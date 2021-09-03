Что купить за 600 000 рублей: седаны гольф-класса

Astra поколения J построена на той же платформе, что Cruze, но с меньшей заботой об экономии. Она до сих пор хорошо смотрится и подкупает комфортным салоном с внушитель­ным списком оборудования. Из‑за широких передних стоек обзорность потребует привыкания, а клиренс — маловат для России. Да и в движении сразу чувству­ется, что Astra отнюдь не пушинка. Для комфортного пере­движения на трассе базового мотора 1.6 недостаточно.

Седанов Opel на вторичке в несколько раз меньше, чем соплат­форменных Chevrolet. И цены лишь начинаются с 400 тысяч! А если хочется седан без серьёзных проблем, то надо готовить полмиллиона. И понимать, что его пробег будет превышать 150 тыс. км. Зато есть шанс купить автомобиль с оригиналь­ным ПТС и двумя владельцами в истории.

Самые распространённые Астры — с атмосферным мотором 1.6 в сочетании с «механикой» или «автоматом». Турбиро­ванные 140-сильные седаны встречаются реже. По комплектации можно рассчитывать на ксеноно­вые фары, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, парктроник.