электрики. V6 при регулярном техническом обслуживании проживёт очень долго. Долговечность «автомата» напрямую зависит от своевременности замены масла вместе с фильтром. У ходовой части кроссовера не так много слабых мест. Проблема с рычагами подвески была решена отзывной компанией и касалась машин до 2018 года выпуска. В связи с редкостью модели возможны трудности с обслуживанием.
Так что же выбрать?
Практичности данным кроссоверам не занимать. Большинство оснащены достаточно мощными, но выгодными по налогам моторами. Однако в этом классе обслуживание может оказаться куда дороже, чем ежегодный платёж государству. Желательно, чтобы большой кроссовер не тянул из владельца деньги — ему и так немало придётся оставлять на заправках. Ну и такой автомобиль должен быть по-настоящему универсальным во всём, что касается вместимости, комфорта и проходимости.
При таких критериях Volkswagen Touareg, напичканный современным оборудованием — почти премиальный кроссовер, с породисто настроенной подвеской и классным дизелем. За такие достоинства можно простить безальтернативно пятиместную компоновку салона и не самый просторный диван. Однако спокойствия ради лучше поискать экземпляр посвежее и без технических недостатков. Увы, на такой скорее всего уйдёт весь имеющийся бюджет.
Volkswagen Teramont с его жестковатой подвеской и легковой платформой более уместен на асфальте, желательно хорошем. У него очень просторный салон, но увы, несколько простоватый по отделке. Зато и стоит он дешевле, чем Touareg.
Toyota Highlander, кажется, слегка устарел ещё до дебюта, при этом стоит недёшево. Зато этот кроссовер хорошо сбалансирован по своим качествам и порадует будущего владельца надёжной начинкой.
Jeep Grand Cherokee не особо практичен, тесноват и, главное, уже стар. Зато хорош на бездорожье и берёт своей харизмой.
Ford Explorer не радует качеством сборки и хорошими ездовыми манерами. Зато он недорог и отлично укомплектован. Ну и выглядит солидно.
Mazda CX-9 — стильный кроссовер, с отличным шасси и бодрым турбомотором. Жаль что японский кроссовер тесноват, а подвеска раскрывает свои таланты только на ровных городских дорогах.
Все достоинства Chevrolet Traverse — огромный салон и вместительный багажник, внешность «настоящего американца» и комфортная подвеска — перечёркиваются невыгодным по налогам мотором и возможными сложностями с обслуживанием. Особенно теперь, когда GM объявил о полном уходе из России.