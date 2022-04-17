Что купить за 3 500 000: выбираем на вторичке необычный кроссовер с пробегом

Какой он? Venza — нечто среднее между универсалом, минивэном и кроссовером. Автомобиль создан на общей платформе с Camry и Highlander. Почти пятиметровая Toyota имеет оригинальный экстерьер, мало похожий на другие модели бренда, просторный 5-местный салон и большой багажник объёмом 975 литров. На ходу кроссовер отличается неплохой плавностью хода и добротной шумоизоляцией. Даже переднеприводная версия, благодаря клиренсу в 205 мм, не боится лёгкого бездорожья. Главный недостаток — слабенький базовый «атмосферник» 2.7 мощностью 185 л.с., которому тяжело тягать машину снаряжённой массой почти в две тонны. Альтернатива — знаменитый 3.5 V6.

Что можно купить? С учётом оригинальности модели выбор на вторичке достойный. Правда большинство машин уже проехали более 120 тыс. км. В основном распространены полноприводные кроссоверы с мотором 2.7 и шестиступенчатым «автоматом». Экземпляры с V6 3.5 к нам официально не поставлялись и в продаже встречаются редко. Venza с вменяемым пробегом обойдётся примерно в 2 млн рублей, рестайлинговые (с 2014 года) автомобили на 400–500 тысяч дороже. Оснащение богатое: ксеноновые фары головного света со светодиодными секциями, кожаный салон с электроприводами передних кресел, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света.