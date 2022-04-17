Что купить за 3 500 000: выбираем на вторичке необычный кроссовер с пробегом
Вячеслав Залевский
Казалось бы, кроссоверов сейчас много — такие модели есть у каждого бренда и на любой кошелёк. Практично, где-то даже престижно, но в остальном — банально. Что же делать, если хочется выделиться из потока, не теряя при этом в удобстве? Подобрать кроссовер, который не встретишь в каждом дворе. Мы нашли 7 оригинальных моделей — все не старше 2011 года и ценой около 3,5 миллиона рублей.
Какой он? Venza — нечто среднее между универсалом, минивэном и кроссовером. Автомобиль создан на общей платформе с Camry и Highlander. Почти пятиметровая Toyota имеет оригинальный экстерьер, мало похожий на другие модели бренда, просторный 5-местный салон и большой багажник объёмом 975 литров. На ходу кроссовер отличается неплохой плавностью хода и добротной шумоизоляцией. Даже переднеприводная версия, благодаря клиренсу в 205 мм, не боится лёгкого бездорожья. Главный недостаток — слабенький базовый «атмосферник» 2.7 мощностью 185 л.с., которому тяжело тягать машину снаряжённой массой почти в две тонны. Альтернатива — знаменитый 3.5 V6.
Что можно купить? С учётом оригинальности модели выбор на вторичке достойный. Правда большинство машин уже проехали более 120 тыс. км. В основном распространены полноприводные кроссоверы с мотором 2.7 и шестиступенчатым «автоматом». Экземпляры с V6 3.5 к нам официально не поставлялись и в продаже встречаются редко. Venza с вменяемым пробегом обойдётся примерно в 2 млн рублей, рестайлинговые (с 2014 года) автомобили на 400–500 тысяч дороже. Оснащение богатое: ксеноновые фары головного света со светодиодными секциями, кожаный салон с электроприводами передних кресел, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света.
Чего ждать? Toyota не может похвастаться стойкостью кузова. ЛКП достаточно мягкое и нежное, ржавчина на рамке лобового стекла, текущая панорамная крыша, облезающие бамперы и мутнеющий хром — скорее норма. Бензиновая 2,7-литровая «четвёрка» 1AR-FE имеет цепной ГРМ и весьма надёжна, то же самое можно сказать и про «автомат» Aisin. При адекватной эксплуатации коробка может пройти более 250 тыс. км до капремонта. Подвеска со стойками McPherson по кругу отличается хорошим ресурсом и невысокой стоимостью содержания. В рулевом управлении нередко донимает стуками электроусилитель.
Какой он? Купеобразный Crosstour — внедорожная версия американского седана Honda Accord. Салон просторен, но уровень сборки и качество материалов похуже, чем в европейском Аккорде. Драйверского настроя у кроссовера нет — четырёхцилиндровый мотор слабоват, а V6 по-настоящему оживает только со средних оборотов. Подвеска заточена в первую очередь на комфорт. Подключаемым полным приводом, как у Honda CR-V, может похвастать только версия с V6, зато клиренс в 205 мм прерогатива любого Кросстура. В угоду дизайну объём багажника составляет всего 475 литров.
Что можно купить? По сравнению с Тойотой выбор в полтора раза скромнее. Ещё меньше машин с пробегом до 150 тыс. км. Среди них преобладают рестайлинговые переднеприводные экземпляры, оснащённый мотором 2.4, а автомобили 2011–2012 годов выпуска в основном представлены в полноприводной версии с 3,5-литровым V6 (275–281 л.с.). Crosstour в приличном состоянии стоит в среднем 1,7 млн рублей. Из опций можно рассчитывать на ксеноновые фары, двухзонный климат-контроль, кожаный салон с электроприводами кресел, люк, камеру заднего вида и ещё одну, в правом зеркале, которая включается при перестроении.
Чего ждать? ЛКП у Кросстура не самое толстое и прочное, охотно ржавеют сколы. Ситуацию усугубляет то, что колёсные арки и пороги у Хонды ничем не прикрыты. Атмосферный V6 3.5 с распределённым впрыском и ременным приводом ГРМ можно было бы назвать надёжным, если бы не капризы дополнительного оборудования. Например, для системы VCM, которая отключает часть цилиндров при малых нагрузках, характерны течи масла. Рядная «четвёрка» 2.4 чувствительна к частоте регулировки клапанов.
Пяти- и шестиступенчатые «автоматы» особых хлопот не доставляют. При должном уходе они легко пройдут до 350 тыс. км. Подвеска (двухрычажка спереди и многорычажка сзади) отличается достойным ресурсом, но оригинальные детали достаточно дороги, а ассортимент заменителей невелик. Рулевое управление с ГУР, особенно на дорестайлинговых экземплярах, огорчает течами рулевой рейки. ЭУР на рестайлинговых машинах с V6 таких проблем не имеет. «Болячка» полноприводной трансмиссии — непредсказуемый ресурс передних приводов. Оригинальные тормозные диски быстро перегреваются и легко деформируются.
Какой он? Edge — кроссовер на общей платформе с Mondeo V поколения. Салон простоват по стилю, но продуман и просторен на обоих рядах сидений. Неудивительно, ведь ширина кроссовера составляет почти 2 метра! Стандартный объём багажника в 602 литров можно увеличить втрое одним нажатием на кнопку сложив сиденья второго ряда. На ходу Edge демонстрирует комфорт на прямой и изящество в поворотах. В покорении умеренного бездорожья помогут подключаемый полный привод и клиренс в 203 мм.
Что можно купить? Выбор ожидаемо мал, поскольку Edge II поколения на наш рынок официально не поставлялся. В основном на вторичке распространены кроссоверы с двухлитровым турбомотором (245 л.с.) до 2019 года выпуска — обычно их везут через Белоруссию. Передний и полный привод представлены примерно поровну. Поскольку машины довольно свежие, пробеги почти у всех до 100 тыс. км, а средняя цена — около 2 млн рублей. Из опций такой Ford будет иметь стветодиодную оптику, бесключевой доступ, кожаный салон, автозапуск, электропривод багажника, системы контроля мертвых зон и удержания в полосе.
Чего ждать? Серьёзных замечаний по качеству окраски нет. Двухлитровый EcoBoost может огорчить треснувшим выпускным коллектором. При этом ресурс в 300—350 тыс. км без серьёзных проблем вполне реален. Главное — использовать качественное масло, почаще его обновлять, заливать бензин не ниже АИ-95 и вовремя менять свечи.
Шестиступенчатый «автомат» чувствителен к чистоте и температуре масла. Агрессивная езда и плохое обслуживание ему просто противопоказаны. Ходовая часть, которая сочетает передний McPherson спереди и многорычажку сзади, ходит долго. Электромагнитная муфта полного привода боится перегрева.
Какой он? Dodge — идеальный транспорт для дальних путешествий в большой компании. У минивэноподобного Journey просторный 7-местный салон, множество вариантов трансформации и всяких потайных ниш. Багажник вмещает 874 литров. Комфортная подвеска Доджа не боится ям и выбоин. Полный привод положен только версии с мощным V6, но и ему под силу лишь размеренно перемещать кроссовер в пространстве.
Что можно купить? Предложений совсем мало. Выбирать придётся из рестайлинговых кроссоверов 2011–2012 годов выпуска с пробегами за 150 тыс. км. Чаще всего встречаются полноприводные кроссоверы с V6 3.6 на 283 л.с. и шестиступенчатой АКПП. Рядная «четвёрка» 2.4 — экзотика. На покупку автомобиля в приличном состоянии нужно не меньше 1,2–1,3 млн рублей. Такой Journey будет иметь бесключевой доступ, штатный автозапуск, систему старт/стоп, камеру заднего вида, трёхзонный климат-контроль и кожаный салон.
Чего ждать? Хорошим качеством ЛКП Dodge похвастать не может. Нередко ржавеют двери в районе ручек. Может вспучится краска в районе задних колесных арок и на капоте, легко провисает передний бампер. Часто сгнивают трубки заднего контура кондиционера и скрипят ограничители дверей. Из-за отсутствия некоторых заглушек на днище внутрь салона попадает вода.
К слабым узлам 2.4-литрового двигателя ED3 относят электронный дроссель, бензонасос, демпфер шкива коленвала и опоры силового агрегата. Гидрокомпенсаторы у этого мотора не предусмотрены, зазоры клапанов нужно регулировать. Для V6 из семейства Pentastar характерна проблема подтекающего маслоохладителя. Невысоким ресурсом отличаются фазорегуляторы, маслонасос, помпа и термостат.
На Journey устанавливались две версии «автомата»: 4-ступенчатый считается довольно живучим, 6-ступенчатая коробка отметитась толчками при переключении передач. Проблемы с трансмиссией у полноприводных кроссоверов встречаются нечасто. Детали подвески (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади) ходят долго.
Какой он? MDX — полноразмерный 7-местный кроссовер почти 5 метров длиной. На первых двух рядах ожидаемо просторно, но галёрка подойдёт только детям. Объёмный бокс-подлокотник —настоящий филиал багажника. Качество отделочных материалов сравнимо с Лексусом. К эргономике никаких претензий, а вот мультимедийная система слабовата как по графике, так и по быстродействию. 290-сильная Acura с мотором V6 рулится легко, понятно и комфортно даже на дорогах не лучшего качества. Есть система IDS, меняющая чувствительность педали газа, уровень усилия на руле, громкость звука мотора и алгоритмы работы полного привода. Трансмиссия SH-AWD способна перераспределять тягу не только между осями, но и между задними колёсами.
Что можно купить? Хотя Acura официально продавалась в России, происходило это недолго — и предложений на вторичке мало. Выбора модификации нет, MDX доступен только с двигателем V6 3.5 и полным приводом. Все автомобили — 2014 года выпуска. Экземпляры с пробегом до 150 тыс. км стоят 2,5–3 млн рублей. Комплектация богатая: камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и контроля слепых зон, а также вентиляция передних сидений и подогрев задних.
Чего ждать? К качеству краски и защите от коррозии Акуры есть претензии. В местах, где скапливается влага, быстро образуется коррозия. В первую очередь это происходит в области зеркал заднего вида и дверных ручек, нередко можно встретить ржавчину с внутренней стороны дверей, в районе внешнего уплотнителя. Сама облицовка дверей чересчур подвижна, что является источником шумов и скрипов в салоне.
Распространённая проблема двигателя V6 — течи масла через прокладки VCM (система отключения половины цилиндров). Вовремя не отрегулированные зазоры клапанов могут стать причиной износа кулачков распредвала. Шестиступенчатый «автомат» проблем не доставляет. Оригинальные амортизаторы в задней подвески склонны к стукам, причём дефект был признан самим производителем. Их других слабых мест — втулки и стойки переднего стабилизатора.
Какой он? Peugeot — безальтернативно переднеприводной кроссовер, который богат на яркие внешние детали. Качественно отделанный салон тоже полон нетривиальных решений, вроде приплюснутого сверху и снизу руля. Внутри удобно на любом из трёх рядов сидений. Багажник в пятиместной конфигурации вмещает 780 литров. Управляется 5008 не без огонька — руль информативный, крены невелики. Плотная подвеска хороша на ровных асфальтовых дорогах, но разбитые грунтовки кроссовер не любит.
Что можно купить? Выбор скудный, зато это будут автомобили не старше 2017 года выпуска. Преобладают кроссоверы с дизелями 1.6 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.), а бензиновый 5008 со 150-сильным турбомотором придётся поискать. Разброс цен — 2,6–3,2 млн рублей, пробеги у всех машин невелики. Немало Peugeot оснащены кожаным салон с вентиляций, автопарковщиком, камерами кругового обзора, адаптивным круизом и электроприводом крышки багажника.
Чего ждать? Проблем с окраской у кроссовера нет, и качественно исполненный салон держится молодцом. Турбомотор 1.6 имеет невысокий ресурс цепного привода ГРМ и не самые ресурсные масляный и водяные насосы. Дизели намного надёжнее. Шестиступенчатый «автомат» EAT6 беспроблемный. Ходовая часть, которая сочетает стойки McPherson спереди и скручивающуюся балку сзади, отличается неплохим ресурсом — основные компоненты ходят по 120 тыс. км.
Какой он? Эффектный внешне Equinox — это прямой конкурент суперпопулярного RAV4, хотя смотрится крупнее своих реальных размеров. Салон выделяется удачной эргономикой и щеголяет вставкой из кожзама на передней панели, но кожа на сиденьях — максимально дешёвая. На втором ряду достаточно места даже для троих, центральный тоннель отсутствует. Есть дефлекторы вентиляции и два USB разъёма. Вместимость багажника — добрых 847 литров. Chevrolet неплохо слушается руля и демонстрирует хорошую плавность хода, но внутри шумновато, а в поворотах кроссовер заметно кренится. Базовый 1,5-литровым турбомотор для него оптимален.
Что можно купить? Выбор для американской модели на удивление широкий, но большинство автомобилей продают в Белоруссии. Зато среди них хватает двух–четырёхлетних экземпляров с небольшим, до 50 тыс. км пробегом. Чаще всего Equinox продаётся с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и шестиступенчатым «автоматом» в сочетании с передним или полным приводом. Реже встречаются Equinox с двухлитровым мотором на 252 л.с. Средняя цена — около 2 миллионов рублей. Наиболее распространённая комплектация Premier включает двухзонный климат, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, подогрев задних сидений, камеру кругового обзора, электропривод багажника и панорамную крышу.
Чего ждать? Слой краски у Chevrolet cлабоват, а внешний хром плохо переносит атаку отечественных реагентов. Салон не идеален по качеству сборки, ряд материалов внутренней отделки плохо сопротивляется износу. Например, боковые стенки багажника сделаны из легко царапающегося пластика.
Турбомотор вполне надёжен, хотя и требователен к качеству топлива и смазки. Нередко случаются сбои в работе системы старт-стоп. «Автомат» с 6 ступенями хлопот не доставляет, если его не перегревать и своевременно менять масло. Подвеска Equinox крепкая (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади) и беспроблемная.
Так что же выбрать?
Каким бы ни был кроссовер, он, прежде всего, должен быть практичным. Поэтому с оригинальностью важно не переборщить. А когда помимо неё требуются практичность, надёжность и стоимость содержания, то, пожалуй, хорошо упакованная и просторная Toyota Venza — оптимальный выбор. Конечно, если не нужен третий ряд сидений. А родство кроссовера с более распространёнными моделями облегчит его обслуживание.
Почти всеми этими качествами обладает и Honda Crosstour, но выглядит поинтереснее. Хуже, что при её покупке необходим компромисс — или передний привод с мотором 2.4, или четыре ведущих с высоким транспортным налогом за V6 в нагрузку.
Высокотехнологичная Acura MDX хороша всем, кроме цены и последующей стоимости содержания. Продвинутая конструкция несёт в себе больше потенциально более дорогих проблем. Зато у неё семь мест и статус премиум-модели.
Dodge Journey тоже вместительный. Но он не может похвастаться надёжностью, так что последующее содержание может «съесть» всю выгоду от его изначально низкой цены. Да и про налог за избыточно мощный мотор забывать не надо.
С эксплуатацией заокеанских гостей Chevrolet Equinox и Ford Edge могут возникнуть сложности. Где ремонтировать такую экзотику и откуда брать запчасти? Проще должно быть с Фордом, благодаря родству кроссовера с Mondeo.
Трезво рассуждая, отличный вариант — Peugeot 5008. Он практичен, свеж по годам и не должен иметь проблем с запчастями, поскольку продаётся официально. Но скептики могут сказать, что в сравнении с остальными он недостаточно брутален, имеет слишком экзотичный салон, а главное — не имеет полного привода.