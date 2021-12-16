Что купить за 1 500 000: пикапы с пробегом

Собираетесь строить дом? В гараже томиться квадроцикл, а на стене ждёт открытия сезона карабин «Сайга»? Для такого времяпрепровождения обычный кроссовер и даже внедорожник вряд ли подойдёт — нужен пикап! И не обязательно новый: в конце концов, охота бывает не каждый день, да и стройка не навсегда. Так что мы нашли 7 интересных моделей пикапов в бюджете до 1,5 млн рублей, и все не старше 10 лет.
Какой он? Один из самых популярных пикапов в нашей стране, но даже он не лишён недостатков. Можно высказать претензии к качеству отделки, нет регулировки рулевой колонки по вылету. Для задних пассажиров L200 тесноват. На ходу L200 противоречив — на более-менее приличной дороге «рессорная» тряска почти отсутствует, но на грунтовке пассажиры ощущают каждую ямку. За выдающиеся внедорожные способности отвечает трансмиссия Super Select, которая полагалась старшим версиям. Грузоподъёмность L200 — в пределах одной тонны, что станет плюсом в Москве с её ограничениями на въезд в центр города.
Что можно купить? Выбор L200 широкий. В бюджете до 1,5 млн рублей в основном представлены дорестайлинговые экземпляры IV поколения со 136-сильным дизелем и механической коробкой передач. Машины с «автоматом» тоже есть, но при сходном состоянии они стоят заметно дороже. Можно купить пикап и за миллион — если вас не пугают пробеги в несколько сотен тысяч км. Чаще всего попадаются пикапы с климат-контролем, обогревом сидений и трансмиссией Super Select.
Чего ждать? Кузов подержанного L200 не вечен. Встречается коррозия на рамке лобового стекла и откидном заднем борту. Без должного ухода ржавеют пороги и крылья. Но до серьёзных сквозных проблем с рамой дело обычно не доходит.
Безальтернативный на нашем рынке дизель — это двигатель 4D56, владельцу которого необходимо следить за состоянием системы охлаждения и регулярной проверять ремень балансирных валов. Есть проблемы с системой EGR, поэтому её часто деактивируют.
На L200 ставили три коробок передач: пятиступенчатую МКПП, а также «автоматы» на четыре или на пять передач (такие встречаются реже). Вся троица похвально надёжна, особенно «четырехступка», которая способна пройти без пробем 250-300 тыс. км. К надёжности полноприводной трансмиссии L200 придраться тоже сложно.
Подвеска L200 (независимая спереди и неразрезной мост на рессорах сзади) в обслуживании не разорит. Ресурс рессор напрямую зависит от стиля эксплуатации. Плохие дороги и регулярные перегрузы легко убьют их к ста тысячам километров.
Какой он? Первый Volkswagen в новом для себя сегменте получился удачным. Внешность, ходовые качества, отделка салона и количество опций — в Амароке всё намекает, что он способен на нечто большее, чем банальную доставку грузов. Внедорожные способности неплохие, особенно в «трудовом» варианте трансмиссии — с жёстко подключаемым приводом передней оси, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. Впрочем, и у «туристической» версии с постоянным полным приводом через самоблокирующийся дифференциал Torsen проходимость тоже хорошая. А главное, у немецкого пикапа кузов больше, чем у остальных — Amarok способен вместить стандартную европалету!
Что можно купить? Amarok на нашем рынке довольно популярен. За полтора миллиона доступны экземпляры до 2016 года выпуска с двойной кабиной и безальтернативным двухлитровым дизелем. Можно найти как простые версии мощностью 122-163 л.с. в сочетании с МКПП, так и 180-сильные пикапы с «автоматом».
На приличную «рабочую лошадку» с «механикой» и пробегом до 180 тыс. км потребуется около 1,3 млн. рублей. Чуть дороже стоят 180-сильные пикапы с АКПП. Большинство подержанных пикапов имеют мультируль, раздельный климат-контроль и предпусковой подогреватель.
Чего ждать? Кузов Амарока, к сожалению, склонен к коррозии. Быстро зацветают сколы, краска может слезать кусками, без должного ухода ржавеет рама. У ранних машин есть проблема с уплотнителями дверей, которые пропускали воду в салон.
И к надёжности 2,0-литрового турбодизеля есть вопросы. Он любит подъедать масло, а ремень ГРМ может оборваться. Ещё у машины слабый двухмассовый маховик, капризная топливная система и система EGR. И более мелких проблем — быстрый износ роликов ремней навесных агрегатов.
К коробкам — 6-ступенчатой «механике» и 8-ступенчатому «автомату» — претензий нет. Иногда возникают течи масла из-под сальника хвостовика заднего моста. Подвеска надёжна, но склонна к скрипу задних рессор. Нередко закисают приводные тросы «ручника».
Какой он? Мужественной внешностью и хорошо оснащённым легковым салоном Navara похожа на соплатформенный Pathfinder. Впечатление портят только плоские и скользкие сиденья, скромные диапазоны их регулировок и не самый просторный задний диван. Достаточно мощные моторы позволяют Ниссану разгоняться быстро и плавно. Жаль, что плавность хода далека от идеальной. Внедорожные способности у Навары не самые выдающиеся, как и грузоподъёмность (845 кг).
Что можно купить? Nissan Navara редко встречается на вторичном рынке. Нашим критериям удовлетворяют рестайлинговые пикапы III поколения, в основном 2011-2012 гг. выпуска. Это машины с дизелем 2,5 (190 л.с.) и пятиступенчатым «автоматом», более мощные и бензиновые версии — совсем редкость. Пикап с пробегом до 180 тыс. км стоит 1,2-1,3 млн рублей. В списке оснащения, скорее всего, будут климат-контроль, электропакет и подогрев сидений.
Чего ждать? Кузов Навары далёк от идеала. Облезающий хром с радиаторной решетки — мелочи. Куда серьёзнее, что антикорозийная защита рамы слабовата. Часто следы ржавчины обнаруживаются и на внешних панелях. Например, на нижних кромках дверей, задних арках, рамке лобового стекла и в местах крепления рейлингов на крыше.
Самый популярный 2,5-литровый дизельный мотор ещё и самый надёжный. При исправной системе охлаждения он может пройти более 300 тысяч км без капремонта. А вот мощный трёхлитровый дизельный V6 — не самый удачный выбор. У него склонна к растяжению цепь ГРМ, а само он боится даже малейшего перегрева. Также встречаются неисправности форсунок и топливного насоса.
Nissan оснащался долговечными КПП. «Механике» по силам пробег более 200 тыс. км без ремонта. Пятиступенчатый «автомат» Jatco при аккуратной эксплуатации пройдет все 300 тыс. км. Семиступенчатая АКПП на мощных версиях может прослужить столько же, но чистота масла тут играет очень важную роль.
Ходовая часть (передняя двухрычажка, как у Pathfinder, и неразрезной задний мост на рессорах) простая по конструкции и относительно недорогая в содержании. Слабое место — передние ступичные подшипники.
Какой он? Toyota Hilux VII поколения даже после рестайлинга простоват на вид и внутри. Интерьер совсем простой — с клавишами из прошлого столетия и механическим управлением «раздаткой». Найти удобную посадку непросто — водительское кресло не балует большим диапазоном регулировок. Второй ряд в Hilux просторнее, чем у L200, но всё равно тесноват. Подлокотник задним пассажирам не положен. Грузоподёемность пикапа — всего 850 кг, а в кузове голый металл. На ходу Toyota радует адекватными реакциями на руль, но крены сильны и плавность хода довольно посредственная. Зато хорошо внедорожные способности пикапа с жёстко подключаемым передним мостом.
Что можно купить? На российском вторичном рынке рестайлинговый Hilux 2011-2015 года примерно так же популярен, как и Navara — выбор есть, но не слишком большой. Преобладают 2,5-литровые дизельные пикапы с механической коробкой. Дизель 3.0 или бензиновые варианты почти не встречаются. Приличный Hilux с пробегом до 180 тыс. км стоит примерно 1,4-1,5 млн рублей, но у доброй половины машин на одометрах цифры будут заметно выше. Оснащены пикапы скромно: кондиционер, электропакет, обогрев сидений.
Чего ждать? Грузопассажирская Toyota расстраивает тонким металлом кузова и слабым ЛКП. Чаще всего коррозия появляется на колёсных арках, порогах, по низу дверей, на рамке лобового стекла. Сверчки в салоне — обычное дело. Дизельные моторы требуют регулировки зазоров клапанов и склонны к «масложору». Если злоупотреблять некачественным топливом, то придётся менять ТНВД и форсунки. «Механика» ходит долго, но сцепление слабовато. Средний ресурс «автомата» — около 350 тыс. км. В полноприводной трансмиссии нередко отказывает актуатор подключения передней оси. «Болячка» надёжной подвески — слабые нижние шаровые опоры и ступичные подшипники, которых хватает в лучшем случае на 80 тыс. км. Рулевое управление имеет слабые пыльник тяг.
Какой он? Несмотря на простоватую внешность, Ranger — довольно комфортный, просторный и неплохо оснащённый пикап. В салоне можно посетовать лишь на отсутствие регулировки руля по вылету. На ходу пикап покоряет резвым мотором, неплохой управляемостью и практически непробиваемой подвеской. Полный привод здесь жёстко подключаемый, а использовать его можно на скоростях до 120 км/ч. Просторный кузов имеет высокую грузоподъёмность в 1152 кг.
Что можно купить? Ford Ranger III поколения — редкость на вторичном рынке. Большинство пикапов — 2012-2013 гг. выпуска, с двойной кабиной, дизелем 2.2 (150 л.с.) и «механикой». Пробеги в 200 тыс. км и выше тоже преобладают. Ranger с более скромными цифрами одометра обойдётся примерно в 1,3-1,5 млн рублей. В таком пикапе будут климат-контроль, электропакет, подогрев сидений и кожаный салон.
Чего ждать? Ford имеет довольно хрупкое ЛКП, что сулит немало хлопот. Помимо мест традиционно подверженных пескострую, облезают зоны вокруг дверных ручек. В плане коррозии стоит ожидать проблем с порогами, креплениями точек подвески и дном грузовой платформы.
Дизель 2.2 известен по фургонам Ford Transit. У него цепной и достаточно надёжный привод ГРМ, а внимания требуют разве что система EGR и ТНВД. Идущая в паре с дизелем 6-ступенчатая «механика» надёжна, но не любит ударные нагрузки. Ресурс 6-ступенчатого «автомата» — около 200 тыс. км до первого вскрытия, но только при условии своевременной замены масла. Полноприводная трансмиссия при должном уходе проблем не доставляет.
Подвеска традиционна по конструкции — независимая двухрычажка спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. К ресурсу деталей претензий нет, но некоторые оригинальные запчасти отпугивают ценой. Помогает взаимозаменяемость с родственной Mazda BT-50. Та же ситуация с тормозами. Рулевое управление с гидроусилителем обычно не беспокоит до пробега в 120-150 тыс. км.
Какой он? Немного подретушированный Nissan Pickup образца 1998 года, и его возраст особенно заметен по олдскульному интерьеру. Посадка на удобных мягких сиденьях низкая, что нетипично для пикапов. На втором ряду тесновато. Мотор в недостатке тяги не упрекнешь. На приемлемую плавность хода можно рассчитывать только при полной загрузке. Трансмиссия у NP300 — жёстко подключаемые передние колеса без центрального дифференциала и понижающий ряд в коробке передач. В сочетании с клиренсом 230-240 мм (в зависимости от версии) всё это превращает пикап в талантливый вездеход. Грузоподъёмность — 1080 кг, что создаст некоторые трудности столичным владельцам.
Что можно купить? Найти подержанный NP300 можно, но выбор не слишком широкий. Богатском модификаций Nissan не блещет — в продаже только пикапы с 2,5-литровым дизелем мощностью 133 л.с., механической коробкой и двойной кабиной. Приличный NP300 2011-2013 гг. выпуска с пробегом до 180 тыс. км стоит 800-900 тыс. рублей. Большинство пикапов продаются в базовой комплектации — без кондиционера и электростеклоподъёмников, зато с самостоятельно установленной мультимедийной системой.
Чего ждать? Коррозия — частый гость на кузове NP300. Особенно подвержены ржавчине крыша над лобовым стеклом, передние стойки и передняя кромка капота. Дизельный мотор NP300 плохо переносит перегрев, а при сильной нагрузке у него может лопнуть головка блока! Цепь ГРМ ходит 200-250 тыс. км, требует регулярной чистки клапан EGR. «Механика» надёжна. Полноприводная трансмиссия живёт долго, если регулярно шприцевать шлицевое соединение переднего кардана. В подвеске (торсионы спереди, рессоры и неразрезной мост сзади) ломаться нечему. Ресурс рессор — до 120 тыс. км. При регулярных выездах на бездорожье есть риск, что недолго проживет центральная рулевая тяга.
Какой он? Actyon Sports II поколения сочетает эффектную внешность и интересно оформленный салон, который очень просторен и хорошо укомплектован. Несмотря на полный привод part-time c принудительно подключаемым передним мостом и демультипликатором, проходимость у пикапа посредственная. Всему виной невысокий клиренс (190 мм) и низко расположенная юбка переднего бампера. На дороге Actyon Sports не «козлит», демонстрируя хорошую плавность хода и курсовую устойчивость. Динамики, которую обеспечивают лицензионные моторы Mercedes-Benz, пикапу хватает. Грузоподъёмность Actyon Sports — всего 700 кг.
Что можно купить? Actyon Sports — не самый популярный пикап на вторичке, но некоторый выбор есть. Больше всего пикапов с дизелем мощностью 149 л.с. и автоматической коробкой передач. Цены, ввиду низкой ликвидности, невысокие, как и пробеги. Приличный Actyon Sports 2012 года с пробегом до 170 тыс. км можно приобрести примерно за 750 тыс. рублей. Такой пикап будет иметь климат-контроль, мультируль, подогрев передних сидений и зоны покоя дворников на стекле.
Чего ждать? Кузов Actyon Sports плохо противостоит коррозии. Помимо внешних панелей, коррозия часто поселяется в местах крепления подушек к раме. Может глючить электрика из-за некачественной проводки. Двухлитровый дизель способен доставлить хлопот — у него ненадёжный гидронатяжитель цепи ГРМ, капризная топливная система, есть проблемы с форсунками и вечно подтекает масляный теплообменник. Бензиновый мотор (в «девичестве» — легендарный мерседесовский M111) более надёжный и выносливый. МКПП с 6 передачами служит долго, в отличии от 6-ступенчатого «автомата», который боится перегрева. В подвеске (независимая передняя и зависимая пружинная с тягой Панара сзади) быстро проседают штатные пружины. Нередко умирает вакуумный механизм включения в системе полного привода. Есть претензии к гидроусилителю — у него часто течёт насос и растрескиваются соединительные шланги. К списку недостатков стоит также добавить сложности с поиском запчастей и достойного сервиса.
Так что же выбрать?
Сегмент пикапов консервативен, но утилитарные «рабочие лошадки» всё же становятся послушнее и комфортнее. При этом они не теряют своих главных преимуществ — проходимости и грузоподъёмности. Если важно разумное сочетание этих качеств, то Mitsibishi L200 и Ford Ranger — оптимальный выбор, когда нужен действительно универсальный автомобиль. Оба пикапа способны увезти много груза и не спасуют на бездорожье. Ford при этом будет чуть удобнее для задних пассажиров.
Volkswagen Amarok современнее и комфортнее всех — его вполне можно использовать как пикап на каждый день. Жаль только, что немецкий пикап дороже остальных и имеет больше проблем с надёжностью.
Toyota Hilux и морально устаревший Nissan NP300 хороши исключительно для коммерческого использования, когда удобство водителя вторично. Оба талантливые вездеходы, но грузовые возможности у Ниссана выше.
Nissan Navara — привлекает внешностью, оснащением и мощью моторов, но его внедорожные способности не впечатляют, как и грузоподъёмность. SsangYong Actyon Sports — аутсайдер с неважной проходимостью и низкой грузоподъемностью. Вдобавок, корейский пикап имеет проблемы с надёжностью и ликвидностью.