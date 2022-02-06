Что купить за 600 000: 12 моделей гольф-класса с пробегом

Какой он? Focus полон достоинств! Именно это, в сочетании с привлекательной ценой, позволило ему в своё время стать хитом. Этот Форд имеет довольно просторный, качественно отделанный салон, а управляется, что не хочется выходить из-за руля. Главные недостатки — слабая шумоизоляция и скромный клиренс. Остальные, вроде дурацкого замка капота, открывающегося ключом — мелочи.

Что можно купить? За рестайлинговый Focus II поколения 2010–2011 гг. выпуска с пробегом 100–130 тыс. км просят 450-550 тыс. рублей. Больше распространены пятидверные хэтчбеки с двигателями 1.6 (100-115 л.с.) и 1.8 (125 л.с.) в сочетании с «механикой». Но можно поискать экземпляр и с АКПП — надо только учитывать, что это будет древний 4-ступенчатый «автомат». В списке опций обычно присутствуют кондиционер, «электропакет», подогрев кресел и зеркал.