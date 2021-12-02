Что купить за 2 000 000: мощные универсалы

Автомобиль с кузовом универсал — это не только крючки и шторки в большом багажнике. Некоторые из них быстры и способны доставить водителю не меньше удовольствия, чем иные купе. Увы, на российском рынке универсалы далеко не мейнстрим. Но если задаться целью, можно купить «туринг» мощнее 200 л.с., имея в кармане всего пару миллионов рублей. Мы нашли семь интересных вариантов, каждый не старше десяти лет.
Какой он? Ладно скроенный универсал А4 поколения B8 особенно хорош во внедорожных доспехах. Дизайн салона сегодня морально устарел, но хорошую эргономику и отличную сборку из качественных материалов у него не отнять. Рулится А4 allroad азартно, а благодаря клиренсу в 180 мм даёт возможность срезать путь по грунтовке. Багажник не поражает объёмом (минимум 490 л), зато имеет качественную отделку и хорошо продуман.
Что можно купить? Цены на A4 allroad начинаются с 1,4 млн рублей.
Но лучше заложить на покупку хотя бы 1,7–1,8 миллиона. Тогда можно найти полноприводный универсал 2012–2015 гг. выпуска с двухлитровым турбомотором (211–225 л.с.) и пробегом до 150 тыс. км. Желательно подобрать более свежий Audi с доработанным двигателем поколения Gen3. Из опций в подержанном allroad можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон с электроприводами, отделку деревом или карбоном плюс мультимедийный комплекс MMI.
Чего ждать? Претензий к кузову Audi немного: быстро приходит в негодность хромированная отделка, подводят мелочи — вроде омывателей фар и механизма электроскладывания зеркал. Электрика держится молодцом, главное, не увлекаться бесконечными апгрейдами и доработками. Турбомотор печально известен склонностью к масложору, а «робот» S‑tronic — неисправностями мехатроника и непредсказуемым ресурсом сцеплений. Хорошая новость в том, что нередко встречаются А4 с уже перебранным мотором и отремонтированной КПП. Поломки полноприводной трансмиссии — редкость. Важные детали передней подвески держатся порядка 120 тыс. км, задней — до 150 тысяч. Подробнее о надёжности Audi А4 можно прочитать тут.
Какой он? A6 allroad не просто больше в размерах «четвёрки», но и выше классом буквально во всём. Это комфортный, отлично оснащённый универсал с пнемоподвеской и мощным трёхлитровым мотором. В подчёркнуто классическом интерьере полно места, а его эргономика почти безупречна. Едет A6 allroad породисто и даже немного азартно. Пневмоподвеска умеет изменять клиренс в пределах 125–185 мм. Багажник шикарен как по уровню отделки, так и по объёму (565/1680 л).
Что можно купить? Чудес не бывает — «шестёрка» будет дороже, чем A4 аllroad. У машин в нашем бюджете цифры пробега только начинаются со 150 тыс. км, немало и экземпляров, разменявших третью сотню тысяч.
В продаже преобладают универсалы с трёхлитровым дизелем мощностью 245 л.с. в богатой комплектации — с четырёхзонным климатом, шторками на окнах, доводчиками дверей и вентиляцией передних сидений.
Чего ждать? Кузов A6 allroad неплохо окрашен и не склонен к коррозии. Но капот, передние крылья, двери и крышка багажника сделаны из алюминия, а потому сложны в ремонте. Быстро теряет товарный вид внешний хром. Нередко встречаются проблемы с диодной оптикой. Глюки электрики обычно являются следствием попадания влаги и грязи. Типичные примеры — отказы системы бесключевого доступа, микровыключателей замков капота и привода лючка бензобака. Трёхлитровый бензиновый двигатель имеет склонность к задирам, масложору и растяжению цепи ГРМ. Турбодизель этого же объема надёжнее и экономичнее, хотя плохо переносит некачественное топливо. С обоими моторами сочетается 7‑ступенчатый S‑tronic. Типичные слабые места этой коробки — мехатроник, блок сцепления и двухмассовый маховик. Проблем с системой полного привода обычно не бывает. Ходовая у allroad достаточно живучая: передняя подвеска обычно не беспокоит до 150 тыс. км, задняя держится ещё дольше. А главное — пневмостойки ломаются нечасто.
Какой он? Passat — универсал для ценителей немецкой педантичности. Это предполагает просторный, очень удобный салон, качественные материалы отделки и огромный (минимум 588 л) багажник правильной формы. Сборка европейская, управляемость тоже. Полноприводный Passat Alltrack может порадовать активного водителя, но на российских дорогах подвеске порой не хватает энергоёмкости.
Что можно купить? Volkswagen ожидаемо дешевле Audi — для покупки приличного универсала хватит и 1,2–1,3 млн рублей.
За эту сумму можно подобрать универсал 2013–2014 гг. выпуска с турбомотором мощностью 210 л.с., роботизированной коробкой и пробегом до 140 тыс. км. Alltrack хорошо упакован: адаптивная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, электрорегулировки кресел, отделка кожей и алькантарой, топовая мультимедийная система.
Чего ждать? Собираемый в Европе Alltrack имеет хорошее качество окраски, а среди слабых мест — пороги, кромки колёсных арок и капот, которые сильнее страдают от пескоструя. При этом к коррозии кузов Пассата не склонен. После 100 тыс. км могут дать течь шланги печки, а ближе к 150 тыс. км можно ждать появления глюков электрики. Турбомотор 2.0 TSI склонен к закоксовке, у него часто вытягивается цепь ГРМ. Его напарник — 6‑ступенчатый «робот» DSG с «мокрыми» сцеплениями — в целом надёжен, но может огорчить неисправностью мехатроника. Амортизаторов хватает примерно на 100 тысяч, ступичные подшипники сдаются чуть раньше. Сайлентблоки передних рычагов живут в среднем 50 тыс. км. После 100 тыс. км есть риск, что лопнут пружины задней подвески. Полноприводная муфта Haldex надёжна, главное, не забывать менять в ней масло раз в 40–50 тыс. км. Подробнее про Passat поколения B7 написано тут.
Какой он? Superb внешне спокойный, строгий внутри, зато на ходу не чужд драйверских удовольствий. Бойкий двухлитровый турбомотор, как и более атмосферный VR6 3.6, уверенно тянет увесистый кузов, в который можно запихнуть от 633 до 1865 литров багажа. Жаль, что жестковатая подвеска и недостаток шумоизоляции не очень вяжутся с лимузинным простором и продуманностью салона.
Что можно купить? Чтобы приобрести универсал Superb, нужно от 1 до 1,3 млн рублей.
Скорее всего, это будет дорестайлинговый экземпляр 2011–2013 гг. выпуска с пробегом от 130 тыс. км. В основном распространены переднеприводные Супербы с двухлитровым турбомотором (200 л.с.), но встречаются и полноприводные автомобили с шестицилиндровым двигателем на 260 л.с. Несмотря на солидный запас по деньгам, найти универсал следующего, третьего поколения с мощным мотором практически нереально: новыми их почти не покупали. Зато старый Superb порадует комплектацией: отделка кожей и алькантарой, электроприводы, память и вентиляция передних сидений, обогрев дивана, панорамный люк.
Чего ждать? Skoda окрашена неплохо. К потенциально проблемным местам относятся только нижние кромки дверей и места контакта локеров и бамперов с кузовом. Из оборудования в зоне риска — корродирующие алюминиевые кронштейны зеркал и слишком мягкий пластик фар. Иногда подкидывает неприятные сюрпризы проводка дверей, возможны сбои блоков из-за проблем с CAN-шиной. Зато салон — без возрастных «сверчков». Основная проблема двухлитрового турбомотора — закоксовка поршневых колец и не самый высокий ресурс цепей ГРМ и фазовращателей. Есть проблемы с ГРМ и у мотора 3.6 FSI, который чувствителен к качеству топлива. С обоими моторами сочетается довольно крепкая по меркам фольксвагеновских роботов 6-ступенчатая коробка DSG с «мокрыми» сцеплениями. Ярко выраженных слабых мест у подвески Суперба нет.
Какой он? Универсал Volvo — воплощение шведского бизнес-класса. Внутри XC70 аналогичен флагманскому S80, что означает простор, уют и практичность в обёртке из очень качественных материалов. На ходу «семидесятка» само спокойствие, мощные моторы и полный привод тут нужны для дела, а не драйверских удовольствий. На лёгком бездорожье XC70, благодаря клиренсу в 210 мм, способен составить конкуренцию иным кроссоверам. В багажник (575/1600 л) поместится что угодно.
Что можно купить? Мощных XC70 больше, чем остальных универсалов в этой подборке. Но их состояние может быть разным — из-за этого и разброс цен на машины большой и не зависит напрямую от их пробега.
Шведский универсал может стоить и миллион, и полтора. В обоих случаях это будет экземпляр 2011–2013 гг. выпуска с дизелем 2.4 л мощностью 215 л.с., шестиступенчатой АКПП и с пробегом от 130 до 170 тыс. км. Такие автомобили имеют кожаный салон, биксенон, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, люк, электроприводы и вентиляцию сидений.
Чего ждать? XC70 качественно окрашен и хорошо защищён от коррозии. Проблемы с электрикой встречаются редко, правда, ресурс генератора маловат. Дизель 2.4 способен без капремонта пройти до полумиллиона километров, но приводу ГРМ нужно уделить самое пристальное внимание. По части трансмиссии возможны проблемы с угловым редуктором и карданным валом. Зато с шестиступенчатой АКПП аккуратные владельцы бед не знают. Если почаще менять масло в полноприводной муфте Haldex, то и к её ресурсу претензий тоже не будет. Ходовая у XC70 крепкая: основные детали подвески ходят более 100 тыс. км. В теории неразборные, на практике рычаги отлично ремонтируются с использованием деталей Ford и Land Rover. Подводит только рулевое управление с откровенно неудачным насосом ГУР.
Какой он? Несколько тяжеловесный внешне, Opel полон достоинств. У него качественный салон, щедрый список оснащения и немаленьких размеров багажник (540/1530 л). Управляемость и плавность хода приятно удивляют. Впечатление портят тесноватый задний диван и не самый большой клиренс.
Что можно купить? Insignia — cамый недорогой автомобиль в этом обзоре. Скорее всего, в силу низкой ликвидности.
Лучшие универсалы стоят до 1,3 млн рублей, а за машины с пробегом от 160 тыс. км просят меньше миллиона. Это будет дорестайлинговый экземпляр 2011–2013 года выпуска с двухлитровым турбомотором (220–249 л.с.), передним или полным приводом. Обновлённая (и одновременно «внедорожная») Insignia Country Tourer с мощным мотором — редкость. Подержанный Opel будет иметь адаптивную оптику, кожаный салон с электрорегулировками, обогрев руля, парковочный ассистент и электропривод багажника.
Чего ждать? Бородатые байки про гниющий Opel к Инсигнии не имеют никакого отношения. Проблемы с электрикой тоже обошли универсал стороной. Двухлитровый турбомотор довольно надёжен, но бывали редкие случаи обрыва шатуна с разрушением ГБЦ. Цепь ГРМ служит более 100 тыс. км, а турбина — все 150 тысяч. Шестиступенчатый «автомат» АКПП отличаются неплохим ресурсом. При наличии полного привода могут возникнуть проблемы с насосом муфты Haldex и течью сальников переднего редуктора. Ресурс основных узлов передней подвески порядка 100 тыс. км. Задняя подвеска способна продержаться в полтора раза дольше. Подробнее о надёжности Инсигнии можно прочитать тут.
Какой он? Симпатичный Shooting Brake — жертва стиля. Салон встречает проработанной эргономикой, но теснотой на втором ряду. Кузов универсал тут не дань практичности, а скорее просто «фишка», как и безрамочные двери. Багажник неплох по цифрам (495/1354), но из-за узкого проёма не очень удобен. Двухлитровый турбомотор в сочетании с «роботом» 7G‑DCT радуют динамикой, а благодаря полному приводу универсал дарит круглогодичное удовольствие от прохождения поворотов. Но плавность хода у CLA далека от традиций классических Мерседесов.
Что можно купить? CLA Shooting Brake — редкая штучка. И для его приобретения нужно минимум 1,7 млн рублей, а лучше все два миллиона.
И всё равно это будет дорестайлинговый универсал 2015 года, только с пробегом менее 100 тыс. км. По опциям можно рассчитывать на AMG-обвес, кожаный салон с электроприводами сидений и панорамную крышу.
Чего ждать? Кузов CLA качественно окрашен и неплохо защищён от коррозии. Жаль, что быстро мутнеет внешний хром, затираются фары и достают глюки электрики. Турбомотор M270 склонен к перегреву из-за поломки водяной помпы или термостата, плюс имеет проблемы с ГРМ и турбиной. Комплект сцеплений коробки 7DCT служит примерно 150 тыс. км. Ходовая Мерседеса имеет приличный ресурс: рычаги и сайлентблоки ходят не меньше 120 тыс. км, амортизаторов хватает примерно на 150 тысяч.
Так что же выбрать?
При всех очевидных плюсах мощные универсалы не выдерживают конкуренции с кроссоверами, и их выбор невелик. Но если большой багажник, легковая управляемость и мощный мотор вам важнее клиренса и «командирской» внешности, то Audi А6 allroad — лучший вариант, если «гулять на все деньги». Из очевидных плюсов — отличные ходовые качества, жирная комплектация и классический салон без засилья тачскринов. С дизельным мотором и обслуженным «роботом» — чем не бюджетная альтернатива Audi Q7?
Хотите немного сэкономить и облегчить себе парковку во дворе? Многое из вышеперечисленного подарит и Audi А4 allroad. Главное — найти экземпляр от владельца, который заботился о машине или уже прошёл через «капиталку» мотора и коробки.
Этими же рекомендациями можно сопроводить Volkswagen Passat и Superb, которые к тому же имеют довольно привлекательные цены. В остальном между родственниками есть и принципиальные отличия. Полноприводный Passat универсальнее — этакий «Audi на минималках». Как правило, переднеприводный Superb привлекает простором и богатой комплектацией, но плавность хода и шумоизоляция мало вяжутся с имиджем бизнес-класса. Ликвидность тоже ниже.
Volvo XC70 кажется идеальным выбором: практичный, комфортный, надёжный, безопасный и экономичный «сарай». Удобный даже там, где нет нормальных дорог. Но экземпляр в хорошем состоянии придётся поискать.
Opel Insignia мог бы поспорить с Вольво по части комфорта и практичности, если бы не тесный диван и маленький клиренс. Основной минус Опеля — невысокая ликвидность — отчасти компенсируется и невысокой ценой покупки.
А тесный и непрактичный Mercedes-Benz CLA в этой компании — белая ворона. На его проблемы с надёжностью можно было бы закрыть глаза, когда Mercedes был новым, но сейчас это может ударить по кошельку. Модный аксессуар из него тоже не получится: кузов X117 уже устарел. А главное: CLA, как младшая модель, не дотягивает до статуса и качества «больших» Мерседесов.