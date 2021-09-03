Что купить за 600 000 рублей: седаны гольф-класса

Вячеслав Залевский
Лет десять назад в гольф-классе было не протолкнуться: каждый автопроизводитель, от Китая до Америки, стремился предложить свой седан, хэтчбек или лифтбек. Теперь, с наступлением и безоговорочной победой кроссоверов, такие машины оказались почти забыты. Однако они по-прежнему присутствуют на вторичном рынке, и это неплохой вариант для тех, кто ограничен в бюджете или принципиально не хочет ездить на вседорожнике. Поэтому мы подобрали 12 вариантов седанов гольф-класса — не старше 10 лет и не дороже 600 тысяч рублей.
Несмотря на американскую эмблему и мировую прописку, Cruze по происхождению «кореец». У него гармоничная внешность и с изюминкой оформленный салон из недорогих материалов. Задний диван умеренно просторный, багажник — среднестатистический в этом классе. Активному пилотажу Chevrolet с распространёнными «атмосферниками» чужд: реакции на руль вялые, коробка задумчивая, а масса немаленькая.
Седанов Cruze в продаже очень много. Цены начинаются с 270 тыс. рублей, но у дешёвых экземпляров будут очень большие пробеги. За более-менее живой Cruze придётся отдать уже 400 тысяч и больше. С таким бюджетом можно поискать экземпляр, у которого не более двух владельцев в оригинале ПТС и пробег около 150 тыс. км. Самая ходовая версия — Cruze 1.6 (109 л.с.) с МКПП или «автоматом». Но можно найти и более мощный 141-сильный седан с мотором 1.8. Распространены машины, укомплектованные кондиционером, электропакетом, подогревом сидений и зеркал.
Если говорить про надёжность, то Chevrolet Cruze расстраивает качеством ЛКП. В салоне достают мелочи, вроде ломающихся стеклоподъёмников и подогрева водительского сиденья. У атмосферных двигателей есть склонность к износу фазовращателей. Автоматическая коробка, в отличие от достаточно надёжной МКПП, имеет капризный гидроблок и предрасположенность к перегреву.
Astra поколения J построена на той же платформе, что Cruze, но с меньшей заботой об экономии. Она до сих пор хорошо смотрится и подкупает комфортным салоном с внушительным списком оборудования. Из‑за широких передних стоек обзорность потребует привыкания, а клиренс — маловат для России. Да и в движении сразу чувствуется, что Astra отнюдь не пушинка. Для комфортного передвижения на трассе базового мотора 1.6 недостаточно.
Седанов Opel на вторичке в несколько раз меньше, чем соплатформенных Chevrolet. И цены лишь начинаются с 400 тысяч! А если хочется седан без серьёзных проблем, то надо готовить полмиллиона. И понимать, что его пробег будет превышать 150 тыс. км. Зато есть шанс купить автомобиль с оригинальным ПТС и двумя владельцами в истории.
Самые распространённые Астры — с атмосферным мотором 1.6 в сочетании с «механикой» или «автоматом». Турбированные 140-сильные седаны встречаются реже. По комплектации можно рассчитывать на ксеноновые фары, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, парктроник.
Технически Astra далека от идеала. Есть претензии к системе охлаждения, особенно к помпе и термостату. Слабые места атмосферного 1.6: теплообменник, клапаны регулятора фаз, фазовращатели, термостат и впускной коллектор. Турбированный 1.4 огорчает слабой, растягивающейся цепью, а также поршнями, которые могут «прогореть» из‑за не очень качественного бензина. Хотя ресурс турбины — не менее 150 тыс. км. Механическая коробка отличается слабыми подшипниками вторичного вала и дифференциалом. Автоматические коробки плохо переносят агрессивную езду и требуют частой замены масла. Внешний фильтр тоже не помешает.
Внешность французского седана многими воспринимается неоднозначно, но интерьер С4 удался. Просторный салон выглядит дорого и собран из качественных материалов. Багажник имеет правильную форму и продуманную трансформацию. Но в движении Ситроену не хватает плавности хода.
С4 в продаже немало, правда, многие продаются в жёлтой или белой раскраске после работы в такси. В наш бюджет попадают только дорестайлинговые седаны до 2016 года выпуска. Более-менее приличный экземпляр 2014–2015 года c пробегом около 150 тыс. км — это примерно 450 тысяч рублей. Зато большинство из них продаются с оригинальным ПТС, где значится не больше двух владельцев. Чаще всего встречаются автоматические версии с «атмосферником» 1.6 на 120 л.с., но есть и выбор 150-сильных турбоседанов. В списке опций будут кондиционер, мультируль, круиз-контроль, электропакет, подогрев сидений и зеркал.
Качественное ЛКП не входит в список достоинств седана C4. Часто глючит электрика. И 120-сильный 1.6, и турбомотор принадлежат к проблемной серии двигателей EP6, известной повышенным расходом масла и проблемами с цепью ГРМ. Более простой 1.6 мощностью 115 л.с., с приводом ГРМ ремнём, намного надёжнее.
Далёк от идеала и капризный 4‑ступенчатый «автомат» DP0, напарник 120-сильного двигателя.
Соплатформенный С4 седан Peugeot — это ещё и родственник хэтчбека 308. С таким же классным и качественным интерьером. Среди плюсов — очень просторный салон, солидный клиренс в 178 мм и завидная энергоёмкость подвески. Из минусов — вечно грязный кузов из‑за плохо продуманной аэродинамики и проблемы с обзорностью.
На вторичке Peugeot 408 встречается чаще, чем Citroen. Если повезёт, то за 600 тысяч можно найти пятилетний дорестайлинговый седан. Цены на более-менее живые экземпляры 2013–2014 года начинаются с 370 тысяч рублей, но полно бывших такси, а средний пробег превышает 200 тыс. км. Распространены 120-сильные седаны с 4‑ступенчатой АКПП. Дизель — редкость. Найти турбированный 150-сильный Peugeot проще.
Уровень оснащения средний: кондиционер, круиз-контроль, подогрев нижней части лобового стекла и форсунок омывателя, датчики дождя и света плюс задний парктроник.
Самые беспроблемные моторы — базовый 1.6 (110 л.с.) и дизель 1.6 HDi, которые идут в паре с довольно надёжной МКПП. Двигатели 1.6 VTI (120 л.с.) и 1.6 THP (150 л.с.) аналогичны таковым на соплатформенном Citroen C4, в том числе и по проблемам. Четырёхступенчатый «автомат», сочетающийся со 120-сильным мотором, устарел и не славится надёжностью. Болячка трансмиссии — коррозия приводных валов.
Ford Focus III поколения полон противоречий. У него яркая внешность, стильный интерьер и очень хороший уровень оснащения. Никуда не делись и породистые дорожные повадки. Но клиренс маловат, на втором ряду — тесно, как в автомобиле классом ниже, а объём багажника и вовсе расстраивает.
Зато выбор седанов Ford огромен, а разброс цен — двукратный. Имея 600 тысяч, можно выбирать из лучших дорестайлинговых машин или редких за эту цену обновлённых машин. На более-менее живой Focus с самым распространённым 1.6 (105–125 л.с.) в паре с «роботом» или МКПП нужно примерно 450 тысяч. Можно рассчитывать на оригинал ПТС, не более двух владельцев и пробег около 120 тыс. км. Главное: не нарваться на экс-такси, которых в продаже немало. В таком Фокусе будут климат-контроль, обoгpeв pуля и лoбового стекла, пapктpоники и камера заднего вида.
Основные претензии можно предъявить роботизированной коробке PowerShift. Она пинается при езде в пробках, склонна к перегреву, глюкам электрики и быстрому износу сцеплений. Также возможны проблемы со стучащей рулевой рейкой, но в остальном ходовая у машины крепкая.
Elantra — это внешность в азиатском стиле, очень просторный салон без серьёзных эргономических просчётов и объёмный багажник на 490 л. Но и минусов немало. Головной свет слабый, крышка багажника — без ручки, авторежим положен лишь водительскому стеклоподъёмнику, задний карман есть только на спинке пассажирского сиденья. Динамикой и управляемостью Hyundai не блещет, на ходу в приоритете комфорт.
Elantra V поколения за 600 тысяч — автомобиль, для покупки которого нужно определённое везение. Есть машины 2011–2012 годов выпуска и дешевле, но все они с очень большими пробегами. Выбора моторов за наш бюджет нет — только 1.6 (132 л.с.) с МКПП или «автоматом». Средний пробег — 180 тыс. км. В основном распространены версии с кондиционером и простым электропакетом.
С окрасом у Hyndai проблемы — слой ЛКП слишком тонкий. Двигатели огорчают склонностью к появлению задиров из‑за разрушения катализатора. Также есть риск растяжения цепи ГРМ. У мотора 1.6 возможен повышенный расход масла после 100 тыс. км. МКПП в руках «гонщика» долго не проживёт: в зоне риска — подшипник первичного вала, синхронизаторы и шестерни передач. АКПП периодически досаждает толчками при переключениях. Недолго живут сайлентблоки задней подвески, рулевые тяги и наконечники.
Седан Kia Cerato II поколения хорош снаружи, но не внутри. Салон — царство жёсткого и дешёвого пластика. Автоматический режим положен только водительскому стеклоподъёмнику. Зато на втором ряду просторно. Багажник немаленький (415 л), можно сложить спинки заднего дивана. Динамика и управляемость — средненькие.
Cerato в бюджет 600 тысяч больше, чем соплатформенных Элантр. Но подавляющее большинство продаются за полмиллиона и дороже. При этом средний пробег приближается к 180 тыс. км. Автомобиль с оригинальным ПТС и менее чем двумя владельцами придётся поискать. Комплектация типичного Cerato богата на бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев лобового стекла и парктроники.
ЛКП у Cerato слабое, а материалы салона быстро теряют лоск. Проблема с моторами — как у соплатформенного Hyundai. С коробками и подвеской — тоже. В тормозной системе часто отказывают задние трубки и ржавеет механизм ручника.
Второе поколение «Матрёшки» до сих пор привлекает позитивным дизайном. Стильный на вид салон неидеален: мало места сзади и не хватает шумоизоляции. На ходу Mazda уже не такая жёсткая. При этом, прибавив в плавности хода, она не растеряла своей задорной управляемости. На японском седане интересно ехать даже с базовым 1.6.
Mazda3 за 600 тысяч — это либо дорестайлинговая машина последнего, 2011 года выпуска, либо уже обновлённый седан. Второй вариант будет в лучшем случае 2013 года выпуска. На двухлитровый мотор рассчитывать не стоит — в ходу версия с 1.6 (105 л.с.) и в основном с АКПП. Для покупки живой Мазды нужно около 550 тыс. рублей. Машин с одним владельцем с оригинальным ПТС — единицы. Да и заявленные пробеги немаленькие. По комплектации можно рассчитывать на кондиционер, кожаный руль и простенький электропакет.
Кузов второй «Матрёшки», в отличие от первого поколения, практически не ржавеет. Правда, ЛКП по-прежнему тонкое и нежное, а салон быстро наполняется «сверчками». У двигателей требуют внимания система охлаждения и состояние катализаторов. При должном уходе ресурс двигателя 1.6 составляет примерно 300 тыс. км. Не меньше пройдёт и двухлитровый мотор. Из его болячек: склонный к подклиниванию термостат и муфты фазовращателей, которые могут застучать уже после 120–150 тыс. км.
Внешне Mitsubishi Lancer X поколения — спортсмен! А вот салон скучнее, да и материалы в нём простые. Эргономика хороша, внутри просторно, но на втором ряду чуть давит на головы низкий потолок. И багажник до обидного мал — всего 315 л. Дорожный просвет тоже невелик, а свесы довольно большие. Подвеска у Лансера очень плотная и при этом достаточно энергоёмкая. Управляемость можно назвать увлекательной, но моторы с коробками далеки от спорта.
Lancer за 600 тысяч будет в лучшем случае 2015 года выпуска — после первого рестайлинга. Распространены седаны с двигателями 1.5 (109 л.с.) и 1.6 (117 л.с.) в сочетании с МКПП или «автоматом». Машин в продаже немало, но Lancer с одним-двумя владельцами в оригинале ПТС — редкость. Средний пробег колеблется в пределах 180 тыс. км. Ещё живой седан можно взять за 450 тысяч. Типичный Lancer будет оснащён кондиционером, кожаным мультирулём и электропакетом.
ЛКП у Лансера тонкое, а антикоррозийное покрытие слабое. Салон со временем огорчает скрипами и быстрым износом материалов отделки. В бедах электрики виноваты жгуты проводки невысокого качества. Двигатель рабочим объёмом 1,5 литра при пробеге более 100–150 тыс. км порой начинает подъедать масло. Причина масляного «обжорства» — залегание колец. Иногда в цилиндрах обнаруживаются и задиры. Мотор 1.6 тоже может страдать масложором. Редкие моторы 1,8 и 2.0 надёжнее. Болячка всех двигателей — «потеющий» передний сальник коленвала. Из коробок передач самой надёжной считается 4‑ступенчатая АКПП. Вариатор, который шёл со старшими моторами, тоже неплох. А вот «механику» подводят текущие сальники приводов и выход из строя синхронизатора первой передачи. Подвеска огорчает малым ресурсом передних амортизаторов и стоек стабилизатора.
Renault Fluence — четырёхдверный родственник Megane, созданный для «третьего мира». Но автомобиль получился статный и элегантный. Внутри просторно, отделка качественная, а широкие диапазоны регулировок без труда позволяют подогнать водительское кресло под разных водителей. Объём багажника — 530 л. Правда, нет внутренней ручки. С любым из двигателей Fluence демонстрирует посредственную динамику и управляемость, зато очаровывает плавностью хода.
За 600 тысяч можно спокойно присматривать себе любой Fluence — и дорестайлинговый, 2013 года выпуска, и обновлённый седан. Предложений много, но в молодости Fluence был популярен у таксопарков — поэтому и пробеги машин соответствующие. Примерно за 400 тыс. рублей можно рассчитывать на вполне живой экземпляр. Типичный Fluence имеет базовый мотор мощностью 106 л.с. в паре с МКПП и оснащён бесключевым доступом, кондиционером, мультирулём и простеньким электропакетом.
Придираться к Renault в плане кузова, электрики и подвески бессмысленно. Всё довольно надёжно и недорого ремонтируется. Моторы — тоже. Базовый 1.6 K4M ставился и на Logan, и на Duster. Ресурс двухлитрового двигателя с цепным ГРМ — более 350 тыс. км. Появившийся на рестайлинговых машинах 1,6-литровый H4M (114 л.с.) склонен к масложору, но «это не баг, а фича» — далеко идущих последствий не имеет. МКПП и 4‑ступенчатая АКПП хлопот обычно не доставляют. Лишь вариатор на двухлитровых седанах не отличается надёжностью и большим ресурсом. Проблемный узел климатической системы — мотор печки, его ресурс обычно не превышает 120 тыс. км.
Corolla — типичная Тойота. Внешность и интерьер быстро стираются из памяти, зато по функционалу и эргономике никаких вопросов. На ходу Corolla — удачный баланс хорошей управляемости и плавности хода. Жаль, что моторам не хватает сил, на втором ряду тесновато, а клиренс маловат для наших дорог.
Выбор седанов Toyota за 600 тысяч совсем невелик. Можно подыскать рестайлинговую Тойоту с оригинальным ПТС и двумя владельцами. Но, скорее, это будет седан 2011–2012 года выпуска с мотором 1.6 (124 л.с.), МКПП и пробегом около 180 тыс. км. Из опций — кондиционер, кожаный мультируль, электропакет и обогревы. В идеале для покупки более-менее живой Короллы нужно ещё тысяч 50 за пределами нашего бюджета.
ЛКП у Corolla вполне долговечное, а салон долго сохраняет пристойный вид. Моторы, коробки и подвески проблем не доставляют, надо лишь не экономить на масле и обслуживании. После 100–120 тыс. км есть риск разрыва пыльников ШРУСов и течей через сальников приводов. Важно следить за состоянием тормозных суппортов, где рвутся уплотнительные резинки.
VW Jetta — типичная «немка» прошлых лет. С донельзя лаконичной внешностью, скучным, но очень удобным салоном и большим багажником объёмом 510 л. На ходу — фирменное фольксвагеновское сочетание азартной управляемости и жестковатой, но энергоёмкой подвески. Привыкать придётся только к DSG и не самой лучшей шумоизоляции арок.
«Фольксов» за 600 тысяч продаётся немало, но Jetta за эту сумму скорее всего будет в дорестайлинговой версии, выпускавшейся до 2015 года. Более-менее приличный седан обойдётся примерно в полмиллиона. Больше половины автомобилей в продаже имеют не более двух владельцев в оригинальном ПТС. Средний пробег — около 160 тыс. км, но встречаются и машины из такси. Чаще всего Jetta продаётся с турбомотором 1.4 в сочетании с механикой или «роботом», в комплектации с двухзонным климат-контролем, обогревом форсунок стеклоомывателя, парктрониками и камерой заднего вида.
Качество ЛКП у Джетты не слишком высокое: местами краска может буквально отваливаться кусками. Но металл долго не ржавеет. Салон из недорогих материалов может огорчить скрипами. Атмосферный мотор 1.6 серии EA111 имеет не очень удачную поршневую группу и невысокий ресурс цепного ГРМ. Турбомотор этой же серии вдобавок к этому получил капризную аппаратуру непосредственного впрыска и турбину. Рестайлинговые двигатели ЕА211 определённо лучше. Да и коробка DSG на обновлённых седанах менее проблемная.
Что же выбрать в итоге?
По сегодняшним меркам герои прошлых лет огорчают разве что несколько устаревшим оснащением и практичностью. Комфорт и ездовые повадки — неплохие до сих пор. Минус: пробеги у большинства машин уже приличные. Поэтому в приоритет надо ставить не столько дизайн и динамику, сколько надёжность.
И в этом случае лучше «японцев» Mazda 3, Lancer и Corolla никого нет. Они и дорожными повадками не разочаруют, и ликвидность таких моделей по-прежнему хороша. Но Toyota скучнее и стоит дороже. Lancer не так надёжен, как его земляки, но чинится просто и недорого. А надоест — легко продать, ведь на вторичке он популярен.
Ford Focus, несмотря на российскую сборку, пытается соответствовать имиджу современного европейского автомобиля, он хорош по части оснащения и ездовых повадок. Но его сильно подводят «робот» и маленький багажник — эта модель не выбор практика.
Его антипод — просторный, мягкий на ходу и практически беспроблемный Renault Fluence. Французский седан был бы идеальным вариантом, если бы не низкая ликвидность и имидж пенсионерского автомобиля для поездок на дачу и обратно.
Соплатформенные Chevrolet Cruze и Opel Astra могут доставить немало хлопот с моторами и АКПП. Пережить их будет легче в богато укомплектованном и со вкусом отделанном салоне Опеля. Недаром у автомобиля до сих пор немало поклонников, хотя последний Opel был продан в России в далёком уже 2015 году.
Корейская парочка Hyundai Elantra и Kia Cerato не имеют явных преимуществ перед конкурентами, за которые стоит переплачивать, покупать машину с большим пробегом и опасаться «задиристости» их моторов.
Peugeot 408 и Citroen С4 можно найти посвежее, но придётся решать, что считать меньшим из зол — не очень надёжные моторы с «автоматом» или проблему с перепродажей. Это выбор для фанатов французских машин, которые умеют разглядеть и их достоинства.
VW Jetta — лучший вариант, если хочется прикинуться обладателем более-менее свежего автомобиля, ведь её дизайн уже практически вне времени. Да и сняли это поколение с производства всего три года назад. Но главное — Джетта удобна, как всякий Volkswagen. Остаётся решить, стоит ли ради этого играть в лотерею с коробкой DSG и моторами серии EA111.