Что купить за 1 500 000: горячие хэтчбеки с пробегом

Если от вездесущих кроссоверов вас клонит в сон, то, быть может, надо задуматься о покупке чего-то более спортивного? Чего-то вроде горячего хэтчбека. Эти модели сравнительно недороги и при этом намного практичнее любого купе. Мы выбрали девять вариантов, которые на вторичном рынке стоят около 1 500 000 рублей — и все они не старше десяти лет.
Какой он? Golf GTI на редкость талантливый хэтчбек. Дизайн по меркам класса спокойный, а внутри — выверенная эргономика, отличные материалы отделки и классные кресла. И на ходу — сплошной восторг: отзывчивый турбомотор на 210 л.с., быстрая коробка (не важно DSG или «механика») и азартная управляемость Быстрые повороты Golf проходит с несвойственной переднеприводным моделям нейтральностью, но в медленных ему уже не хватает самоблокирующегося дифференциала и жёсткости подвески. Зато он относительно комфортный и шумоизоляция у него как в машинах бизнес-класса.
Что можно купить? Имея полтора миллиона, можно найти и GTI VII поколения, но «шестой» Golf купить проще и дешевле. Хотя и их в продаже немного.
В основном представлены пятидверные хэтчбеки с «роботом», а машины с механической коробкой — редкость. Экземпляры с пробегом до 150 тыс. км стоят от 1,1 миллиона и выше. В плане комплектации GTI обычно располагает только самым необходимым: электропакет, двухзонный климат-контроль, форсунки с обогревом, парктроники и камера заднего вида, электронная имитация блокировки дифференциала XDS. Немало хэтчбеков имеют кресла с традиционной для GTI обивкой клетчатой тканью «Jacky». Но экземпляр без тюнинга придётся поискать.
Чего ждать? Особо прочным ЛКП Golf даже в версии GTi похвастать не может, однако металл кузова ржавеет очень медленно. Основные проблемы турбомотора c индексом EA888 — склонная к растяжению цепь ГРМ и тонкие поршневые кольца, которые изнашиваются к 100–150 тыс. км. Механическая коробка радуют хорошим ресурсом, но сцепление при неаккуратном обращении превращается в расходник. Требует бережной эксплуатации и робот с «мокрыми сцеплениями», иначе не миновать замены мехатроника. Подвеска традиционно надёжна и радует наличием широкого выбора аналогов. Специфика эксплуатации «горячего хэтчбека» чаще требует внимания к передней подвеске — например, стойки стабилизатора приходится менять примерно каждые 30–50 тыс. км. Задние сайлентблоки передних рычагов ходят по 60 тыс. км.
Какой он? Octavia RS — лучшее решение для того, кому годы и семейное положение уже требуют простора и практичности, но душа ещё жаждет больших скоростей. Отличная эргономика, просторный салон с классными креслами, бездонный багажник и... начинка от того же Golf GTI — чем не идеал автомобиля? Хотя материалы в салоне тут попроще, а подвеска — пожёстче.
Что можно купить? Быстрая Skoda в России была популярнее, чем Volkswagen, поэтому и на вторичке предложений больше. Но в остальном всё похоже: с полутора миллионами можно искать машину III поколения (с турбомотором 2.0 мощностью 220 сил), а «вторая» Octavia RS (тоже 2.0-турбо, но мощность — 200 л.с.) — для тех, у кого бюджет ограничен.
Во втором случае потребуется тысяч 800, максимум 1 млн рублей — за лифтбек с пробегом до 150 тыс. км. Но велика вероятность, что и он уже будет «замучен» прежним владельцем. Не составит труда найти Октавию в хорошей комплектации, в которой будут поворотный биксенон, кожа с алькантарой, черный потолок и продвинутая мультимедиа с навигацией.
Чего ждать? Octavia получила хорошо оцинкованный кузов, но, к сожалению, не лучшим образом окрашенный — покрытие нередко слезает с него крупными кусками. Часто шумит вентилятор отопителя. Двигатель EA888 и робот с «мокрыми сцеплениями» у Октавии такие же как у Гольфа. Подвеска автомобиля в целом надёжна. Ресурс амортизаторов — до 120 тыс. км. Чаще остальных деталей требуют замены стойки стабилизатора и задние сайлентблоки рычагов передней подвески.
Какой он? Хэтчбек, конструктивно повторяющий Golf GTI — вплоть до каталожных номеров запчастей. Но при этом «косящий» под купе и вообще более стильный внешне. В этом главная сила Scirocco. Салон на фоне ничуть не устаревший внешности теряется, хотя с качеством и эргономикой тут полный порядок. В отличие от задних мест и крохотного багажника — ради практичности нужно брать Golf. На ходу Scirocco демонстрирует острую управляемость, а за отличную динамику отвечают турбомотор мощностью 211 л.с. и «робот» DSG.
Что можно купить? В своё время Scirocco был дороже Гольфа, и теперь выбор машин меньше, а цены по-прежнему выше.
На трёхдверку даже 2011-2013 гг. выпуска с пробегом до 130 тыс. км потребуется минимум 1,3 млн рублей. Такой Scirocco будет иметь бесключевой доступ, двухзонный климат, «теплые опции», приличную музыку, круиз контроль и камеру заднего вида.
Чего ждать? Мотор и «робот» DSG у Scirocco такие же, как у Golf GTI, поэтому и проблемы схожие. Аналогичны и технологии окраски, поэтому не стоит удивляться сколам и отслоениям краски. Салон хэтчбека имеет склонность к появлению разнообразных «сверчков». Много хлопот доставляют безрамочные двери — из-за износа уплотнителей в салон попадает вода. Ходовая Scirocco родственна VI поколению Golf и считается довольно прочной.
Какой он? Mini — вообще «горячий», даже если он не в спортивной спецверсии. Можно купить обычный Cooper S, чтобы в добавок к стильной внешности и игрушечному интерьеру наслаждаться весёлым разгоном под свист турбокомпрессора и, главное, потрясающими возможностями шасси с удачной электронной имитацией «самоблока».
Что можно купить? Увы, даже Cooper S в России, не говоря о версии JCW — штука редкая и дорогая.
Автомобили II поколения в более-менее приличном состоянии стоят от 1,2 млн рублей, и их совсем мало. А на единичные Cooper S 2014-2016 года выпуска цены только начинаются с полутора миллионов. Преобладают трёхдверки в хорошей комплектации с поворотным биксеноном, кожей и навигацией.
Чего ждать? К сожалению, современная мода на тонкое ЛКП затронула и Mini. Вдобавок у хэтчбека довольно хрупкое лобовое стекло. Турбомотор 1.6 (184 силы на Cooper S и 211 сил на версии JCW) на II поколении «прославился» проблемами с нагаром и высоким расходом масла, растягивающейся цепью и многими другими проблемами. Двухлитровый агрегат у Mini следующего поколения (192 л.с.) надёжнее, но на ранних годах выпуска и он имел не самый ресурсный привод ГРМ. Нередко плавают обороты холостого хода из-за сбоя клапана вентиляции бака. Шестиступенчатый «автомат», как и подвеска, — без явных слабых мест. Можно поискать машину на «механике», но их совсем мало.
Какой он? Focus ST двулик. Внешне он выделяется из армии своих более простых собратьев двустволкой выхлопных труб по центру, изредка — ещё ярким цветом. Отличия по салону — только в сиденьях. И на нём можно вполне спокойно катить по городу, не переживая за ямы и лежачих полицейских. Но если надо, то 250 сил, снятые с двух литров турбомотора и подгоняемые 6-ступенчатой «механикой», сделают вас королём потока и победителем поворотов. Поможет хорошее шасси, трёхрежимная ESP и прочая отменно настроенная электроника, вроде системы, имитирующей самоблокируемый дифференциал.
Что можно купить? ST III поколения продавался в России недолго и теперь встречается совсем редко.
На хэтчбек 2012 года с пробегом до 120 тыс. км придётся накопить хотя бы 1,2 млн рублей. Такой Focus будет иметь биксеноновые фары, двухзонный климат, обoгpeв лoбового стеклa и форсунок омывателя, кресла Recaro, навигацию и камеру заднего вида. Кстати, Focus ST может быть и универсалом, но их в России ещё меньше.
Чего ждать? Хорошо окрашенный и качественно оцинкованный кузов Фокуса огорчает редко. И его двухлитровый турбомотор вышел достаточно надёжным. Цепь ГРМ имеет приличный срок службы. Из недостатков — проблемы с системой наддува. Также известны случаи растрескивания выпускного коллектора. К 6-ступенчатой «механике» особых претензий нет. Подвеска имеет достойный ресурс и хороший выбор неоригинальных запчастей. Но рулевая рейка может доставать стуками.
Какой он? Трехдверная Astra всегда была хороша внешне, а в поколении J особенно. В версии OPC к стильному кузову и качественному салону добавился пламенный мотор, развивающий 280 л.с. и 400 Нм. Динамика под стать — разгон до первой сотни км/ч всего за 6 секунд. Наконец, Astra здорово рулится на своей адаптивной подвеске. Хэтчбек не достаёт пассажиров жёсткостью и прекрасно корректируется в поворотах как рулём, так и газом.
Что можно купить? Несмотря на свою мощь и прочие достоинства, Astra OPC встречается реже, чем Golf GTI. Зато и стоит дешевле.
Большинство машин 2012-2013 гг. выпуска стоят около 1 млн рублей. По комплектации можно рассчитывать на ксеноновую оптику, комбинированную отделку салона, подогрев руля, двухзонный климат и камеру заднего вида.
Чего ждать? Сколов на кузове! Opel не отличается толщиной и стойкостью ЛКП. Слабые места двухлитрового турбомотора — масляные течи, причём из разных мест, непредсказуемый ресурс цепи ГРМ, капризы электронной дроссельной заслонки и ТНВД. Есть претензии к помпе и термостату. МКПП огорчает слабыми подшипниками вторичного вала и дифференциалом. Зато элементы подвески у Опеля долговечные, и интерьер стареет медленно.
Какой он? Megane RS эффектен — к яркому дизайну базовой версии ему добавили расширенные колёсные арки, большие 18-дюймовые колеса и трапециевидный патрубок выпускной системы по центру заднего бампера. Плюс каждый второй экземпляр окрашен в ярко-жёлтый цвет. Салон от обычного Renault отличается разве что рулём, креслами и металлическими накладками на педалях. Зато на ходу — это один из самых талантливых хот-хэтчей. 250-сильный турбомотор отлично тянет уже с 2500 об/мин и разгоняет хэтчбек до сотни за 6,1 секунды. Но главное, RS с его хитрой передней подвеской (стойки McPherson с отдельными поворотными кулаками) и умной спортивной ESP — король трека, он быстр в поворотах и одновременно послушен. Особенно хороша версия Cup с более жёсткой ходовой и самоблокирующимся дифференциалом.
Что можно купить? Megane RS редко встречается в продаже.
В продаже чаще всего встречаются хэтчбеки в версии Cup с ковшами Recaro и блокировкой. И, скорее всего, с посещением трек-дней в истории. На Megane RS 2012-2013 года выпуска с пробегом до 170 тыс. км нужно хотя бы 1 млн рублей.
Чего ждать? Благодаря оцинковке и приличной окраске кузов Мегана долго сохраняет достойный вид. Наиболее проблемные места: капот, пороги и рамка лобового стекла. Задние фонари и верхний стоп-сигнал — потенциальные причины попадания воды в багажник. Двигатель F4Rt, хотя и склонен к повышенному расходу масла, имеет неплохой для турбомотора ресурс. Турбина ходит не менее 150 тыс. км, но есть проблемы с герметичностью системы впуска. При регулярной замене масла ресурс 6-ступенчатой «механики» составит не меньше 250 тыс. км. Поворотные кулаки передней подвески быстро разбиваются на наших дорогах. А вот к задней балке претензий нет, и рулевое управление с электроусилителем не отличается врождёнными проблемами.
Какой он? Решив сделать «горячий» Ceed, корейцы раздули до 204 «лошадей» маленький турбомотор объёмом 1,6 литра, добавили мощные тормоза, но подвеску оставили более-менее комфортной. В итоге получился не столько спорткар, сколько просто быстрый автомобиль на каждый день — юркий, богато укомплектованный, просторный и с приличным багажником. Такому бы автоматическую коробку, но Ceed GT оснащен безальтернативной 6-ступенчатой «механикой».
Что можно купить? Расчёт Kia сработал — и сейчас на вторичке GT относительно много.
В приоритете практичные пятидверки. Дорестайлинговый хэтчбек 2014-2015 года с пробегом 100-120 тыс. км обойдётся примерно в 1 млн. рублей. Рестайлинговые экземпляры 4-5 лет стоят от 1,2 миллиона. В плане комплектации можно рассчитывать на адаптивные ксеноновые фары, систему бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, отделку кожей и алькантарой.
Чего ждать? Корейское ЛКП не самое лучшее. Салон тоже не отличается большой стойкостью к износу. Нередко глючит электрика, особенно это касается «тёплых опций». Турбомотор огорчает невысоким ресурсом турбины и цепи ГРМ. Есть у него и склонность к масложору. К 6-ступенчатой «механике» претензий нет. Подвеска обладает неплохим ресурсом плюс имеется широкий выбор недорогих запчастей.
Какой он? Формально Soul позиционировали как кроссовер, но с его легковым клиренсом и безальтернативным передним приводом это всё-таки хэтчбек. Версия GT к обычным для всех Соулов благам в виде высокой посадки, отличной обзорности и просторного заднего дивана добавляет тяговитый турбомотор на 204 л.с. и вполне адекватный «робот». Жаль, что несмотря на небольшие крены, Soul не радует точностью откликов и в целом управляется без особого огонька. И при этом жёстче на ходу многих реально горячих хэтчбеков.
Что можно купить? Быстрых «кросс-хэтчбеков» в продаже на удивление больше, чем других «зажигалок».
За 1,3-1,5 миллиона можно купить машину 2017 года выпуска, которая будет ещё на гарантии! Автомобили постарше стоят от 1,1 млн рублей. В списке опций наверняка будут двухзонный климат, комбинированная отделка салона, подогрев руля, форсунок омывателя и всех сидений, мониторинг слепых зон, парктроник и камера заднего вида.
Чего ждать? Soul GT коллекционирует сколы также, как и Ceed. Турбомотор и его причуды тоже аналогичны таковым у Ceed GT. Семиступенчатый «робот» имеет не самое выносливое сцепление. Ресурс основных элементов подвески не меньше 100 тыс. км. В рулевом управлении часто отказывает электроусилитель руля.
Что же выбрать в итоге?
Эту пеструю команду сорвиголов объединяют мощные турбомоторы, жесткие подвески и страсть к тюнингу. Пресловутое удовольствие от вождения способен подарить каждый из них.
Тут важнее нюансы, и если в них разобраться, то окажется, что хорошо сбалансированные Volkswagen Golf GTI и Skoda Octavia RS легко справятся с ролью повседневного автомобиля, возможно даже единственного в семье. С такой целью они и создавались: по будням на работу, в выходные — на трек. Но без тюнинга рекордов не будет.
На одной волне с ними и Ford Focus ST, тем более в кузове универсал. Но его привлекательность снижает тот факт, что покупателю придётся смириться с безальтернативной «механикой».
Антиподы немецкой троицы — вопиюще непрактичные Volkswagen Scirocco и Mini Cooper S. Но своим видом они и привлекают взгляды окружающих и радуют душу владельца. И это — в дополнение к незаурядным драйверским способностям. Особенно преуспевает в этом Mini, которому на треке не хватает разве что ещё пары-тройки десятков лошадиных сил под капотом.
Но главные трековые бойцы — Opel Astra OPC и Renault Megane RS. Покупать их без абонемента на гоночную трассу — трата денег близкая к преступлению против здравого смысла. Только надо быть готовым, что это понимали и предыдущие владельцы этих хотхэтчей.
Kia Ceed GT и, особенно, Soul GT тоже готовы с огоньком катать вас каждый день, но на гоночной трассе этой парочке делать нечего. Что, впрочем, не отнимает у них способности заряжать владельца адреналином каждый день. К тому же, за полтора миллиона корейские автомобили будут моложе всех остальных претендентов. В классе «горячих» хэтчбеков это очень важный фактор выбора…