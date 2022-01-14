Что купить за 2 500 000 рублей: седаны представительского класса

Представительские седаны — особая категория автомобилей. Они совмещают в себе простор, комфорт, хорошую динамику и богатое оснащение. Фактически, это «выставка достижений» компании, которая их создаёт. И, конечно, с соответствующей ценой. Но у роскошных седанов есть ещё одна особенность — они дешевеют быстрее других машин. И потому, имея всего 2,5 миллиона рублей можно подобрать автомобиль, которому не исполнилось 10 лет. Мы нашли 7 таких вариантов.
Какой он? S-класс в поколении W221 — классика жанра: статная внешность и немного консервативный, зато очень элегантный интерьер, где царит умиротворяющая атмосфера. Плавность хода соответствующая, но это не значит что большой Mercedes создан только для сидящих сзади, S-класс интересно вести самому. Седан покоряет отличной обратной связью и удивительно живыми реакциями в предельных режимах.
Что можно купить? Выбор рестайлинговых W221, которые укладываются в наши критерии, достаточный. В основном представлены полноприводные S350 и S500 2012-2013 годов выпуска, чаще в удлинённой версии. Средняя цена W221 с заявленным пробегом до 130 тыс. км — полтора миллиона. Из опций в таком Мерседесе будут расширенная отделка кожей, комфортные сиденья с массажами и вентиляцией, плюс полностью электрифицированный задний ряд с мониторами для пассажиров.
Чего ждать? W221 окрашен и защищён от коррозии лучше предшественника. Разве что у столичных машин можно найти небольшие очаги коррозии на винтах и заклепках петель капота. Реальный же возраст S-класса обычно выдают помутневшая оптика и потускневший хром. Чтобы избежать проблем по электрической части, необходимо следить за состоянием дренажа под лобовым стеклом и вообще избегать попадания влаги внутрь автомобиля. Даже влажный пол может стать следствием выхода из строя климат-контроля, электроприводов сидений и прочего. Из мелочей — неработающие ручки системы бесключевого доступа. Салон отличается высоким качеством материалов. Сильный износ основных органов управления — намёк на то, что Mercedes работал «персоналкой». У аккуратного владельца салон хорошо смотрится и при 200 тыс. км.
Среди многообразия моторов рестайлингого W221 есть как откровенные неудачники, так и хорошисты. К первым относится V8 серии М273, который не отличается высоким ресурсом, склонен к задирам и имеют проблемы с приводом ГРМ, впускным коллектором и катализаторами. А капитальный ремонт «восьмёрки» обходится минимум в 200 тыс. рублей. Теми же проблемами страдали дорестайлинговые «шестёрки», но 306-сильный V6 серии M276 гораздо удачнее. Более современный V8 серии М278 подводят пьезокерамические форсунки и невысокий ресурс ГРМ из-за неудачной конструкции фазовращателей. Редкий в наших краях двигатель V12 (версия S600) имеет сложную конструкции и плотную компоновку, поэтому на W221 не отличается надёжностью своих предшественников. А вот к дизелям претензий мало, особенно хорош трёхлитровый OM642.
На большинстве рестайлинговых W221 стоит семиступенчатый «автомат» 722.9. Поначалу у него было много «болячек»: перегрев гидроблока, низкий ресурс фрикционов. Впоследствии коробка многократно модернизировалась, так что на рестайлинговом S-классе её ресурс уже более-менее приемлемый, но если гидроблок всё-таки сломается, то потребует не менее 50 тыс. рублей на замену. Раздатка на полноприводных машинах вполне надёжная.
Механическая часть подвески у W221 имеет высокий ресурс, но ремонт, если верить в то, что рычаги тут неразборные, окажется недешёвым. Передние баллоны пневмоподвески ходят около 150 тыс. км, задние выдерживают до 200 тыс. км, а компрессор выходит из строя ближе к 250 тыс. км. К рулевому управлению и тормозной системе претензий нет. Разве что оригинальные колодки выдерживают всего около 20 тыс. км.
Какой он? «Семёрка» ориентирована на молодых. Такой водитель оценит плотные объятия кресел и без проблем разберётся с логикой интерфейса iDrive и прочими гаджетами. Тут даже сзади сидишь как в гоночном ковше. Диссонанс в том, что в движении 7 серия ощущается очень эффективной по разгону и плавности хода, но несколько отстранённой в части рулёжки.
Что можно купить? «Семёрок» F-серии, подходящих нам по возрасту и цене в продаже ещё больше, чем S-классов. Половину предложений составляют восьмицилиндровые версии с полным приводом и длинной колесной базой. Дорестайлинговых седанов 2012 года в несколько раз меньше, чем обновлённых машин. Но и средняя цена первых заметно ниже, чем вторых — примерно 1,5 и 2 миллиона соответственно, если смотреть экземпляры с пробегом до 140 тыс. км. Подержанная «семёрка» порадует такими опциями как обогрев и вентиляция всех сидений, массаж для задних пассажиров, электрошторки, доводчики дверей и камеры кругового обзора.
Чего ждать? Проблем с коррозией у 7 серии на удивление мало: хорошо держатся как алюминиевые (капот, панель крыши, двери и передние крылья), так и немногочисленные стальные детали. Но с герметичностью кузова беда. Влага в багажнике — следствие непродуманной конструкции клипс в водоотводе — может навредить находящимся тут аккумулятору, проводке и электрическим блокам. А из-за забитых сливов вода может скапливаться в дверях, что как минимум грозит коррозией стеклоподъёмников. Есть недостатки у оборудования — больше всего достают поломки дверных ручек. Часто трескаются колпаки фар, регулярно отказывают модули светодиодных поворотников.
Салон хорош качеством материалов, но многочисленные опции не всегда выдерживают проверку временем. Чаще всего возникают проблемы с сидениями: отказывают электромоторы регулировок, обогрев или вентиляция. У климатической системы невелик ресурс компрессора кондиционера.
Самый простой и долговечный мотор — атмосферная «шестёрка» N52. Наддувные моторы линейки N54 (с двумя турбинами) и N55 (с одной) сложнее. Второй двигатель предпочтительнее, несмотря на чуть менее ресурсную турбину, поскольку избавлен от капризных пьезоэлектрических форсунок, замена которых потянет примерно на 90 тыс. рублей. V8 серии N63 на 750i имеет сложную конструкцию с турбинами в развале алюсилового блока и склонен к масложору, а замена маслосъёмных колпачков (это лишь самая простая его причина), стоит не менее 100 тыс. рублей. V12 серии N74 и тот выносливее. На обоих V-образных моторах недолго живут генераторы. Зато ресурс дизеля N57 намного превышает 300 тыс. км.
На «семёрку» ставили шести- и восьмиступенчатые «автоматы». Для первых характерны проблемы с мехатроником (течи, поломки датчиков), вибрации валов и износ втулок, а также невысокий ресурс гидротрансформатора. Ремонт такой коробки обходится в среднем в 150 тысяч рублей. Сменившая её «восьмиступка» ZF надёжнее, если избегать гонок и пробуксовок. Беды раздаточной коробки xDrive: поломка электромотора, износ фрикционов и срезание шлицов.
Подвеска поколения F01 сделана очень крепкой, но дорогой в ремонте. В оригинале рычаги тут неразборные, а блок доворота задних колес имеет несменные актуаторы. Зато при аккуратной эксплуатации подвеска надёжна. Передние нижние рычаги могут пройти более 100 тыс. км, а вот при регулярных гонках они сдадутся в два раза быстрее. Пневматическая подвеска тоже достаточно ресурсная по механической части, жаль что блок управления в багажнике часто заливает. В рулевом управлении часто возникают проблемы со стуком боковых втулок и валом. При наличии системы Dynamic Drive расходником становится недешёвый активный стабилизатор.
Какой он? Audi А8 консервативен внешне, а внутри скроен строго и по-деловому. В качественном интерьере главное место отведено мультимедийной системе MMI. Чтобы с ней подружиться, нужно несколько дней практики. Система Audi Drive Select дарит А8 двойственный характер. В обычном режиме это степенная «персоналка» с отличной шумоизоляцией, в режиме Dynamic — представительский спортседан.
Что можно купить? А8 III поколения в продаже не меньше чем «семёрок» BMW. Доминируют дорестайлинговые седаны до 2013 года выпуска с трёхлитровым бензиновым мотором мощностью 310 л.с. Найти версию Long не составит труда. А8 с пробегом до 130 тыс. км стоят от 1,6 млн рублей. Такой седан будет укомплектован матричной оптикой, мультиконтурными сиденьями с вентиляцией, памятью и массажем, автоматической задней и боковыми шторками.
Чего ждать? Алюминиевый кузов А8 неприятных сюрпризов не преподносит. Материалы отделки салона хорошо сопротивляются износу, проблем по электрике меньше, чем у прошлого поколения седана, но периодически достают глюки бесключевого доступа, системы «старт-стоп» и мультимедийной системы.
Лучший вариант мотора для А8 — дизель 3.0 TDI, ресурс его турбонагнетателя не меньше 200 тыс. км. Не разочарует и старший 4.2 TDI, которому и полмиллиона километров по плечу. С бензиновыми двигателями проблем больше. 3.0 TFSI имеет слабые натяжители цепи ГРМ и склонен к повышенному расходу масла, а только замена цепи ГРМ у данного мотора стоит более 100 тыс. рублей. Также у этого мотора не самые ресурсные ТНВД и помпа. Есть склонность к задирам и у атмосферной «восьмерки» 4.2 FSI, а её система впрыска склонна к закоксовыванию. Часто трескается пластиковый впускной коллектор. Ресурс цепи ГРМ порядка 200 тыс. км, как и у топового W12. Турбированный V8 4.0 TFSI критичен к качеству ГСМ и плохо переносит перегрев. Это сокращает и без того невысокий ресурс турбин до 100 тыс. км. Часто встречаются течи ТНВД.
Восьмиступенчатая автоматическая коробка ZF радует ресурсом — при грамотной эксплуатации «автомат» пройдёт 300-350 тыс. км. Полноприводная трансмиссия quattro хлопот обычно не доставляет, но требует регулярного обслуживания.
Ходовая у А8 отличается надёжностью. Ресурс деталей передней подвески около 120-150 тыс. км, а задняя подвеска ходит в два раза дольше. Элементы пневмоподвески, при должном уходе, подводят редко. Из-за песка и реагентов могут выйти из строя датчики положения кузова, но это мелочи. Замечаний к тормозной системе нет.
Какой он? Обновлённый в 2012 году уже во второй раз Lexus LS мало похож на себя прежнего — внешность стала спортивнее, а салон современнее. Но характер флагманский седан марки сохранил, это всё тот же зацикленный на комфорте сухопутный крейсер с великолепной плавностью хода и отличной шумоизоляцией. Таким LS остается даже в «спортивной» версии F-Sport, которая, по большому, счёту отличается лишь декором.
Что купить? Lexus LS в бюджете 2,5 миллиона в продаже встречается редко. И пробеги таких машин больше, чем у конкурентов. В основном распространены полноприводные седаны в версии LS460 со стандартной или длинной колёсной базой, гибридов LS600h — единицы. На покупку LS 2012-2013 годов выпуска с пробегом до 160 тыс. км нужно 2,2-2,4 млн рублей. По части оснащения Lexus порадует 4-зонным климат-контролем, электроприводом, подогревом и вентиляцией всех сидений и креслом-оттоманкой для правого заднего пассажира.
Чего ждать? Кузов у LS стальной, никакого алюминия — в случае ремонта это плюс. Но стоит учитывать, что кузовные детали на Lexus редки и дороги. Ещё он не так напичкан электрикой, как конкуренты, и проблем по этой части у него практически нет. Салон, к сожалению, часто достаёт скрипами — солируют бардачок, передняя панель, дверные карты и подлокотник.
Двигатели Лексуса — родственные V8: атмосферник 1UR-FSE объёмом 4,6 л и пятилитровый 2UR-FSE в составе гибридной силовой установки. Их надёжность очень высокая, но без нюансов не обошлось — моторы могут страдать умеренным масложором. Водяная помпа и гидронатяжитель цепи имеют ограниченный ресурс. Нередко случаются глюки системы электронного дросселя ETCS-i. Ресурс батареи гибрида на практике составляет около 300 тыс. км.
Каждому из моторов положена своя коробка передач. LS460 комплектуется весьма надёжным восьмиступенчатым «автоматом», единственное слабое место которого – течь через сальник масляного насоса. Гибридный LS600h оснащён надёжной электромеханической трансмиссией, которая состоит из пары планетарных редукторов, генератора и раздаточной коробки. Система полного привода AWD проблем не создаёт.
Ходовая у LS достаточно крепкая. Жаль, что сайлентблоки рычагов в передней подвеске в лучшем случае ходят 80-90 тыс. км. Элементы пневмоподвески служат долго — ресурс пневмостоек (около 120 тыс. рублей за шт) и компрессора (ещё не меньше 50 тысяч) порядка 200-250 тыс. км. На LS стоит рулевое управление с изменяемым передаточным отношением, его слабости — волновой редуктор и повышенный износ одной из втулок рулевой рейки.
Какой он? Jaguar XJ — представительский седан для водителя. В первую очередь, об этом говорят острый руль, отключаемая система стабилизации и азартно настроенная подвеска. Но сравнение с немецкими конкурентами по ключевым для этого класса параметрам Jaguar проигрывает. Несмотря на стильный и уютный салон, внутри британский автомобиль тесноват, у него чуть хуже шумоизоляция, тормозит устаревшая мультимедийка, а оснастить его до уровня «нафаршированных» по полной немцев при всем желании было нельзя.
Что можно купить? Jaguar в России популярнее, чем Lexus, но не дешевле. Наиболее распространены версии с трёхлитровым дизелем мощностью 275 л.с. и 340-сильный бензиновым V6. Найти удлинённый седан не проблема, но за полным приводом придётся поохотиться. Пятилитровый XJ с V8 встречается нечасто, также как и седаны с двухлитровым турбомотором. Рестайлинговые Ягуары вне нашего бюджета, а за дорестайлинг 2012-2015 года выпуска с пробегом до 130 тыс. км просят в среднем 2 млн рублей.
Чаще всего XJ продают в богатой комплектации Portfolio, которая подразумевает двойное остекление, панорамную крышу, акустику Meridian, столики и мониторы для задних пассажиров, а также электрорегулировки, обогрев, вентиляцию и массаж всех сидений.
Чего ждать? Кузов XJ изготовлен из алюминия, что влечёт много дорогих проблем при восстановлении после ДТП. Зато к качеству покраски никаких претензий и проблем с коррозией у Ягуара почти нет, разве что у машин с панорамной крышей может ржаветь по краям стальная рамка люка. Но во избежание электрохимической коррозии нужно контролировать места, где алюминий соприкасается с другими металлами. К ним относятся например дверные петли и скобы замков. По электрической части Jaguar достаточно надёжен.
Бензиновые V6 и V8 — родственные друг другу двигатели серии AJ. Ресурс привода ГРМ у них около 100–150 тыс. км, кроме того моторы отличаются проблемной системой охлаждения и масляными течами через передний и задний сальники коленвала. Склонен к течам и трёхлитровый дизель. Среди других его слабых мест пьезофорсунки и пластиковый впускной коллектор. Двухлитровый турбомотор мотор на 240 л.с. — ни что иное, как фордовский Ecoboost. Мотор недорог в ремонте, но для доброго здравия ему необходимы 98-й бензин, чистые радиаторы и неторопливый стиль вождения. Опоры двигателя и коробки у XJ гидравлические. Они не отличаются особой прочностью и рвутся с любым из моторов. Цена одной опоры — около 25 тыс. рублей.
С 2012 года XJ оснащался восьмиступенчатым «автоматом», который надёжнее прежней коробки, но любит частую замену масла и плохо переносит гоночный режим эксплуатации. Другая проблема трансмиссии — склонный к течам редуктор.
Ходовая у XJ хотя и недешёвая, но довольно крепкая — даже к задней пневмоподвеске претензий минимум. Компрессор ходит долго, трубки системы коррозией не страдают. Не доставляет проблем и рулевое управление с классическим ГУР. Зато есть претензии к тормозной системе — ради лучшего охлаждения тормозов XJ не оборудован грязезащитными щитками. Из-за этого на седане регулярно «ведёт» тормозные диски.
Какой он? Equus создан по классическим лекалам представительского класса — у него исключительно задний привод и многолитровые «атмосферники» под капотом. Монументальный кузов автомобиля щедро декорирован хромом, а салон — деревом. Внутри царит расслабленное настроение. Хотя управляется Equus неплохо. Пневмоподвеска строго обязательна — без неё плавность хода не соответствует статусу.
Что можно купить? Флагманский Hyundai скромно продавался новым, но сейчас в продаже довольно много машин. Связано это с тем, что для него 2,5 миллиона — внушительный бюджет, поэтому основную часть предложения составляют рестайлинговые машины 2013–2016 годов выпуска. Чаще с «шестёркой» 3.8 мощностью 334 л.с., седанов с V8 в продаже немного, версия Limousine — экзотика. На Equus с пробегом до 150 тыс. км нужно примерно 1,3-1,4 млн. рублей. Комплектация не разочарует: 3-зонный климат-контроль, кожа, дерево, электроприводы и вентиляция всех сидений, электрические шторки на задних окнах, доводчики дверей и прочее.
Чего ждать? Кузов Hyundai хорошо окрашен и коррозией не страдает. Подводит корейский седан отделка хромом, которая облезает с молдингов и решётки радиатора — часто эти элементы менялись ещё в гарантийный период. Нередко глючит мультимедийная система, но в остальном хлопот с электрикой Equus не доставляет.
Основная проблема шестицилиндрового двигателя — прогрессирующий «масложор», причиной которого служит быстрое коксование и залегание поршневых колец. Ввиду отсутствия у V6 3.8 гидрокомпенсаторов, мотору необходима периодическая регулировка клапанов. Также требует пристального внимания система охлаждения. После 200 тыс. км пробега есть риск растяжения цепи ГРМ, её замена обойдётся примерно в 70 тыс. рублей. Причм ремонтировать Equus возьмётся далеко не каждый сервис, занимающийся Hyundai. Вытягивается цепь и у пятилитрового V8, но в целом он надёжнее — среди немногочисленных проблем быстрое образование нагара на впускных клапанах и выход из строя топливного насоса в баке. Дорестайлинговый V8 4.6 требователен к качеству топлива. А при холодном пуске у него возможен перескок цепи.
С моторами состыкован 8-ступенчатый «автомат». Все проблемы этой коробки связаны с износом фрикционов блокировки гидротрансформатора и, как следствие, загрязнения масла. Есть нарекания к пневмоподвеске Hyundai: cамая распространённая поломка — отказ блока клапанов.
Какой он? Соплатформенный Hyundai Equus седан, который отличается от него, в основном, внешностью и интерьером. Quoris выглядит строже и не так щедр на внешний хром. Салон Kia простоват по дизайну, но качественно собран и богато оснащён. На ходу между корейскими флагманами принципиальной разницы нет. Для активного водителя Quoris не слишком интересен: руль пустоват, крены велики.
Что можно купить? Quoris в продаже встречается немного реже, чем Equus. Однако за 2,5 миллиона можно купить машину 2017 и даже 2018 года выпуска! Хотя примерно половина седанов на Авто.ру ещё дорестайлинговые, 2012–2014 г.в., а версия с V8 почти не встречается. За автомобили с пробегом 100–130 тыс. км просят в среднем 1,4 млн рублей, а более свежие экземпляры стоят от 2 миллионов.
По комплектации можно смело рассчитывать на адаптивную оптику, подогрев всех сидений, 3-зонный климат-контроль, многофункциональный подлокотник на втором ряду и шторки для задних пассажиров. Большая часть седанов имеет обычную подвеску, а не опциональную «пневму».
Чего ждать? Ввиду родственной конструкции, для Kia характерны те же проблемы, что и для Экуса. Только Quoris не так щедро отделан хромом, что в данном случае идёт седану в плюс.
Так что же выбрать?
Уровень больших седанов очень высок — и не только в плане комфорта. На дешёвые запчасти, недорогой ремонт и обслуживание в первом попавшемся сервисе владельцам таких седанов тоже рассчитывать не стоит — содержание представительского седана потребует значительных расходов. Так что выгода от покупки той или другой модели определяется не столько ценой машины, сколько её надёжностью. Ну и нюансы характеров тоже стоит учитывать при выборе подержанного «премиума».
Mercedes-Benz S-Класс — банальный выбор, но автомобиль со звездой на редкость универсален. Подойдёт как активным водителям, так и любителям возить свою семью с представительским комфортом. Но надо быть готовым к высоким затратам на ремонт. BMW 7 серии не так органично смотрится в роли семейного автомобиля, зато может доставить большое удовольствие водителю. Или стать его постоянной головной болью — если при покупке выбрать неудачную версию или конкретный экземпляр.
Audi A8 это два автомобиля в одном — спортивный седан, который можно превратить в комфортный лимузин одним нажатием кнопки. Владение им может быть как ненапряжным, так и слишком дорогим — всё опять же зависит от модификации «восьмёрки» и её прошлого.
Lexus LS — автомобиль, для тех у кого на первом месте комфорт и надёжность. С ним не нужно ломать голову над выбором двигателя или модельного года, или искать экземпляр с минимальным пробегом. Но и заплатить придётся больше, чем за любой другой представительский седан.
Jaguar XJ — имиджевая игрушка для искушённого водителя и шанс прикоснуться к истории. Следующее поколение флагманского Ягуара мы скорее всего не увидим никогда.
Hyundai Equus и Kia Quoris — хороший вариант, если покупать большой седан ради его размеров, комфорта и динамики, а не престижа. Из плюсов — относительно низкая цена или скромный возраст, а также стоимость содержания. Обратная сторона монеты — низкая ликвидность корейских машин.