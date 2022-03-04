Что (ещё можно) купить за 500 000: компактные хэтчбеки

Чего ждать? Качество окраски Соляриса оставляет желать лучшего. При этом коррозия на кузове хэтчбека появляется только в местах крупных сколов, особенно на рамке лобового стекла. Салон отличается неплохой стойкостью к износу. По электрической части серьёзных нареканий нет.

Бензиновые «атмосферники» G4FA (1,4 литра) и G4FС (1,6 литра) могут пройти более 350 тысяч километров. Главное — лить хорошее масло, не экономить на топливе, заправляясь на подозрительных АЗС, и следить за состоянием катализатора. К слабым местам, кроме задиров, относятся не самая ресурсная цепь ГРМ и её натяжитель.

На дорестайлинговый Solaris устанавливалась 5-ступенчатая «механика», которая не доставит хлопот при условии аккуратного с ней обращения. Более надёжная коробка с шестью ступенями вряд ли встретится на хэтчбеке за полмиллиона. «Автомат» тоже разный, в зависимости от года выпуска: изначально 4‑ступенчатый, на более молодых машинах с 6 передачами. Но оба одинаково надёжны, как и приводы колёс. Ходовая часть тоже держится молодцом. Аморти­заторы, как передние, так и задние, живут примерно по 100 тыс. км. В тормозной системе иногда подклинивают направ­ляющие суппортов.