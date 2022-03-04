Что (ещё можно) купить за 500 000: компактные хэтчбеки

В дилерских центрах компактные хэтчбеки снискали себе репутацию «женских» автомобилей — мужчины традиционно предпочитают седаны. Но на вторичном рынке и пятидверные машины, особенно в возрасте, сейчас интересны не только дамам: за счёт низкой цены они отлично подходят на роль «антикризисной» покупки. Мы нашли на Авто.ру 11 моделей, которые можно купить, имея на руках около полумиллиона рублей. Все — не старше 2010 года выпуска.
Какой он? Достоинства и недостатки корейского хэтчбека давно известны. Solaris имеет относительно просторный и удобный салон с неплохим набором опций. На ходу вопросов больше: жестковатой подвеске не хватает энергоёмкости, особенно если посадить сзади пассажиров. Об удовольствии от вождения лучше не задумываться. Но разгонная динамика вполне приемлемая.
Что можно купить? Пятидверный Solaris первого поколения за полмиллиона — товар куда менее доступный, чем седан. Большинство машин — с МКПП, половина с базовым 1,4-литровым мотором, почти у всех пробег больше 150 тыс. км. По комплектации они могут похвастать разве что кондиционером и подогревом сидений. Если хотите Solaris в более приличном состоянии, стоит увеличить бюджет — хотя бы на 100 тысяч рублей.
Чего ждать? Качество окраски Соляриса оставляет желать лучшего. При этом коррозия на кузове хэтчбека появляется только в местах крупных сколов, особенно на рамке лобового стекла. Салон отличается неплохой стойкостью к износу. По электрической части серьёзных нареканий нет.
Бензиновые «атмосферники» G4FA (1,4 литра) и G4FС (1,6 литра) могут пройти более 350 тысяч километров. Главное — лить хорошее масло, не экономить на топливе, заправляясь на подозрительных АЗС, и следить за состоянием катализатора. К слабым местам, кроме задиров, относятся не самая ресурсная цепь ГРМ и её натяжитель.
На дорестайлинговый Solaris устанавливалась 5-ступенчатая «механика», которая не доставит хлопот при условии аккуратного с ней обращения. Более надёжная коробка с шестью ступенями вряд ли встретится на хэтчбеке за полмиллиона. «Автомат» тоже разный, в зависимости от года выпуска: изначально 4‑ступенчатый, на более молодых машинах с 6 передачами. Но оба одинаково надёжны, как и приводы колёс. Ходовая часть тоже держится молодцом. Амортизаторы, как передние, так и задние, живут примерно по 100 тыс. км. В тормозной системе иногда подклинивают направляющие суппортов.
Какой он? Kia Rio этого поколения — это ещё не перелицованный Solaris. У него тесноватый салон и спокойная, но отнюдь не безликая внешность. А особенно хэтчбек хорош в движении. Да, его подвеска слегка жестковата, зато это компактная, манёвренная и очень приятная в управлении машина. Посетовать можно только на скромный клиренс и слабую шумоизоляцию.
Что можно купить? За полмиллиона «третьих» Rio, считайте, нет. А машин II поколения — примерно столько же, сколько более современных Солярисов. Зато среди Kia 2010–2011 гг. выпуска предлагаются даже экземпляры с пробегом до 120 тыс. км — в среднем за 450 тысяч. Выбора двигателя нет — доступен только мотор 1.4 (95–97 л.с.) в сочетании с МКПП или «автоматом». Типичная комплектация включает в себя кондиционер, «электропакет», подогревы сидений и зеркал.
Чего ждать? К кузову Rio больших претензий нет, небитый хэтчбек хорошо противостоит коррозии. Салон не такой стойкий к износу: детали интерьера быстро покрываются царапинами и начинают скрипеть. С электрикой хлопот обычно не бывает, разве что может глючить климатическая установка.
Двигатель G4EE прост по конструкции и надёжен, он спокойно служит до 350 тыс. км. В основном владельцы жалуются на плавающие обороты из-за загрязнения дросселя, регулятора холостого хода или форсунок. Механическая коробка расстраивает слабым сцеплением. Четырёхступенчатая АКПП надёжнее, но у неё есть особенность — толчок при переходе с первой на вторую. Подвеска не отличается большим ресурсом. Стойки и втулки стабилизатора — расходники. Подтекают амортизаторы задней подвески.
Какой он? Настоящая Skoda, только маленькая. Тут и вся строгость корпоративного дизайна, и продуманная эргономика, и отличная управляемость. С другой стороны, Fabia не может похвастаться динамикой, простором в салоне и размерами багажника — тут всего 315 литров.
Что можно купить? Выбор рестайлинговых машин II поколения широкий. Преобладают хэтчбеки с атмосферным двигателем 1.2 (70 л.с.), меньше выбор 1,4-литровых (86 л.с.) автомобилей. И те, и другие будут с МКПП — «автомат» почти экзотика, как и более мощная версия 1.6. Fabia в приличном состоянии с заявленным пробегом до 120 тыс. км обойдётся примерно в 450 тыс. рублей. Большинство экземпляров оснащены кондиционером, подогревом сидений, электростеклоподъёмниками и электрорегулировкой зеркал.
Чего ждать? Внешне кузов Fabia достойно противостоит коррозии. Сколы ржавеют медленно. Чаще коррозию можно встретить внутри колёсных арок, на днище и в багажнике, куда легко попадает вода. Легко затираются фары и лобовое стекло, часто закисает трапеция дворников. Салон, выполненный из жёсткого пластика, довольно устойчив к износу. Из-за слабой проводки в дверях часто возникают проблемы со стеклоподъёмниками и центральным замком.
К атмосферным моторам объёмом 1,2 и 1,6 литра серии EA111 есть вопросы из-за невысокого ресурса цепи и «масложора». Двигатель 1.4 относится к той же серии, но уже с ременным приводом ГРМ, и поэтому надёжнее. Проблемные турбомоторы и «робот» DSG на нашем рынке почти не встречаются. Основные варианты трансмиссии: 5‑ступенчатая «механика» и 6‑ступенчатая АКПП от Aisin. В плане надёжности хороши обе. Ресурс «автомата» примерно 200–250 тыс. км. Подвеска у Fabia максимально простая, надёжная и недорогая в обслуживании благодаря широкому выбору неоригинальных деталей.
Какой он? Один из тех Опелей, что развеял скучный имидж марки. Corsa — яркий, интересно выглядящий автомобиль. Салон у хэтчбека неплох по части материалов плюс радует оснащением и довольно просторен, даже если речь о трёхдверке. Управляется Opel интересно и безопасно, но расход топлива великоват, и с шумоизоляцией есть явные проблемы.
Что можно купить? Выбор подержанных Опелей сравним с Kia и Hyundai. Преобладают рестайлинговые пятидверные хэтчбеки 2011–2014 гг. выпуска с двигателем 1.2. По трансмиссиям — паритет между МКПП и её роботизированным вариантом. Corsa с заявленным пробегом до 120 тыс. км стоит в среднем 420 тысяч рублей. Из опций можно точно рассчитывать на кондиционер, «электропакет», обогрев сидений, зеркал и руля. Найти экземпляр с климат-контролем тоже не составит труда.
Чего ждать? Безаварийной Корсе проблемы с коррозией неведомы. В качественно исполненном салоне могут присутствовать незначительные «сверчки». Обивка сидений долго сохраняет внешний вид. Кожа на руле, особенно если он оснащён подогревом, стирается, не выдержав и 100 тыс. км. Проблемы по части электрики встречаются нечасто.
Основу моторной гаммы составляют «атмосферники» — 3‑цилиндровый 1.0 (65 л.с.), 4‑цилиндровые 1.2 (85 л.с.) и 1.4 (100 л.с.). При качественном обслуживании их ресурс превышает 200 тыс. км. Слабых мест немного — модуль зажигания, датчики температуры охлаждающей жидкости, небольшие масляные течи.
Коробок передач у Корсы три — 5-ступенчатая «механика», 4‑ступенчатый «автомат» и «робот» с одним сцеплением. Любой из вариантов довольно надёжный. Даже роботизированная коробка Easytronic, хотя и отличается весьма своеобразными переключениями, проблем обычно не доставляет. Но сцепление в ней приходится менять чаще, чем с МКПП.
В передней подвеске раньше всего сдаются ступичные подшипники. Стойки стабилизатора и сайлентблоки с рычагами служат около 120 тыс. км. Сайлентблоков в задней полузависимой подвеске хватает примерно на 150 тыс. км. Слабое место рулевого управления — рулевые тяги, их ресурс — 80–100 тыс. км.
Какой он? Наследник популярного Peugeot 206 привлекает интересными формами кузова и кокетливой оптикой. Салон у хэтчбека очень качественный и стильный. На ходу 207 демонстрирует собранность и остроту реакций, но на плохом покрытии пасует: жестковатой подвеске недостаёт энергоёмкости.
Что можно купить? Предложений по «двести седьмому» мало. Преобладают 90‑сильные «пятидверки» с роботизированной коробкой, оснащённые кондиционером и «электропакетом». Экземпляр в приличном состоянии и с пробегом до 150 тыс. км обойдётся примерно в 370–420 тыс. рублей.
Чего ждать? Проблем с ЛКП и коррозией у хэтчбека немного. Облезающие от пескоструя пороги, сколы и ржавчина на кромках арок, передней части капота и внизу крышки багажника — признак либо аварийного прошлого, либо недостатка внимания к машине. 120-сильному мотору 1.6 EP6 свойственны проблемы с цепным ГРМ, «масложором» и нагаром во впуске. Старые двигатели объёмом 1.4 литра с чугунным блоком и ременным приводом ГРМ куда надёжнее. Речь про 90‑сильный ЕТ3 и базовый TU3 мощностью 75 л.с.
МКПП серьёзных хронических болезней не имеет, роботизированная коробка тоже не является проблемной. Ресурс редкого для Peugeot 4‑ступенчатого «автомата» AL4 сильно зависит от стиля езды и состояния масла. Но ремонт этой коробки относительно недорог.
Подвеска отличается простотой: спереди применена схема McPherson, а сзади полузависимая балка. Разориться на ремонте вряд ли получится. С тормозной системой аналогично — всё просто и не слишком дорого.
Какой он? Стильный городской французский хэтчбек. Салон у С3 довольно просторный, жаль, что подушки кресел немного коротковаты. И багажник объёмом всего 300 литров. В движении маленький Citroen демонстрирует неплохую плавность хода и не менее удачную шумоизоляцию.
Что можно купить? Выбор С3 II поколения ограничен. Половина из них — 120-сильная версия с АКПП, вторая — хэтчбеки с моторами мощностью 75 л.с. или 95 л.с., в сочетании с МКПП или роботизированной коробкой. Машины в приличном состоянии и с пробегом до 150 тыс. км стоят 450–480 тыс. рублей. Среди них можно найти экземпляр с климат-контролем, датчиками света и дождя.
Чего ждать? Кузов С3 хорошо сопротивляется коррозии. Хорош и салон, который неплохо противостоит воздействию времени. Серьёзных проблем с электрикой Citroen не имеет. Его моторная гамма пересекается с соплатформенным Peugeot 207, соответственно, проблемы те же. Из отличий — на С3 часто встречается младший мотор из проблемной серии Prince, 95-сильный EP3 объёмом 1,4 л. Особенности эксплуатации коробок также аналогичны таковым у Peugeot. Несложная и недорогая в ремонте ходовая часть демонстрирует приличный ресурс. Расходниками считаются втулки и стойки стабилизатора. Иногда выходит из строя электромеханический усилитель руля.
Какой он? Getz удивляет ладным экстерьером в европейском стиле, который сочетается с донельзя скучным, кондово отделанным салоном (двухцветного интерьера, как на фото, в России не было). Багажник совсем маленький — всего 254 л. В движении Getz жестковат, но отсутствие кренов и раскачки бодрит. Клиренс в 140 мм вынуждает осторожничать на плохих дорогах.
Что можно купить? Предложений немного, и это будут рестайлинговые хэтчбеки 2010–2011 гг. выпуска. Наиболее распространена версия с мотором 1.4 (97 л.с.) и МКПП, но можно поискать и вариант с автоматической коробкой. Несложно найти Getz, оснащённый кондиционером, «электропакетом» и обогревом кресел. Хэтчбеки с 66‑сильным базовым двигателем 1.1 встречаются редко. Getz в приличном состоянии с пробегом до 180 тыс. км стоит примерно 400 тысяч рублей.
Чего ждать? ЛКП у Hyundai весьма слабое, поэтому кузов ржавеет. Обычно коррозию можно обнаружить на кромках и стыках кузовных элементов либо на рамке лобового стекла. Пластик салона сопротивляется износу гораздо лучше. Проблемы в электрике — следствие окисления контактов проводки.
Двигатели — G4HG объёмом 1,1 литра и 1,6-литровый G4EE просты и ремонтопригодны, но их ресурс невелик. На пробеге 200–250 тыс. км придётся делать вскрытие с заменой поршневых колец. Пятиступенчатая МКПП может доставить кучу проблем — течи сальников, выработка подшипников, износ синхронизаторов. Четырёхступенчатый «автомат» на рестайлинговом хэтчбеке вполне надёжен и предсказуем. При регулярной замене масла его ресурс составляет более 200 тыс. км. Ходовая часть у Гетца простая и ремонтопригодная.
Какой он? Ближайший родственник Логана I поколения имеет незамысловатую внешность и такой же интерьер. Салон просторен, но полон эргономических просчётов. Зато подвеска даже обычного хэтчбека не боится ям и колдобин. Тем, кому и этого мало, предназначена версия Stepway с увеличенным клиренсом и обвесом из неокрашенного пластика.
Что можно купить? Проблемы найти подержанный Sandero нет, предложений много. За 400–450 тыс. рублей есть машины с пробегами до 100–120 тыс. км. Больше всего распространены версии с моторами 1.4 (75 л.с.) и 1.6 (84 л.с.) в сочетании с МКПП. Преобладают хэтчбеки в небогатой комплектации, с одной подушкой безопасности и механическими стеклоподъёмниками.
Версия Stepway в указанный бюджет практически не попадает. А те машины, что есть, продаются с очень большими пробегами — от 170 тыс. км и выше. Все — с «механикой».
Чего ждать? Cерьёзных проблем с ЛКП и коррозией у Sandero нет. Иногда скрипит салон, сделанный из жёсткого пластика. Обивка кресел затирается только после 150 тыс. км. Электроника в Renault достаточно надёжна.
Восьмиклапанные двигатели K7J и K7M с одним распределительным валом при регулярном обслуживании ходят более 300 тыс. км. Ресурс 16‑клапанного К4М (103 л.с.) — не меньше. Общая «болячка» для всех трёх моторов — отказы датчиков положения коленвала и холостого хода. Слабоваты опоры двигателя — нижняя требует замены в среднем каждые 60 тысяч километров.
Наиболее распространённая пятиступенчатая МКПП очень надёжная. Если следить за уровнем масла, то её ресурс составит более 300 тыс. км. На Sandero с двигателем 1.6 16V также устанавливалась четырёхступенчатая АКПП, её слабое место — клапан модуляции, отказ которого тянет за собой другие проблемы.
Подвеска Sandero очень крепкая — главное, не злоупотреблять её «всеядностью». Рулевое управление и тормозная система хэтчбека выраженных недостатков не имеют.
Какой он? Chevrolet азиатского происхождения отличается симпатичной внешностью и весьма просторным салоном. Но в целом это типичный «бюджетник», где сэкономили почти на всём. Ходовые качества и комфорт заслуживают лишь оценки «удовлетворительно».
Что можно купить? Рестайлинговый Aveo I поколения с пробегом до 170 тыс. км стоит в среднем 380 тыс. рублей. Но машин мало. Двигатели 1.2 (84 л.с.) и 1.4 (101 л.с.) представлены примерно поровну, в приоритете «механика». Скорее всего, подержанный Aveo будет иметь фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев зеркал.
Чего ждать? ЛКП у Aveo тонкое, как и сам металл кузова. Сколы образуются очень легко, но стойкость к коррозии на хорошем уровне. Чаще всего ржавеют задние колёсные арки и пороги. Много проблем с фарами — выгорает рефлектор, затирается стекло. У дверей быстро теряют упругость уплотнители, проседают петли и ломаются ограничители. Качество материалов и сборка салона оставляют желать лучшего. Электрика у Chevrolet отказывает редко. Система кондиционирования склонна к утечкам из-за слабых уплотнений.
Основная проблема мотора B12D1 объёмом 1,2 литра — перескок цепи ГРМ из-за её растяжения либо износа гидронатяжителя. При этом обычно гнёт клапана. 1,4-литровый F14D4 имеет капризный электронный дроссель и проблемы с фазорегуляторами.
С младшим мотором ставилась неудачная «механика» D13, у неё слабые подшипники, выходят из строя синхронизаторы и подтекают сальники. МКПП D16 куда лучше, разве что склонна к масляным течам. «Автомат» с четырьмя ступенями на их фоне — образец надёжности.
Подвеска хэтчбека большим ресурсом не отличается. Часто требуют замены не только ступичные подшипники и стойки стабилизатора, но и амортизаторы. Регулярно достаёт стуками рулевая рейка. В тормозной системе помимо замены колодок и дисков приходится заниматься и суппортами.
Какой он? Первый «псевдокроссовер», созданный на базе Ford Fiesta. Fusion выше обычных хэтчбеков, что дало ему просторный салон. Но багажник не рекордный — 337 литров. Зато клиренс составляет солидные 180 мм. Управляется Fusion задорно, но подвеска жестковата, а салону недостаёт шумоизоляции.
Что можно купить? Несмотря на былую популярность, а может, и вследствие её, купить на вторичке Fusion за полмиллиона непросто. Те машины, что есть, — с «механикой» и мотором 1.4 (82 л.с.) или 1.6 (101 л.с.), оснащены кондиционером и «электропакетом». Цены — 420–450 тыс. рублей, пробег — от 120 тыс. км.
Чего ждать? Кузову Fusion свойственна коррозия на дверях, крышке багажника и в местах «пескоструя». Снизу можно ожидать ржавчину на швах в зоне порогов и днища, нередко протирается ЛКП в дверных проёмах, в местах контакта с дверными уплотнителями. Часто трескаются бамперы. Салон из жёсткого пластика не отличается высоким качеством изготовления. Электрика у Fusion очень простая и серьёзных проблем не вызывает. Подводит только генератор, который отличается низким ресурсом.
Бензиновые двигатели относятся к серии Zetec-SE и очень надёжны. Стоит только помнить про не самый удачный термостат. На Fusion ставились три коробки — «механика», «автомат» и «робот». У роботизированной коробки невысокий ресурс сцепления. «Механика» и четырёхступенчатая АКПП особых недостатков не имеют.
Простая по конструкции подвеска отличается невысоким ресурсом амортизаторов. Передние стойки служат примерно 70 тыс. км, задних едва хватает на 50 тыс. км. Рулевая рейка надёжнее и ходит около 100–150 тысяч километров. Из-за унификации с более лёгкой Фиестой невысок ресурс ШРУСов.
Какой он? Вазовский хэтчбек привлекает непробиваемой подвеской и низкой стоимостью содержания. Но ради этого придётся терпеть невнятную управляемость, посредственную шумоизоляцию и дешёвый, громыхающий салон, где сложно найти оптимальную посадку.
Что можно купить? За полмиллиона доступна Lada Kalina II 2013–2018 гг. выпуска, которая очень популярна на Авто.ру. Основная масса хэтчбеков оснащена 87‑сильным мотором и «механикой». Более мощные версии — 87 и 106 л.с. — встречаются намного реже. Автомобиль с заявленным пробегом до 100 тыс. км обойдётся примерно в 380 тыс. рублей.
Типичная Kalina оснащена кондиционером, «электропакетом», музыкой, подогревом сидений и зеркал. Немало машин имеют следы доработок, часто сомнительного свойства.
Чего ждать? Из-за низкого качества окраски и антикора Kalina охотно ржавеет. Плохая сборка салона приводит к появлению многочисленных «сверчков». По вине некачественной проводки часто сбоит электрика. Проблемы моторов нередко связаны с навесным оборудованием, различными датчиками и термостатом. Механическая коробка шумит, но обычно хлопот не доставляет. Редкая четырёхступенчатая АКПП тем более. «Робот» АМТ 2182 с одним сцеплением надёжностью не отличается, он дёргается при переключениях, любит истекать маслом плюс склонен к перегреву и проблемам с электрикой.
Ходовая часть Калины ресурсная и недорогая в ремонте. Слабое место подвески — подшипники ступиц. Рулевая рейка склонна к стукам. Для тормозной системы характерен быстрый износ передних дисков и колодок, а также течь тормозных цилиндров.
Так что же выбрать?
В силу принадлежности к малому классу любой из представленных хэтчбеков достаточно экономичен по части расхода топлива и недорог в обслуживании. Но покупателю такой машины хочется, чтобы даже дешёвых ремонтов было как можно меньше — в том числе потому, что у большинства владельцев она единственная в семье. Если оценивать кандидатов прежде всего по надёжности, то отличным вариантом видится Kia Rio II. Да, автомобиль морально устарел, не слишком красив, зато прост и в целом сбалансирован. А вот Hyundai Solaris в данном бюджете — не самый удачный выбор: автомобиль в приличном состоянии найти практически невозможно.
Неплохим выбором станет и хорошо оснащённый, при этом не имеющий критических проблем Opel Corsa. Отлично смотрится и Skoda Fabia, но оптимальная версия с двигателем 1.4 встречается редко.
Если не пугают трудности поиска подходящего экземпляра и проблемы с перепродажей, то можно присмотреться к стильным Peugeot 207 и Citroen C3. Тот случай, когда красота не требует особых жертв.
Renault Sandero подойдёт тем, для кого непробиваемая подвеска важнее стильной внешности, а эргономические просчёты — мелочи жизни. У французской машины большой ресурс, а поскольку хэтчбек непопулярен в такси, его остатка хватит покупателю надолго.
Hyundai Getz отпугивает проблемами с механической коробкой и коррозией. Ещё больше проблем у Chevrolet Aveo, особенно по технической части. Наконец, оба просто выглядят уже старыми.
Ford Fusion с его кроссоверным видом практичен. Но едва ли это перевешивает проблемы с кузовом и подвеской. Lada Kalina компенсирует свою ненадёжность дешевизной запчастей и обслуживания. Но чем дальше, тем меньше становится людей, которым нравится такой размен. С другой стороны, высокая ликвидность отечественного автомобиля позволяет легко избавиться от надоевшего экземпляра с минимумом финансовых потерь.