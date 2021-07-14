Есть старый анекдот: «Кризис… Ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши». С первым и вторым в наших магазинах проблем особых нет. А вот с открытыми моделями в России напряжёнка, даже с новыми. И те немногие, что остались, — ну очень дороги. Что же делать тем, хочет насладиться летним ветром и солнцем? Заглянуть на вторичный рынок! Мы выбрали 11 моделей кабриолетов и родстеров не старше 10 лет и не дороже 2 миллионов рублей.Важное пояснение: цены на вторичном рынке растут быстрее, чем на новые автомобили, и то, что вчера стоило 2 миллиона, завтра может оказаться процентов на 10 дороже. Поэтому ссылки на подборки объявлений мы не ограничивали по цене. Маленький, стильный и премиальный кабриолет, с качественным и продуманным салоном, способным вместить четверых. Багажник небольшой по объёму (287 л при сложенной крыше), но имеет правильную форму. В движении А3 покорит хорошей плавностью хода и игривой управляемостью, несмотря на засилье версий с передним приводом. А солнцем вполне можно насладиться даже с младшим мотором 1.4.Для покупки маленького кабриолета Audi нужно около 1,8 млн рублей. Столько просят за A3 2014–2015 года выпуска с турбомоторами 1.4 или 1.8, пробегом около среднем 50 тыс. км, но не обязательно после одного владельца. По комплектации можно точно рассчитывать на бесключевой доступ, двухзонный климат, минимальный электропакет, запуск двигателя с кнопки и систему «воздушный шарф», обдувающую тёплым воздухом шеи пассажиров. У качественно окрашенного кузова Аudi нет проблем с коррозией. Неполадки по части электрики случаются редко. Из типовых проблем – выход из строя датчика клиренса, он расположен под кузовом и страдает от грязи и дорожных реагентов, а на него завязан автокорректор фар. Турбомотор 1.4 на экземплярах 2015 года уже новый, с ремнём ГРМ вместо быстро вытягивавшейся цепи. Но «масложор» и преждевременный отказ ТНВД ещё возможны, в том числе и у моторов 1.8 TSI. Может «закиснуть» и сбоить клапан давления в турбине, тем более на кабриолетах, которые не ездят зимой. Возможны и поломки 7-ступенчатого «робота» DSG, хотя после его модернизации отказов стало намного меньше. Подвеска у АЗ довольно крепкая. Из слабых мест — задние сайлентблоки передних рычагов. Они редко выдерживают больше чем 50–60 тыс. км. Подробнее о проблемах А3 можно прочитать тут.Посмотреть объявления Если первый Z4 был жёстким на ходу спорткаром, то его наследник сделал большой шаг в сторону комфорта. Родстер лишился зубодробительной подвески, резкого нрава и М-версии. Зато приобрёл жёсткую складную крышу, более просторный и качественно отделанный салон.Чтобы стать владельцем Z4, потребуется не меньше 1,8 миллиона рублей: столько просят за десятилетний родстер с пробегом в 120 тысяч километров и немалым количеством владельцев. Комплектация при этом небогата: кожаный салон, двухзонный климат, простенький электропакет, базовая музыка. Кузов Z4 отличается хорошим окрасом и качественной антикоррозийной защитой. Механизм открывания крыши может поскрипывать, требуя смазки шарниров, но в целом надёжен. Есть проблема с герметичностью задних фонарей. Наиболее распространённый двигатель на десятилетних Z4 — это «турбочетвёрка» N20B20 мощностью 184 л.с. Потребуют внимания ТНВД, форсунки, электропомпа, клапан маслонасоса и термостат. Ресурс восьмиступенчатой АКПП ZF при бережном отношении — около 300 тыс. км.Посмотреть объявления Camaro пятого поколения стал однозначно лучше в управлении благодаря независимой задней подвеске, но неотёсанности истинного масл-кара в нём всё равно предостаточно. В салоне приятное впечатление оставляют только кресла и дизайн в целом: собран интерьер из дешёвого пластика, шумоизоляция нуждается в доработке, с практичностью беда, обзорность неважная. Но Camaro всё прощают за стиль, харизму и возможность украсть внимание окружающих у многих автомобилей, которые стоят втрое дороже.Открытый Camaro, в отличие от купе, никогда не продавался у нас официально, поэтому на рынке представлен штучно. Десятилетний экземпляр с базовым мотором 3.6 и пробегом в 115 тыс. км стоит около 1,8 млн рублей. Среди опций будут кожаный салон, электроприводы сидений, проекция на лобовое стекло, камера заднего вида, аудиосистема Boston Premium.Кузов Camaro окрашен прилично, но вот хорошим уровнем антикора похвастать не может и дополнительная обработка ему не помешает. Двигатели V6 и V8 достаточно надёжны, особенно «восьмёрка». Шестицилиндровый мотор отметился проблемами с натяжителем цепи и чувствительными форсунками. После 100 тыс. км нередко начинают подтекать сальники двигателя, трансмиссии и дифференциала. Долгая жизнь автоматической коробки зависит от своевременной замены масла и фильтра. Редкая «механика» практически вечная. Часто трескаются пыльники приводного вала. Подвеска больших хлопот не доставляет.Посмотреть объявления Открытый Fiat 500 по конструкции кузова — это, скорее, тарга, чем настоящий кабриолет, но при одном взгляде на этого милягу ему прощаешь всё. На редкость удачное неоретро. Интерьер в хороших комплектациях радует стилем, уровнем отделки и количеством опций. Компактный салон имеет размерность 3+1 – полноценное место для заднего пассажира есть только справа. Багажник и вовсе крохотный, 185 л. Если обычный 500-й сочетает не самый информативный руль, довольно мягкую подвеску и минимальные крены, то спортверсия Abarth — практически карт.Маленький Fiat можно приобрести примерно за 1,2 миллиона. Причём? за эту сумму можно рассчитывать на турбированный Abarth 2014 года выпуска с пробегом в 80 тыс. км, от одного владельца. В комплектации ничего удивительного: двухзонный климат, электропакет, кожаный мультируль, спортивные кресла и 18-дюймовые колёса. А вот на состояние машины нужно смотреть внимательно. Мало того, что ЛКП у Фиата довольно слабое и тонкое, так у него ещё и брызговиков изначально нет. Среди мест, где можно найти коррозию, числятся пороги, места под домкрат и задние арки. Салон собран качественно и из хороших, стойких к износу материалов, но склонен к протечкам. Из хлопот с электрикой стоит отметить невысокий ресурс стартера.Наиболее распространённые в наших краях бензиновые двигатели надёжные и ресурсные. Разве что мощный турбомотор требователен к чистоте масла, а оснащённый им Fiat имеет другую переднюю панель и бампер, чтобы вместить более производительные радиаторы и интеркулеры. Роботизированная коробка может подкинуть проблем со сцеплением и проводкой, плюс недёшево обходится в ремонте. «Механика» и 6-ступенчатый «автомат» Aisin AW60T надёжнее, но встречаются очень редко. Подвеска «пятисотки» проста (McPherson спереди и скручивающаяся балка сзади), надёжна и недорога в ремонте благодаря родству с утилитарным Fiat Panda. Аналогичная ситуация и с тормозами.Посмотреть объявления Открытый G37 — один из немногих гармонично выглядящих кабриолетов со складной жёсткой крышей. Качественно оформленный и богато упакованный салон идентичен купе. Но на ходу кабриолет другой — в подвеске сделан акцент на комфорт, лучше плавность хода. Динамика из-за большего веса (открытый кузов приходится дополнительно усиливать) упала, хотя 6,4 секунды «до сотни» — всё равно отличный результат. На втором ряду тесновато. Со сложенной крышей багажника фактически нет.Цены на открытый Infiniti начинаются с 1,6 миллиона рублей: столько просят за G37 2011 года выпуска с пробегом около 50 тыс. км и как минимум двумя владельцами. Оснащены кабриолеты богато: бесключевой доступ, кожаный салон c электроприводами, памятью и вентиляций, отделка деревом или алюминием, парктроники по кругу, камера заднего вида и прочее.Лакокрасочное покрытие у Infiniti довольно нежное. Чаще всего краска вспучивается и облезает на арках, особенно задних. Коррозию можно найти и под пластиковой накладкой порога, где собираются грязь и влага. При кузовном ремонте владелец столкнётся с высокой ценой «оригинала» и малым количеством деталей от сторонних производителей. 3,7-литровый VQ37VHR с распределённым впрыском и надёжным цепным ГРМ способен пройти более 400 тыс. км. Главное — лить хорошее масло, следить за системой охлаждения и катализаторами. Коробка — 7‑ступенчатый «автомат» RE7R01A от Jatco — не доставляет проблем на пробегах до 300 тыс. км, даже несмотря на чувствительность к чистоте и температуре масла. В шасси — двухрычажная подвеска спереди и «многорычажка» сзади, обе надёжные и не особо затратные в содержании.Посмотреть объявления Легендарный родстер — простой, компактный и юркий. Он полон удовольствия от вождения, но лишён ультимативной жёсткости. Салон простой, функциональный, но довольно тесный, особенно для людей крупной комплекции. Багажник ожидаемо мал — всего 150 литров.Рестайлинговые MX-5 третьего поколения в продаже встречаются нечасто. В основном распространены двухлитровые родстеры со складной жёсткой крышей, которые поставлялись к нам официально. Для покупки 10-летней MX‑5 от одного владельца с пробегом около 60 тыс. км нужно приготовить примерно 1,5 млн рублей. Комплектация небогата в силу философии модели: кожа, электропакет, однозонный климат. Однако в дорогих версиях будут кресла Recaro и неплохая музыка Bose.Регулярный антикор для MX‑5 — благо. Слой ЛКП довольно тонкий, а защита от коррозии слабая. В зоне риска пороги, крышка багажника, кромки дверей и капота. С механизмом складывания крыши проблем обычно нет. Оборудование салона устроено предельно просто и хлопот не доставляет. Электрика тоже не отличаются излишней сложностью. Двигатели 1.8 и 2.0 из серии MZR чувствительны к качеству масла, но просты по конструкции и имеют хороший запас по форсировке. У них выносливые цепи ГРМ и они недороги в ремонте. Покупка б/у агрегата целиком тоже не разорит. Коробки, что МКПП, что «автомат» Aisin, при регулярном обслуживании и отсутствии форсировки моторов практически вечные. Подвеска отличается хорошим ресурсом рычагов, но слабыми ступичными подшипниками. Рулевое управление с обычной рейкой и ГУР предельно надёжно.Посмотреть объявления Третье поколение мерседесовского «трансформера», родившего бум жёстких складных крыш. Это лёгкий, послушный и комфортный на ходу родстер. Салон привлекает дизайном а‑ля суперкар SLS, при этом тесный кокпит имеет продуманную аэродинамику — до 120 км/ч внутри SLK царит вполне комфортная атмосфера. Минимальный объем багажника — 225 л, что весьма неплохо для автомобиля длиной 4,1 метра.SLK — самый распространённый родстер на российской «вторичке». В бюджете до двух миллионов есть выбор примерно из 10 экземпляров с пробегом около 80 тыс. км и как минимум тремя владельцами. Цены начинаются от 1,5 миллионов, и в основном представлены родстеры с рядной «четвёркой» M271 (184–204 л.с.). В списке опций можно найти адаптивную головную оптику, кожаный салон с электроприводами и памятью сидений, «тёплый шарф», внешний AMG пакет.Кузов и салон SLK долго сохраняют презентабельный вид. Часто перегорают лампы дополнительного освещения поворотов, но другие поломки электрики достают редко и часто лечатся перезагрузкой. Двигатели M271 имеют склонность к износу фазовращателей и растяжению цепей ГРМ на пробегах около 80 тыс. км, что подразумевает не самый дешёвый ремонт. Мерседесовский 7‑ступенчатый «автомат» 722.9 чувствителен к перегреву, требователен к качеству смазочных материалов и не любит агрессивной манеры езды. Независимая подвеска у родстера довольно живучая. Амортизаторы ходят по 100 тыс. км, сайлентблоки, стойки и втулки стабилизатора — около 80 тысяч.Посмотреть все объявления Один из самых крупных и солидных кабриолетов на рынке. У Е‑класса консервативный, зато очень качественный и полноценно четырёхместный салон с отличной шумоизоляцией. Минимальный объём багажника — приличные 300 л. На ходу тяжёлая открытая «ешка» ощущается даже более комфортной, чем седан или купе.Кабриолет W212 — самый экзотический представитель Е‑класса на нашем рынке. Редкие дорестайлинговые экземпляры после двух владельцев и с пробегов в 60 тыс. км стоят под два миллиона рублей! Из прелестей оснащения: биксенон, бесключевой доступ, кожаный салон с электроприводами и памятью кресел.W212 достался качественно окрашенный кузов и не менее крепкий салон. Глюки по части электрики случаются редко. У рядной «четвёрки» M271 есть риск растяжения и обрыва цепи ГРМ. «Автомат» 722.9 с семью передачами вперёд и двумя назад, чувствителен к перегреву и качеству масла. Основные элементы ходовой служат по 100 тыс. км. Подробнее про надёжность поколения W212 можно прочитать тут.Посмотреть все объявления Peugeot 308 СС — настоящий прогулочный транспорт. Турбомотор хорош на разгоне, но от быстрой езды водителя удерживают слишком лёгкий тут руль и заметные крены в поворотах. Зато на ходу кабриолет комфортен, а внутри будет просторно для четверых пассажиров среднего роста. Материалы отделки салона вполне качественные, а список опций — почти премиального уровня.При этом Peugeot 308 — один из самых недорогих кабриолетов на нашем рынке. Цены на десятилетние экземпляры начинаются с 800 тыс. рублей. Но это будет авто с дубликатом ПТС и пробегом за сотню тысяч км. Зато в хорошей комплектации, с кожей в салоне, поворотным ксеноном, двухзонным климатом, «воздушным шарфом» в передних сиденьях и навигацией. Кузов Peugeot 308 имеет приличную окраску и внешнюю оцинковку. Среди плюсов числятся и пластиковые передние крылья, но длинный передний свес и не самый большой дорожный просвет могут доставить немало хлопот. Турбомотор EP6DT мощностью 150 л.с. известен непредсказуемым ресурсом цепного привода ГРМ, неудачной поршневой, проблемами с турбиной и системой охлаждения. Зато о 6‑ступенчатом «автомате» Aisin, что шёл с этим мотором после рестайлинга, плохого не скажешь. Подвеска, рулевое управление и тормозная система Peugeot 308 просты по конструкции и к большим сюрпризам не склонны. Вместо оригинальных деталей, иногда неприятно удивляющих ценой, всегда есть вариант хороших заменителей.Посмотреть все объявления Smart Cabrio — забавная заднеприводная и заднемоторная кроха с пластиковыми внешними панелями, навешенными на прочный силовой каркас Tridion. Проблемы с парковкой и высоким расходом топлива ей неведомы. В пределах десятилетнего возраста можно смотреть машины двух генераций. Второе поколение в кузове 451 — это оригинальная конструкция, картинговая управляемость, но жёсткая подвеска и требующий привыкания «робот». «Третий» Smart — родственник Renault Twingo. Он чуть крупнее, практичнее, но вряд ли просторнее предшественника, при этом такой же заводной на ходу, но куда более комфортный.В пределах двухмиллионного бюджета доступны Смарты обоих поколений, но популярнее более свежие экземпляры. Разговор начинается примерно с 850 тысяч — столько стоят Smart II последних лет выпуска или самые старые кабриолеты третьего поколения. Для покупки «заряженного» малыша с эмблемой Brabus в кузове 451 нужно где-то 1,2 млн рублей. Средний пробег открытых Смартов — 50 тыс. км.«Второй» Smart машина крепкая и надёжная, с ресурсом двигателя не менее 250 тыс. км. Основная проблема — слабое сцепление, которым не очень аккуратно оперирует «робот». Из особенностей эксплуатации — заводская резина разной ширины и не самой ходовой размерности, спереди 155/60 R15, сзади 175/55 R15.Smart III поколения огорчает в первую очередь некачественной сборкой салона. Много глюков по части электрики, самая серьёзная из проблем — неисправность регулятора турбины. Из-за него пропадает тяга, а в ЭБУ появляются ошибки по давлению наддува.Посмотреть объявления Что же выбрать в итоге? Все представленные модели объединяет только открывающаяся крыша и редкость на нашем рынке. Захочешь купить — придётся побегать и поискать: даже сейчас на Авто.ру некоторые модели представлены 1–2 предложениями. А когда автомобиль надоест, всё повторится в зеркальном отражении: неликвид с открытым кузовом в наших условиях продать тяжело. C другой стороны, покупают такие модели вопреки трезвому расчёту.Но если всё-таки подойти к вопросу рационально, то выяснится, что каждый из вариантов имеет свои особенности и предназначение. Mazda MX-5 и Peugeot 308 СС — лучшее сочетание ходовых качеств и стоимости содержания. Только Мазда ориентирована на драйв, а Peugeot — на комфорт.Маленький Smart не обещает больших проблем, вот только грамотных специалистов по немецкой крохе мало даже в столице. Но поискать их определённо стоит — юркий, стильный, ни на что не похожий малыш этого достоин. Fiat 500 мало в чем уступает Смарту по части ездовых удовольствий. К тому же он просторнее, а в версии Abarth существенно мощнее. Но южному автомобильчику тяжело в наших широтах, и надёжность ряда узлов вызывает вопросы.BMW Z4 и Mercedes-Benz SLK не лишены драйва, но это в первую очередь прогулочные родстеры. Оба оснащены моторами, требующими повышенного внимания. И в целом содержание премиальных родстеров дешёвым не будет. Audi А3, несмотря на передний привод, мягкую крышу и условно четырёхместный салон, придерживается примерно той же идеологии. Подкупает свежесть модели — это поколение сняли с производства совсем недавно. Chevrolet Camaro — эксклюзив даже среди себе подобных. Кого интересуют американские брутальные маслкары, на его минусы, да и в сторону конкурентов даже не смотрят. Mercedes-Benz E-класс и Infiniti G37 стоят особняком. «Ешка» — лучший вариант для путешествия компанией. А «Финик» — самый мощный и щедро упакованный кабриолет, который можно купить за два миллиона.