Что купить за 6 000 000: выбираем большой непремиальный кроссовер с пробегом

Кто он? Флагманский Volkswagen, платформа которого роднит его с Audi, Porsche и даже Bentley. В качественном салоне домини­руют дисплеи, а физических кнопок минимум. На втором ряду возможен двухзонный климат-контроль, но регулируемый диван у Туарега плоский, жёсткий и не такой уж просторный. А семиместной версии вообще нет. Зато объём практичного багажника внушает — 810 литров.

Что можно купить? Предложений хватает. Преобладают Туареги с дизелем 3.0 на 249 л.с., машин с двухлитровым турбомотором той же мощности раза в два меньше, а бензиновая «шестёрка» — экзотика. Кроссовер с пробегом до 50 тыс. км можно купить за 5,7–5,9 млн рублей. Не составит труда найти Touareg в котором будут матричные фары, звукоизолирующие передние боковые стёкла, автономный отопитель, доводчики всех дверей, вентиляция и массаж передних кресел и адаптивный круиз.