Что купить за 1 500 000 рублей: выбираем седан бизнес-класса с пробегом

Какой он? Рестайлинговая Camry поколения XV50 с некоторых ракурсов смотрится динамично, но и солидности не растеряла. Салон — оплот консерватизма и уюта. Главное, не обращать внимание на спорные пластиковые вставки «под дерево». На втором ряду может быть собственная зона климата. Объём багажника — среднестатистические 506 литров. На ходу Toyota демонстрирует энергоёмкую подвеску, слабые тормоза и посредственную шумоизоляцию.

Что можно купить? Camry в России — автомобиль с непробиваемой репутацией, поэтому довольно дорогой. Несмотря на его популярность, выбор машин за наш бюджет будет не очень богатым. И скорее всего, за приличный экземпляр придётся отдать все 1,5 млн рублей. Хорошо, что есть возможность купить не только машину с базовым двухлитровым мотором (150 л.с.). Встречаются и автомобили с двигателем 2.5 мощностью 181 л.с. и даже с V6 объёмом 3,5 литра. Комплектация порадует наличием кожаного салона, двухзонного климат-контроля, обогрева лобового стекла и камеры заднего вида.