Что купить за 600 000: 12 моделей гольф-класса с пробегом

Лет 10–12 назад хэтчбеки гольф-класса были главными претендентами на роль первой иномарки в семье. С тех пор этот статус у них перехватили бюджетные седаны, и сегодня широкий выбор 5-дверных машин есть только на вторичном рынке. Но это по-прежнему интересный вариант для тех, кто ограничен в средствах. Мы подобрали 12 вариантов хэтчбеков тех лет, все не дороже 600 тысяч рублей.
Какой он? Focus полон достоинств! Именно это, в сочетании с привлекательной ценой, позволило ему в своё время стать хитом. Этот Форд имеет довольно просторный, качественно отделанный салон, а управляется, что не хочется выходить из-за руля. Главные недостатки — слабая шумоизоляция и скромный клиренс. Остальные, вроде дурацкого замка капота, открывающегося ключом — мелочи.
Что можно купить? За рестайлинговый Focus II поколения 2010–2011 гг. выпуска с пробегом 100–130 тыс. км просят 450-550 тыс. рублей. Больше распространены пятидверные хэтчбеки с двигателями 1.6 (100-115 л.с.) и 1.8 (125 л.с.) в сочетании с «механикой». Но можно поискать экземпляр и с АКПП — надо только учитывать, что это будет древний 4-ступенчатый «автомат». В списке опций обычно присутствуют кондиционер, «электропакет», подогрев кресел и зеркал.
Чего ждать? Focus хорошо окрашен, но годы берут своё. Даже у безаварийных хэтчбеков можно встретить коррозию порогов, арок, дверей, рамки лобового стекла и днища. Атмосферные «четвёрки» Фокуса имеют проверенную конструкцию. При своевременном обслуживании их ресурс составляет более 300 тыс. км. Но опоры двигателя у Фокуса слабоваты.
«Автомат» не создаёт проблем. Из механических коробок надёжнее пятиступенчатая коробка MTX-75, которая сочеталась с двухлитровым двигателем. Проблемной является «механика» IB5, которую ставили в паре с моторами 1.4–1.8. У неё часто разрушаются подшипники первичного вала, синхронизаторы, ось сателлитов в дифференциале. Слабые места подвески — верхние опоры стоек и передние ступичные подшипники.
Какой он? Octavia II поколения имеет те же достоинства, что и сегодняшняя версия — просторный салон, огромный багажник, отменную эргономику. Управляемость у лифтбека образцово переднеприводная. Благодаря всему этому легко смириться с довольно скучной внешностью Шкоды.
Что можно купить? На рестайлинговую Октавию до 2013 года выпуска с пробегом до 150 тыс. км нужно готовить 550–600 тыс. рублей. В основном представлены лифтбеки с атмосферным 1.6 (102 л.с.) и «механикой», а также турбированная версия 1.4 (122 л.с.) с DSG. Машины с 1.8 TFSI (152–160 л.с.) и базовым 80-сильным мотором встречаются реже. По части оснащения можно рассчитывать на климат-контроль и «круиз», электроскладывание зеркал, мультимедийную систему с управлением на руле.
Чего ждать? ЛКП у Октавии довольно хрупкое и легко скалывается. Больше всего страдают капот, пороги, колесные арки и места, где установлены молдинги. Недолго живет вентилятор отопителя, в нём начинают шуметь подшипники. Атмосферные двигатели у Октавии не мощные, зато надёжные. Беды турбомоторов — слабые цепи ГРМ и турбина, которая перестаёт выдавать положенное давление. Повышенный расход масла чаще присущ версии 1.8. Типичные неисправности преселективного «робота» — быстрый износ сцеплений, отказ мехатроника, поломки вилок переключения. Пятиступенчатая МКП, которая сочетается с мотором 1.6, имеет слабые подшипники валов. Шестиступенчатый «автомат» Aisin склонен к перегреву, но проблема решается путём установки внешнего теплообменника. Ходовая часть Октавии достаточно надёжна. Меньше всего в ней служат стойки стабилизатора и задние сайлентблоки рычагов передней подвески.
Какой он? Внешне Astra поколения H давно устарела, но салон по-прежнему интересный. Он просторен и хорошо собран из качественных материалов. Хэтчбек отличается приличным клиренсом (160 мм) и плотной, достаточно энергоёмкой подвеской. К сожалению из-за немалого веса, динамика и экономичность не входят в список достоинств Опеля.
Что можно купить? Рестйлинговая Astra 2011–2012 гг. выпуска с пробегом до 150 тыс. км стоит примерно 450–500 тыс. рублей. Чаще встречаются пятидверные хэтчбеки с мотором 1.6 (115 л.с.) в сочетании с механической или роботизированной коробкой. В плане опций можно рассчитывать на климат-контроль, подогрев передних сидений, «электропакет», датчик дождя и света.
Чего ждать? Окраска у Опеля в целом качественная. Возрастная коррозия появляется на крышке багажника, задних арках и порогах. Пластик салона хорошо сопротивляется износу и не досаждает скрипами. Наиболее ходовые бензиновые атмосферники объёмом 1,4 литра (Z14XEP), 1,6 литра (Z16XEP) и 1,8 литра (Z18XE) весьма надёжны. При грамотном обслуживании пробег до капитального ремонта составляет около 500 тыс. км. Редкие дизельные машины тоже достаточно беспроблемны. В паре с атмосферными моторами устанавливалась пятиступенчатая МКПП, чей ресурс составляет примерно 200–300 тыс. км. Достаточно надёжен и четырёхступенчатый «автомат», который сочетался с двигателем 1.8. «Робот» Easytronic, предлагавшийся с двигателями 1.4 (90 л.с.) и 1.6 (105 л.с.), не так удобен и может огорчать рывками при переключениях. Основные детали подвески держатся по 100 тыс. км. Слабое место климатической установки — заслонка рециркуляции. По электрической части нередко подводит модуль управления сервисной электроникой. Из-за этого могут отказать, например, клаксон и кнопки на руле.
Какой он? «Шестой» Golf, стал результатом глубокого рестайлинга пятого поколения, но всё равно очень хорош. У хэтчбека просторный, дорого отделанный салон в классическом, нестареющем стиле немецкого орднунга. И шасси Гольфа одно из лучших в классе — оптимальный компромисс между комфортом и управляемостью.
Что можно купить? Golf 2010–2012 гг. выпуска с пробегом до 160 тыс. км стоит примерно 550 тыс. рублей. Больше всего распространены «пятидверки» с атмосферным 1.6 (102 л.с.) и турбомотором 1.4 (122 л.с.), хватает и машин с маломощными движками (80–85 л.с.). «Механика» и семиступенчатый «робот» представлены примерно поровну. Среди опций в подержанных хэтчбеках часто можно встретить двухзонный климат, электроскладывание зеркал, датчики света и дождя.
Чего ждать? Качество ЛКП у Фольксвагена могло бы быть и получше. Краска часто просто отслаивается. Турбомоторы отличаются проблемами с ГРМ, маслонасосом и турбиной. Не такие тяговитые «атмосферники» имеют куда меньше недостатков. Механическая коробка надёжна, что не отменяет возрастных проблем с износом подшипников валов и дифференциала. Семиступенчатый «робот» DQ200, который сочетался и с атмосферными, и с турбированными двигателями, куда проблемнее — возможен быстроый износ сцеплений, неисправности мехатроника. Подвеска отличается высоким ресурсом. Родные амортизаторы способны дожить до 200 тыс. км. Электрика у Гольфа обычно ведёт себя образцово, особенно если не мучить её всевозможными апгрейдами.
Какой он? Ceed первого поколения отличается сдержанным «европейским» дизайном. Салон лаконичен на вид, но собран из недорогого пластика. Подвеска наделяет хэтчбек не самой скучной управляемостью и приемлемой плавностью хода, но не любит максимальной загрузки. Жаль, что наиболее популярные моторы слабоваты, «автомат» тугодум и шумоизоляция недостаточная.
Что можно купить? Рестайлинговый Kia до 2012 года выпуска с пробегом до 160 тыс. км стоит, в среднем, полмиллиона рублей. В приоритете версии с МКПП, бензиновые 1.4 (109 л.с.) и 1.6 (122 л.с.) представлены примерно поровну, дизель при рестайлинге убрали. Хэтчбеки с базовым мотором чаще всего оснащены кондиционером, обогревом кресел-зеркал и «электропакетом». Климат-контроль, обычно, прерогатива версий с двигателем 1.6.
Чего ждать? Несмотря на слабое ЛКП, быстро Ceed не ржавеет. А вот пластик в салоне не отличается стойкостью. Часто глючит электрическая начинка. Бензиновые моторы 1.4 G4FA и 1.6 G4FC можно было бы считать надёжными, если бы не склонность к появлению задиров. Болячки пятиступенчатой «механики» — течи сальников, низкий ресурс сцепления, подшипников и шестерён. Четырёхступенчатая АКПП гораздо надёжнее. Детали подвески часто требуют замены, особенно это касается втулок стабилизатора.
Какой он? Внешне i30 смотрится не так интересно, как соплатформенный Ceed. Внутри тот же лаконизм, только на иной лад — с синей подсветкой. Посадка и эргономика удачные — и кресла хороши, и обзорность. Сзади просторно, но в базовой комплектации нет даже центрального подлокотника. Рулится i30 спокойно, но точно. Ситуация с моторами и шумоизоляцией аналогична Сиду.
Что можно купить? Неплохой Hyundai 2010–2011 гг. выпуска с пробегом до 150 тыс. км стоит немного дороже Kia — 500–550 тыс. рублей. Преобладает версия с мотором 1.6 и МКПП. Почти все хэтчбеки оснащены кондиционером, «электропакетом» и базовым набором обогревов.
Чего ждать? В плане надёжности и «болячек» i30 схож с Сидом. ЛКП у хэтчбека слабое, быстро изнашивается салон, глючит электрика, чаще всего из-за окисления контактов проводки. Шаровые опоры и задние амортизаторы могут не пройти и ста тысяч км. Часто требует внимания рулевая рейка и мало служат рулевые тяги.
Какой он? Корейский хэтчбек, продающийся под американским брендом, Cruze привлекает интересной внешностью и нетривиально оформленным салоном. Задний диван умеренно просторный. Едет Cruze не так спортивно, как выглядит — вес немаленький, коробка задумчивая, рулю не хватает обратной связи.
Что можно купить? Большинство машин 2011–2012 гг. выпуска стоят более полумиллиона и при этом имеют пробеги более 130 тыс. км. При таких вводных лучше поискать рестайлинговую машину — примерно за те же деньги, но на пару лет моложе. Самая ходовая версия — Cruze 1.6 (109 л.с.) с МКПП или «автоматом», но при желании можно найти и более мощный 141-сильный хэтчбек. В основном распространены Крузы оснащенные кондиционером, «электропакетом», подогревом сидений и зеркал.
Чего ждать? Кузов Cruze расстраивает качеством окраса. Быстро теряют товарный вид материалы внутренней отделки. На больших пробегах могут появляться незначительные «сверчки» в салоне. Часто достают мелочи, вроде ломающихся стеклоподъёмников и обогрева водительского кресла. Двигатели при своевременном обслуживании не доставляют особых проблем вплоть до 500 тыс. км. Из коробок надёжнее всего — «механика». Шестиступенчатый «автомат» имеет капризный гидроблок и предрасположенность к перегреву. Элементы подвески автомобиля вполне долговечные.
Какой он? Несмотря на итальянские корни дизайна и итальянское имя, внешне Lacetti — сама простота. Старомодный на вид салон радует обилием ёмкостей под мелочёвку, но обзорность неважная, а низко посаженные сиденья с короткой подушкой — не самые удобные. Кроме того, хэтчбек огорчает низким клиренсом (145 мм) и слабой шумоизоляцией. Независимая задняя подвеска не делает из Lacetti интересный в управлении автомобиль.
Что можно купить? Lacetti последних годов выпуска с заявленным пробегом до 150 тыс. км обойдётся примерно в 400 тыс. рублей. В основном распространены хэтчбеки с двигателями 1.4 (94 л.с.) и 1.6 (109 л.с.) в сочетании с «механикой». В списке оснащения таких экземпляров обычно присутствует кондиционер, «электропакет» и аудиосистема.
Чего ждать? Кузов Lacetti сделан из очень тонкого металла. Слой краски тоже тонкий, поэтому она быстро облезает на бамперах, дверных ручках и дворниках, а сколы легко обрастают коррозией. Детали салона быстрое теряют вид и поскрипывают на ходу. Простая электрика обычно проблем не доставляет. Двигатели F14D3, F16D3 и F18D3 отличаются не самым долговечным ремнём ГРМ, а при его обрыве обычно гнёт клапаны. Хватает и других неприятностей: течи смазки, ненадёжные катушки зажигания, а также заедающие заслонки впускного коллектора. Коробки — «механика» и две версии четырёхступенчатого «автомата» — довольно надёжны. В подвеске слабоваты задние амортизаторы и сайлентблоки. Рулевая рейка имеет непредсказуемый ресурс.
Какой он? Французский хэтчбек хорош и внешне, и внутри. Салон у 308-го довольно качественный, просторный и практичный. Плюс вместительный багажник. В движении Peugeot не даст заскучать активному водителю, хотя базовый 120-сильный мотор для него слабоват. Медленный четырёхступенчатый «автомат» — неудачный выбор.
Что можно купить? Десять лет назад легковые модели Peugeot в России продавались хорошо, поэтому машин на вторичке много. И есть смысл подбирать рестайлинговый 308 — экземпляры с вменяемым пробегом стоят около 500 тыс. рублей. Дорестайлинг немного дешевле, но старше. Подавляющее большинство хэтчбеков оснащены атмосферным 1.6 (120 л.с.), как правило в паре с «автоматом», и имеют на одометре до 150 тыс. км. Среди них несложно будет найти экземпляр в богатой комплектации с двухзонным климатом и панорамной крышей.
Чего ждать? Кузов Peugeot 308 хорошо противостоит коррозии и ржавеет только при неквалифицированном ремонте и использовании дешёвых запчастей. Салон не поражает богатством отделки, но долго сохраняет приличный вид. Для бензинового двигателя 1.6 серии ЕР характерен быстрый износ поршневых колец, что приводит к «масложору» и проблемам с клапанами, маслосъёмными колпачками и прочим. Сцепление на «механике» при аккуратной езде способно прослужить не меньше 200 тыс. км. Основные проблемы четырехступенчатой АКПП — глюки и отказы управляющей электроники и гидравлики. В надёжной подвеске чаще всего выходят из строя ступичные подшипники и стойки переднего стабилизатора. Электросистема хэтчбека редко достаёт неисправностями.
Какой он? Французский хэтчбек, который производили в Турции для России. Из плюсов — качественная отделка салона, удобные кресла и хорошая плавность хода. Но управляемость и динамика явно не конек Мегана, даже если речь про двухлитровую версию.
Что можно купить? Приличный Meganе 2011–2013 гг. выпуска и с пробегом до 150 тыс. км стоит в среднем 500 тыс. рублей. Чаще всего в продаже можно встретить хэтчбеки с двигателем 1.6 (106–114 л.с.) и «механикой». Стильные трёхдверки, а также 2-литровые версии — редкость. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, климат-контроль и парктроники.
Чего ждать? Megane имеет хорошо окрашенный кузов, надёжную ходовую и доставляет мало хлопот с электрикой. Моторы тоже удачные. Двухлитровый двигатель M4R (138 л.с.) с цепным ГРМ легко пройдёт более 350 тыс. км. Базовый 1.6 K4M — ещё более долговечный. Вариатор на двухлитровых машинах, в отличии от надёжной «механики», может стать источником недешёвых проблем. Четырёхступенчатый «автомат» DP2 тоже капризный, зато недорог в ремонте. В климатической системе подводит моторчик печки.
Какой он? Во II поколении французский хэтчбек имеет узнаваемую, но уже не столь экстравагантную внешность, как раньше. Просторный салон строг на вид, материалы отделки качественные и эргономика хороша. Среди опций встречаются премиальные фишки — вроде слежения за мёртвыми зонами или передних сидений с массажем. На ходу С4 расслабляет — тишина в салоне, лёгкий руль и мягкая подвеска.
Что можно купить? На рынке в основном представлены автомобили 2011–2012 гг. выпуска, с пробегом до 160 тыс. км и по цене 450–500 тыс. рублей. Все — с 1,6-литровым «атмосферником» (120 л.с.). Чуть больше машин с АКПП, меньше — с «механикой». В списке опций — кондиционер, мультируль, круиз-контроль, «электропакет», подогрев сидений и зеркал.
Чего ждать? Кузов Ситроена не склонен к коррозии, но и качественным ЛКП C4 похвастать не может. Часто глючит электрика. Рапространённый 120-сильный мотор относится к проблемной серии двигателей EP6, разработанной совместно с BMW. Среди его проблем — «масложор» и растяжение цепи ГРМ. Автомат на Ситроене — капризная, ненадёжная, но не очень дорогая в ремонте «четырехступка»: такая же устанавливалась на Peugeot и Renault.
Какой он? Главное достоинство Тииды — размер салона. Задний диван в хэтчбеке умеет сдвигаться аж на 240 мм назад. Но на ходу Nissan может и расстроить. Подвеска не слишком комфортная — скорее дряблая, чем мягкая.
Что можно купить? Рестайлинговая Tiida I поколения не так популярна на вторичном рынке, как другие хэтчбеки. Половина машин — 2010 года, поэтому и пробеги соответствующие — далеко за 100 тыс. км. При этом средняя цена на Nissan немаленькая — около 500 тыс. рублей. Все хэтчбеки с двигателем 1.6 (110 л.с.), «механика» немного популярнее АКПП. Среди типично встречающихся опций — бесключевой доступ, климат-контроль, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света.
Чего ждать? Несмотря на тонкое ЛКП, кузов Тииды неплохо противостоит коррозии. Салон качественно отделан, но со временем наполняется многочисленными скрипами. Двигатель HR16DE достаточно надёжен, но на больших пробегах характерен «масложор» из-за залегающих колец. Ресурс цепи ГРМ около 200 тыс. км. МКПП обычно не доставляет проблем до 200 тыс. км, четырехступенчатый «автомат» Jatco очень надёжен. Подвеска отличается малым ресурсом стоек и втулок стабилизатора, которые служат около 50 тыс. км. Слабоваты опоры амортизаторов. Электрика относительно простая и надёжная.
Что же выбрать в итоге?
Если раньше эти хэтчбеки привлекали стилем, комплектациями, практичностью и ходовыми качествами, то сейчас их удел быть простыми «рабочими лошадками» на каждый день. А для такой задачи главное — надёжность. С этой точки зрения, при прочих равных, наиболее оптимальный выбор — Opel Astra и Nissan Tiida. С атмосферными моторами и любой из трансмиссий проблем будет минимум.
Ford Focus, Skoda Octavia и Volkswagen Golf — для тех, кто хочет не просто ездить, но и надеется получать от этого удовольствие. Но в случае с этими автомобилями важно внимательно выбрать версию. Активному водителю вряд ли понравится Ford с «автоматом», а Skoda и Volkswagen предпочтительнее с «механикой» — из соображений будущих затрат на ремонт.
Если избавиться от предрассудков по поводу французского автопрома, то можно рассмотреть комфортный и надёжный Megane. Спокойный характер автомобиля позволит ужиться и с его старым и проблемным «автоматом». Peugeot 308 и Citroen C4 едут веселее, но раньше других хэтчбеков могут подкинуть неприятностей с неудачным двигателем.
Chevrolet Cruze и Lacetti расстраивают качеством окраса и недолговечными материалами отделки салона. А ещё — бесхарактерным шасси, не отличающимся ни спортивностью, ни комфортом.
Hyundai i30 и Kia Ceed могут долго расстраивать по мелочам, а в более дальней перспективе огорошить проблемами с двигателями. Наконец, ездить на старом корейском хэтчбеке просто скучно.