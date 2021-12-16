Что купить за 1 500 000: пикапы с пробегом

Какой он? Один из самых популярных пикапов в нашей стране, но даже он не лишён недостатков. Можно высказать претензии к качеству отделки, нет регулировки рулевой колонки по вылету. Для задних пассажиров L200 тесноват. На ходу L200 противоречив — на более-менее приличной дороге «рессорная» тряска почти отсутствует, но на грунтовке пассажиры ощущают каждую ямку. За выдающиеся внедорожные способности отвечает трансмиссия Super Select, которая полагалась старшим версиям. Грузоподъёмность L200 — в пределах одной тонны, что станет плюсом в Москве с её ограничениями на въезд в центр города.

Что можно купить? Выбор L200 широкий. В бюджете до 1,5 млн рублей в основном представлены дорестайлинговые экземпляры IV поколения со 136-сильным дизелем и механической коробкой передач. Машины с «автоматом» тоже есть, но при сходном состоянии они стоят заметно дороже. Можно купить пикап и за миллион — если вас не пугают пробеги в несколько сотен тысяч км. Чаще всего попадаются пикапы с климат-контролем, обогревом сидений и трансмиссией Super Select.