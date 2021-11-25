Что купить за 1 500 000: горячие хэтчбеки с пробегом

Какой он? Golf GTI на редкость талантливый хэтчбек. Дизайн по меркам класса спокойный, а внутри — выверенная эргономика, отличные материалы отделки и классные кресла. И на ходу — сплошной восторг: отзывчивый турбомотор на 210 л.с., быстрая коробка (не важно DSG или «механика») и азартная управляемость Быстрые повороты Golf проходит с несвойственной переднеприводным моделям нейтральностью, но в медленных ему уже не хватает самоблокирующегося дифференциала и жёсткости подвески. Зато он относительно комфортный и шумоизоляция у него как в машинах бизнес-класса.

Что можно купить? Имея полтора миллиона, можно найти и GTI VII поколения, но «шестой» Golf купить проще и дешевле. Хотя и их в продаже немного.