Что купить за 2 000 000: подбираем минивэн с пробегом
Вячеслав Залевский
Минивэны уже давно стали экзотикой на наших дорогах, что странно — ведь в качестве семейных авто они близки к идеалу. Про компактные модели это сегмента мы уже писали. Но если семья действительно большая, то имеет смысл присмотреться к полноразмерным моделям. Мы нашли на Авто.ру сразу 8 минивэнов, которые можно купить примерно за 2 миллиона рублей. Все они — не старше 2011 года выпуска.
Какие они? Парочка минивэнов от Mercedes-Benz, которые различаются между собой нюансами отделки и оснащения. Если Vito просто развозной семиместный автомобиль без особых претензий, то хорошо укомплектованный Viano — настоящий бизнес-шаттл, который доступен даже в шестиместной конфигурации. Объём багажника в наиболее распространённой версии L2 (5008 мм длины) составляет 730 литров. Рулится Мерседес просто и понятно, живо реагирует на движения рулём и охотно перестраивается. Нет особых претензий к плавности хода и шумоизоляции.
Что можно купить? Более роскошные Viano в меньшинстве — преобладает Vito. Но в любом случае это будет минивэн до 2014 года выпуска, скорее всего с задним приводом и дизельным мотором в паре с МКПП или «автоматом». Полноприводные версии, как и Viano с V6 мощностью 258 л.с. встречаются редко. Цена автомобиля в приличном состоянии — около 1,6 млн рублей, при этом пробег большинства экземпляров превышает 200 тыс. км. Vito распространены в простых комплектациях с тканевым салоном, кондиционером и «электропакетом». Если нужны кожа, электроприводы и отделка деревом, то нужно искать Viano.
Чего ждать? Защита от коррозии у Vito/Viano неважная. Чаще всего ржавчина появляется на задней двери, колёсных арках и порогах. Материалы салона хорошо сопротивляются износу. По электрике обычно достают сбои в работе центрального замка, стеклоподъёмников и электропривода сдвижной боковой двери. Дизельная «четвёрка» объёмом 2,1 литра отличается капризной топливной аппаратурой и невысоким ресурсом натяжителя цепи ГРМ, при том, что сама цепь может служить вплоть до 300 тыс. км. Иногда случается проворот вкладышей.
Сцепление 6-ступенчатой МКПП может пройти 300-500 тыс. км. Соленоиды 5-ступенчатого «автомата» довольно быстро засоряются продуктами износа фрикционов. После 200-300 тыс. км изнашиваются опорный и подвесной подшипник, крестовины и шлицевое соединение кардана. Полностью независимая подвеска имеет достойный ресурс, шаровые опоры и сайлентблоки передней оси ходят не меньше 100 тыс. км. Ступичных подшипников хватает примерно на 250-300 тыс. км.
Какие они? Минивэны Volkswagen ранжируются аналогично Мерседесам, разве что Caravelle и более статусный Multivan почти не отличаются внешне. Строгие 7- или 8-местные автомобили отличаются традиционно продуманной эргономикой водительского места — у них отличная обзорность, доступность всех органов управления, много мест для мелочей. Удобные передние кресла могут похвастать индивидуальными подлокотниками для водителя и пассажира. Минимальный объём багажника — 1210 л. Существенно увеличить отсек можно, если убрать третий ряд сидений, но вытащить его из машины в одиночку будет тяжело. На дороге минивэн выделяется своим приличным клиренсом в 165 мм, хорошими тормозами и энергоёмкой, но жёсткой подвеской. Чтобы насладиться прелестями неплохо настроенного шасси начальные дизельные моторы в 84 и 102 л.с. не подойдут.
Что можно купить? В нашем бюджете среди машин с пробегом до 200 тыс. км преобладает Caravelle 2011-2012 годов выпуска. В основном это переднеприводные версии с дизелями мощностью 102 и 140 л.с. Полноприводный автомобиль поколения Т5 найти сложнее. Средняя цена — 1,8 млн рублей. В плане комплектации можно рассчитывать на климат-контроль, вторую печку, тканевый салон, «электропакет» и обогрев форсунок стеклоомывателей.
Чего ждать? Кузов Т5 корродирует неохотно, но краска с него слетает легко, особенно на больших пробегах. В запущенном случае можно получить проблемы с задней дверью, порогами и арками. Прогнивают трубки, идущие к задней печке и кондиционеру. Вертикальное лобовое стекло и фары сильно страдают от «пескоструя», особенно у машин, эксплуатируемых по трассам. В салоне, в силу больших пробегов, нередко встречаются поломки каркаса сидений.
Дизель серии EA189 с непосредственным электронным впрыском много проблем не доставляет. ТНВД у него ремонтопригодный, а форсунки надёжные. На переднеприводных Т5 после пробега в 150-200 тыс. км могут износиться шлицы приводных валов. У «механики» встречаются проблемы с подшипниками, дифференциалом, задней передачей и двухмассовым маховиком. В качестве автоматической трансмиссии на Т5 трудится наиболее надёжный 7-ступенчатый «робот» серии DQ500 со сцеплениями в масляной ванне. Подвеска также обладает солидным запасом прочности, но в силу большого веса в зоне риска оказываются стабилизаторы поперечной устойчивости.
Какой он? Главная особенность заднеприводного корейского вэна — сдвижные двери по обоим бортам, которые полагаются ему уже в базовой комплектации. Внутри — почти легковой по-настроению интерьер, обильно украшенный серебристыми вставками. Сиденья среднего ряда имеют продольную регулировку, но отодвинув их максимально назад на «галёрке» уже не пристроишься, и в целом возможности трансформации салона у Н-1 так себе. В трехрядном варианте объём багажника составляет 851 литр. На дороге Hyundai воспринимается этаким комфортным увальнем, который управляется и тормозит вальяжно.
Что можно купить? В пределах 2 миллионов доступны как официально проданные у нас Н-1, так и ввезенные в частном порядке из Кореи Grand Starex. Последних даже больше, причём в версии с дизелем 2.5 (145-174 л.с.) и АКПП. Среди российских Н-1 нередко встречается и бензиновый 2.4 (128-173 л.с.). Средняя цена на Hyundai с пробегом 100–150 тыс. км, выпущенный в 2014–2016 годах — 1,7 млн рублей, более возрастные экземпляры ещё на 200–250 тысяч дешевле. Несложно будет найти минивэн с кожаным салоном, сдвижными окнами в задних дверях, «климатом» с отдельными регулировками для передней и задней части салона и парктроником.
Чего ждать? Чаще всего ржавчину на кузове H-1 можно встретить по низу дверей и под остеклением двери багажника. Активно корродируют трубки заднего кондиционера и отопителя, расположенные под днищем. Больше всего проблем с коррозией — у минивэнов, ввезенных в частном порядке из Южной Кореи. Они, в отличии от официально проданных машин, не имеют дополнительной антикоррозионной защиты. Не отличается стойкостью к износу обивка сидений.
У турбодизеля после 200 тыс. км пробега может растянуться одна из цепей ГРМ — всего их три. Примерно на этом же пробеге велик риск столкнуться с ремонтом турбины и заменой топливных форсунок. Проблемы бензинового мотора — слабые вкладыши и образование задиров в цилиндрах.
В трансмиссии чаще всего обращают на себя внимание крестовины и подвесной подшипник карданного вала. Механическая коробка передач проблем не доставляет. Сцепление ходит более 200-300 тыс. км. Настоящий долгожитель — 5-ступенчатый «автомат», способный легко пройти и 300 тыс. км. Хороша в плане ресурса и 4-ступенчатая АКПП. Подвеска (спереди стойки McPherson, задняя — зависимая пружинная) довольно надёжная. Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются после 100–150 тыс. км. Примерно на столько же хватает передних пружин.
Какой он? S-Max выделяется стремительным и динамичным дизайном, который хорошо выдержал проверку временем. Салон, с обилием серебристого или глянцевого пластика, напоминает о Ford Mondeo. Удобство пассажиров «галёрки» пало жертвой дизайна с покатой задней частью крыши. Зато кресла второго ряда имеют регулировки наклона спинки и подушки — комфорт на уровне бизнес-класса в самолете. А если сложить эти сиденья, то объём грузового отсека возрастает почти до 2100 л. По удовольствию за рулём S-Max — настоящий хот-хэтч среди минивэнов. У него отлично настроенное шасси и мощные турбомоторы.
Что можно купить? В основном представлены пятиместные рестайлинговые версии до 2014 года выпуска с двухлитровым турбомотором на 200-240 л.с. и «роботом», либо с «атмосферником» 2.3 в паре с «автоматом». Минивэн с заявленным пробегом до 200 тыс. км стоит примерно 1,1 миллиона рублей. Из опций такой S-Max будет иметь двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и панорамную крышу. Кожаный салон и биксеноновые фары тоже не редкость.
Чего ждать? Регулярный и тщательный антикор для S-Max обязателен, потому что слабых мест у кузова хватает. К ним относятся передняя кромка капота, колёсные арки, задняя часть порогов, низ крышки багажника и ниша номерного знака на ней. Ржавчина снизу обычно присутствует под локерами колёсных арок, в районе ниши бензобака и пола багажного отсека. Нужно беречь лобовое стекло — оно у S-Max большое, дорогое и сложное при замене. Быстро изнашиваются материалы внутренней отделки. Особенно это относится к деталям, окрашенным «серебрянкой».
Болячки «атмосферника» 2.3 с надёжным в принципе цепным ГРМ: течи, запотевания, слабый впускной коллектор и теплообменник. Турбомотор чувствителен к давлению масла, а ресурс поршневой группы у него заметно меньше. Роботизированная коробка PowerShift отличается капризным мехатроником и недешёвым в замене блоком сцеплений. «Автомат» Aisin гораздо крепче, но у него слабая накладка блокировки ГДТ, так что коробка не любит «гонщиков» и интенсивные разгоны. Подвеска у S-Max достаточно крепкая.
Какой он? Родной брат «спортсмена» S-Max — но с другим, более солидным и строгим экстерьером. Вдобавок, Galaxy на 6 см длиннее, на 7 см выше и семиместен безо всяких оговорок. На «галёрке» даже взрослые не будут упираться коленями в спинки сидений второго ряда. Оформление салона аналогично S-Max, а вот багажник вместительнее — от 830 (в 5-местной конфигурации) до 2325 литров. На скорости Galaxy похож на поезд, который безукоризненно следует заданной траектории. При этом и удовольствия за рулем он дарит не меньше, чем младший брат.
Что можно купить? На вторичке Galaxy представлен шире, чем S-Max, однако среди машин немало потрудившихся в такси. Можно найти минивэн как с бензиновым 2.3, так и с турбированным Ecoboost, но больше всего распространён двухлитровый 140-сильный дизель в паре с «механикой» или «автоматом». Ford до 2015 года выпуска с пробегом до 200 тыс. км стоит в среднем 1 млн рублей, но цены сильно колеблются в зависимости от состояния. Из опций можно рассчитывать на ксеноновые фары, парктроники по кругу и обогрев лобового стекла.
Чего ждать? Основные проблемы у Galaxy такие же, как и у соплатформенного S-Max. Что касается, двухлитрового дизеля, то этот мотор, разработанный совместно с французами из PSA Group, не лучший образец надёжности. Его топливная аппаратура весьма привередлива к качеству топлива, а у турбины регулярно капризничают клапаны.
Какой он? Яркий внешне минивэн эпохи маздовского стиля zoom-zoom. Особенно впечатляют необычные рельефные боковины кузова. В салоне приятный дизайн и простенькие материалы сочетаются с хорошей эргономикой и необычно широкими передними креслами. Второй ряд просторен как в бизнес-классе. Кресла можно двигать, наклонять, а среднее сиденье превратить в широкий подлокотник. «Галёрка» рассчитана скорее на детей. Объём багажника даже в пятиместной конфигурации составляет всего 426 л. Подвеска Mazda5 настроена на динамичную езду, но двухлитровый атмосферный мотор и «автомат» этому не способствуют, а шумоизоляция слабовата. Клиренс в 130 мм маловат для наших дорог.
Что можно купить? Автомобилей в продаже мало. Выбора мотора и коробки передач нет — все Мазды оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. в паре с АКПП. Mazda5 до 2015 года выпуска с заявленным пробегом до 200 тыс. км оценивается примерно в миллион рублей. Такой минивэн будет иметь боковые сдвижные двери с электроприводом, датчики дождя и света, климат-контроль и «круиз».
Чего ждать? В этом поколении кузов Мазды к коррозии не склонен. Салон держится хорошо, но на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки. Двухлитровый двигатель MZR имеет цепной привод ГРМ, ресурс цепи — 200-250 тыс. км. К слабым местам мотора также относят термостат и помпу.
Трансмиссия компактвэна максимально проста и надёжна — ломаться в ней нечему. Пробег 5-ступенчатого «автомата» до первых серьёзных ремонтов — около 200–250 тыс. км. Хотя замена задней крышки и тормозной ленты могут понадобиться раньше. Подвеска отличается немалым ресурсом, а раньше всего сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора.
Какой он? Родоначальник класса, который всегда и везде привлекает покупателей эффектной внешностью. Качественный интерьер машины V поколения не отстаёт — «парящий» центральный тоннель, большой вертикальный дисплей мультимедийки. Жаль, что былого простора в салоне уже нет. Крыша салона низковата для водителя ростом 190 см, особенно если он предпочитает высокую посадку. Требуют привыкания перегруженный кнопками руль и рычаг коробки, где задняя передача активируется перемещением селектора вперёд. Стало меньше мест для хранения. Объём багажника в семиместной конфигурации — 247 л. Зато подвеска Espace настроена на царский комфорт. По управляемости особенно интересны версии, оснащенные системой 4Control, которая слегка поворачивает задние колёса — среди минивэнов полноуправляемое шасси не встретишь ни на одной другой модели. Роботизированная коробка удачно имитирует работу АКПП. Приличная динамика, если речь про дизели, доступна только для 160-сильной версии.
Что можно купить? Предложений немного. В любом случае это будет Espace с дизельным двигателем 1.6 dCi. 130-сильные минивэны оснащаются МКПП, тогда как Espace с двигателем мощностью 160 л.с. идёт с «роботом». Средняя цена на Renault с заявленным пробегом до 180 тыс. км — около 1,7 млн рублей. Из особенностей оснащения — светодиодные фары, кожаный салон с вентиляцией и массажем передних кресел, панорамная крыша, датчики контроля мёртвых зон, распознавание дорожных знаков и музыка BOSE.
Чего ждать? Кузов видимых проблем с коррозией не имеет, но на семиместных Espace иногда ржавеют трубки кондиционера, которые проходят над топливным баком к заднему ряду сидений. Иногда провисает крышка багажника и начинает заедать замок.
Несмотря на заявленный производителем ресурс в 250 тыс. км, двигатели 1.6 dCi способны проехать более 400 тыс. км. Правда, при этом они не лишены недостатков. Среди них — регулярные течи масла и растяжение цепи ГРМ примерно к 150 тыс. км пробега. Наиболее проблемными оказалась 160-сильные моторы с двойным наддувом, у которых известны случаи проворота вкладышей. Запчастей для серьезного ремонта этих двигателей мало, а б/у моторы стоят недёшево.
С роботизированной коробкой особых проблем нет, но при поломке велик шанс, что агрегат придётся менять целиком. В подвеске чаще всего требуют замены сайлентблоки передних рычагов. Их ресурс составляет 80–100 тыс. км.
Какие они? Троица американских минивэнов, которые отличаются в деталях. Grand Voyager поставлялся в Европу и РФ официально. Chrysler Town & Country — его американский близнец, а Grand Caravan — их более простой родственник. Но в конечном итоге, всё решает комплектация. Остальные качества едины и к ним в первую очередь стоит отнести удобство посадки. В Крайслере чувствуешь себя как в легковушке, причём, судя по материалам отделки, довольно дорогой. Пассажирам раздолье. Салон широкий, а на каждом ряду всего по два кресла, оснащённых регулировками. Любое сиденье второго и третьего рядов можно убрать в специальные отсеки в полу. В обычном положении кресел их можно использовать как дополнительное пространство для хранения. Багажник и без того огромный — минимум 934 литра. Подвеска у Вояджера хоть и мягкая, но критических кренов не допускает, и лишь клиренс в 140 мм не очень подходит для наших дорог.
Что можно купить? В продаже Chrysler и Dodge представлены одинаково скудно, добрая половина машин продаётся в Белоруссии, транзитом из Америки. Двигатель у всех один — V6 3.6 мощностью 283-287 л.с. Цены тоже сравнимы — в среднем, 1,4 млн рублей за экземпляр с пробегом до 200 тыс. км. В основном продаются автомобили в богатой комплектации с потолочными экранами для второго и третьего ряда сидений, камерой заднего вида и обогревом рулевого колеса.
Чего ждать? Кузов Крайслера — источник потенциальных проблем, поскольку слабо приспособлен к борьбе с отечественными реагентами. Среди типичных слабых мест — кромки дверей и капота, углы задних крыльев и колёсные арки. Из-за коррозии могут сломаться ручки задних сдвижных дверей, поскольку отгнивают места их крепления. Другая напасть с задними дверями — сбои в работе электропривода. В салоне нередко ржавеет и клинит механизм складывания сидений.
Бензиновый V6 имеет практически вечный цепной ГРМ и почти не ломается. При хорошем обслуживании двигатель имеет все шансы пройти более 300 тыс. км до первого серьёзного ремонта. Шестиступенчатый «автомат» отличается не самым высоким ресурсом блока соленоидов. После 200 тыс. км нередко приходится менять датчик оборотов. Слабость подвески — стойки переднего стабилизатора.
Так что же выбрать?
Практичностью отличается каждый из этой великолепной восьмёрки. Но кто из них лучше подходит на роль семейного автомобиля, которая подразумевает не только вместимость, но также комфорт и беспроблемность эксплуатации? А в нынешнее время на первое место выходит общая надёжность личного транспорта.
В такой системе координат Mercedes-Benz Vito, с его полупустыми комплектациями, не очень годится на роль повседневной машины, а более роскошный Viano придётся выискивать. К тому же оба — Мерседесы, а значит содержать их может быть накладно.
«Народная» VW Caravelle ржавеет медленно, в техническом плане надёжна, а запчасти на неё будут дешевле. Но всё портят слабые базовые турбодизели, которых в продаже большинство. А Multivan — птица редкая, и для своего статуса он всё же жестковат.
Hyundai Н-1/Grand Starex приятен на ходу и радует комплектаций, но проигрывает остальным как раз в части практичности. Кроме того, может расстроить проблемами с двигателями и коррозией.
Ford S-Max самый драйверский минивэн в классе, который к тому же недурно оснащён. Однако за удовольствие водителя придётся платить, разбираясь с болячками кузова, турбомоторов и «робота». Вариант с «атмосферником» и «автоматом» едет не так задорно, зато надёжнее. В качестве альтернативы можно рассмотреть более вместиельный Galaxy — главное, избегать капризного дизеля.
Стильная Mazda5 имеет проверенную и надёжную технику и завидный набор удобств на борту. Жаль, что мотор не соответствуют характеру драйверского шасси, а багажник — самый скромный в этой подборке. И выбор машин на вторичке небогатый.
Renault Espace по стилю салона и уровню оснащения может составить конкуренцию иным премиальным кроссоверам. Жаль что динамика не его конёк, а ремонт французской экзотики в нынешних условиях может серьёзно ударить по бюджету владельца.
Chrysler и Dodge — пожалуй, самые невыгодные в плане содержания варианты. Прежде всего, из-за высокого транспортного налога и возможных проблем с кузовом. Другие неисправности тоже, скорее всего, обойдутся недёшево. Зато американские вэны — самые семейные, благодаря богатому оснащению, комфортному шасси и оригинальной трансформации салона.