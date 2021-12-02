Что купить за 2 000 000: мощные универсалы

Какой он? Ладно скроенный универсал А4 поколения B8 особенно хорош во внедорожных доспехах. Дизайн салона сегодня морально устарел, но хорошую эргономику и отличную сборку из качественных материалов у него не отнять. Рулится А4 allroad азартно, а благодаря клиренсу в 180 мм даёт возможность срезать путь по грунтовке. Багажник не поражает объёмом (минимум 490 л), зато имеет качественную отделку и хорошо продуман.

Что можно купить? Цены на A4 allroad начинаются с 1,4 млн рублей.