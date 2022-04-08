Что купить за 1 500 000 рублей: выбираем седан бизнес-класса с пробегом
Вячеслав Залевский
Цены на новые автомобили совершили резкий скачок, и даже для покупки бюджетного седана сегодня требуется пугающая сумма. Волей-неволей приходится идти на вторичный рынок. Ведь там за свои деньги можно подыскать и машину посолиднее — например, большой, просторный и комфортный седан бизнес-класса. Но, учитывая нынешние реалии, не премиальный, а более простой и дешёвый в обслуживании. Мы подобрали на Авто.ру 8 моделей, которые можно купить примерно за 1,5 миллиона рублей. Все — не старше 2015 года выпуска.
Какой он? Рестайлинговая Camry поколения XV50 с некоторых ракурсов смотрится динамично, но и солидности не растеряла. Салон — оплот консерватизма и уюта. Главное, не обращать внимание на спорные пластиковые вставки «под дерево». На втором ряду может быть собственная зона климата. Объём багажника — среднестатистические 506 литров. На ходу Toyota демонстрирует энергоёмкую подвеску, слабые тормоза и посредственную шумоизоляцию.
Что можно купить? Camry в России — автомобиль с непробиваемой репутацией, поэтому довольно дорогой. Несмотря на его популярность, выбор машин за наш бюджет будет не очень богатым. И скорее всего, за приличный экземпляр придётся отдать все 1,5 млн рублей. Хорошо, что есть возможность купить не только машину с базовым двухлитровым мотором (150 л.с.). Встречаются и автомобили с двигателем 2.5 мощностью 181 л.с. и даже с V6 объёмом 3,5 литра. Комплектация порадует наличием кожаного салона, двухзонного климат-контроля, обогрева лобового стекла и камеры заднего вида.
Чего ждать? Тонкое и мягкое ЛКП Camry легко собирает сколы, а оцинковка слабо защищает их от коррозии. Салон держится лучше: сильный износ может свидетельствовать о корпоративном прошлом или работе в такси.
Среди моторов неудачных вариантов нет. Все три атмосферных двигателя просты по конструкции и надёжны. Шестиступенчатый «автомат» Aisin проблем не доставляет, но его может быстро добить агрессивный режим езды — особенно этим грешит версия с V6. Из серьёзных недостатков коробки — слабый главный упорный подшипник выходного вала. Подвеска очень живучая: при пробеге в 150 тыс. км все детали могут быть ещё оригинальными.
Какой он? Passat — чистокровный европеец с имиджем строгого и солидного автомобиля. Заявка на такой статус ощущается в дизайне и в мелочах. Просторный салон скучноват на вид, зато радует качеством сборки, отличными материалами и почти эталонной эргономикой. Профиль кресел близок к идеалу. Багажник хорош — огромный отсек на 586 литров с правильной формой и качественной отделкой.
Несмотря на плотную подвеску, на ходу Volkswagen достаточно комфортный. При этом седан остаётся интересным для водителя — разгон напористый, крены минимальные, реакции быстрые и точные, тормоза хваткие.
Что можно купить? Вышеперечисленные качества в своё время не смогли перевесить высокой цены немецкого автомобиля, поэтому выбор на вторичке сегодня невелик. Рассчитывать можно на дорестайлинговый Passat В8 2015–2016 годов выпуска. В основном представлены седаны с турбомотором 1.4 (125–150 л.с.) в сочетании с «роботом». Реже — в 180-сильной версии 1.8 TSI. За 1,5 миллиона можно рассчитывать на Passat с заявленным пробегом до 150 тыс. км. Из особенностей комплектации — бесключевой доступ, обивка сидений кожей и алькантарой, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, трёхзонный климат-контроль, светодиодные фары и камера заднего вида, прячущаяся под эмблемой.
Чего ждать? Этот Volkswagen хорошо окрашен. Иногда появляются посторонние звуки в салоне — но их источником часто оказывается механизм люка. По электрической части хронических «болячек» нет. В поколении В8 модернизированные двигатели прибавили в надёжности. Базовый 1.4 TSI с ременным приводом ГРМ «масложором» страдает очень редко, его ресурс при аккуратной эксплуатации — не менее 300 тыс. км. Моторы 1.8 и совсем редкий 2.0 TSI тоже стали расходовать масло в приемлемых количествах. А вот цепь ГРМ у них не отличается большим ресурсом, обычно её хватает на 100–150 тыс. км.
Нареканий на ресурс и надёжность коробок DSG тоже стало меньше, но их ремонт по-прежнему недешёвый. Основные детали подвески (стойки McPherson спереди, «многорычажка» сзади) ходят более 100 тыс. км.
Какой он? Mazda6 и сегодня выглядит привлекательно, хотя этому поколению стукнуло уже 10 лет. Впечатления от салона могут быть разными — интерьер дорестайлинговой версии лаконичен и строг, а обновлённый седан при том же высоком качестве материалов внутри кажется современнее и дороже. В любом случае, теснота на втором ряду и недостаток шумоизоляции присущи обеим версиям седана. Аккуратно отделанный багажник «шестёрки» невелик и способен вместить всего 438 литров поклажи. Зато Mazda — автомобиль для водителя. У неё хорошо настроенная подвеска, которая совмещает азартную рулёжку с приличной плавностью хода.
Что можно купить? Выбор за полтора миллиона не очень большой. Если повезёт, можно рассчитывать на рестайлинговый седан 2016–2017 годов выпуска. Преобладают седаны с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Mazda6 2.5 с 192-сильным двигателем в нашем бюджете намного меньше. Средняя цена по рынку на машины с пробегом до 180 тыс. км — 1,4 млн рублей. Такая «шестёрка» скорее всего будет иметь тканевый салон, датчики дождя и света, климат-контроль, Bluetooth и круиз-контроль.
Чего ждать? Кузов японского седана держится молодцом, коррозия — намёк на некачественный ремонт после ДТП. Из мелочей — периодически заклинивающие при складывании зеркала. Вместо хлипкого пластикового механизма, который идёт в оригинале, лучше установить металлический. А вот салон не отличается высокой износостойкостью.
Бензиновые двигатели серии Skyactiv, несмотря на высокую степень сжатия, отличаются надёжностью, но привередливы к качеству топлива и смазки. Шестиступенчатый «автомат» при нормальном обслуживании прослужит не меньше 300 тыс. км. В подвеске практически нет слабых мест, и даже стойки стабилизатора держатся дольше 50 тыс. км.
Какой он? Optima сочетает стильный и до сих пор актуальный экстерьер с достаточно консервативным салоном, отделанным не самыми дорогими материалами. Зато внутри просторно, особенно на втором ряду. У 510-литрового багажника Оптимы не самый широкий проём и неудобная схема складывания задних сидений. Передние кресла простенькие и с посредственной поддержкой в районе плечей. В движении Kia радует приличной плавностью хода, управляемость тоже неплоха, несмотря на малоинформативный руль. Двухлитрового мотора Оптиме откровенно мало, а шумоизоляция просится на доработку.
Что можно купить? Вариантов предостаточно. Правда, седан с мотором 2.4 (188 л.с.) придётся поискать, а на покупку турбированной Оптимы потребуется увеличить бюджет. Преобладают 150-сильные дорестайлинговые седаны до 2018 года выпуска. И даже с заявленным пробегом менее 100 тыс. км седан может стоить дешевле 1,3 млн рублей. Если исключить экс-такси, которых в продаже немало, то среднестатическая Optima будет укомплектована двухзонным климат-контролем, подогревом руля и зоны покоя щёток стеклоочистителей, парктрониками и камерой заднего вида.
Чего ждать? Тонкое ЛКП Оптимы легко покрывается сколами. Под угрозой вся передняя часть кузова — неудивительно, что среди владельцев так популярна оклейка этой области защитной плёнкой. Легко затираются фары и теряет лоск внешний хром. В салоне больше всего огорчают сиденья, которые быстро «просиживаются».
Моторы Kia тоже не без греха, и проблемы не только с задирами в цилиндрах. Базовый двухлитровый агрегат имеет капризную систему CVVL, регулирующую высоту подъёма клапанов. У двигателя 2.4 невысокий ресурс ТНВД. Турбомотор версии GT иногда подводит турбина. Зато МКПП и «автомат» беспроблемные. Подвеска отличается хорошим ресурсом, но стоит помнить, что задние пружины не любят перегруза.
Какой он? Внешне Mondeo за столько лет почти не устарел, но его интерьер слишком скромен, а обилие мелких кнопок требует привыкания. Задний диван Mondeo не самый просторный в классе, зато к аккуратному багажнику объёмом 516 литров претензий нет. Но главное в Форде — талантливое шасси. Когда седан бизнес-класса управляется с лёгкостью хот-хэтча, при этом демонстрируя отличную курсовую устойчивость и приличную плавность хода, — это дорогого стоит.
Что можно купить? Выбор достаточный, но преобладают машины 2015–2016 годов выпуска с атмосферным мотором мощностью 149 л.с. Седаны с заявленным пробегом до 150 тыс. км стоят в среднем 1,4 млн рублей. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон, подогрев руля и лобового стекла. Кстати, на вторичном рынке встречается и американский аналог седана — Ford Fusion. Обычно эти машины продают в Белоруссии. Покупая Fusion, можно рассчитывать на более богатую комплектацию: автозапуск с ключа, цифровая «приборка», водительское кресло с памятью и функцией комфортного выхода.
Чего ждать? Несмотря на довольно хрупкое ЛКП, кузов Mondeo с возрастом сохраняется неплохо. Из слабых мест — крышка багажника, которая, соприкасаясь с бампером, теряет краску. Аналогичная проблема есть и на стыках бамперов с крыльями.
Атмосферный мотор серии Duratec с распределённым впрыском и удачным цепным ГРМ пройдёт как минимум 200–250 тыс. км до капремонта. Наддувный EcoBoost на Mondeo тоже неплох, но объём потенциальных вложений в него выше. Сочетание непосредственного впрыска и турбины означает, что долго терпеть некачественное обслуживание этот двигатель не будет. Кроме того, 1,5-литровый турбомотор требует периодической регулировки зазоров клапанов и очень чувствителен к перегреву.
«Автомат» не любит агрессивной езды. Регламентное ТО для этой коробки желательно проводить раз в 20–30 тыс. км. Подвеска у седана довольно ресурсная, а её схема аналогична «четвёртому» Mondeo. Спереди тут стойки McPherson, а сзади стоит многорычажка, которая получила дополнительный вертикальный рычаг.
Какой он? Sonata этого поколения — внешне не слишком запоминающийся автомобиль. Интерьер тоже простоват как по архитектуре, так и по материалам. Однако это не мешает ему быть просторным и удобным. Тканевые кресла мягкие и гостеприимные. Комфорту на втором ряду вредит низковатый потолок. Багажник на 510 литров не очень удобен из-за зауженного проёма. На ходу Sonata комфортная, но управляется не особо увлекательно. Двухлитровый мотор откровенно слаб, а старший 2.4 при полной загрузке особых преимуществ не даёт. С шумоизоляцией такие же проблемы, как и у Kia Optima.
Что можно купить? Можно присмотреться к рестайлинговой Сонате 2017–2019 годов выпуска. Скорее всего, это будет седан с базовым двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и АКПП. Такая Sonata стоит 1,4–1,5 млн рублей даже с заявленным пробегом до 100 тыс. км. Но велика вероятность, что у такой машины окажется таксомоторное прошлое, — не забывайте проверять понравившиеся варианты с помощью сервиса ПроАвто. Оснащение соответствующее: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений и электропривод складывания зеркал.
Чего ждать? Стойкость ЛКП Hyundai к сколам оставляет желать лучшего. Есть проблемы с внешним хромом, который быстро вспучивается и облезает. Салон может огорчить качеством сборки и быстро наполняется скрипами. Моторы 2.0 G4NA и 2.4 G4KJ неприхотливы в обслуживании, но их имидж подпорчен склонностью к задирам стенок цилиндров. Активная езда быстро сокращает ресурс цепи ГРМ. К шестиступенчатой АКПП претензий нет. В подвесе на относительно небольших пробегах могут начать стучать передние амортизаторы.
Какой он? В этом поколении Teana — почти копия американского седана Nissan Altima. Салон совмещает консервативный дизайн, качественные материалы и экономию на мелочах. Внутри просторно, но без изысков. Кресло-оттоманка и многофункциональный задний подлокотник остались в прошлом поколении, а подсветка досталась даже не всем кнопкам. Зато у камеры заднего вида есть персональный омыватель.
Руль у Теаны не самый информативный, но управляется седан довольно точно, с небольшими кренами. Плавность хода тоже на приемлемом уровне, а вот с настройками трансмиссии — разнобой. Вариатор на версии с V6 оснащён цепью и удачно имитирует классический «автомат». У четырёхцилиндровой Теаны вариатор с ременным приводом, и он настроен не так приятно.
Что можно купить? Предложений в пределах 1,5 миллионов мало — сплошь машины 2015 года. Зато среди них есть экземпляры с пробегом до 130 тыс. км. Преобладают седаны с 2,5-литровым двигателем (173 л.с.) и вариатором. Шестицилиндровая версия — редкость. Не составит труда найти хорошо укомплектованный седан с вентиляцией сидений, обогревом руля и системой контроля слепых зон.
Чего ждать? Претензии к кузову японской машины не отличаются оригинальностью — слишком тонкое ЛКП и слабый внешний хром. Материалы салона плохо противостоят износу, особенно это касается кожи на руле и сиденьях. Нередко глючит электрика, обычно этим страдает мультимедийная система.
Для долгой жизни 2.5-литрового мотора QR25DE нужно тщательно следить за системой охлаждения. На больших пробегах велик риск столкнуться с растяжением цепи ГРМ и повышенным расходом масла. Двигатель 3.5 V6, несмотря на слабые катализаторы, гораздо надёжнее — пробег в 500 тыс. километров для него не предел. Вариатор Jatco критичен к чистоте масла и не терпит динамичного стиля езды. В остальном пробег до ремонта в 200 тыс. км ему вполне по силам. В подвеске первыми сдаются ступичные подшипники, которые иногда не выдерживают и 100 тыс. километров.
Какой он? Редкий в наших краях седан c дизайном в стиле Chevrolet Camaro. Салон просторный и материалы отделки хороши. Полно мест для мелочей, особенно впечатляет объёмный центральный подлокотник. А вот объём багажника на фоне конкурентов невелик — всего 447 литров. Malibu не помешает улучшение шумоизоляции, зато управляется Chevrolet как минимум интересно. У седана плотная, но отнюдь не дискомфортная подвеска и адекватные реакции на руль. Полуторалитровый турбомотор мощностью 160 л.с. здесь в самый раз: он не особо прожорливый и достаточно динамичный.
Что можно купить? Предложений ожидаемо немного, и большинство их — из Белоруссии. В основном продаются дорестайлинговые седаны 2016–2018 годов выпуска. Malibu с заявленным пробегом до 120 тыс. км стоит в среднем 1,3 млн рублей. Уже в базе доступны двухзонный климат, круиз-контроль и беспроводная зарядка. А в наиболее популярной комплектации LT добавляются такие опции, как панорамная крыша и улучшенная мультимедийка.
Чего ждать? За кузовом Malibu с учётом тонкого ЛКП нужен уход: установка брызговиков и тщательный антикор обязательны. Придётся беречь слабое лобовое стекло. Нередко достают течи в салоне и багажнике: виноваты стоп-сигнал и уплотнительная резинка крышки грузового отсека. В салоне быстро затирается руль и обивка кресел.
Турбомотор требователен к качеству топлива и масла, но достаточно надёжен. То же самое относится и к 6-ступенчатой АКПП, в которой нужно регулярно менять масло и избегать перегрева. Нередко глючит педаль газа, что выражается в падении мощности. У подвески Malibu мало слабых мест. Стук передних гидравлических сайлентблоков лечится установкой аналогов от Мерседесов. При аналогичной проблеме с плавающими сайлентблоками в задней подвеске потребуется замена «кулаков» (цапфы).
Так что же выбрать?
Все эти седаны — одноклассники и прямые конкуренты, но и различий между ними предостаточно. Особенно это касается удобства в повседневной эксплуатации и надёжности — пожалуй, главных качеств для автомобилей этого класса. С этих позиций Toyota Camry скучна на ходу и имеет проблемы с кузовом, зато сколько у неё плюсов — подвеска энергоёмкая, техника надёжная, а ликвидность завидная.
Практичный Volkswagen Passat дарит почти премиальные ощущения от качественного салона и «рулёжки», он удобен, но жестковат. А главное, потребует больше денег на обслуживание.
Тесноватая Mazda6 с её скромным багажником меньше других годится на роль семейного автомобиля, зато заводной характер «шестёрки» оценит одинокий эстет и гурман. Да и яркий дизайн машины — далеко не последний аргумент при выборе.
Примерно то же можно сказать и про Ford Mondeo, но с поправкой на менее интересный салон и более вместительный багажник.
Hyundai Sonata и Kia Optima отпугивают возможным таксомоторным прошлым, скромной комплектацией, а кого-то — и дизайном. Но больше всего вопросов вызывают проблемные моторы. Зато эти седаны дешевле или, при той же цене, будут моложе главных конкурентов.
Nissan Teana лишён каких-либо ярких черт. Это просто большой седан, с просторным, без изысков отделанным салоном и неплохо настроенным шасси. Но двигатель и вариатор требуют внимательного к себе отношения.
Экзотический Chevrolet Malibu в нынешних реалиях — выбор авантюриста. Даже процесс его покупки может стать отдельным приключением. С другой стороны, с богатым оснащением «американец» выходит немного дешевле остальных. И уж точно оригинальнее.