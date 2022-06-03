Что купить за 3 000 000 рублей: выбираем четырёхдверные купе с пробегом

Как едет? На ходу CLS умело совмещает комфорт и драйв. Плавный «автомат», когда надо, умеет без заминки подобрать нужно передачу. Подвеска Мерседеса отлично сопротивляется кренам, а траектория в повороте почти не зависит от наличия неровностей на дороге.

Чего ждать? Cерьёзных кузовных проблем у CLS не встречается, по крайней мере, если говорить о внешности. Снизу возможны следы коррозии на крепеже, элементах пневмоподвески и порогах. Основные болезни электрики случаются из-за того, что проводка, которая идёт к блоку клапанов, компрессору пневматики и датчикам положения кузова, проложена под днищем кузова и подвержена воздействию грязи и реагентов.

Дизели у CLS сравнительно надёжные, особенно трёхлитровый. Младший OM651 изредка склонен к провороту вкладышей. Склонности к задирам у бензинового М276 нет, но есть проблемы с ресурсом цепей ГРМ, которых тут три штуки. Рестайлинговому CLS полагалась 9-ступенчатый «автомат», при своевременном обслуживании претензий к нему, как правило, не бывает.

Если регулярно, раз в 60 тысяч, у полноприводной версии менять масло в раздаточной коробке, то проблем с ней не будет как минимум до 200 тыс. км пробега. Подвеска у CLS довольно крепкая. У аккуратного водителя даже ступичные подшипники могут пройти под 200 тыс. км, амортизаторы сдаются примерно к 150 тысячам. При бережном обращении баллоны пневмоподвески служат 5-6 лет и больше.