Alfa Romeo из 1970-х, которую надо было отправить в космос вместо Теслы. Фото(рендер)пост

Что купить за 1 500 000 рублей: выбираем седан бизнес-класса с пробегом

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Вячеслав Залевский

Цены на новые автомобили совершили резкий скачок, и даже для покупки бюджетного седана сегодня требуется пугающая сумма. Волей-неволей приходится идти на вторичный рынок. Ведь там за свои деньги можно подыскать и машину посолиднее — например, большой, просторный и комфортный седан бизнес-класса. Но, учитывая нынешние реалии, не премиальный, а более простой и дешёвый в обслуживании. Мы подобрали на Авто.ру 8 моделей, которые можно купить примерно за 1,5 миллиона рублей. Все — не старше 2015 года выпуска.

Toyota Camry
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Какой он? Рестайлинговая Camry поколения XV50 с некоторых ракурсов смотрится динамично, но и солидности не растеряла. Салон — оплот консерватизма и уюта. Главное, не обращать внимание на спорные пластиковые вставки «под дерево». На втором ряду может быть собственная зона климата. Объём багажника — среднестатистические 506 литров. На ходу Toyota демонстрирует энергоёмкую подвеску, слабые тормоза и посредственную шумоизоляцию.

Что можно купить? Camry в России — автомобиль с непробиваемой репутацией, поэтому довольно дорогой. Несмотря на его популярность, выбор машин за наш бюджет будет не очень богатымИ скорее всего, за приличный экземпляр придётся отдать все 1,5 млн рублей. Хорошо, что есть возможность купить не только машину с базовым двухлитровым мотором (150 л.с.). Встречаются и автомобили с двигателем 2.5 мощностью 181 л.с. и даже с V6 объёмом 3,5 литра. Комплектация порадует наличием кожаного салона, двухзонного климат-контроля, обогрева лобового стекла и камеры заднего вида.

Чего ждать? Тонкое и мягкое ЛКП Camry легко собирает сколы, а оцинковка слабо защищает их от коррозии. Салон держится лучше: сильный износ может свидетельствовать о корпоративном прошлом или работе в такси.

Среди моторов неудачных вариантов нет. Все три атмосферных двигателя просты по конструкции и надёжны. Шестиступенчатый «автомат» Aisin проблем не доставляет, но его может быстро добить агрессивный режим езды — особенно этим грешит версия с V6. Из серьёзных недостатков коробки — слабый главный упорный подшипник выходного вала. Подвеска очень живучая: при пробеге в 150 тыс. км все детали могут быть ещё оригинальными.

Volkswagen Passat
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Какой он? Passat — чистокровный европеец с имиджем строгого и солидного автомобиля. Заявка на такой статус ощущается в дизайне и в мелочах. Просторный салон скучноват на вид, зато радует качеством сборки, отличными материалами и почти эталонной эргономикой. Профиль кресел близок к идеалу. Багажник хорош — огромный отсек на 586 литров с правильной формой и качественной отделкой. 

Несмотря на плотную подвеску, на ходу Volkswagen достаточно комфортный. При этом седан остаётся интересным для водителя — разгон напористый, крены минимальные, реакции быстрые и точные, тормоза хваткие.

Что можно купить? Вышеперечисленные качества в своё время не смогли перевесить высокой цены немецкого автомобиля, поэтому выбор на вторичке сегодня невелик. Рассчитывать можно на дорестайлинговый Passat В8 2015–2016 годов выпуска. В основном представлены седаны с турбомотором 1.4 (125–150 л.с.) в сочетании с «роботом». Реже — в 180-сильной версии 1.8 TSI. За 1,5 миллиона можно рассчитывать на Passat с заявленным пробегом до 150 тыс. км. Из особенностей комплектации — бесключевой доступ, обивка сидений кожей и алькантарой, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, трёхзонный климат-контроль, светодиодные фары и камера заднего вида, прячущаяся под эмблемой.

Чего ждать? Этот Volkswagen хорошо окрашен. Иногда появляются посторонние звуки в салоне — но их источником часто оказывается механизм люка. По электрической части хронических «болячек» нет. В поколении В8 модернизированные двигатели прибавили в надёжности. Базовый 1.4 TSI с ременным приводом ГРМ «масложором» страдает очень редко, его ресурс при аккуратной эксплуатации — не менее 300 тыс. км. Моторы 1.8 и совсем редкий 2.0 TSI тоже стали расходовать масло в приемлемых количествах. А вот цепь ГРМ у них не отличается большим ресурсом, обычно её хватает на 100–150 тыс. км.

Нареканий на ресурс и надёжность коробок DSG тоже стало меньше, но их ремонт по-прежнему недешёвый. Основные детали подвески (стойки McPherson спереди, «многорычажка» сзади) ходят более 100 тыс. км.

Mazda6
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Какой он? Mazda6 и сегодня выглядит привлекательно, хотя этому поколению стукнуло уже 10 лет. Впечатления от салона могут быть разными — интерьер дорестайлинговой версии лаконичен и строг, а обновлённый седан при том же высоком качестве материалов внутри кажется современнее и дороже. В любом случае, теснота на втором ряду и недостаток шумоизоляции присущи обеим версиям седана. Аккуратно отделанный багажник «шестёрки» невелик и способен вместить всего 438 литров поклажи. Зато Mazda — автомобиль для водителя. У неё хорошо настроенная подвеска, которая совмещает азартную рулёжку с приличной плавностью хода.

Что можно купить? Выбор за полтора миллиона не очень большой. Если повезёт, можно рассчитывать на рестайлинговый седан 2016–2017 годов выпуска. Преобладают седаны с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Mazda6 2.5 с 192-сильным двигателем в нашем бюджете намного меньше. Средняя цена по рынку на машины с пробегом до 180 тыс. км — 1,4 млн рублей. Такая «шестёрка» скорее всего будет иметь тканевый салон, датчики дождя и света, климат-контроль, Bluetooth и круиз-контроль.

Чего ждать? Кузов японского седана держится молодцом, коррозия — намёк на некачественный ремонт после ДТП. Из мелочей — периодически заклинивающие при складывании зеркала. Вместо хлипкого пластикового механизма, который идёт в оригинале, лучше установить металлический. А вот салон не отличается высокой износостойкостью.

Бензиновые двигатели серии Skyactiv, несмотря на высокую степень сжатия, отличаются надёжностью, но привередливы к качеству топлива и смазки. Шестиступенчатый «автомат» при нормальном обслуживании прослужит не меньше 300 тыс. км. В подвеске практически нет слабых мест, и даже стойки стабилизатора держатся дольше 50 тыс. км.

Kia Optima
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Какой он? Optima сочетает стильный и до сих пор актуальный экстерьер с достаточно консервативным салоном, отделанным не самыми дорогими материалами. Зато внутри просторно, особенно на втором ряду. У 510-литрового багажника Оптимы не самый широкий проём и неудобная схема складывания задних сидений. Передние кресла простенькие и с посредственной поддержкой в районе плечей. В движении Kia радует приличной плавностью хода, управляемость тоже неплоха, несмотря на малоинформативный руль. Двухлитрового мотора Оптиме откровенно мало, а шумоизоляция просится на доработку.

Что можно купить? Вариантов предостаточно. Правда, седан с мотором 2.4 (188 л.с.) придётся поискать, а на покупку турбированной Оптимы потребуется увеличить бюджет. Преобладают 150-сильные дорестайлинговые седаны до 2018 года выпуска. И даже с заявленным пробегом менее 100 тыс. км седан может стоить дешевле 1,3 млн рублей. Если исключить экс-такси, которых в продаже немало, то среднестатическая Optima будет укомплектована двухзонным климат-контролем, подогревом руля и зоны покоя щёток стеклоочистителей, парктрониками и камерой заднего вида.

Чего ждать? Тонкое ЛКП Оптимы легко покрывается сколами. Под угрозой вся передняя часть кузова — неудивительно, что среди владельцев так популярна оклейка этой области защитной плёнкой. Легко затираются фары и теряет лоск внешний хром. В салоне больше всего огорчают сиденья, которые быстро «просиживаются».

Моторы Kia тоже не без греха, и проблемы не только с задирами в цилиндрах. Базовый двухлитровый агрегат имеет капризную систему CVVL, регулирующую высоту подъёма клапанов. У двигателя 2.4 невысокий ресурс ТНВД. Турбомотор версии GT иногда подводит турбина. Зато МКПП и «автомат» беспроблемные. Подвеска отличается хорошим ресурсом, но стоит помнить, что задние пружины не любят перегруза.

Ford Mondeo
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Какой он? Внешне Mondeo за столько лет почти не устарел, но его интерьер слишком скромен, а обилие мелких кнопок требует привыкания. Задний диван Mondeo не самый просторный в классе, зато к аккуратному багажнику объёмом 516 литров претензий нет. Но главное в Форде — талантливое шасси. Когда седан бизнес-класса управляется с лёгкостью хот-хэтча, при этом демонстрируя отличную курсовую устойчивость и приличную плавность хода, — это дорогого стоит.

Что можно купить? Выбор достаточный, но преобладают машины 2015–2016 годов выпуска с атмосферным мотором мощностью 149 л.с. Седаны с заявленным пробегом до 150 тыс. км стоят в среднем 1,4 млн рублей. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон, подогрев руля и лобового стекла. Кстати, на вторичном рынке встречается и американский аналог седана — Ford Fusion. Обычно эти машины продают в Белоруссии. Покупая Fusion, можно рассчитывать на более богатую комплектацию: автозапуск с ключа, цифровая «приборка», водительское кресло с памятью и функцией комфортного выхода.

Чего ждать? Несмотря на довольно хрупкое ЛКП, кузов Mondeo с возрастом сохраняется неплохо. Из слабых мест — крышка багажника, которая, соприкасаясь с бампером, теряет краску. Аналогичная проблема есть и на стыках бамперов с крыльями.

Атмосферный мотор серии Duratec с распределённым впрыском и удачным цепным ГРМ пройдёт как минимум 200–250 тыс. км до капремонта. Наддувный EcoBoost на Mondeo тоже неплох, но объём потенциальных вложений в него выше. Сочетание непосредственного впрыска и турбины означает, что долго терпеть некачественное обслуживание этот двигатель не будет. Кроме того, 1,5-литровый турбомотор требует периодической регулировки зазоров клапанов и очень чувствителен к перегреву.

«Автомат» не любит агрессивной езды. Регламентное ТО для этой коробки желательно проводить раз в 20–30 тыс. км. Подвеска у седана довольно ресурсная, а её схема аналогична «четвёртому» Mondeo. Спереди тут стойки McPherson, а сзади стоит многорычажка, которая получила дополнительный вертикальный рычаг.

Hyundai Sonata
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Какой он? Sonata этого поколения — внешне не слишком запоминающийся автомобиль. Интерьер тоже простоват как по архитектуре, так и по материалам. Однако это не мешает ему быть просторным и удобным. Тканевые кресла мягкие и гостеприимные. Комфорту на втором ряду вредит низковатый потолок. Багажник на 510 литров не очень удобен из-за зауженного проёма. На ходу Sonata комфортная, но управляется не особо увлекательно. Двухлитровый мотор откровенно слаб, а старший 2.4 при полной загрузке особых преимуществ не даёт. С шумоизоляцией такие же проблемы, как и у Kia Optima.

Что можно купить? Можно присмотреться к рестайлинговой Сонате 2017–2019 годов выпуска. Скорее всего, это будет седан с базовым двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и АКПП. Такая Sonata стоит 1,4–1,5 млн рублей даже с заявленным пробегом до 100 тыс. км. Но велика вероятность, что у такой машины окажется таксомоторное прошлое, — не забывайте проверять понравившиеся варианты с помощью сервиса ПроАвто. Оснащение соответствующее: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений и электропривод складывания зеркал.

Чего ждать? Стойкость ЛКП Hyundai к сколам оставляет желать лучшего. Есть проблемы с внешним хромом, который быстро вспучивается и облезает. Салон может огорчить качеством сборки и быстро наполняется скрипами. Моторы 2.0 G4NA и 2.4 G4KJ неприхотливы в обслуживании, но их имидж подпорчен склонностью к задирам стенок цилиндров. Активная езда быстро сокращает ресурс цепи ГРМ. К шестиступенчатой АКПП претензий нет. В подвесе на относительно небольших пробегах могут начать стучать передние амортизаторы.

Nissan Teana
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Какой он? В этом поколении Teana — почти копия американского седана Nissan Altima. Салон совмещает консервативный дизайн, качественные материалы и экономию на мелочах. Внутри просторно, но без изысков. Кресло-оттоманка и многофункциональный задний подлокотник остались в прошлом поколении, а подсветка досталась даже не всем кнопкам. Зато у камеры заднего вида есть персональный омыватель. 

Руль у Теаны не самый информативный, но управляется седан довольно точно, с небольшими кренами. Плавность хода тоже на приемлемом уровне, а вот с настройками трансмиссии — разнобой. Вариатор на версии с V6 оснащён цепью и удачно имитирует классический «автомат». У четырёхцилиндровой Теаны вариатор с ременным приводом, и он настроен не так приятно.

Что можно купить? Предложений в пределах 1,5 миллионов мало — сплошь машины 2015 года. Зато среди них есть экземпляры с пробегом до 130 тыс. км. Преобладают седаны с 2,5-литровым двигателем (173 л.с.) и вариатором. Шестицилиндровая версия — редкость. Не составит труда найти хорошо укомплектованный седан с вентиляцией сидений, обогревом руля и системой контроля слепых зон.

Чего ждать? Претензии к кузову японской машины не отличаются оригинальностью — слишком тонкое ЛКП и слабый внешний хром. Материалы салона плохо противостоят износу, особенно это касается кожи на руле и сиденьях. Нередко глючит электрика, обычно этим страдает мультимедийная система.

Для долгой жизни 2.5-литрового мотора QR25DE нужно тщательно следить за системой охлаждения. На больших пробегах велик риск столкнуться с растяжением цепи ГРМ и повышенным расходом масла. Двигатель 3.5 V6, несмотря на слабые катализаторы, гораздо надёжнее — пробег в 500 тыс. километров для него не предел. Вариатор Jatco критичен к чистоте масла и не терпит динамичного стиля езды. В остальном пробег до ремонта в 200 тыс. км ему вполне по силам. В подвеске первыми сдаются ступичные подшипники, которые иногда не выдерживают и 100 тыс. километров.

Chevrolet Malibu
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Какой он? Редкий в наших краях седан c дизайном в стиле Chevrolet Camaro. Салон просторный и материалы отделки хороши. Полно мест для мелочей, особенно впечатляет объёмный центральный подлокотник. А вот объём багажника на фоне конкурентов невелик — всего 447 литров. Malibu не помешает улучшение шумоизоляции, зато управляется Chevrolet как минимум интересно. У седана плотная, но отнюдь не дискомфортная подвеска и адекватные реакции на руль. Полуторалитровый турбомотор мощностью 160 л.с. здесь в самый раз: он не особо прожорливый и достаточно динамичный.

Что можно купить? Предложений ожидаемо немного, и большинство их — из Белоруссии. В основном продаются дорестайлинговые седаны 2016–2018 годов выпуска. Malibu с заявленным пробегом до 120 тыс. км стоит в среднем 1,3 млн рублей. Уже в базе доступны двухзонный климат, круиз-контроль и беспроводная зарядка. А в наиболее популярной комплектации LT добавляются такие опции, как панорамная крыша и улучшенная мультимедийка.

Чего ждать? За кузовом Malibu с учётом тонкого ЛКП нужен уход: установка брызговиков и тщательный антикор обязательны. Придётся беречь слабое лобовое стекло. Нередко достают течи в салоне и багажнике: виноваты стоп-сигнал и уплотнительная резинка крышки грузового отсека. В салоне быстро затирается руль и обивка кресел.

Турбомотор требователен к качеству топлива и масла, но достаточно надёжен. То же самое относится и к 6-ступенчатой АКПП, в которой нужно регулярно менять масло и избегать перегрева. Нередко глючит педаль газа, что выражается в падении мощности. У подвески Malibu мало слабых мест. Стук передних гидравлических сайлентблоков лечится установкой аналогов от Мерседесов. При аналогичной проблеме с плавающими сайлентблоками в задней подвеске потребуется замена «кулаков» (цапфы).

Так что же выбрать?

Все эти седаны — одноклассники и прямые конкуренты, но и различий между ними предостаточно. Особенно это касается удобства в повседневной эксплуатации и надёжности — пожалуй, главных качеств для автомобилей этого класса. С этих позиций Toyota Camry скучна на ходу и имеет проблемы с кузовом, зато сколько у неё плюсов — подвеска энергоёмкая, техника надёжная, а ликвидность завидная.

Практичный Volkswagen Passat дарит почти премиальные ощущения от качественного салона и «рулёжки», он удобен, но жестковат. А главное, потребует больше денег на обслуживание.

Тесноватая Mazda6 с её скромным багажником меньше других годится на роль семейного автомобиля, зато заводной характер «шестёрки» оценит одинокий эстет и гурман. Да и яркий дизайн машины — далеко не последний аргумент при выборе.

Примерно то же можно сказать и про Ford Mondeo, но с поправкой на менее интересный салон и более вместительный багажник.

Hyundai Sonata и Kia Optima отпугивают возможным таксомоторным прошлым, скромной комплектацией, а кого-то — и дизайном. Но больше всего вопросов вызывают проблемные моторы. Зато эти седаны дешевле или, при той же цене, будут моложе главных конкурентов.

Nissan Teana лишён каких-либо ярких черт. Это просто большой седан, с просторным, без изысков отделанным салоном и неплохо настроенным шасси. Но двигатель и вариатор требуют внимательного к себе отношения.

Экзотический Chevrolet Malibu в нынешних реалиях — выбор авантюриста. Даже процесс его покупки может стать отдельным приключением. С другой стороны, с богатым оснащением «американец» выходит немного дешевле остальных. И уж точно оригинальнее.

Какой из седанов вам кажется лучшим вариантом?

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