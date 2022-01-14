Что купить за 2 500 000 рублей: седаны представительского класса

Чего ждать? W221 окрашен и защищён от коррозии лучше предшественника. Разве что у столичных машин можно найти небольшие очаги коррозии на винтах и заклепках петель капота. Реальный же возраст S-класса обычно выдают помутневшая оптика и потускневший хром. Чтобы избежать проблем по электрической части, необходимо следить за состоянием дренажа под лобовым стеклом и вообще избегать попадания влаги внутрь автомобиля. Даже влажный пол может стать следствием выхода из строя климат-контроля, электроприводов сидений и прочего. Из мелочей — неработающие ручки системы бесключевого доступа. Салон отличается высоким качеством материалов. Сильный износ основных органов управления — намёк на то, что Mercedes работал «персоналкой». У аккуратного владельца салон хорошо смотрится и при 200 тыс. км.

Среди многообразия моторов рестайлингого W221 есть как откровенные неудачники, так и хорошисты. К первым относится V8 серии М273, который не отличается высоким ресурсом, склонен к задирам и имеют проблемы с приводом ГРМ, впускным коллектором и катализаторами. А капитальный ремонт «восьмёрки» обходится минимум в 200 тыс. рублей. Теми же проблемами страдали дорестайлинговые «шестёрки», но 306-сильный V6 серии M276 гораздо удачнее. Более современный V8 серии М278 подводят пьезокерамические форсунки и невысокий ресурс ГРМ из-за неудачной конструкции фазовращателей. Редкий в наших краях двигатель V12 (версия S600) имеет сложную конструкции и плотную компоновку, поэтому на W221 не отличается надёжностью своих предшественников. А вот к дизелям претензий мало, особенно хорош трёхлитровый OM642.

На большинстве рестайлинговых W221 стоит семиступенчатый «автомат» 722.9. Поначалу у него было много «болячек»: перегрев гидроблока, низкий ресурс фрикционов. Впоследствии коробка многократно модернизировалась, так что на рестайлинговом S-классе её ресурс уже более-менее приемлемый, но если гидроблок всё-таки сломается, то потребует не менее 50 тыс. рублей на замену. Раздатка на полноприводных машинах вполне надёжная.

Механическая часть подвески у W221 имеет высокий ресурс, но ремонт, если верить в то, что рычаги тут неразборные, окажется недешёвым. Передние баллоны пневмоподвески ходят около 150 тыс. км, задние выдерживают до 200 тыс. км, а компрессор выходит из строя ближе к 250 тыс. км. К рулевому управлению и тормозной системе претензий нет. Разве что оригинальные колодки выдерживают всего около 20 тыс. км.