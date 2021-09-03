12-цилиндровый суперкар BMW, о котором все забыли. Фотопост

Что купить за 600 000 рублей: седаны гольф-класса
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Вячеслав Залевский

Лет десять назад в гольф-классе было не протолкнуться: каждый автопроиз­водитель, от Китая до Америки, стремился предложить свой седан, хэтчбек или лифтбек. Теперь, с наступле­нием и безого­ворочной победой кроссоверов, такие машины оказались почти забыты. Однако они по-прежнему присут­ствуют на вторичном рынке, и это неплохой вариант для тех, кто ограничен в бюджете или принципи­ально не хочет ездить на вседорожнике. Поэтому мы подобрали 12 вариантов седанов гольф-класса — не старше 10 лет и не дороже 600 тысяч рублей.

Chevrolet Cruze
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Несмотря на американскую эмблему и мировую прописку, Cruze по происхож­дению «кореец». У него гармоничная внешность и с изюминкой оформ­ленный салон из недорогих материалов. Задний диван умеренно просторный, багажник — средне­стати­стиче­ский в этом классе. Активному пилотажу Chevrolet с распро­странёнными «атмо­сферниками» чужд: реакции на руль вялые, коробка задумчивая, а масса немаленькая.

Седанов Cruze в продаже очень много. Цены начинаются с 270 тыс. рублей, но у дешёвых экзем­пляров будут очень большие пробеги. За более-менее живой Cruze придётся отдать уже 400 тысяч и больше. С таким бюджетом можно поискать экзем­пляр, у которого не более двух владельцев в оригинале ПТС и пробег около 150 тыс. км. Самая ходовая версия — Cruze 1.6 (109 л.с.) с МКПП или «автоматом». Но можно найти и более мощный 141-сильный седан с мотором 1.8. Распро­странены машины, укомплекто­ванные кондиционером, электро­пакетом, подогревом сидений и зеркал.

Если говорить про надёжность, то Chevrolet Cruze расстраивает качеством ЛКП. В салоне достают мелочи, вроде ломающихся стекло­подъёмников и подогрева водитель­ского сиденья. У атмо­сферных двигателей есть склонность к износу фазо­вращате­лей. Автомати­ческая коробка, в отличие от достаточно надёжной МКПП, имеет капризный гидроблок и предрасполо­женность к перегреву.

Opel Astra
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Astra поколения J построена на той же платформе, что Cruze, но с меньшей заботой об экономии. Она до сих пор хорошо смотрится и подкупает комфортным салоном с внушитель­ным списком оборудования. Из‑за широких передних стоек обзорность потребует привыкания, а клиренс — маловат для России. Да и в движении сразу чувству­ется, что Astra отнюдь не пушинка. Для комфортного пере­движения на трассе базового мотора 1.6 недостаточно.

Седанов Opel на вторичке в несколько раз меньше, чем соплат­форменных Chevrolet. И цены лишь начинаются с 400 тысяч! А если хочется седан без серьёзных проблем, то надо готовить полмиллиона. И понимать, что его пробег будет превышать 150 тыс. км. Зато есть шанс купить автомобиль с оригиналь­ным ПТС и двумя владельцами в истории. 

Самые распространённые Астры — с атмосферным мотором 1.6 в сочетании с «механикой» или «автоматом». Турбиро­ванные 140-сильные седаны встречаются реже. По комплектации можно рассчитывать на ксеноно­вые фары, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, парктроник.

Технически Astra далека от идеала. Есть претензии к системе охлаждения, особенно к помпе и термостату. Слабые места атмо­сферного 1.6: тепло­обменник, клапаны регулятора фаз, фазо­вращатели, термостат и впускной коллектор. Турбиро­ванный 1.4 огорчает слабой, растягива­ющейся цепью, а также поршнями, которые могут «прогореть» из‑за не очень качественного бензина. Хотя ресурс турбины — не менее 150 тыс. км. Механическая коробка отличается слабыми подшипниками вторичного вала и дифферен­циалом. Автоматические коробки плохо переносят агрессивную езду и требуют частой замены масла. Внешний фильтр тоже не помешает.

Citroen C4
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Внешность французского седана многими воспринимается неодно­значно, но интерьер С4 удался. Просторный салон выглядит дорого и собран из качественных материалов. Багажник имеет правильную форму и продуманную транс­формацию. Но в движении Ситроену не хватает плавности хода.

С4 в продаже немало, правда, многие продаются в жёлтой или белой раскраске после работы в такси. В наш бюджет попадают только дорестай­линговые седаны до 2016 года выпуска. Более-менее приличный экземпляр 2014–2015 года c пробегом около 150 тыс. км — это примерно 450 тысяч рублей. Зато большин­ство из них продаются с оригиналь­ным ПТС, где значится не больше двух владельцев. Чаще всего встречаются автоматические версии с «атмосферником» 1.6 на 120 л.с., но есть и выбор 150-сильных турбо­седанов. В списке опций будут кондиционер, мультируль, круиз-контроль, электро­пакет, подогрев сидений и зеркал.

Качественное ЛКП не входит в список достоинств седана C4. Часто глючит электрика. И 120-сильный 1.6, и турбо­мотор принадлежат к проблемной серии двигателей EP6, известной повышенным расходом масла и проблемами с цепью ГРМ. Более простой 1.6 мощностью 115 л.с., с приводом ГРМ ремнём, намного надёжнее. 

Далёк от идеала и капризный 4‑ступенчатый «автомат» DP0, напарник 120-сильного двигателя.

Peugeot 408
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Соплатформенный С4 седан Peugeot — это ещё и родственник хэтчбека 308. С таким же классным и качественным интерьером. Среди плюсов — очень просторный салон, солидный клиренс в 178 мм и завидная энерго­ёмкость подвески. Из минусов — вечно грязный кузов из‑за плохо продуманной аэро­динамики и проблемы с обзорностью.

На вторичке Peugeot 408 встречается чаще, чем Citroen. Если повезёт, то за 600 тысяч можно найти пятилетний дорестайлинговый седан. Цены на более-менее живые экзем­пляры 2013–2014 года начинаются с 370 тысяч рублей, но полно бывших такси, а средний пробег превышает 200 тыс. км. Распро­странены 120-сильные седаны с 4‑ступен­чатой АКПП. Дизель — редкость. Найти турбиро­ванный 150-сильный Peugeot проще. 

Уровень оснащения средний: кондиционер, круиз-контроль, подогрев нижней части лобового стекла и форсунок омывателя, датчики дождя и света плюс задний парктроник.

Самые беспроблемные моторы — базовый 1.6 (110 л.с.) и дизель 1.6 HDi, которые идут в паре с довольно надёжной МКПП. Двигатели 1.6 VTI (120 л.с.) и 1.6 THP (150 л.с.) аналогичны таковым на соплат­форменном Citroen C4, в том числе и по проблемам. Четырёх­ступен­чатый «автомат», сочетающийся со 120-сильным мотором, устарел и не славится надёжностью. Болячка трансмиссии — коррозия приводных валов.

Ford Focus
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Ford Focus III поколения полон противоречий. У него яркая внешность, стильный интерьер и очень хороший уровень оснащения. Никуда не делись и породистые дорожные повадки. Но клиренс маловат, на втором ряду — тесно, как в автомобиле классом ниже, а объём багажника и вовсе расстраивает.

Зато выбор седанов Ford огромен, а разброс цен — двукратный. Имея 600 тысяч, можно выбирать из лучших дорестай­линговых машин или редких за эту цену обновлённых машин. На более-менее живой Focus с самым распро­странённым 1.6 (105–125 л.с.) в паре с «роботом» или МКПП нужно примерно 450 тысяч. Можно рассчитывать на оригинал ПТС, не более двух владельцев и пробег около 120 тыс. км. Главное: не нарваться на экс-такси, которых в продаже немало. В таком Фокусе будут климат-контроль, обoгpeв pуля и лoбового стекла, пapк­тpоники и камера заднего вида.

Основные претензии можно предъявить роботизиро­ванной коробке PowerShift. Она пинается при езде в пробках, склонна к перегреву, глюкам электрики и быстрому износу сцеплений. Также возможны проблемы со стучащей рулевой рейкой, но в остальном ходовая у машины крепкая.

Hyundai Elantra
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Elantra — это внешность в азиатском стиле, очень просторный салон без серьёзных эргономи­ческих просчётов и объёмный багажник на 490 л. Но и минусов немало. Головной свет слабый, крышка багажника — без ручки, авторежим положен лишь водитель­скому стекло­подъёмнику, задний карман есть только на спинке пассажир­ского сиденья. Динамикой и управля­емостью Hyundai не блещет, на ходу в приоритете комфорт.

Elantra V поколения за 600 тысяч — автомобиль, для покупки которого нужно определённое везение. Есть машины 2011–2012 годов выпуска и дешевле, но все они с очень большими пробегами. Выбора моторов за наш бюджет нет — только 1.6 (132 л.с.) с МКПП или «автоматом». Средний пробег — 180 тыс. км. В основном распро­странены версии с кондици­онером и простым электропакетом.

С окрасом у Hyndai проблемы — слой ЛКП слишком тонкий. Двигатели огорчают склон­ностью к появлению задиров из‑за разрушения катализатора. Также есть риск растяжения цепи ГРМ. У мотора 1.6 возможен повышенный расход масла после 100 тыс. км. МКПП в руках «гонщика» долго не проживёт: в зоне риска — подшипник первичного вала, синхрони­заторы и шестерни передач. АКПП периодически досаждает толчками при пере­ключениях. Недолго живут сайлент­блоки задней подвески, рулевые тяги и наконечники.

Kia Cerato
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Kia Cerato 2-го поколения

Седан Kia Cerato II поколения хорош снаружи, но не внутри. Салон — царство жёсткого и дешёвого пластика. Автомати­ческий режим положен только водитель­скому стекло­подъёмнику. Зато на втором ряду просторно. Багажник немаленький (415 л), можно сложить спинки заднего дивана. Динамика и управля­емость — средненькие.

Cerato в бюджет 600 тысяч больше, чем соплат­форменных Элантр. Но подавляющее большинство продаются за полмиллиона и дороже. При этом средний пробег приближается к 180 тыс. км. Автомобиль с оригиналь­ным ПТС и менее чем двумя владельцами придётся поискать. Комплектация типичного Cerato богата на бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев лобового стекла и парктроники.

ЛКП у Cerato слабое, а материалы салона быстро теряют лоск. Проблема с моторами — как у соплатформенного Hyundai. С коробками и подвеской — тоже. В тормозной системе часто отказывают задние трубки и ржавеет механизм ручника.

Mazda3
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Второе поколение «Матрёшки» до сих пор привлекает позитивным дизайном. Стильный на вид салон неидеален: мало места сзади и не хватает шумоизоляции. На ходу Mazda уже не такая жёсткая. При этом, прибавив в плавности хода, она не растеряла своей задорной управля­емости. На японском седане интересно ехать даже с базовым 1.6.

Mazda3 за 600 тысяч — это либо дорестай­линговая машина последнего, 2011 года выпуска, либо уже обновлённый седан. Второй вариант будет в лучшем случае 2013 года выпуска. На двух­литровый мотор рассчитывать не стоит — в ходу версия с 1.6 (105 л.с.) и в основном с АКПП. Для покупки живой Мазды нужно около 550 тыс. рублей. Машин с одним владельцем с оригиналь­ным ПТС — единицы. Да и заявленные пробеги немаленькие. По комплектации можно рассчитывать на кондиционер, кожаный руль и простенький электропакет.

Кузов второй «Матрёшки», в отличие от первого поколения, практически не ржавеет. Правда, ЛКП по-прежнему тонкое и нежное, а салон быстро наполняется «сверчками». У двигате­лей требуют внимания система охлаждения и состояние катали­заторов. При должном уходе ресурс двигателя 1.6 составляет примерно 300 тыс. км. Не меньше пройдёт и двух­литровый мотор. Из его болячек: склонный к подклини­ванию термостат и муфты фазо­вращателей, которые могут застучать уже после 120–150 тыс. км.

Mitsubishi Lancer
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Внешне Mitsubishi Lancer X поколения — спортсмен! А вот салон скучнее, да и материалы в нём простые. Эргономика хороша, внутри просторно, но на втором ряду чуть давит на головы низкий потолок. И багажник до обидного мал — всего 315 л. Дорожный просвет тоже невелик, а свесы довольно большие. Подвеска у Лансера очень плотная и при этом достаточно энерго­ёмкая. Управля­емость можно назвать увлекательной, но моторы с коробками далеки от спорта.

Lancer за 600 тысяч будет в лучшем случае 2015 года выпуска — после первого рестайлинга. Распро­странены седаны с двигателями 1.5 (109 л.с.) и 1.6 (117 л.с.) в сочетании с МКПП или «автоматом». Машин в продаже немало, но Lancer с одним-двумя владельцами в оригинале ПТС — редкость. Средний пробег колеблется в пределах 180 тыс. км. Ещё живой седан можно взять за 450 тысяч. Типичный Lancer будет оснащён кондици­онером, кожаным мультирулём и электропакетом.

ЛКП у Лансера тонкое, а антикоррозийное покрытие слабое. Салон со временем огорчает скрипами и быстрым износом материалов отделки. В бедах электрики виноваты жгуты проводки невысокого качества. Двигатель рабочим объёмом 1,5 литра при пробеге более 100–150 тыс. км порой начинает подъедать масло. Причина масляного «обжорства» — залегание колец. Иногда в цилиндрах обнаружи­ваются и задиры. Мотор 1.6 тоже может страдать масложором. Редкие моторы 1,8 и 2.0 надёжнее. Болячка всех двигателей — «потеющий» передний сальник коленвала. Из коробок передач самой надёжной считается 4‑ступен­чатая АКПП. Вариатор, который шёл со старшими моторами, тоже неплох. А вот «механику» подводят текущие сальники приводов и выход из строя синхрони­затора первой передачи. Подвеска огорчает малым ресурсом передних амортиза­торов и стоек стабилизатора.

Renault Fluence
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Renault Fluence — четырёхдверный родственник Megane, созданный для «третьего мира». Но автомобиль получился статный и элегантный. Внутри просторно, отделка каче­ственная, а широкие диапазоны регулировок без труда позволяют подогнать водитель­ское кресло под разных водителей. Объём багажника — 530 л. Правда, нет внутренней ручки. С любым из двигателей Fluence демонстри­рует посред­ственную динамику и управля­емость, зато очаровывает плавностью хода.

За 600 тысяч можно спокойно присматривать себе любой Fluence — и дорестай­линговый, 2013 года выпуска, и обновлённый седан. Предложений много, но в молодости Fluence был популярен у таксопарков — поэтому и пробеги машин соответ­ствующие. Примерно за 400 тыс. рублей можно рассчитывать на вполне живой экзем­пляр. Типичный Fluence имеет базовый мотор мощностью 106 л.с. в паре с МКПП и оснащён бесключевым доступом, кондици­онером, мультирулём и простеньким электропакетом.

Придираться к Renault в плане кузова, электрики и подвески бессмысленно. Всё довольно надёжно и недорого ремонти­руется. Моторы — тоже. Базовый 1.6 K4M ставился и на Logan, и на Duster. Ресурс двухлитро­вого двигателя с цепным ГРМ — более 350 тыс. км. Появив­шийся на рестай­линговых машинах 1,6-литровый H4M (114 л.с.) склонен к масложору, но «это не баг, а фича» — далеко идущих последствий не имеет. МКПП и 4‑ступен­чатая АКПП хлопот обычно не доставляют. Лишь вариатор на двух­литровых седанах не отличается надёжностью и большим ресурсом. Проблемный узел климатической системы — мотор печки, его ресурс обычно не превышает 120 тыс. км.

Toyota Corolla
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Corolla — типичная Тойота. Внешность и интерьер быстро стираются из памяти, зато по функци­оналу и эргономике никаких вопросов. На ходу Corolla — удачный баланс хорошей управля­емости и плавности хода. Жаль, что моторам не хватает сил, на втором ряду тесновато, а клиренс маловат для наших дорог.

Выбор седанов Toyota за 600 тысяч совсем невелик. Можно подыскать рестай­линговую Тойоту с оригинальным ПТС и двумя владельцами. Но, скорее, это будет седан 2011–2012 года выпуска с мотором 1.6 (124 л.с.), МКПП и пробегом около 180 тыс. км. Из опций — кондиционер, кожаный мультируль, электро­пакет и обогревы. В идеале для покупки более-менее живой Короллы нужно ещё тысяч 50 за пределами нашего бюджета.

ЛКП у Corolla вполне долго­вечное, а салон долго сохраняет пристойный вид. Моторы, коробки и подвески проблем не доставляют, надо лишь не экономить на масле и обслуживании. После 100–120 тыс. км есть риск разрыва пыльников ШРУСов и течей через сальников приводов. Важно следить за состоянием тормозных суппортов, где рвутся уплотни­­тельные резинки.

Volkswagen Jetta
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VW Jetta — типичная «немка» прошлых лет. С донельзя лаконичной внешностью, скучным, но очень удобным салоном и большим багажником объёмом 510 л. На ходу — фирменное фолькс­вагеновское сочетание азартной управля­емости и жестковатой, но энергоёмкой подвески. Привыкать придётся только к DSG и не самой лучшей шумоизоляции арок.

«Фольксов» за 600 тысяч продаётся немало, но Jetta за эту сумму скорее всего будет в дорестай­линговой версии, выпускав­шейся до 2015 года. Более-менее приличный седан обойдётся примерно в полмиллиона. Больше половины автомобилей в продаже имеют не более двух владельцев в оригинальном ПТС. Средний пробег — около 160 тыс. км, но встречаются и машины из такси. Чаще всего Jetta продаётся с турбомотором 1.4 в сочетании с механикой или «роботом», в комплектации с двухзонным климат-контролем, обогревом форсунок стекло­омывателя, парктрониками и камерой заднего вида.

Качество ЛКП у Джетты не слишком высокое: местами краска может буквально отвали­ваться кусками. Но металл долго не ржавеет. Салон из недорогих материалов может огорчить скрипами. Атмосферный мотор 1.6 серии EA111 имеет не очень удачную поршневую группу и невысокий ресурс цепного ГРМ. Турбо­мотор этой же серии вдобавок к этому получил капризную аппаратуру непосред­ственного впрыска и турбину. Рестай­линговые двигатели ЕА211 определённо лучше. Да и коробка DSG на обновлённых седанах менее проблемная.

Что же выбрать в итоге?

По сегодняшним меркам герои прошлых лет огорчают разве что несколько устаревшим оснаще­нием и практичностью. Комфорт и ездовые повадки — неплохие до сих пор. Минус: пробеги у большин­ства машин уже приличные. Поэтому в приоритет надо ставить не столько дизайн и динамику, сколько надёжность.

И в этом случае лучше «японцев» Mazda 3, Lancer и Corolla никого нет. Они и дорожными повадками не разочаруют, и ликвид­ность таких моделей по-прежнему хороша. Но Toyota скучнее и стоит дороже. Lancer не так надёжен, как его земляки, но чинится просто и недорого. А надоест — легко продать, ведь на вторичке он популярен.

Ford Focus, несмотря на российскую сборку, пытается соответ­ствовать имиджу современного европейского автомобиля, он хорош по части оснащения и ездовых повадок. Но его сильно подводят «робот» и маленький багажник — эта модель не выбор практика.

Его антипод — просторный, мягкий на ходу и практически беспроблемный Renault Fluence. Французский седан был бы идеальным вариантом, если бы не низкая ликвидность и имидж пенсионерского автомобиля для поездок на дачу и обратно.

Соплатформенные Chevrolet Cruze и Opel Astra могут доставить немало хлопот с моторами и АКПП. Пережить их будет легче в богато укомплекто­ванном и со вкусом отделанном салоне Опеля. Недаром у автомобиля до сих пор немало поклонников, хотя последний Opel был продан в России в далёком уже 2015 году.

Корейская парочка Hyundai Elantra и Kia Cerato не имеют явных преимуществ перед конкурентами, за которые стоит пере­плачивать, покупать машину с большим пробегом и опасаться «задири­стости» их моторов.

Peugeot 408 и Citroen С4 можно найти посвежее, но придётся решать, что считать меньшим из зол — не очень надёжные моторы с «автоматом» или проблему с пере­продажей. Это выбор для фанатов французских машин, которые умеют разглядеть и их достоинства.

VW Jetta — лучший вариант, если хочется прикинуться обладателем более-менее свежего автомобиля, ведь её дизайн уже практически вне времени. Да и сняли это поколение с производства всего три года назад. Но главное — Джетта удобна, как всякий Volkswagen. Остаётся решить, стоит ли ради этого играть в лотерею с коробкой DSG и моторами серии EA111.

Какой седан предпочтёте вы?

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