Что купить за 1 600 000: компактные китайские кроссоверы с пробегом

Кто он? CS35 PLUS привлекает внешней похожестью на VW Tiguan, но больше всего впечатляет интерьер. Водителя встречает симпатичный пластик, тотальная обивка кожзамом, хорошая подгонка деталей и мульти­медийный комплекс с большим 10,25-дюймовым дисплеем, хорошим разреше­нием и богатым функци­оналом.

Правда, эргономика не идеальна — например, плотным передним креслам не хватает опоры в плечах. Климат-контроль только однозонный. Места на втором ряду в достатке, есть места под мелочёвку, но подлокотника и подстаканников нет. Аккуратно отделанный багажник обещает 403 литров объёма, но по факту тоже невелик.

Что можно купить? Предложений совсем мало, зато это довольно свежие машины 2019–2020 года выпуска, с двигателем мощностью 117 л.с., «механикой» или АКПП. В принципе, за наличные 1.6 млн рублей можно купить и новый CS35 Plus — кроссоверы ещё встречаются у региональных дилеров. Но это будет экземпляр с кондиционером и без подогрева сидений. Подержанные CS35 Plus оснащены богаче: у таких машин бывают 17-дюймовые колёса, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, кожа на руле и креслах, круиз-контроль и камера заднего вида с парк­троником. Такой Changan в приличном состоянии и с пробегом до 60 тыс. км можно купить примерно за 1,4 млн рублей.